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الوصف

تحتوي على الحالة المخزنة في الذاكرة لبيانات S3Queue الوصفية، والصفوف التي تجري معالجتها حاليًا لكل ملف.

الأعمدة

  • zookeeper_path (String) — المسار في ZooKeeper إلى البيانات الوصفية
  • file_path (String) — مسار الملف الجاري معالجته
  • file_name (String) — اسم الملف الجاري معالجته
  • rows_processed (UInt64) — عدد الصفوف التي تمت معالجتها حاليًا
  • status (String) — حالة المعالجة: Processed وProcessing وFailed
  • processing_start_time (Nullable(DateTime)) — الوقت الذي بدأت فيه معالجة الملف
  • processing_end_time (Nullable(DateTime)) — الوقت الذي انتهت فيه معالجة الملف
  • exception (String) — الاستثناء الذي حدث أثناء المعالجة
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦