تحتوي على الحالة المخزنة في الذاكرة لبيانات S3Queue الوصفية، والصفوف التي تجري معالجتها حاليًا لكل ملف.
الوصف
الأعمدة
zookeeper_path(String) — المسار في ZooKeeper إلى البيانات الوصفية
file_path(String) — مسار الملف الجاري معالجته
file_name(String) — اسم الملف الجاري معالجته
rows_processed(UInt64) — عدد الصفوف التي تمت معالجتها حاليًا
status(String) — حالة المعالجة: Processed وProcessing وFailed
processing_start_time(Nullable(DateTime)) — الوقت الذي بدأت فيه معالجة الملف
processing_end_time(Nullable(DateTime)) — الوقت الذي انتهت فيه معالجة الملف
exception(String) — الاستثناء الذي حدث أثناء المعالجة