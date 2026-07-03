الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
استخدام الحصص لجميع المستخدمين.
الوصف
الأعمدة
quota_name(String) — اسم الحصة.
quota_key(String) — قيمة المفتاح.
is_current(UInt8) — استخدام الحصة للمستخدم الحالي.
start_time(Nullable(DateTime)) — وقت البدء لحساب استهلاك الموارد.
end_time(Nullable(DateTime)) — وقت الانتهاء لحساب استهلاك الموارد.
duration(Nullable(UInt32)) — مدة الفترة الزمنية لحساب استهلاك الموارد، بالثواني.
queries(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي للاستعلامات المنفَّذة.
max_queries(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد الاستعلامات من جميع الأنواع التي يمكن تنفيذها.
query_selects(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي لاستعلامات SELECT المنفَّذة.
max_query_selects(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد استعلامات SELECT التي يمكن تنفيذها.
query_inserts(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي لاستعلامات INSERT المنفَّذة.
max_query_inserts(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد استعلامات INSERT التي يمكن تنفيذها.
errors(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي للاستعلامات التي نتج عنها خطأ.
max_errors(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد الاستعلامات التي نتج عنها خطأ ضمن الفترة الزمنية المحددة.
result_rows(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للصفوف في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى الإجمالي المسموح به لعدد الصفوف في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
result_bytes(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للبايتات في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى الإجمالي المسموح به لعدد البايتات في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
read_rows(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للصفوف المقروءة أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد الصفوف التي يمكن قراءتها أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
read_bytes(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للبايتات المقروءة أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد البايتات التي يمكن قراءتها أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
execution_time(Nullable(Float64)) — إجمالي الوقت الحالي (بالنانوثانية) المستغرَق في تنفيذ الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية
max_execution_time(Nullable(Float64)) — الحد الأقصى للوقت (بالنانوثانية) المسموح لجميع الاستعلامات باستغراقه في التنفيذ ضمن الفترة الزمنية المحددة
written_bytes(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للبايتات المكتوبة أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_written_bytes(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد البايتات التي يمكن كتابتها أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي لإخفاقات المصادقة المتتالية ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد إخفاقات المصادقة المتتالية ضمن الفترة الزمنية المحددة.
queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى الحالي لعدد مرات تنفيذ أي استعلام مُطبَّع واحد ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد مرات تنفيذ أي استعلام مُطبَّع واحد ضمن الفترة الزمنية المحددة.