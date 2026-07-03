جدول نظام يتضمن معلومات عن ملفات البيانات الوصفية المقروءة من جداول Delta Lake. يمثّل كل إدخال ملف JSON للبيانات الوصفية الجذرية.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يسجّل جدول system.delta_lake_metadata_log أحداث الوصول إلى البيانات الوصفية وتحليلها لجداول Delta Lake التي يقرأها ClickHouse. ويوفّر معلومات مفصلة عن كل ملف بيانات وصفية، ما يجعله مفيدًا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتدقيق، وفهم تطور بنية جداول Delta.

يسجّل هذا الجدول كل ملف بيانات وصفية يُقرأ من جداول Delta Lake. ويساعد المستخدمين على تتبّع كيفية تفسير ClickHouse للبيانات الوصفية لجداول Delta وتشخيص المشكلات المرتبطة بتطور المخطط، أو تحديد اللقطة، أو تخطيط الاستعلام.

هذا الجدول مخصّص أساسًا لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

​ التحكم في مستوى تفصيل السجل

يمكنك التحكم في أحداث البيانات الوصفية التي تُسجَّل باستخدام الإعداد delta_lake_log_metadata

لتسجيل جميع البيانات الوصفية المستخدمة في الاستعلام الحالي:

SELECT * FROM my_delta_table SETTINGS delta_lake_log_metadata = 1 ; SYSTEM FLUSH LOGS delta_lake_metadata_log; SELECT * FROM system . delta_lake_metadata_log WHERE query_id = '{previous_query_id}' ;