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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يسجّل جدول system.delta_lake_metadata_log أحداث الوصول إلى البيانات الوصفية وتحليلها لجداول Delta Lake التي يقرأها ClickHouse. ويوفّر معلومات مفصلة عن كل ملف بيانات وصفية، ما يجعله مفيدًا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتدقيق، وفهم تطور بنية جداول Delta. يسجّل هذا الجدول كل ملف بيانات وصفية يُقرأ من جداول Delta Lake. ويساعد المستخدمين على تتبّع كيفية تفسير ClickHouse للبيانات الوصفية لجداول Delta وتشخيص المشكلات المرتبطة بتطور المخطط، أو تحديد اللقطة، أو تخطيط الاستعلام.
هذا الجدول مخصّص أساسًا لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

التحكم في مستوى تفصيل السجل

يمكنك التحكم في أحداث البيانات الوصفية التي تُسجَّل باستخدام الإعداد delta_lake_log_metadata. لتسجيل جميع البيانات الوصفية المستخدمة في الاستعلام الحالي:

الأعمدة

  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
  • event_date (Date) — تاريخ السجل.
  • event_time (DateTime) — وقت الحدث.
  • query_id (String) — معرّف الاستعلام.
  • table_path (String) — مسار الجدول.
  • file_path (String) — مسار الملف.
  • content (String) — المحتوى بتنسيق JSON.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦