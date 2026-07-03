الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
لا يوجد هذا الجدول إذا لم تتم تهيئة ZooKeeper. يعرض جدول ‘system.zookeeper_connection’ الاتصالات الحالية بـ ZooKeeper (بما في ذلك مثيلات ZooKeeper الإضافية). ويعرض كل صف معلومات عن اتصال واحد.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم عنقود ZooKeeper.
host(String) — اسم المضيف/عنوان IP لعقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse.
port(UIn16) — منفذ عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse.
index(Nullable(UInt8)) — فهرس عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse. هذا الفهرس مأخوذ من إعدادات ZooKeeper. وإذا لم يكن هناك اتصال، فستكون قيمة هذا العمود
NULL.
connected_time(DateTime) — وقت إنشاء الاتصال.
session_uptime_elapsed_seconds(UInt64) — عدد الثواني المنقضية منذ إنشاء الاتصال.
is_expired(UInt8) — ما إذا كان الاتصال الحالي منتهي الصلاحية.
keeper_api_version(UInt8) — إصدار واجهة برمجة تطبيقات Keeper.
client_id(Int64) — معرّف جلسة الاتصال.
xid(Int64) — XID للجلسة الحالية.
enabled_feature_flags(Array(Enum16)) — أعلام الميزات المفعّلة. ينطبق هذا فقط على ClickHouse Keeper. القيم الممكنة هي
FILTERED_LIST,
MULTI_READ,
CHECK_NOT_EXISTS,
CREATE_IF_NOT_EXISTS,
REMOVE_RECURSIVE.
availability_zone(String) — منطقة التوافر.
session_timeout_ms(UInt64) — مهلة الجلسة (بالملي ثانية).
last_zxid_seen(Int64) — آخر zxid رصدته الجلسة الحالية.
SELECT * FROM system.zookeeper_connection;
┌─name────┬─host──────┬─port─┬─index─┬──────connected_time─┬─session_uptime_elapsed_seconds─┬─is_expired─┬─keeper_api_version─┬─client_id─┬─xid─┬─enabled_feature_flags────────────────────────────────────────────────────┬─availability_zone─┐
│ default │ 127.0.0.1 │ 2181 │ 0 │ 2025-04-10 14:30:00 │ 943 │ 0 │ 0 │ 420 │ 69 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS'] │ eu-west-1b │
└─────────┴───────────┴──────┴───────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┴───────────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘