جدول نظامي لا يوجد إلا إذا كان ZooKeeper مُعدًّا. يعرض الاتصالات الحالية بـ ZooKeeper (بما في ذلك مثيلات ZooKeeper الإضافية).

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

لا يوجد هذا الجدول إذا لم تتم تهيئة ZooKeeper. يعرض جدول ‘system.zookeeper_connection’ الاتصالات الحالية بـ ZooKeeper (بما في ذلك مثيلات ZooKeeper الإضافية). ويعرض كل صف معلومات عن اتصال واحد.

name (String) — اسم عنقود ZooKeeper.

(String) — اسم عنقود ZooKeeper. host (String) — اسم المضيف/عنوان IP لعقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse.

(String) — اسم المضيف/عنوان IP لعقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse. port (UIn16) — منفذ عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse.

(UIn16) — منفذ عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse. index (Nullable(UInt8)) — فهرس عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse. هذا الفهرس مأخوذ من إعدادات ZooKeeper. وإذا لم يكن هناك اتصال، فستكون قيمة هذا العمود NULL .

(Nullable(UInt8)) — فهرس عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse. هذا الفهرس مأخوذ من إعدادات ZooKeeper. وإذا لم يكن هناك اتصال، فستكون قيمة هذا العمود . connected_time (DateTime) — وقت إنشاء الاتصال.

(DateTime) — وقت إنشاء الاتصال. session_uptime_elapsed_seconds (UInt64) — عدد الثواني المنقضية منذ إنشاء الاتصال.

(UInt64) — عدد الثواني المنقضية منذ إنشاء الاتصال. is_expired (UInt8) — ما إذا كان الاتصال الحالي منتهي الصلاحية.

(UInt8) — ما إذا كان الاتصال الحالي منتهي الصلاحية. keeper_api_version (UInt8) — إصدار واجهة برمجة تطبيقات Keeper.

(UInt8) — إصدار واجهة برمجة تطبيقات Keeper. client_id (Int64) — معرّف جلسة الاتصال.

(Int64) — معرّف جلسة الاتصال. xid (Int64) — XID للجلسة الحالية.

(Int64) — XID للجلسة الحالية. enabled_feature_flags (Array(Enum16)) — أعلام الميزات المفعّلة. ينطبق هذا فقط على ClickHouse Keeper. القيم الممكنة هي FILTERED_LIST , MULTI_READ , CHECK_NOT_EXISTS , CREATE_IF_NOT_EXISTS , REMOVE_RECURSIVE .

(Array(Enum16)) — أعلام الميزات المفعّلة. ينطبق هذا فقط على ClickHouse Keeper. القيم الممكنة هي , , , , . availability_zone (String) — منطقة التوافر.

(String) — منطقة التوافر. session_timeout_ms (UInt64) — مهلة الجلسة (بالملي ثانية).

(UInt64) — مهلة الجلسة (بالملي ثانية). last_zxid_seen (Int64) — آخر zxid رصدته الجلسة الحالية.

مثال:

SELECT * FROM system . zookeeper_connection ;