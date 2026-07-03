يحتوي على معلومات عن برامج ترميز الضغط والتشفير. يمكنك استخدام هذا الجدول للحصول على معلومات عن برامج ترميز الضغط والتشفير المتاحة
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم برنامج الترميز.
method_byte(UInt8) — البايت الذي يشير إلى برنامج الترميز في الملف المضغوط.
is_compression(UInt8) — تكون قيمته
trueإذا كان برنامج الترميز هذا يضغط بيانات. وإلا فقد يكون مجرد تحويل يساعد على الضغط.
is_generic_compression(UInt8) — برنامج الترميز هذا عبارة عن خوارزمية ضغط عامة مثل lz4 وzstd.
is_encryption(UInt8) — برنامج الترميز هذا يشفّر البيانات.
is_timeseries_codec(UInt8) — برنامج الترميز هذا مخصص للسلاسل الزمنية ذات القيم العائمة.
is_experimental(UInt8) — برنامج الترميز هذا تجريبي.
description(String) — وصف عام عالي المستوى لبرنامج الترميز.
مثال
Query
SELECT * FROM system.codecs WHERE name='LZ4'
Response
Row 1:
──────
name: LZ4
method_byte: 130
is_compression: 1
is_generic_compression: 1
is_encryption: 0
is_timeseries_codec: 0
is_experimental: 0
description: Extremely fast; good compression; balanced speed and efficiency.