Skip to main content

الوصف

يحتوي على معلومات عن برامج ترميز الضغط والتشفير. يمكنك استخدام هذا الجدول للحصول على معلومات عن برامج ترميز الضغط والتشفير المتاحة

الأعمدة

  • name (String) — اسم برنامج الترميز.
  • method_byte (UInt8) — البايت الذي يشير إلى برنامج الترميز في الملف المضغوط.
  • is_compression (UInt8) — تكون قيمته true إذا كان برنامج الترميز هذا يضغط بيانات. وإلا فقد يكون مجرد تحويل يساعد على الضغط.
  • is_generic_compression (UInt8) — برنامج الترميز هذا عبارة عن خوارزمية ضغط عامة مثل lz4 وzstd.
  • is_encryption (UInt8) — برنامج الترميز هذا يشفّر البيانات.
  • is_timeseries_codec (UInt8) — برنامج الترميز هذا مخصص للسلاسل الزمنية ذات القيم العائمة.
  • is_experimental (UInt8) — برنامج الترميز هذا تجريبي.
  • description (String) — وصف عام عالي المستوى لبرنامج الترميز.

مثال

Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦