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الوصف

يتضمن قائمة بجميع نقاط الفشل المتاحة والمسجّلة في الخادم، إلى جانب نوع كلٍّ منها وما إذا كانت مفعّلة حاليًا. يمكن تفعيل نقاط الفشل وتعطيلها في وقت التشغيل باستخدام التعليمتين SYSTEM ENABLE FAILPOINT وSYSTEM DISABLE FAILPOINT.

الأعمدة

  • name (String) — اسم نقطة الفشل.
  • type (Enum8(‘once’ = 0, ‘regular’ = 1, ‘pauseable_once’ = 2, ‘pauseable’ = 3)) — نوع نقطة الفشل: ‘once’ تُفعَّل مرة واحدة ثم تُعطَّل تلقائيًا، و’regular’ تُفعَّل في كل مرة، و’pauseable_once’ يعلّق التنفيذ مرة واحدة، و’pauseable’ يعلّق التنفيذ في كل مرة إلى أن يُستأنف.
  • enabled (UInt8) — يحدّد ما إذا كانت نقطة الفشل مفعّلة حاليًا (1) أو معطّلة (0).

مثال

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦