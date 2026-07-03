يحتوي على قائمة بجميع نقاط الفشل المتاحة، مع نوع كل منها وحالتها الحالية.

يتضمن قائمة بجميع نقاط الفشل المتاحة والمسجّلة في الخادم، إلى جانب نوع كلٍّ منها وما إذا كانت مفعّلة حاليًا.

يمكن تفعيل نقاط الفشل وتعطيلها في وقت التشغيل باستخدام التعليمتين SYSTEM ENABLE FAILPOINT و SYSTEM DISABLE FAILPOINT .

Query SYSTEM ENABLE FAILPOINT replicated_merge_tree_insert_retry_pause; SELECT * FROM system . fail_points WHERE enabled = 1