الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على معلومات عن عُقَد الجدولة الموجودة على الخادم المحلي، وعن حالتها. يمكن استخدام هذا الجدول للمراقبة. ويحتوي على صف لكل عقدة جدولة.
الوصف
الأعمدة
resource(String) — اسم المورد
path(String) — المسار إلى عقدة جدولة ضمن هذا التسلسل الهرمي لجدولة الموارد
type(String) — نوع عقدة الجدولة.
weight(Float64) — وزن العقدة، وتستخدمه العقدة الأصلية من النوع
fair.
priority(Int64) — أولوية العقدة، وتستخدمها العقدة الأصلية من النوع ‘priority’ (القيمة الأقل تعني أولوية أعلى).
precedence(Int64) — أسبقية العقدة، وتستخدمها العُقد الأصلية المشتركة مكانيًا (الذاكرة) لترتيب القبول والإخلاء (القيمة الأقل تعني أسبقية أعلى).
is_active(Nullable(UInt8)) — ما إذا كانت هذه العقدة نشطة حاليًا — أي لديها طلبات موارد بانتظار إخراجها من الطابور، مع استيفاء القيود.
active_children(Nullable(UInt64)) — عدد العُقد الفرعية في الحالة النشطة.
dequeued_requests(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي لطلبات الموارد التي أُخرجت من الطابور من هذه العقدة.
canceled_requests(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي لطلبات الموارد التي أُلغيت من هذه العقدة.
rejected_requests(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي لطلبات الموارد التي رُفضت من هذه العقدة.
dequeued_cost(Nullable(Int64)) — مجموع التكاليف (مثل الحجم بالبايت) لجميع الطلبات التي أُخرجت من الطابور من هذه العقدة.
canceled_cost(Nullable(Int64)) — مجموع التكاليف (مثل الحجم بالبايت) لجميع الطلبات التي أُلغيت من هذه العقدة.
rejected_cost(Nullable(Int64)) — مجموع التكاليف (مثل الحجم بالبايت) لجميع الطلبات التي رُفضت من هذه العقدة.
busy_periods(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي لمرات إلغاء تنشيط هذه العقدة.
throughput(Nullable(Float64)) — متوسط معدل النقل الحالي (التكلفة المُخرَجة من الطابور في الثانية).
vruntime(Nullable(Float64)) — للعُقد الفرعية التابعة لعقد
fairفقط. زمن التشغيل الافتراضي للعقدة، وتستخدمه خوارزمية SFQ لاختيار العقدة الفرعية التالية للمعالجة بطريقة عادلة من نوع max-min.
system_vruntime(Nullable(Float64)) — لعقد
fairفقط. زمن التشغيل الافتراضي الذي يعرض قيمة
vruntimeلآخر طلب مورد تمت معالجته. ويُستخدم عند تنشيط عقدة فرعية بوصفه القيمة الجديدة لـ
vruntime.
queue_length(Nullable(UInt64)) — لعقد
fifoفقط. العدد الحالي لطلبات الموارد الموجودة في الطابور.
queue_cost(Nullable(Int64)) — لعقد fifo فقط. مجموع التكاليف (مثل الحجم بالبايت) لجميع الطلبات الموجودة في الطابور.
budget(Nullable(Int64)) — لعقد fifo فقط. عدد ‘وحدات التكلفة’ المتاحة لطلبات الموارد الجديدة. وقد يظهر عند وجود اختلاف بين التكاليف المقدَّرة والفعلية لطلبات الموارد (مثلًا بعد فشل القراءة/الكتابة)
is_satisfied(Nullable(UInt8)) — لعقد القيود فقط (مثل
inflight_limit). تساوي
1إذا كانت جميع قيود هذه العقدة مستوفاة.
inflight_requests(Nullable(Int64)) — لعقد
inflight_limitفقط. عدد طلبات الموارد التي أُخرجت من الطابور من هذه العقدة، والتي تكون حاليًا في حالة الاستهلاك.
inflight_cost(Nullable(Int64)) — لعقد
inflight_limitفقط. مجموع التكاليف (مثل البايتات) لجميع طلبات الموارد التي أُخرجت من الطابور من هذه العقدة، والتي تكون حاليًا في حالة الاستهلاك.
max_requests(Nullable(Int64)) — لعقد
inflight_limitفقط. الحد الأعلى لـ inflight_requests الذي يؤدي إلى مخالفة القيد.
max_cost(Nullable(Int64)) — لعقد
inflight_limitفقط. الحد الأعلى لـ inflight_cost الذي يؤدي إلى مخالفة القيد.
max_speed(Nullable(Float64)) — لعقد
bandwidth_limitفقط. الحد الأعلى لعرض النطاق الترددي بوحدة tokens في الثانية.
max_burst(Nullable(Float64)) — لعقد
bandwidth_limitفقط. الحد الأعلى لعدد tokens المتاحة في مخنّق token-bucket.
throttling_us(Nullable(Int64)) — لعقد
bandwidth_limitفقط. العدد الإجمالي للميكروثواني التي كانت فيها هذه العقدة في حالة throttling.
tokens(Nullable(Float64)) — لعقد
bandwidth_limitفقط. عدد tokens المتاحة حاليًا في مخنّق token-bucket.
allocated(Nullable(Int64)) — لعقد المشاركة في المساحة فقط. المقدار المخصَّص حاليًا من المورد ضمن هذه العقدة.
allocations(Nullable(UInt64)) — لعقد المشاركة في المساحة فقط. العدد الحالي لتخصيصات الموارد النشطة ضمن هذه العقدة.
updates(Nullable(UInt64)) — لعقد المشاركة في المساحة فقط. العدد الإجمالي للتحديثات التي مرّت عبر هذه العقدة.
increases(Nullable(UInt64)) — لعقد المشاركة في المساحة فقط. العدد الإجمالي لطلبات الزيادة التي وافقت عليها هذه العقدة.
decreases(Nullable(UInt64)) — لعقد المشاركة في المساحة فقط. العدد الإجمالي لطلبات الخفض التي وافقت عليها هذه العقدة.
admits(Nullable(UInt64)) — لعقد المشاركة في المساحة فقط. العدد الإجمالي للتخصيصات التي قبلتها هذه العقدة.
removes(Nullable(UInt64)) — لعقد المشاركة في المساحة فقط. العدد الإجمالي للتخصيصات التي أُزيلت من هذه العقدة.
killers(Nullable(UInt64)) — لعقد المشاركة في المساحة فقط. العدد الإجمالي لعمليات الإخلاء التي بدأتها هذه العقدة بسبب طلبات الزيادة.
victims(Nullable(UInt64)) — لعقد المشاركة في المساحة فقط. العدد الإجمالي للتخصيصات التي أُخليت من هذه العقدة.
rejects(Nullable(UInt64)) — لعقد
allocation_queueفقط. العدد الإجمالي لتخصيصات الموارد التي رُفضت في هذه العقدة.
pending(Nullable(UInt64)) — لعقد
allocation_queueفقط. العدد الحالي لتخصيصات الموارد المعلّقة في هذه العقدة.
SELECT *
FROM system.scheduler
WHERE resource = 'network_read' AND path = '/prio/fair/prod'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
resource: network_read
path: /prio/fair/prod
type: fifo
weight: 5
priority: 0
is_active: 0
active_children: 0
dequeued_requests: 67
canceled_requests: 0
dequeued_cost: 4692272
canceled_cost: 0
busy_periods: 63
vruntime: 938454.1999999989
system_vruntime: ᴺᵁᴸᴸ
queue_length: 0
queue_cost: 0
budget: -60524
is_satisfied: ᴺᵁᴸᴸ
inflight_requests: ᴺᵁᴸᴸ
inflight_cost: ᴺᵁᴸᴸ
max_requests: ᴺᵁᴸᴸ
max_cost: ᴺᵁᴸᴸ
max_speed: ᴺᵁᴸᴸ
max_burst: ᴺᵁᴸᴸ
throttling_us: ᴺᵁᴸᴸ
tokens: ᴺᵁᴸᴸ