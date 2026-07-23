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يسرد كل فهرس تخطٍّ افتراضي (ماذا لو) مُعرَّف في الجلسة الحالية. راجع CREATE HYPOTHETICAL INDEX وEXPLAIN WHATIF. محتويات الجدول محصورة بنطاق الجلسة: لا يرى كل اتصال إلا فهارسه الافتراضية الخاصة به، ويكون الجدول فارغًا إذا لم يتم إنشاء أي فهارس في الجلسة الحالية. يُحدَّد (database, table) الحاليان باستخدام معرّف UUID وقت تنفيذ الاستعلام، لذا فإنهما يعكسان RENAME TABLE، كما تُخفى تلقائيًا الإدخالات الخاصة بالجداول المحذوفة.

الأعمدة

مثال

type هو اسم النوع الأساسي، بينما يتضمن type_full المعاملات، بحيث يستطيع المستخدمون التمييز بين الأنواع المُعَلَّمة بمعاملات مثل bloom_filter(0.01) وbloom_filter(0.001).

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦