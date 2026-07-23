جدول النظام الذي يسرد الفهارس الافتراضية (ماذا لو) المعرّفة في الجلسة الحالية

محتويات الجدول محصورة بنطاق الجلسة: لا يرى كل اتصال إلا فهارسه الافتراضية الخاصة به، ويكون الجدول فارغًا إذا لم يتم إنشاء أي فهارس في الجلسة الحالية.

يُحدَّد (database, table) الحاليان باستخدام معرّف UUID وقت تنفيذ الاستعلام، لذا فإنهما يعكسان RENAME TABLE ، كما تُخفى تلقائيًا الإدخالات الخاصة بالجداول المحذوفة.

العمود النوع الوصف database String قاعدة البيانات المستهدفة. table String الجدول المستهدف. name String اسم الفهرس. type String نوع الفهرس ( minmax , set , bloom_filter ، إلخ). type_full String تعبير نوع الفهرس متضمّنًا المعاملات، مثل bloom_filter(0.01) . expression String تعبير الفهرس كما هو مكتوب في CREATE HYPOTHETICAL INDEX . granularity UInt64 عدد حبيبات البيانات لكل حبيبة في الفهرس.

CREATE HYPOTHETICAL INDEX i1 ON t (b) TYPE bloom_filter( 0 . 01 ) GRANULARITY 1 ; CREATE HYPOTHETICAL INDEX i2 ON t (b) TYPE bloom_filter( 0 . 001 ) GRANULARITY 1 ; SELECT database , table , name , type , type_full, expression, granularity FROM system . hypothetical_indexes ;

┌─database─┬─table─┬─name─┬─type─────────┬─type_full───────────┬─expression─┬─granularity─┐ │ default │ t │ i1 │ bloom_filter │ bloom_filter(0.01) │ b │ 1 │ │ default │ t │ i2 │ bloom_filter │ bloom_filter(0.001) │ b │ 1 │ └──────────┴───────┴──────┴──────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────┘