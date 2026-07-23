CREATE HYPOTHETICAL INDEX و
EXPLAIN WHATIF.
محتويات الجدول محصورة بنطاق الجلسة: لا يرى كل اتصال إلا فهارسه الافتراضية الخاصة به، ويكون الجدول فارغًا إذا لم يتم إنشاء أي فهارس في الجلسة الحالية.
يُحدَّد
(database, table) الحاليان باستخدام معرّف UUID وقت تنفيذ الاستعلام، لذا فإنهما يعكسان
RENAME TABLE، كما تُخفى تلقائيًا الإدخالات الخاصة بالجداول المحذوفة.
الأعمدة
|العمود
|النوع
|الوصف
database
String
|قاعدة البيانات المستهدفة.
table
String
|الجدول المستهدف.
name
String
|اسم الفهرس.
type
String
|نوع الفهرس (
minmax,
set,
bloom_filter، إلخ).
type_full
String
|تعبير نوع الفهرس متضمّنًا المعاملات، مثل
bloom_filter(0.01).
expression
String
|تعبير الفهرس كما هو مكتوب في
CREATE HYPOTHETICAL INDEX.
granularity
UInt64
|عدد حبيبات البيانات لكل حبيبة في الفهرس.
مثال
CREATE HYPOTHETICAL INDEX i1 ON t (b) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1;
CREATE HYPOTHETICAL INDEX i2 ON t (b) TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1;
SELECT database, table, name, type, type_full, expression, granularity
FROM system.hypothetical_indexes;
┌─database─┬─table─┬─name─┬─type─────────┬─type_full───────────┬─expression─┬─granularity─┐
│ default │ t │ i1 │ bloom_filter │ bloom_filter(0.01) │ b │ 1 │
│ default │ t │ i2 │ bloom_filter │ bloom_filter(0.001) │ b │ 1 │
└──────────┴───────┴──────┴──────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────┘
type هو اسم النوع الأساسي، بينما يتضمن
type_full المعاملات، بحيث يستطيع المستخدمون التمييز بين الأنواع المُعَلَّمة بمعاملات مثل
bloom_filter(0.01) و
bloom_filter(0.001).