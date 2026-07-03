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الوصف

يعرض مراقبات النشطة حاليًا والمسجَّلة من خادم ClickHouse هذا على عُقد ZooKeeper (بما في ذلك مثيلات ZooKeeper الإضافية). يمثّل كل صف مراقبة واحدة.

الأعمدة

  • zookeeper_name (String) — اسم اتصال ZooKeeper (default للاتصال الرئيسي، أو الاسم المساعد).
  • create_time (DateTime) — وقت إنشاء المراقبة.
  • create_time_microseconds (DateTime64) — وقت إنشاء المراقبة بدقة الميكروثانية.
  • path (String) — مسار ZooKeeper الخاضع للمراقبة.
  • session_id (Int64) — معرّف الجلسة للاتصال الذي سجّل المراقبة.
  • request_xid (Int64) — XID للطلب الذي أنشأ المراقبة.
  • op_num (Enum) — نوع الطلب الذي أنشأ المراقبة.
  • watch_type (Enum8) — نوع المراقبة. القيم الممكنة:
    • Children — مراقبة التغييرات في قائمة العقد الفرعية (تُضبط بواسطة عمليات List).
    • Exists — مراقبة إنشاء العقدة أو حذفها.
    • Data — مراقبة التغييرات في بيانات العقدة (تُضبط بواسطة عمليات Get).
مثال:
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦