يعرض مراقبات النشطة حاليًا والمسجَّلة من خادم ClickHouse هذا على عُقد ZooKeeper (بما في ذلك مثيلات ZooKeeper الإضافية). يمثّل كل صف مراقبة واحدة.
الوصف
الأعمدة
zookeeper_name(String) — اسم اتصال ZooKeeper (
defaultللاتصال الرئيسي، أو الاسم المساعد).
create_time(DateTime) — وقت إنشاء المراقبة.
create_time_microseconds(DateTime64) — وقت إنشاء المراقبة بدقة الميكروثانية.
path(String) — مسار ZooKeeper الخاضع للمراقبة.
session_id(Int64) — معرّف الجلسة للاتصال الذي سجّل المراقبة.
request_xid(Int64) — XID للطلب الذي أنشأ المراقبة.
op_num(Enum) — نوع الطلب الذي أنشأ المراقبة.
watch_type(Enum8) — نوع المراقبة. القيم الممكنة:
Children— مراقبة التغييرات في قائمة العقد الفرعية (تُضبط بواسطة عمليات
List).
Exists— مراقبة إنشاء العقدة أو حذفها.
Data— مراقبة التغييرات في بيانات العقدة (تُضبط بواسطة عمليات
Get).
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SELECT * FROM system.zookeeper_watches FORMAT Vertical;
انظر أيضًا
Row 1:
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zookeeper_name: default
create_time: 2026-03-16 12:00:00
create_time_microseconds: 2026-03-16 12:00:00.123456
path: /clickhouse/task_queue/ddl
session_id: 106662742089334927
request_xid: 10858
op_num: List
watch_type: Children