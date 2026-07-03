لا يكون الجدول موجودًا إلا إذا تم تكوين ClickHouse Keeper أو ZooKeeper. ويعرض جدول
الوصف
system.zookeeper البيانات من عناقيد Keeper المعرّفة في التكوين.
يجب أن يتضمن الاستعلام إما شرط
path = أو شرط
path IN ضمن عبارة
WHERE كما هو موضح أدناه. ويتوافق ذلك مع مسار العُقد الفرعية التي تريد جلب البيانات لها.
يعرض الاستعلام
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' البيانات لجميع العُقد الفرعية ضمن العُقدة
/clickhouse.
ولعرض البيانات لجميع العُقد الجذرية، اكتب path = ’/’.
إذا كان المسار المحدد في ‘path’ غير موجود، فسيتم طرح استثناء.
يعرض الاستعلام
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path IN ('/', '/clickhouse') البيانات لجميع العُقد الفرعية ضمن العُقدتين
/ و
/clickhouse.
إذا كانت مجموعة ‘path’ المحددة تتضمن مسارًا غير موجود، فسيتم طرح استثناء.
ويمكن استخدامه لتنفيذ دفعة من استعلامات Keeper path.
يعرض الاستعلام
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' AND zookeeperName = 'auxiliary_cluster' البيانات في عنقود ZooKeeper
auxiliary_cluster.
إذا لم يكن
auxiliary_cluster المحدد موجودًا، فسيتم طرح استثناء.
الأعمدة
name(String) — اسم العقدة.
path(String) — مسار العقدة.
value(String) — قيمة العقدة.
zookeeperName(String) — اسم عنقود ZooKeeper
defaultأو أحد عناقيد ZooKeeper الإضافية.
dataLength(Int32) — حجم القيمة.
numChildren(Int32) — عدد العقد الفرعية.
czxid(Int64) — معرّف المعاملة التي أنشأت العقدة.
mzxid(Int64) — معرّف المعاملة التي غيّرت العقدة لآخر مرة.
pzxid(Int64) — معرّف المعاملة التي حذفت أو أضافت عقدًا فرعية لآخر مرة.
ctime(DateTime) — وقت إنشاء العقدة.
mtime(DateTime) — وقت آخر تعديل للعقدة.
version(Int32) — إصدار العقدة: عدد المرات التي تغيّرت فيها العقدة.
cversion(Int32) — عدد العقد الفرعية التي أُضيفت أو أُزيلت.
aversion(Int32) — عدد التغييرات على ACL.
ephemeralOwner(Int64) — بالنسبة إلى العقد المؤقتة، معرّف الجلسة المالكة لهذه العقدة.
SELECT *
FROM system.zookeeper
WHERE path = '/clickhouse/tables/01-08/visits/replicas'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
name: example01-08-1
value:
czxid: 932998691229
mzxid: 932998691229
ctime: 2015-03-27 16:49:51
mtime: 2015-03-27 16:49:51
version: 0
cversion: 47
aversion: 0
ephemeralOwner: 0
dataLength: 0
numChildren: 7
pzxid: 987021031383
path: /clickhouse/tables/01-08/visits/replicas
Row 2:
──────
name: example01-08-2
value:
czxid: 933002738135
mzxid: 933002738135
ctime: 2015-03-27 16:57:01
mtime: 2015-03-27 16:57:01
version: 0
cversion: 37
aversion: 0
ephemeralOwner: 0
dataLength: 0
numChildren: 7
pzxid: 987021252247
path: /clickhouse/tables/01-08/visits/replicas