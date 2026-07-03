جدول نظامي لا يوجد إلا عند تكوين ClickHouse Keeper أو ZooKeeper. ويعرض بيانات عنقود Keeper المعرّف في التكوين.

لا يكون الجدول موجودًا إلا إذا تم تكوين ClickHouse Keeper أو ZooKeeper. ويعرض جدول system.zookeeper البيانات من عناقيد Keeper المعرّفة في التكوين. يجب أن يتضمن الاستعلام إما شرط path = أو شرط path IN ضمن عبارة WHERE كما هو موضح أدناه. ويتوافق ذلك مع مسار العُقد الفرعية التي تريد جلب البيانات لها.

يعرض الاستعلام SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' البيانات لجميع العُقد الفرعية ضمن العُقدة /clickhouse . ولعرض البيانات لجميع العُقد الجذرية، اكتب path = ’/’. إذا كان المسار المحدد في ‘path’ غير موجود، فسيتم طرح استثناء.

يعرض الاستعلام SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path IN ('/', '/clickhouse') البيانات لجميع العُقد الفرعية ضمن العُقدتين / و /clickhouse . إذا كانت مجموعة ‘path’ المحددة تتضمن مسارًا غير موجود، فسيتم طرح استثناء. ويمكن استخدامه لتنفيذ دفعة من استعلامات Keeper path.

يعرض الاستعلام SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' AND zookeeperName = 'auxiliary_cluster' البيانات في عنقود ZooKeeper ‏ auxiliary_cluster . إذا لم يكن auxiliary_cluster المحدد موجودًا، فسيتم طرح استثناء.

name (String) — اسم العقدة.

(String) — اسم العقدة. path (String) — مسار العقدة.

(String) — مسار العقدة. value (String) — قيمة العقدة.

(String) — قيمة العقدة. zookeeperName (String) — اسم عنقود ZooKeeper ‏ default أو أحد عناقيد ZooKeeper الإضافية.

(String) — اسم عنقود ZooKeeper ‏ أو أحد عناقيد ZooKeeper الإضافية. dataLength (Int32) — حجم القيمة.

(Int32) — حجم القيمة. numChildren (Int32) — عدد العقد الفرعية.

(Int32) — عدد العقد الفرعية. czxid (Int64) — معرّف المعاملة التي أنشأت العقدة.

(Int64) — معرّف المعاملة التي أنشأت العقدة. mzxid (Int64) — معرّف المعاملة التي غيّرت العقدة لآخر مرة.

(Int64) — معرّف المعاملة التي غيّرت العقدة لآخر مرة. pzxid (Int64) — معرّف المعاملة التي حذفت أو أضافت عقدًا فرعية لآخر مرة.

(Int64) — معرّف المعاملة التي حذفت أو أضافت عقدًا فرعية لآخر مرة. ctime (DateTime) — وقت إنشاء العقدة.

(DateTime) — وقت إنشاء العقدة. mtime (DateTime) — وقت آخر تعديل للعقدة.

(DateTime) — وقت آخر تعديل للعقدة. version (Int32) — إصدار العقدة: عدد المرات التي تغيّرت فيها العقدة.

(Int32) — إصدار العقدة: عدد المرات التي تغيّرت فيها العقدة. cversion (Int32) — عدد العقد الفرعية التي أُضيفت أو أُزيلت.

(Int32) — عدد العقد الفرعية التي أُضيفت أو أُزيلت. aversion (Int32) — عدد التغييرات على ACL.

(Int32) — عدد التغييرات على ACL. ephemeralOwner (Int64) — بالنسبة إلى العقد المؤقتة، معرّف الجلسة المالكة لهذه العقدة.

مثال:

SELECT * FROM system . zookeeper WHERE path = '/clickhouse/tables/01-08/visits/replicas' FORMAT Vertical