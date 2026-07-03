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الوصف

يحتوي على قائمة بجميع التنسيقات، إلى جانب مؤشرات توضّح ما إذا كان التنسيق مناسبًا للإدخال/الإخراج وما إذا كان يدعم المعالجة المتوازية.

الأعمدة

  • name (String) — اسم التنسيق.
  • is_input (UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق مناسبًا لإدخال البيانات.
  • is_output (UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق مناسبًا لإخراج البيانات.
  • supports_parallel_parsing (UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق يدعم التحليل المتوازي.
  • supports_parallel_formatting (UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق يدعم التنسيق المتوازي.
  • is_tty_friendly (UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق يُعرض عادةً بشكل مناسب في الطرفية. أما التنسيقات الأخرى، فسيطلب CLI التأكيد قبل الإخراج.
  • content_type (String) — قيمة HTTP Content-Type المقابلة لتنسيق الإخراج. وقد تعتمد على إعدادات التنسيق الحالية.
  • supports_random_access (UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق يدعم الوصول العشوائي في الإدخال.
  • has_schema_inference (UInt8) — يمكن للتنسيق استنتاج المخطط ديناميكيًا من البيانات (إما من الترويسة/البيانات الوصفية المضمّنة أو من جزء البيانات نفسه).
  • has_external_schema (UInt8) — يكون للتنسيق إما بنية مخطط ثابتة أو يقبل مخططًا معرّفًا مسبقًا ضمن تنسيقه الخاص.
  • prefers_large_blocks (UInt8) — يكتب التنسيق كتلًا أكبر في الإخراج ويولّد كتلًا أكبر عند الإدخال.
  • supports_append (UInt8) — يمكن الإلحاق بملف واحد باستخدام هذا التنسيق.
  • supports_subsets_of_columns (UInt8) — يمكن لتنسيق الإدخال التعرّف على الحالات التي تُحذف فيها أعمدة معيّنة.
  • description (String) — وصف عام للتنسيق.
  • examples (String) — أمثلة استخدام.
  • introduced_in (String) — إصدار ClickHouse الذي طُرح فيه التنسيق لأول مرة، بصيغة major.minor.
  • related (Array(String)) — أسماء التنسيقات ذات الصلة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦