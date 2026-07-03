يحتوي على قائمة بجميع التنسيقات، إلى جانب مؤشرات توضّح ما إذا كان التنسيق مناسبًا للإدخال/الإخراج وما إذا كان يدعم المعالجة المتوازية.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم التنسيق.
is_input(UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق مناسبًا لإدخال البيانات.
is_output(UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق مناسبًا لإخراج البيانات.
supports_parallel_parsing(UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق يدعم التحليل المتوازي.
supports_parallel_formatting(UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق يدعم التنسيق المتوازي.
is_tty_friendly(UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق يُعرض عادةً بشكل مناسب في الطرفية. أما التنسيقات الأخرى، فسيطلب CLI التأكيد قبل الإخراج.
content_type(String) — قيمة HTTP Content-Type المقابلة لتنسيق الإخراج. وقد تعتمد على إعدادات التنسيق الحالية.
supports_random_access(UInt8) — مؤشر يبيّن ما إذا كان التنسيق يدعم الوصول العشوائي في الإدخال.
has_schema_inference(UInt8) — يمكن للتنسيق استنتاج المخطط ديناميكيًا من البيانات (إما من الترويسة/البيانات الوصفية المضمّنة أو من جزء البيانات نفسه).
has_external_schema(UInt8) — يكون للتنسيق إما بنية مخطط ثابتة أو يقبل مخططًا معرّفًا مسبقًا ضمن تنسيقه الخاص.
prefers_large_blocks(UInt8) — يكتب التنسيق كتلًا أكبر في الإخراج ويولّد كتلًا أكبر عند الإدخال.
supports_append(UInt8) — يمكن الإلحاق بملف واحد باستخدام هذا التنسيق.
supports_subsets_of_columns(UInt8) — يمكن لتنسيق الإدخال التعرّف على الحالات التي تُحذف فيها أعمدة معيّنة.
description(String) — وصف عام للتنسيق.
examples(String) — أمثلة استخدام.
introduced_in(String) — إصدار ClickHouse الذي طُرح فيه التنسيق لأول مرة، بصيغة major.minor.
related(Array(String)) — أسماء التنسيقات ذات الصلة.