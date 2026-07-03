الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن معلومات عن مقاطع التتبّع الخاصة بالاستعلامات المُنفَّذة.
الوصف
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم المضيف الذي جرى فيه التقاط هذا الـ span.
trace_id(UUID) — معرّف التتبّع للاستعلام المنفَّذ.
span_id(UInt64) — معرّف span التتبّع.
parent_span_id(UInt64) — معرّف span التتبّع الأب.
operation_name(LowCardinality(String)) — اسم العملية.
kind(Enum8(‘INTERNAL’ = 0, ‘SERVER’ = 1, ‘CLIENT’ = 2, ‘PRODUCER’ = 3, ‘CONSUMER’ = 4)) — قيمة SpanKind الخاصة بالـ span. INTERNAL — يشير إلى أن الـ span يمثّل عملية داخلية داخل تطبيق. SERVER — يشير إلى أن الـ span يغطي المعالجة من جهة الخادم لنداء RPC متزامن أو أي طلب بعيد آخر. CLIENT — يشير إلى أن الـ span يصف طلبًا إلى خدمة بعيدة. PRODUCER — يشير إلى أن الـ span يصف الجهة البادئة لطلب غير متزامن. وغالبًا ما ينتهي هذا الـ span الأب قبل الـ CONSUMER span الابن المقابل، وربما حتى قبل أن يبدأ الـ span الابن. CONSUMER - يشير إلى أن الـ span يصف span ابنًا لطلب PRODUCER غير متزامن.
start_time_us(UInt64) — وقت بدء span التتبّع (بالميكروثانية).
finish_time_us(UInt64) — وقت انتهاء span التتبّع (بالميكروثانية).
finish_date(Date) — تاريخ انتهاء span التتبّع.
status_code(Enum8(‘UNSET’ = 0, ‘OK’ = 1, ‘ERROR’ = 2)) — رمز حالة الـ span.
status_message(LowCardinality(String)) — رسالة الخطأ.
attribute(Map(LowCardinality(String), String)) — السمة المرتبطة بـ span التتبّع. تُملأ وفقًا للتوصيات الواردة في معيار OpenTelemetry.
attribute.names— اسم مستعار لـ
mapKeys(attribute).
attribute.values— اسم مستعار لـ
mapValues(attribute).
مثال
Query
SELECT * FROM system.opentelemetry_span_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
trace_id: cdab0847-0d62-61d5-4d38-dd65b19a1914
span_id: 701487461015578150
parent_span_id: 2991972114672045096
operation_name: DB::Block DB::InterpreterSelectQuery::getSampleBlockImpl()
kind: INTERNAL
start_time_us: 1612374594529090
finish_time_us: 1612374594529108
finish_date: 2021-02-03
attribute.names: []
attribute.values: []