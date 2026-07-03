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الوصف

يتضمن معلومات عن المساهمين. يكون الترتيب عشوائيًا عند تنفيذ الاستعلام.

الأعمدة

  • name (String) — اسم المساهم (المؤلف) في سجل Git.

مثال

للعثور بنفسك على بياناتك في الجدول، استخدم الاستعلام التالي:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦