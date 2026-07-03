يتضمن معلومات عن المساهمين. يكون الترتيب عشوائيًا عند تنفيذ الاستعلام.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم المساهم (المؤلف) في سجل Git.
مثال
SELECT * FROM system.contributors LIMIT 10
للعثور بنفسك على بياناتك في الجدول، استخدم الاستعلام التالي:
┌─name─────────────┐
│ Olga Khvostikova │
│ Max Vetrov │
│ LiuYangkuan │
│ svladykin │
│ zamulla │
│ Šimon Podlipský │
│ BayoNet │
│ Ilya Khomutov │
│ Amy Krishnevsky │
│ Loud_Scream │
└──────────────────┘
SELECT * FROM system.contributors WHERE name = 'Olga Khvostikova'
┌─name─────────────┐
│ Olga Khvostikova │
└──────────────────┘