الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على معلومات حول مستهلكي Kafka. ينطبق على محرك جدول Kafka (تكامل ClickHouse الأصلي)
الوصف
الأعمدة
database(String) — قاعدة بيانات الجدول ذي محرك Kafka.
table(String) — اسم الجدول ذي محرك Kafka.
consumer_id(String) — معرّف مستهلك Kafka. لاحظ أن الجدول يمكن أن يحتوي على العديد من المستهلكين. يُحدَّد بواسطة المَعلمة
kafka_num_consumers.
assignments.topic(Array(String)) — موضوع Kafka.
assignments.partition_id(Array(Int32)) — معرّف partition في Kafka. لاحظ أنه لا يمكن إسناد partition إلا إلى مستهلك واحد فقط.
assignments.current_offset(Array(Int64)) — قيمة offset الحالية.
assignments.intent_size(Array(Nullable(Int64))) — عدد الرسائل المدفوعة، ولكن غير المُثبَّتة بعد، في StorageKafka الجديد.
exceptions.time(Array(DateTime)) — الطابع الزمني لإنشاء أحدث 10 استثناءات.
exceptions.text(Array(String)) — نص أحدث 10 استثناءات.
last_poll_time(DateTime) — الطابع الزمني لآخر عملية poll.
num_messages_read(UInt64) — عدد الرسائل التي قرأها المستهلك.
last_commit_time(DateTime) — الطابع الزمني لآخر عملية poll.
num_commits(UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات commit الخاصة بالمستهلك.
last_rebalance_time(DateTime) — الطابع الزمني لآخر عملية إعادة توازن في Kafka.
num_rebalance_revocations(UInt64) — عدد المرات التي سُحبت فيها الـ partitions الخاصة بالمستهلك.
num_rebalance_assignments(UInt64) — عدد المرات التي أُسنِد فيها المستهلك إلى عنقود Kafka.
is_currently_used(UInt8) — الراية التي تُظهر ما إذا كان المستهلك قيد الاستخدام.
last_used(DateTime64(6)) — آخر مرة كان فيها هذا المستهلك قيد الاستخدام.
rdkafka_stat(String) — إحصائية داخلية للمكتبة. اضبط
statistics_interval_msعلى 0 للتعطيل، والقيمة الافتراضية هي 3000 (مرة كل ثلاث ثوانٍ).
dependencies(Array(Array(String))) — تبعيات قاعدة البيانات المتعدية.
missing_dependencies(Array(Array(String))) — تبعيات قاعدة البيانات المتعدية المفقودة.
SELECT *
FROM system.kafka_consumers
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
database: test
table: kafka
consumer_id: ClickHouse-instance-test-kafka-1caddc7f-f917-4bb1-ac55-e28bd103a4a0
assignments.topic: ['system_kafka_cons']
assignments.partition_id: [0]
assignments.current_offset: [18446744073709550615]
exceptions.time: []
exceptions.text: []
last_poll_time: 2006-11-09 18:47:47
num_messages_read: 4
last_commit_time: 2006-11-10 04:39:40
num_commits: 1
last_rebalance_time: 1970-01-01 00:00:00
num_rebalance_revocations: 0
num_rebalance_assignments: 1
is_currently_used: 1
rdkafka_stat: {...}
dependencies: [['test.mv2','test.target2'],['test.mv1','test.target1']]
missing_dependencies: []