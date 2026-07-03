Row 1: ────── database: test table: kafka consumer_id: ClickHouse-instance-test-kafka-1caddc7f-f917-4bb1-ac55-e28bd103a4a0 assignments.topic: ['system_kafka_cons'] assignments.partition_id: [0] assignments.current_offset: [18446744073709550615] exceptions.time: [] exceptions.text: [] last_poll_time: 2006-11-09 18:47:47 num_messages_read: 4 last_commit_time: 2006-11-10 04:39:40 num_commits: 1 last_rebalance_time: 1970-01-01 00:00:00 num_rebalance_revocations: 0 num_rebalance_assignments: 1 is_currently_used: 1 rdkafka_stat: {...} dependencies: [['test.mv2','test.target2'],['test.mv1','test.target1']] missing_dependencies: []