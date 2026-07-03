الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يحتوي على معلومات عن تتبعات المكدس الخاصة بالأخطاء الفادحة. ولا يكون الجدول موجودًا في قاعدة البيانات بشكل افتراضي، ولا يُنشأ إلا عند وقوع أخطاء فادحة.

hostname (LowCardinality(String)) — اسم المضيف الذي وقع عليه التعطل.

(LowCardinality(String)) — اسم المضيف الذي وقع عليه التعطل. event_date (Date) — تاريخ التعطل.

(Date) — تاريخ التعطل. event_time (DateTime) — وقت التعطل.

(DateTime) — وقت التعطل. timestamp_ns (UInt64) — الطابع الزمني للحدث بالنانوثانية.

(UInt64) — الطابع الزمني للحدث بالنانوثانية. signal (Int32) — رقم الإشارة.

(Int32) — رقم الإشارة. signal_code (Int32) — رمز الإشارة. يوفّر سياقًا إضافيًا حول سبب الإشارة.

(Int32) — رمز الإشارة. يوفّر سياقًا إضافيًا حول سبب الإشارة. thread_id (UInt64) — معرّف الخيط.

(UInt64) — معرّف الخيط. query_id (String) — معرّف الاستعلام.

(String) — معرّف الاستعلام. query (String) — نص الاستعلام الذي كان قيد التنفيذ عند وقوع التعطل.

(String) — نص الاستعلام الذي كان قيد التنفيذ عند وقوع التعطل. trace (Array(UInt64)) — تتبّع المكدس لحظة التعطل. يمثّل كل عنصر عنوان ذاكرة افتراضيًا داخل عملية خادم ClickHouse.

(Array(UInt64)) — تتبّع المكدس لحظة التعطل. يمثّل كل عنصر عنوان ذاكرة افتراضيًا داخل عملية خادم ClickHouse. trace_full (Array(String)) — تتبّع المكدس لحظة التعطل. يحتوي كل عنصر على method مستدعاة داخل عملية خادم ClickHouse.

(Array(String)) — تتبّع المكدس لحظة التعطل. يحتوي كل عنصر على method مستدعاة داخل عملية خادم ClickHouse. fault_address (Nullable(UInt64)) — عنوان الذاكرة الذي تسبّب في الخطأ.

(Nullable(UInt64)) — عنوان الذاكرة الذي تسبّب في الخطأ. fault_access_type (String) — نوع الوصول إلى الذاكرة الذي تسبّب في الخطأ (على سبيل المثال، ‘read’، ‘write’).

(String) — نوع الوصول إلى الذاكرة الذي تسبّب في الخطأ (على سبيل المثال، ‘read’، ‘write’). signal_description (String) — وصف سهل القراءة يستند إلى signal_code (على سبيل المثال، ‘Address not mapped to object’).

(String) — وصف سهل القراءة يستند إلى signal_code (على سبيل المثال، ‘Address not mapped to object’). current_exception_trace_full (Array(String)) — تتبّع مكدس الاستثناء الحالي مع إطارات ذات رموز محلولة (في حالات تعطل std::terminate فقط).

(Array(String)) — تتبّع مكدس الاستثناء الحالي مع إطارات ذات رموز محلولة (في حالات تعطل std::terminate فقط). version (String) — إصدار خادم ClickHouse.

(String) — إصدار خادم ClickHouse. revision (UInt32) — مراجعة خادم ClickHouse.

(UInt32) — مراجعة خادم ClickHouse. build_id (String) — BuildID الذي يولّده المصرّف.

(String) — BuildID الذي يولّده المصرّف. git_hash (String) — تجزئة التزام Git للشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

(String) — تجزئة التزام Git للشفرة المصدرية لـ ClickHouse. architecture (String) — معمارية CPU (على سبيل المثال، x86_64، aarch64).

Query SELECT * FROM system . crash_log ORDER BY event_time DESC LIMIT 1 ;

Response Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2020-10-14 event_time: 2020-10-14 15:47:40 timestamp_ns: 1602679660271312710 signal: 11 thread_id: 23624 query_id: 428aab7c-8f5c-44e9-9607-d16b44467e69 trace: [188531193,...] trace_full: ['3. DB::(anonymous namespace)::FunctionFormatReadableTimeDelta::executeImpl(std::__1::vector<DB::ColumnWithTypeAndName, std::__1::allocator<DB::ColumnWithTypeAndName> >&, std::__1::vector<unsigned long, std::__1::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long) const @ 0xb3cc1f9 in /home/username/work/ClickHouse/build/programs/clickhouse',...] version: ClickHouse 20.11.1.1 revision: 54442 build_id: