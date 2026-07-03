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الوصف

يحتوي على معلومات عن كل جدول منفصل.

الأعمدة

  • database (String) — اسم قاعدة البيانات التي ينتمي إليها الجدول.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • uuid (UUID) — معرّف UUID الخاص بالجدول (قاعدة بيانات Atomic).
  • metadata_path (String) — مسار البيانات الوصفية للجدول في نظام الملفات.
  • is_permanently (UInt8) — فُصل الجدول نهائيًا.

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦