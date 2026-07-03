يحتوي على معلومات عن كل جدول منفصل.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي ينتمي إليها الجدول.
table(String) — اسم الجدول.
uuid(UUID) — معرّف UUID الخاص بالجدول (قاعدة بيانات Atomic).
metadata_path(String) — مسار البيانات الوصفية للجدول في نظام الملفات.
is_permanently(UInt8) — فُصل الجدول نهائيًا.
مثال
SELECT * FROM system.detached_tables FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: base
table: t1
uuid: 81b1c20a-b7c6-4116-a2ce-7583fb6b6736
metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/461/461cf698-fd0b-406d-8c01-5d8fd5748a91/t1.sql
is_permanently: 1