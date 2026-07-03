يتضمن قائمة بأنواع فهارس تخطي البيانات التي يدعمها الخادم، إلى جانب الوثائق المضمّنة لكل نوع. ويُحدَّد نوع فهرس تخطي البيانات في
الوصف
TYPE ضمن تعريف
INDEX في استعلام
CREATE TABLE، مما يتيح لـ ClickHouse تخطي الـ granules التي لا يمكن أن تطابق شرط الاستعلام.
لاحظ أن هذا الجدول يسرد أنواع الفهارس المتاحة، بينما يسرد
system.data_skipping_indices مثيلات الفهارس المعرّفة على الجداول الموجودة.
الأعمدة
name(String) — اسم نوع فهرس تخطّي البيانات، كما هو محدد في TYPE ضمن تعريف INDEX.
description(String) — وصف عام لما يفعله نوع فهرس تخطّي البيانات.
syntax(String) — كيفية تعريف الفهرس في عبارة INDEX ضمن استعلام CREATE TABLE.
examples(String) — أمثلة الاستخدام.
introduced_in(String) — إصدار ClickHouse الذي قُدِّم فيه نوع الفهرس لأول مرة، بصيغة major.minor.
related(Array(String)) — أسماء أنواع فهارس تخطّي البيانات ذات الصلة.
مثال
Query
SELECT name, syntax
FROM system.data_skipping_index_types
WHERE name IN ('minmax', 'set')
ORDER BY name
Response
┌─name───┬─syntax───────────────────────────────────────┐
│ minmax │ INDEX name expr TYPE minmax GRANULARITY n │
│ set │ INDEX name expr TYPE set(max_rows) GRANULARITY n │
└────────┴──────────────────────────────────────────────┘
انظر أيضًا
- فهارس تخطي البيانات — معلومات حول فهارس تخطي البيانات.
system.data_skipping_indices— مثيلات الفهارس المعرّفة على الجداول الحالية.