جدول نظامي يتضمن قائمة بأنواع فهارس تخطي البيانات التي يدعمها الخادم، إلى جانب وثائقها المضمّنة.

يتضمن قائمة بأنواع فهارس تخطي البيانات التي يدعمها الخادم، إلى جانب الوثائق المضمّنة لكل نوع. ويُحدَّد نوع فهرس تخطي البيانات في TYPE ضمن تعريف INDEX في استعلام CREATE TABLE ، مما يتيح لـ ClickHouse تخطي الـ granules التي لا يمكن أن تطابق شرط الاستعلام.

لاحظ أن هذا الجدول يسرد أنواع الفهارس المتاحة، بينما يسرد system.data_skipping_indices مثيلات الفهارس المعرّفة على الجداول الموجودة.

name (String) — اسم نوع فهرس تخطّي البيانات، كما هو محدد في TYPE ضمن تعريف INDEX.

(String) — اسم نوع فهرس تخطّي البيانات، كما هو محدد في TYPE ضمن تعريف INDEX. description (String) — وصف عام لما يفعله نوع فهرس تخطّي البيانات.

(String) — وصف عام لما يفعله نوع فهرس تخطّي البيانات. syntax (String) — كيفية تعريف الفهرس في عبارة INDEX ضمن استعلام CREATE TABLE.

(String) — كيفية تعريف الفهرس في عبارة INDEX ضمن استعلام CREATE TABLE. examples (String) — أمثلة الاستخدام.

(String) — أمثلة الاستخدام. introduced_in (String) — إصدار ClickHouse الذي قُدِّم فيه نوع الفهرس لأول مرة، بصيغة major.minor.

(String) — إصدار ClickHouse الذي قُدِّم فيه نوع الفهرس لأول مرة، بصيغة major.minor. related (Array(String)) — أسماء أنواع فهارس تخطّي البيانات ذات الصلة.

Query SELECT name , syntax FROM system . data_skipping_index_types WHERE name IN ( 'minmax' , 'set' ) ORDER BY name

Response ┌─name───┬─syntax───────────────────────────────────────┐ │ minmax │ INDEX name expr TYPE minmax GRANULARITY n │ │ set │ INDEX name expr TYPE set(max_rows) GRANULARITY n │ └────────┴──────────────────────────────────────────────┘