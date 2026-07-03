يتضمن رموز الخطأ مع عدد مرات حدوثها.

قد تزداد قيم العدادات لبعض الأخطاء أثناء تنفيذ الاستعلام بنجاح. لا يُنصح باستخدام هذا الجدول لأغراض مراقبة الخادم ما لم تكن متأكدًا من أن الخطأ المقابل لا يمكن أن يكون إيجابية كاذبة.