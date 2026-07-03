الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يمكن استخدام جدول نظامي هذا للحصول على لمحة عامة عن استخدام الذاكرة وProfileEvents للمستخدمين.
الوصف
الأعمدة
user(String) — اسم المستخدم.
memory_usage(Int64) — إجمالي RAM المستخدمة بواسطة جميع عمليات المستخدم. قد لا يشمل ذلك بعض أنواع الذاكرة المخصصة. راجع الإعداد max_memory_usage.
peak_memory_usage(Int64) — ذروة استخدام الذاكرة للمستخدم. ويمكن إعادة تعيينها عندما لا تُشغَّل أي استعلامات لهذا المستخدم.
ProfileEvents(Map(LowCardinality(String), UInt64)) — ملخص لـ ProfileEvents التي تقيس metrics مختلفة للمستخدم. ويمكن العثور على وصفها في الجدول system.events
مثال
SELECT * FROM system.user_processes LIMIT 10 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
user: default
memory_usage: 9832
peak_memory_usage: 9832
ProfileEvents: {'Query':5,'SelectQuery':5,'QueriesWithSubqueries':38,'SelectQueriesWithSubqueries':38,'QueryTimeMicroseconds':842048,'SelectQueryTimeMicroseconds':842048,'ReadBufferFromFileDescriptorRead':6,'ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes':234,'IOBufferAllocs':3,'IOBufferAllocBytes':98493,'ArenaAllocChunks':283,'ArenaAllocBytes':1482752,'FunctionExecute':670,'TableFunctionExecute':16,'DiskReadElapsedMicroseconds':19,'NetworkSendElapsedMicroseconds':684,'NetworkSendBytes':139498,'SelectedRows':6076,'SelectedBytes':685802,'ContextLock':1140,'RWLockAcquiredReadLocks':193,'RWLockReadersWaitMilliseconds':4,'RealTimeMicroseconds':1585163,'UserTimeMicroseconds':889767,'SystemTimeMicroseconds':13630,'SoftPageFaults':1947,'OSCPUWaitMicroseconds':6,'OSCPUVirtualTimeMicroseconds':903251,'OSReadChars':28631,'OSWriteChars':28888,'QueryProfilerRuns':3,'LogTrace':79,'LogDebug':24}
1 row in set. Elapsed: 0.010 sec.