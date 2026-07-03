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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يمكن استخدام جدول نظامي هذا للحصول على لمحة عامة عن استخدام الذاكرة وProfileEvents للمستخدمين.

الأعمدة

  • user (String) — اسم المستخدم.
  • memory_usage (Int64) — إجمالي RAM المستخدمة بواسطة جميع عمليات المستخدم. قد لا يشمل ذلك بعض أنواع الذاكرة المخصصة. راجع الإعداد max_memory_usage.
  • peak_memory_usage (Int64) — ذروة استخدام الذاكرة للمستخدم. ويمكن إعادة تعيينها عندما لا تُشغَّل أي استعلامات لهذا المستخدم.
  • ProfileEvents (Map(LowCardinality(String), UInt64)) — ملخص لـ ProfileEvents التي تقيس metrics مختلفة للمستخدم. ويمكن العثور على وصفها في الجدول system.events

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦