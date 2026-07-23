يتضمن قائمة بجميع عمليات BACKUP أو RESTORE مع حالاتها الحالية وخصائصها الأخرى. لاحظ أن هذا الجدول غير دائم، ولا يعرض إلا العمليات التي نُفِّذت بعد آخر إعادة تشغيل للخادم.

RESTORE ليست عمليةً معاملية، ولا تتراجع عند الفشل. بالنسبة إلى كل جدول، تُنسخ جميع الأجزاء المحددة قبل إرفاق أيٍّ منها، لكن مرحلة الإرفاق نفسها ليست معاملية — إذ تصبح الأجزاء مرئية جزءًا تلو الآخر. وتُعالَج الجداول بشكل مستقل.

الجداول مستقلة. فالجدول الذي تكتمل استعادته يبقى كما هو حتى إذا فشل جدول آخر في الأمر نفسه لاحقًا:

RESTORE TABLE db . t0 , TABLE db . t1 FROM S3( '<endpoint>' , '<access_key>' , '<secret_key>' ) SETTINGS allow_non_empty_tables = true;

إذا فشل هذا الأمر بعد استعادة db.t0 بالكامل، ولكن قبل اكتمال استعادة db.t1 ، فسيبقى db.t0 مستعادًا.

العبارة PARTITIONS ليست حدًا فاصلًا لعملية commit. فهي تحدد فقط أي أجزاء الجدول ستتم استعادتها:

RESTORE TABLE db . t0 PARTITIONS '2026-06-01' , '2026-06-02' , '2026-06-03' FROM S3( '<endpoint>' , '<access_key>' , '<secret_key>' ) SETTINGS allow_non_empty_tables = true;

تُنسخ أولًا جميع أجزاء الجدول المحددة، ولا تُرفق إلا بعد أن تصبح كلها جاهزة. لذلك، إذا فشل هذا الأمر أثناء مرحلة النسخ — على سبيل المثال، بعد أن يكون القسم 2026-06-01 قد نُسخ بالكامل بينما لم يكتمل 2026-06-02 و 2026-06-03 بعد — فلن يكون 2026-06-01 قد اعتُمِد، وسيبقى الجدول من دون أي بيانات مستعادة من هذا الأمر. وبمجرد اكتمال مرحلة النسخ وبدء خطوة الإرفاق، تُعتمَد الأجزاء واحدًا تلو الآخر، لذا فإن حدوث فشل أثناء الإرفاق قد يترك الجدول مستعادًا جزئيًا، من دون التراجع.