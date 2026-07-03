الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن معلومات عن جميع مخططات الملفات المخزّنة مؤقتًا.
الوصف
الأعمدة
storage(String) — اسم وحدة التخزين: File أو URL أو S3 أو HDFS.
source(String) — مصدر الملف.
format(String) — اسم التنسيق.
additional_format_info(String) — معلومات إضافية مطلوبة لتحديد المخطط. على سبيل المثال، إعدادات خاصة بالتنسيق.
registration_time(DateTime) — الطابع الزمني عند إضافة المخطط إلى ذاكرة التخزين المؤقت.
schema(Nullable(String)) — المخطط المخزَّن مؤقتًا.
number_of_rows(Nullable(UInt64)) — عدد الصفوف في الملف بالتنسيق المحدد. يُستخدم هذا للتخزين المؤقت لنتيجة
count()البسيطة من ملفات البيانات، وكذلك للتخزين المؤقت لعدد الصفوف من البيانات الوصفية أثناء استنتاج المخطط.
schema_inference_mode(Nullable(String)) — وضع استنتاج المخطط.
لنفترض أن لدينا ملفًا باسم
مثال
data.jsonl بهذا المحتوى:
افتح
{"id" : 1, "age" : 25, "name" : "Josh", "hobbies" : ["football", "cooking", "music"]}
{"id" : 2, "age" : 19, "name" : "Alan", "hobbies" : ["tennis", "art"]}
{"id" : 3, "age" : 32, "name" : "Lana", "hobbies" : ["fitness", "reading", "shopping"]}
{"id" : 4, "age" : 47, "name" : "Brayan", "hobbies" : ["movies", "skydiving"]}
clickhouse-client ونفِّذ الاستعلام
DESCRIBE:
DESCRIBE file('data.jsonl') SETTINGS input_format_try_infer_integers=0;
لنطّلع على محتوى الجدول
┌─name────┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ age │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ name │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ hobbies │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
system.schema_inference_cache:
SELECT *
FROM system.schema_inference_cache
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
storage: File
source: /home/droscigno/user_files/data.jsonl
format: JSONEachRow
additional_format_info: schema_inference_hints=, max_rows_to_read_for_schema_inference=25000, schema_inference_make_columns_nullable=true, try_infer_integers=false, try_infer_dates=true, try_infer_datetimes=true, try_infer_numbers_from_strings=true, read_bools_as_numbers=true, try_infer_objects=false
registration_time: 2022-12-29 17:49:52
schema: id Nullable(Float64), age Nullable(Float64), name Nullable(String), hobbies Array(Nullable(String))