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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يتضمن معلومات عن جميع مخططات الملفات المخزّنة مؤقتًا.

الأعمدة

  • storage (String) — اسم وحدة التخزين: File أو URL أو S3 أو HDFS.
  • source (String) — مصدر الملف.
  • format (String) — اسم التنسيق.
  • additional_format_info (String) — معلومات إضافية مطلوبة لتحديد المخطط. على سبيل المثال، إعدادات خاصة بالتنسيق.
  • registration_time (DateTime) — الطابع الزمني عند إضافة المخطط إلى ذاكرة التخزين المؤقت.
  • schema (Nullable(String)) — المخطط المخزَّن مؤقتًا.
  • number_of_rows (Nullable(UInt64)) — عدد الصفوف في الملف بالتنسيق المحدد. يُستخدم هذا للتخزين المؤقت لنتيجة count() البسيطة من ملفات البيانات، وكذلك للتخزين المؤقت لعدد الصفوف من البيانات الوصفية أثناء استنتاج المخطط.
  • schema_inference_mode (Nullable(String)) — وضع استنتاج المخطط.

مثال

لنفترض أن لدينا ملفًا باسم data.jsonl بهذا المحتوى:
ضع data.jsonl في الدليل user_files_path. يمكنك العثور عليه بالاطلاع على ملفات تهيئة ClickHouse. المسار الافتراضي هو:
افتح clickhouse-client ونفِّذ الاستعلام DESCRIBE:
لنطّلع على محتوى الجدول system.schema_inference_cache:

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦