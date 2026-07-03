جدول نظام يحتوي على سجل تنفيذات مهام مجمع الجدولة في الخلفية.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

system.background_schedule_pool_log إلا إذا جرى تحديد إعداد الخادم لا يُنشأ الجدولإلا إذا جرى تحديد إعداد الخادم background_schedule_pool_log

يحتوي هذا الجدول على سجلّ تنفيذ مهام مجمع الجدولة في الخلفية. وتُستخدم مجمعات الجدولة في الخلفية لتنفيذ المهام الدورية، مثل عمليات الإرسال الموزعة، وتفريغ المخزن المؤقت، وعمليات وسيط الرسائل.

hostname (LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.

(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام. event_date (Date) — تاريخ الحدث.

(Date) — تاريخ الحدث. event_time (DateTime) — وقت الحدث.

(DateTime) — وقت الحدث. event_time_microseconds (DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية.

(DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية. query_id (String) — معرّف الاستعلام المرتبط بالمهمة التي تعمل في الخلفية.

(String) — معرّف الاستعلام المرتبط بالمهمة التي تعمل في الخلفية. database (LowCardinality(String)) — اسم قاعدة البيانات.

(LowCardinality(String)) — اسم قاعدة البيانات. table (LowCardinality(String)) — اسم الجدول.

(LowCardinality(String)) — اسم الجدول. table_uuid (UUID) — UUID للجدول الذي تنتمي إليه المهمة التي تعمل في الخلفية.

(UUID) — UUID للجدول الذي تنتمي إليه المهمة التي تعمل في الخلفية. log_name (LowCardinality(String)) — اسم المهمة التي تعمل في الخلفية.

(LowCardinality(String)) — اسم المهمة التي تعمل في الخلفية. duration_ms (UInt64) — مدة تنفيذ المهمة بالمللي ثانية.

(UInt64) — مدة تنفيذ المهمة بالمللي ثانية. error (UInt16) — رمز الخطأ للاستثناء الذي حدث.

(UInt16) — رمز الخطأ للاستثناء الذي حدث. exception (String) — الرسالة النصية للخطأ الذي حدث.

يُنشأ الجدول system.background_schedule_pool_log بعد أول تنفيذ لمهمة في الخلفية.

SELECT * FROM system . background_schedule_pool_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2025-12-18 event_time: 2025-12-18 10:30:15 event_time_microseconds: 2025-12-18 10:30:15.123456 query_id: database: default table: data table_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 log_name: default.data duration_ms: 42 error: 0 exception: