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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

لا يُنشأ الجدول system.background_schedule_pool_log إلا إذا جرى تحديد إعداد الخادم background_schedule_pool_log. يحتوي هذا الجدول على سجلّ تنفيذ مهام مجمع الجدولة في الخلفية. وتُستخدم مجمعات الجدولة في الخلفية لتنفيذ المهام الدورية، مثل عمليات الإرسال الموزعة، وتفريغ المخزن المؤقت، وعمليات وسيط الرسائل.

الأعمدة

  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
  • event_date (Date) — تاريخ الحدث.
  • event_time (DateTime) — وقت الحدث.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية.
  • query_id (String) — معرّف الاستعلام المرتبط بالمهمة التي تعمل في الخلفية.
  • database (LowCardinality(String)) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (LowCardinality(String)) — اسم الجدول.
  • table_uuid (UUID) — UUID للجدول الذي تنتمي إليه المهمة التي تعمل في الخلفية.
  • log_name (LowCardinality(String)) — اسم المهمة التي تعمل في الخلفية.
  • duration_ms (UInt64) — مدة تنفيذ المهمة بالمللي ثانية.
  • error (UInt16) — رمز الخطأ للاستثناء الذي حدث.
  • exception (String) — الرسالة النصية للخطأ الذي حدث.
يُنشأ الجدول system.background_schedule_pool_log بعد أول تنفيذ لمهمة في الخلفية.

مثال

انظر أيضًا

  • system.background_schedule_pool — يحتوي على معلومات حول المهام المجدولة حاليًا في مجمعات الجدولة في الخلفية.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦