الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
لا يُنشأ الجدول
الوصف
system.background_schedule_pool_log إلا إذا جرى تحديد إعداد الخادم background_schedule_pool_log.
يحتوي هذا الجدول على سجلّ تنفيذ مهام مجمع الجدولة في الخلفية. وتُستخدم مجمعات الجدولة في الخلفية لتنفيذ المهام الدورية، مثل عمليات الإرسال الموزعة، وتفريغ المخزن المؤقت، وعمليات وسيط الرسائل.
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
event_date(Date) — تاريخ الحدث.
event_time(DateTime) — وقت الحدث.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية.
query_id(String) — معرّف الاستعلام المرتبط بالمهمة التي تعمل في الخلفية.
database(LowCardinality(String)) — اسم قاعدة البيانات.
table(LowCardinality(String)) — اسم الجدول.
table_uuid(UUID) — UUID للجدول الذي تنتمي إليه المهمة التي تعمل في الخلفية.
log_name(LowCardinality(String)) — اسم المهمة التي تعمل في الخلفية.
duration_ms(UInt64) — مدة تنفيذ المهمة بالمللي ثانية.
error(UInt16) — رمز الخطأ للاستثناء الذي حدث.
exception(String) — الرسالة النصية للخطأ الذي حدث.
system.background_schedule_pool_log بعد أول تنفيذ لمهمة في الخلفية.
مثال
SELECT * FROM system.background_schedule_pool_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2025-12-18
event_time: 2025-12-18 10:30:15
event_time_microseconds: 2025-12-18 10:30:15.123456
query_id:
database: default
table: data
table_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
log_name: default.data
duration_ms: 42
error: 0
exception:
انظر أيضًا
- system.background_schedule_pool — يحتوي على معلومات حول المهام المجدولة حاليًا في مجمعات الجدولة في الخلفية.