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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يحتوي على معلومات عن سجلات DNS المخزنة مؤقتًا.

الأعمدة

مثال

Query

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦