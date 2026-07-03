الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على معلومات عن سجلات DNS المخزنة مؤقتًا.
الوصف
الأعمدة
hostname(String) — اسم المضيف.
ip_address(String) — عنوان IP.
ip_family(Enum8(‘IPv4’ = 0, ‘IPv6’ = 1, ‘UNIX_LOCAL’ = 2)) — عائلة عنوان IP.
cached_at(DateTime) — الطابع الزمني لتخزين السجل مؤقتًا.
مثال
Query
SELECT * FROM system.dns_cache;
|hostname
|ip_address
|ip_family
|cached_at
|localhost
|::1
|IPv6
|2024-02-11 17:04:40
|localhost
|127.0.0.1
|IPv4
|2024-02-11 17:04:40