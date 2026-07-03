جدول نظامي يحتوي على إحصاءات مُعايَنة لانتقائية filter و index ، جُمعت من مسارات قراءة MergeTree أثناء تنفيذ الاستعلام.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

MergeTree . ولا تتم تعبئة هذا الجدول إلا عندما تكون قيمة 0 . يحتوي على إحصاءات الانتقائية المستندة إلى عيّنات التي جُمعت أثناء القراءة من جداول. ولا تتم تعبئة هذا الجدول إلا عندما تكون قيمة predicate_statistics_sample_rate أكبر من

استخدم هذا الجدول لفحص مدى انتقائية المسندات التي يحدّدها المستخدم في أعباء العمل الفعلية، ومعرفة عدد الحبيبات المتبقية بعد التصفية بالمفتاح الأساسي أو بفهرس التخطي. وهذه البيانات مخصّصة لتكون مدخلات لتوصيات الفهارس والإسقاطات المستندة إلى أعباء العمل.

​ أنماط الصفوف

يمكن أن ينتج الاستعلام الواحد نوعين من الصفوف في system.predicate_statistics_log :

صفوف التصفية ، وتُصدَر لكل خطوة prewhere /تصفية في MergeTreeSelectProcessor . وتملأ الأعمدة predicate_expression و input_rows و passed_rows و filter_selectivity ، بالإضافة إلى أعمدة المسند الكامل total_input_rows و total_passed_rows و total_selectivity . أما الأعمدة المرتبطة بالفهارس فتكون فارغة.

، وتُصدَر لكل خطوة /تصفية في . وتملأ الأعمدة و و و ، بالإضافة إلى أعمدة المسند الكامل و و . أما الأعمدة المرتبطة بالفهارس فتكون فارغة. صفوف الفهارس، وتُصدَر لكل خطوة قراءة في ReadFromMergeTree . وتملأ المصفوفات index_names و index_types و total_granules و granules_after و index_selectivities ، بمدخل واحد لكل مرحلة فهرسة (المفتاح الأساسي، والتقسيم، وفهارس التخطي). أما الأعمدة المرتبطة بالمسند فتكون فارغة.

تشترك صفوف التصفية وصفوف الفهارس الخاصة بالاستعلام نفسه في القيمتين query_id و table ، لذلك يمكن ضمّها عند الحاجة إلى كليهما.

​ أخذ العينات والعبء الإضافي

يُتحكَّم في أخذ العينات بواسطة predicate_statistics_sample_rate

0 يعطّل الجمع.

يعطّل الجمع. 1 يأخذ عيّنة من كل query.

يأخذ عيّنة من كل query. N > 1 يأخذ عيّنة من حوالي 1 / N من queries، استنادًا إلى قيمة hash لـ query_id .

تنتج القيم الأقل مزيدًا من البيانات، لكنها تضيف حملًا على CPU في مسار القراءة ومزيدًا من عمليات الكتابة إلى سجل النظام. بعد تمكين هذا الإعداد، استخدم SYSTEM FLUSH LOGS إذا كنت بحاجة إلى ظهور الصفوف فورًا.

hostname (LowCardinality(String)) — اسم المضيف للخادم الذي ينفّذ الاستعلام.

(LowCardinality(String)) — اسم المضيف للخادم الذي ينفّذ الاستعلام. event_date (Date) — تاريخ الحدث.

(Date) — تاريخ الحدث. event_time (DateTime) — الطابع الزمني عند كتابة مُدخل السجل هذا.

(DateTime) — الطابع الزمني عند كتابة مُدخل السجل هذا. database (LowCardinality(String)) — اسم قاعدة بيانات الجدول الهدف.

(LowCardinality(String)) — اسم قاعدة بيانات الجدول الهدف. table (LowCardinality(String)) — اسم الجدول الهدف.

(LowCardinality(String)) — اسم الجدول الهدف. query_id (String) — معرّف الاستعلام للرجوع إلى query_log.

(String) — معرّف الاستعلام للرجوع إلى query_log. predicate_expression (String) — تعبير المسند الكامل الذي تتعامل معه خطوة prewhere/filter هذه (تفريغ ActionsDAG).

(String) — تعبير المسند الكامل الذي تتعامل معه خطوة prewhere/filter هذه (تفريغ ActionsDAG). input_rows (UInt64) — الصفوف التي تدخل إلى خطوة prewhere/filter هذه.

(UInt64) — الصفوف التي تدخل إلى خطوة prewhere/filter هذه. passed_rows (UInt64) — الصفوف التي اجتازت خطوة prewhere/filter هذه.

(UInt64) — الصفوف التي اجتازت خطوة prewhere/filter هذه. filter_selectivity (Float64) — انتقائية هذه الخطوة: passed_rows / input_rows.

(Float64) — انتقائية هذه الخطوة: passed_rows / input_rows. total_input_rows (UInt64) — الصفوف التي تدخل إلى أول خطوة prewhere (إجمالي الصفوف المقروءة من الحبيبات).

(UInt64) — الصفوف التي تدخل إلى أول خطوة prewhere (إجمالي الصفوف المقروءة من الحبيبات). total_passed_rows (UInt64) — الصفوف التي اجتازت جميع خطوات prewhere (الصفوف التي تم تمريرها إلى الاستعلام).

(UInt64) — الصفوف التي اجتازت جميع خطوات prewhere (الصفوف التي تم تمريرها إلى الاستعلام). total_selectivity (Float64) — انتقائية المسند بالكامل: total_passed_rows / total_input_rows.

(Float64) — انتقائية المسند بالكامل: total_passed_rows / total_input_rows. index_names (Array(LowCardinality(String))) — أسماء الفهارس المطبّقة، مثل [‘PrimaryKey’, ‘idx_bf_status’] (في صفوف الفهرس فقط).

(Array(LowCardinality(String))) — أسماء الفهارس المطبّقة، مثل [‘PrimaryKey’, ‘idx_bf_status’] (في صفوف الفهرس فقط). index_types (Array(LowCardinality(String))) — أنواع الفهارس المطبّقة: PrimaryKey وSkip وMinMax وPartition (في صفوف الفهرس فقط).

(Array(LowCardinality(String))) — أنواع الفهارس المطبّقة: PrimaryKey وSkip وMinMax وPartition (في صفوف الفهرس فقط). total_granules (Array(UInt64)) — الحبيبات الداخلة إلى كل مرحلة فهرسة (في صفوف الفهرس فقط).

(Array(UInt64)) — الحبيبات الداخلة إلى كل مرحلة فهرسة (في صفوف الفهرس فقط). granules_after (Array(UInt64)) — الحبيبات المتبقية بعد كل مرحلة فهرسة (في صفوف الفهرس فقط).

(Array(UInt64)) — الحبيبات المتبقية بعد كل مرحلة فهرسة (في صفوف الفهرس فقط). index_selectivities (Array(Float64)) — الانتقائية لكل فهرس: granules_after / total_granules (في صفوف الفهرس فقط).