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Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.

Gobernador de escalado de la CPU

Utiliza siempre el gobernador de escalado performance. El gobernador de escalado on-demand funciona mucho peor con cargas constantemente altas.

Limitaciones de la CPU

Los procesadores pueden sobrecalentarse. Usa dmesg para comprobar si la frecuencia de reloj de la CPU se ha limitado debido al sobrecalentamiento. La limitación también puede establecerse externamente a nivel del centro de datos. Puedes usar turbostat para monitorizarla bajo carga.

RAM

Para cantidades pequeñas de datos (hasta ~200 GB comprimidos), lo ideal es usar tanta memoria como el volumen de datos. Para grandes volúmenes de datos y al procesar consultas interactivas (en línea), debe usar una cantidad razonable de RAM (128 GB o más) para que el subconjunto de datos más activo quepa en la caché de páginas. Incluso con volúmenes de datos de ~50 TB por servidor, usar 128 GB de RAM mejora significativamente el rendimiento de las consultas en comparación con 64 GB. No desactive overcommit. El valor de cat /proc/sys/vm/overcommit_memory debe ser 0 o 1. Ejecute
Usa perf top para ver el tiempo que se dedica en el kernel a la gestión de memoria. Tampoco hace falta asignar páginas enormes permanentes.

Uso de menos de 16 GB de RAM

La cantidad recomendada de RAM es de 32 GB o más. Si su sistema tiene menos de 16 GB de RAM, puede encontrarse con varias excepciones de memoria, ya que la configuración predeterminada no se ajusta a esta cantidad de memoria. Puede usar ClickHouse en un sistema con poca RAM (tan solo 2 GB), pero estas configuraciones requieren ajustes adicionales y solo pueden ingestar a una velocidad baja. Al usar ClickHouse con menos de 16 GB de RAM, recomendamos lo siguiente:
  • Reduzca el tamaño de la mark cache en config.xml. Puede establecerse en tan solo 500 MB, pero no puede fijarse en cero.
  • Reduzca el número de hilos de procesamiento de consultas a 1.
  • Reduzca max_block_size a 8192. Valores tan bajos como 1024 pueden seguir siendo prácticos.
  • Reduzca max_download_threads a 1.
  • Establezca input_format_parallel_parsing y output_format_parallel_formatting en 0.
  • Desactive la escritura en las tablas de registros, ya que esto hace que la tarea de merge en segundo plano reserve RAM para realizar fusiones de tablas de registros. Desactive asynchronous_metric_log, metric_log, text_log, trace_log.
Notas adicionales:
  • Para vaciar la memoria almacenada en caché por el allocator de memoria, puede ejecutar el comando SYSTEM JEMALLOC PURGE.
  • No recomendamos usar integraciones de S3 o Kafka en máquinas con poca memoria, porque requieren una cantidad significativa de memoria para los búferes.

Subsistema de almacenamiento

Si su presupuesto le permite usar SSD, use SSD. Si no, use HDD. Los HDD SATA de 7200 RPM son suficientes. Dé preferencia a una mayor cantidad de servidores con discos duros locales frente a un menor número de servidores con cabinas de discos conectadas. Pero para almacenar archivos con consultas poco frecuentes, las cabinas funcionarán.

RAID

Al usar HDD, puede combinarlos en RAID-10, RAID-5, RAID-6 o RAID-50. Para Linux, es mejor usar RAID por software (con mdadm). Al crear RAID-10, seleccione la disposición far. Si su presupuesto lo permite, elija RAID-10. LVM por sí solo (sin RAID ni mdadm) está bien, pero crear RAID con él o combinarlo con mdadm es una opción menos habitual y con más probabilidades de errores (seleccionar un tamaño de fragmento incorrecto; desalineación de fragmentos; elegir un tipo de RAID incorrecto; olvidar limpiar los discos). Si tiene experiencia usando LVM, no hay ningún inconveniente en utilizarlo. Si tiene más de 4 discos, use RAID-6 (preferido) o RAID-50, en lugar de RAID-5. Al usar RAID-5, RAID-6 o RAID-50, aumente siempre stripe_cache_size, ya que el valor predeterminado normalmente no es la mejor opción.
Calcule el número exacto en función del número de dispositivos y del tamaño de bloque, usando la fórmula: 2 * num_devices * chunk_size_in_bytes / 4096. Un tamaño de bloque de 64 KB es suficiente para la mayoría de las configuraciones RAID. El tamaño medio de escritura de clickhouse-server es de aproximadamente 1 MB (1024 KB), y por tanto el tamaño de stripe recomendado también es de 1 MB. El tamaño de bloque puede optimizarse, si es necesario, configurándolo en 1 MB dividido entre el número de discos sin paridad de la matriz RAID, de modo que cada escritura se paralelice en todos los discos sin paridad disponibles. Nunca establezca un tamaño de bloque demasiado pequeño ni demasiado grande. Puede usar RAID-0 en SSD. Independientemente de si usa RAID o no, utilice siempre replicación para proteger los datos. Habilite NCQ con una cola larga. Para HDD, elija el planificador mq-deadline o CFQ, y para SSD, elija noop. No reduzca el ajuste de ‘readahead’. Para HDD, habilite la caché de escritura. Asegúrese de que fstrim esté habilitado para discos NVME y SSD en su sistema operativo (normalmente se implementa mediante un cronjob o un servicio de systemd).

Sistema de archivos

Ext4 es la opción más fiable. Establezca la opción de montaje noatime. XFS también funciona bien. La mayoría de los demás sistemas de archivos también deberían funcionar sin problemas. FAT-32 y exFAT no son compatibles por la falta de enlaces duros. No use sistemas de archivos comprimidos, porque ClickHouse se encarga de la compresión por sí solo y lo hace mejor. No se recomienda usar sistemas de archivos cifrados, porque puede usar el cifrado integrado de ClickHouse, que es mejor. Aunque ClickHouse puede funcionar sobre NFS, no es la mejor opción.

Kernel de Linux

No utilices un kernel de Linux obsoleto.

Red

Si utiliza IPv6, aumente el tamaño de la caché de rutas. Las versiones del kernel de Linux anteriores a la 3.2 tenían numerosos problemas con la implementación de IPv6. Utilice, si es posible, una red de al menos 10 Gb. 1 Gb también funcionará, pero será bastante peor para parchear réplicas con decenas de terabytes de datos o para procesar consultas distribuidas con una gran cantidad de datos intermedios.

Páginas enormes

Configure siempre THP en madvise. En kernels más antiguos (anteriores a la versión 5.9), configurar THP en always puede provocar una degradación importante del rendimiento: el kernel dedica demasiado tiempo a la desfragmentación de memoria, especialmente en sistemas con 64 GB o más de RAM. El kernel 5.9 introdujo la compactación proactiva, que gestiona mucho mejor THP, pero ClickHouse sigue mostrando una advertencia al iniciar si THP está configurado en always, por lo que madvise sigue siendo la configuración recomendada, independientemente de la versión del kernel.
Si quieres modificar permanentemente la configuración de las páginas enormes transparentes, edita /etc/default/grub para añadir transparent_hugepage=madvise a la opción GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT:
Después de eso, ejecute el comando sudo update-grub y luego reinicie para que los cambios surtan efecto.

Configuración del hipervisor

Si utiliza OpenStack, establezca
en nova.conf. Si usa libvirt, establezca
en la configuración XML. Esto es importante para que ClickHouse pueda obtener la información correcta mediante la instrucción cpuid. De lo contrario, pueden producirse fallos de tipo Illegal instruction cuando el hipervisor se ejecute en modelos de CPU antiguos.

ClickHouse Keeper y ZooKeeper

Se recomienda ClickHouse Keeper para sustituir a ZooKeeper en los clusters de ClickHouse. Consulte la documentación de ClickHouse Keeper Si desea seguir usando ZooKeeper, lo mejor es utilizar una versión reciente de ZooKeeper: la 3.4.9 o posterior. La versión incluida en distribuciones Linux estables puede estar desactualizada. Nunca debe usar scripts escritos manualmente para transferir datos entre distintos clusters de ZooKeeper, porque el resultado será incorrecto para los nodos secuenciales. Nunca use la utilidad “zkcopy” por la misma razón: https://github.com/ksprojects/zkcopy/issues/15 Si quiere dividir un cluster de ZooKeeper existente en dos, la forma correcta es aumentar el número de sus réplicas y luego reconfigurarlo como dos clusters independientes. Puede ejecutar ClickHouse Keeper en el mismo servidor que ClickHouse en entornos de prueba o en entornos con una tasa de ingestión baja. Para entornos de producción, sugerimos usar servidores separados para ClickHouse y ZooKeeper/Keeper, o colocar los archivos de ClickHouse y los de Keeper en discos separados. Esto se debe a que ZooKeeper/Keeper es muy sensible a la latencia del disco y ClickHouse puede utilizar todos los recursos disponibles del sistema. Puede tener observadores de ZooKeeper en un ensemble, pero los servidores de ClickHouse no deben interactuar con ellos. No cambie la configuración minSessionTimeout; los valores altos pueden afectar la estabilidad de los reinicios de ClickHouse. Con la configuración predeterminada, ZooKeeper es una bomba de relojería:
El servidor ZooKeeper no eliminará archivos de snapshots y logs antiguos cuando se use la configuración predeterminada (consulte autopurge), y esto es responsabilidad del operador.
Esta bomba debe desactivarse. La siguiente configuración de ZooKeeper (3.5.1) se utiliza en un gran entorno de producción: zoo.cfg:
Versión de Java:
Parámetros de la JVM:
Inicialización de Salt:

Software antivirus

Si utiliza un software antivirus, configúrelo para que omita las carpetas con archivos de datos de ClickHouse (/var/lib/clickhouse); de lo contrario, el rendimiento puede verse afectado y pueden producirse errores inesperados durante la ingestión de datos y las fusiones en segundo plano.

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Última modificación el 3 de julio de 2026