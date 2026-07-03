Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.
Utiliza siempre el gobernador de escalado
Gobernador de escalado de la CPU
performance. El gobernador de escalado
on-demand funciona mucho peor con cargas constantemente altas.
$ echo 'performance' | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
Los procesadores pueden sobrecalentarse. Usa
Limitaciones de la CPU
dmesg para comprobar si la frecuencia de reloj de la CPU se ha limitado debido al sobrecalentamiento.
La limitación también puede establecerse externamente a nivel del centro de datos. Puedes usar
turbostat para monitorizarla bajo carga.
Para cantidades pequeñas de datos (hasta ~200 GB comprimidos), lo ideal es usar tanta memoria como el volumen de datos. Para grandes volúmenes de datos y al procesar consultas interactivas (en línea), debe usar una cantidad razonable de RAM (128 GB o más) para que el subconjunto de datos más activo quepa en la caché de páginas. Incluso con volúmenes de datos de ~50 TB por servidor, usar 128 GB de RAM mejora significativamente el rendimiento de las consultas en comparación con 64 GB. No desactive overcommit. El valor de
RAM
cat /proc/sys/vm/overcommit_memory debe ser 0 o 1. Ejecute
Usa
$ echo 0 | sudo tee /proc/sys/vm/overcommit_memory
perf top para ver el tiempo que se dedica en el kernel a la gestión de memoria.
Tampoco hace falta asignar páginas enormes permanentes.
La cantidad recomendada de RAM es de 32 GB o más. Si su sistema tiene menos de 16 GB de RAM, puede encontrarse con varias excepciones de memoria, ya que la configuración predeterminada no se ajusta a esta cantidad de memoria. Puede usar ClickHouse en un sistema con poca RAM (tan solo 2 GB), pero estas configuraciones requieren ajustes adicionales y solo pueden ingestar a una velocidad baja. Al usar ClickHouse con menos de 16 GB de RAM, recomendamos lo siguiente:
Uso de menos de 16 GB de RAM
- Reduzca el tamaño de la mark cache en
config.xml. Puede establecerse en tan solo 500 MB, pero no puede fijarse en cero.
- Reduzca el número de hilos de procesamiento de consultas a
1.
- Reduzca
max_block_sizea
8192. Valores tan bajos como
1024pueden seguir siendo prácticos.
- Reduzca
max_download_threadsa
1.
- Establezca
input_format_parallel_parsingy
output_format_parallel_formattingen
0.
- Desactive la escritura en las tablas de registros, ya que esto hace que la tarea de merge en segundo plano reserve RAM para realizar fusiones de tablas de registros. Desactive
asynchronous_metric_log,
metric_log,
text_log,
trace_log.
- Para vaciar la memoria almacenada en caché por el allocator de memoria, puede ejecutar el comando
SYSTEM JEMALLOC PURGE.
- No recomendamos usar integraciones de S3 o Kafka en máquinas con poca memoria, porque requieren una cantidad significativa de memoria para los búferes.
Si su presupuesto le permite usar SSD, use SSD. Si no, use HDD. Los HDD SATA de 7200 RPM son suficientes. Dé preferencia a una mayor cantidad de servidores con discos duros locales frente a un menor número de servidores con cabinas de discos conectadas. Pero para almacenar archivos con consultas poco frecuentes, las cabinas funcionarán.
Subsistema de almacenamiento
Al usar HDD, puede combinarlos en RAID-10, RAID-5, RAID-6 o RAID-50. Para Linux, es mejor usar RAID por software (con
RAID
mdadm).
Al crear RAID-10, seleccione la disposición
far.
Si su presupuesto lo permite, elija RAID-10.
LVM por sí solo (sin RAID ni
mdadm) está bien, pero crear RAID con él o combinarlo con
mdadm es una opción menos habitual y con más probabilidades de errores
(seleccionar un tamaño de fragmento incorrecto; desalineación de fragmentos; elegir un tipo de RAID incorrecto; olvidar limpiar los discos). Si tiene experiencia
usando LVM, no hay ningún inconveniente en utilizarlo.
Si tiene más de 4 discos, use RAID-6 (preferido) o RAID-50, en lugar de RAID-5.
Al usar RAID-5, RAID-6 o RAID-50, aumente siempre stripe_cache_size, ya que el valor predeterminado normalmente no es la mejor opción.
Calcule el número exacto en función del número de dispositivos y del tamaño de bloque, usando la fórmula:
$ echo 4096 | sudo tee /sys/block/md2/md/stripe_cache_size
2 * num_devices * chunk_size_in_bytes / 4096.
Un tamaño de bloque de 64 KB es suficiente para la mayoría de las configuraciones RAID. El tamaño medio de escritura de clickhouse-server es de aproximadamente 1 MB (1024 KB), y por tanto el tamaño de stripe recomendado también es de 1 MB. El tamaño de bloque puede optimizarse, si es necesario, configurándolo en 1 MB dividido entre el número de discos sin paridad de la matriz RAID, de modo que cada escritura se paralelice en todos los discos sin paridad disponibles.
Nunca establezca un tamaño de bloque demasiado pequeño ni demasiado grande.
Puede usar RAID-0 en SSD.
Independientemente de si usa RAID o no, utilice siempre replicación para proteger los datos.
Habilite NCQ con una cola larga. Para HDD, elija el planificador mq-deadline o CFQ, y para SSD, elija noop. No reduzca el ajuste de ‘readahead’.
Para HDD, habilite la caché de escritura.
Asegúrese de que
fstrim esté habilitado para discos NVME y SSD en su sistema operativo (normalmente se implementa mediante un cronjob o un servicio de systemd).
Ext4 es la opción más fiable. Establezca la opción de montaje
Sistema de archivos
noatime. XFS también funciona bien.
La mayoría de los demás sistemas de archivos también deberían funcionar sin problemas.
FAT-32 y exFAT no son compatibles por la falta de enlaces duros.
No use sistemas de archivos comprimidos, porque ClickHouse se encarga de la compresión por sí solo y lo hace mejor.
No se recomienda usar sistemas de archivos cifrados, porque puede usar el cifrado integrado de ClickHouse, que es mejor.
Aunque ClickHouse puede funcionar sobre NFS, no es la mejor opción.
No utilices un kernel de Linux obsoleto.
Kernel de Linux
Si utiliza IPv6, aumente el tamaño de la caché de rutas. Las versiones del kernel de Linux anteriores a la 3.2 tenían numerosos problemas con la implementación de IPv6. Utilice, si es posible, una red de al menos 10 Gb. 1 Gb también funcionará, pero será bastante peor para parchear réplicas con decenas de terabytes de datos o para procesar consultas distribuidas con una gran cantidad de datos intermedios.
Red
Configure siempre THP en
Páginas enormes
madvise. En kernels más antiguos (anteriores a la versión 5.9), configurar THP en
always puede provocar una degradación importante del rendimiento: el kernel dedica demasiado tiempo a la desfragmentación de memoria, especialmente en sistemas con 64 GB o más de RAM. El kernel 5.9 introdujo la compactación proactiva, que gestiona mucho mejor THP, pero ClickHouse sigue mostrando una advertencia al iniciar si THP está configurado en
always, por lo que
madvise sigue siendo la configuración recomendada, independientemente de la versión del kernel.
Si quieres modificar permanentemente la configuración de las páginas enormes transparentes, edita
$ echo 'madvise' | sudo tee /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
/etc/default/grub para añadir
transparent_hugepage=madvise a la opción
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT:
Después de eso, ejecute el comando
$ GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="transparent_hugepage=madvise ..."
sudo update-grub y luego reinicie para que los cambios surtan efecto.
Si utiliza OpenStack, establezca
Configuración del hipervisor
en
cpu_mode=host-passthrough
nova.conf.
Si usa libvirt, establezca
en la configuración XML. Esto es importante para que ClickHouse pueda obtener la información correcta mediante la instrucción
<cpu mode='host-passthrough'/>
cpuid.
De lo contrario, pueden producirse fallos de tipo
Illegal instruction cuando el hipervisor se ejecute en modelos de CPU antiguos.
Se recomienda ClickHouse Keeper para sustituir a ZooKeeper en los clusters de ClickHouse. Consulte la documentación de ClickHouse Keeper Si desea seguir usando ZooKeeper, lo mejor es utilizar una versión reciente de ZooKeeper: la 3.4.9 o posterior. La versión incluida en distribuciones Linux estables puede estar desactualizada. Nunca debe usar scripts escritos manualmente para transferir datos entre distintos clusters de ZooKeeper, porque el resultado será incorrecto para los nodos secuenciales. Nunca use la utilidad “zkcopy” por la misma razón: https://github.com/ksprojects/zkcopy/issues/15 Si quiere dividir un cluster de ZooKeeper existente en dos, la forma correcta es aumentar el número de sus réplicas y luego reconfigurarlo como dos clusters independientes. Puede ejecutar ClickHouse Keeper en el mismo servidor que ClickHouse en entornos de prueba o en entornos con una tasa de ingestión baja. Para entornos de producción, sugerimos usar servidores separados para ClickHouse y ZooKeeper/Keeper, o colocar los archivos de ClickHouse y los de Keeper en discos separados. Esto se debe a que ZooKeeper/Keeper es muy sensible a la latencia del disco y ClickHouse puede utilizar todos los recursos disponibles del sistema. Puede tener observadores de ZooKeeper en un ensemble, pero los servidores de ClickHouse no deben interactuar con ellos. No cambie la configuración
ClickHouse Keeper y ZooKeeper
minSessionTimeout; los valores altos pueden afectar la estabilidad de los reinicios de ClickHouse.
Con la configuración predeterminada, ZooKeeper es una bomba de relojería:
El servidor ZooKeeper no eliminará archivos de snapshots y logs antiguos cuando se use la configuración predeterminada (consulte
Esta bomba debe desactivarse.
La siguiente configuración de ZooKeeper (3.5.1) se utiliza en un gran entorno de producción:
zoo.cfg:
autopurge), y esto es responsabilidad del operador.
Versión de Java:
# http://hadoop.apache.org/zookeeper/docs/current/zookeeperAdmin.html
# The number of milliseconds of each tick
tickTime=2000
# The number of ticks that the initial
# synchronization phase can take
# This value is not quite motivated
initLimit=300
# The number of ticks that can pass between
# sending a request and getting an acknowledgement
syncLimit=10
maxClientCnxns=2000
# It is the maximum value that client may request and the server will accept.
# It is Ok to have high maxSessionTimeout on server to allow clients to work with high session timeout if they want.
# But we request session timeout of 30 seconds by default (you can change it with session_timeout_ms in ClickHouse config).
maxSessionTimeout=60000000
# the directory where the snapshot is stored.
dataDir=/opt/zookeeper/{{ '{{' }} cluster['name'] {{ '}}' }}/data
# Place the dataLogDir to a separate physical disc for better performance
dataLogDir=/opt/zookeeper/{{ '{{' }} cluster['name'] {{ '}}' }}/logs
autopurge.snapRetainCount=10
autopurge.purgeInterval=1
# To avoid seeks ZooKeeper allocates space in the transaction log file in
# blocks of preAllocSize kilobytes. The default block size is 64M. One reason
# for changing the size of the blocks is to reduce the block size if snapshots
# are taken more often. (Also, see snapCount).
preAllocSize=131072
# Clients can submit requests faster than ZooKeeper can process them,
# especially if there are a lot of clients. To prevent ZooKeeper from running
# out of memory due to queued requests, ZooKeeper will throttle clients so that
# there is no more than globalOutstandingLimit outstanding requests in the
# system. The default limit is 1000.
# globalOutstandingLimit=1000
# ZooKeeper logs transactions to a transaction log. After snapCount transactions
# are written to a log file a snapshot is started and a new transaction log file
# is started. The default snapCount is 100000.
snapCount=3000000
# If this option is defined, requests will be will logged to a trace file named
# traceFile.year.month.day.
#traceFile=
# Leader accepts client connections. Default value is "yes". The leader machine
# coordinates updates. For higher update throughput at thes slight expense of
# read throughput the leader can be configured to not accept clients and focus
# on coordination.
leaderServes=yes
standaloneEnabled=false
dynamicConfigFile=/etc/zookeeper-{{ '{{' }} cluster['name'] {{ '}}' }}/conf/zoo.cfg.dynamic
Parámetros de la JVM:
openjdk 11.0.5-shenandoah 2019-10-15
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.5-shenandoah+10-adhoc.heretic.src)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.5-shenandoah+10-adhoc.heretic.src, mixed mode)
Inicialización de Salt:
NAME=zookeeper-{{ '{{' }} cluster['name'] {{ '}}' }}
ZOOCFGDIR=/etc/$NAME/conf
# TODO esto es realmente feo
# ¿Cómo averiguar qué JARs son necesarios?
# parece que log4j requiere que el archivo log4j.properties esté en el classpath
CLASSPATH="$ZOOCFGDIR:/usr/build/classes:/usr/build/lib/*.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/audience-annotations-0.5.0.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/commons-cli-1.2.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/commons-lang-2.6.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jackson-annotations-2.10.3.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jackson-core-2.10.3.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jackson-databind-2.10.3.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/javax.servlet-api-3.1.0.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jetty-http-9.4.24.v20191120.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jetty-io-9.4.24.v20191120.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jetty-security-9.4.24.v20191120.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jetty-server-9.4.24.v20191120.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jetty-servlet-9.4.24.v20191120.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jetty-util-9.4.24.v20191120.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/jline-2.14.6.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/json-simple-1.1.1.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/log4j-1.2.17.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/metrics-core-3.2.5.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/netty-buffer-4.1.50.Final.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/netty-codec-4.1.50.Final.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/netty-common-4.1.50.Final.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/netty-handler-4.1.50.Final.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/netty-resolver-4.1.50.Final.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/netty-transport-4.1.50.Final.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/netty-transport-native-epoll-4.1.50.Final.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/netty-transport-native-unix-common-4.1.50.Final.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/simpleclient-0.6.0.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/simpleclient_common-0.6.0.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/simpleclient_hotspot-0.6.0.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/simpleclient_servlet-0.6.0.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/slf4j-api-1.7.25.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/slf4j-log4j12-1.7.25.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/snappy-java-1.1.7.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/zookeeper-3.6.2.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/zookeeper-jute-3.6.2.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/lib/zookeeper-prometheus-metrics-3.6.2.jar:/usr/share/zookeeper-3.6.2/etc"
ZOOCFG="$ZOOCFGDIR/zoo.cfg"
ZOO_LOG_DIR=/var/log/$NAME
USER=zookeeper
GROUP=zookeeper
PIDDIR=/var/run/$NAME
PIDFILE=$PIDDIR/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
JAVA=/usr/local/jdk-11/bin/java
ZOOMAIN="org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerMain"
ZOO_LOG4J_PROP="INFO,ROLLINGFILE"
JMXLOCALONLY=false
JAVA_OPTS="-Xms{{ '{{' }} cluster.get('xms','128M') {{ '}}' }} \
-Xmx{{ '{{' }} cluster.get('xmx','1G') {{ '}}' }} \
-Xlog:safepoint,gc*=info,age*=debug:file=/var/log/$NAME/zookeeper-gc.log:time,level,tags:filecount=16,filesize=16M
-verbose:gc \
-XX:+UseG1GC \
-Djute.maxbuffer=8388608 \
-XX:MaxGCPauseMillis=50"
description "zookeeper-{{ '{{' }} cluster['name'] {{ '}}' }} centralized coordination service"
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]
respawn
limit nofile 8192 8192
pre-start script
[ -r "/etc/zookeeper-{{ '{{' }} cluster['name'] {{ '}}' }}/conf/environment" ] || exit 0
. /etc/zookeeper-{{ '{{' }} cluster['name'] {{ '}}' }}/conf/environment
[ -d $ZOO_LOG_DIR ] || mkdir -p $ZOO_LOG_DIR
chown $USER:$GROUP $ZOO_LOG_DIR
end script
script
. /etc/zookeeper-{{ '{{' }} cluster['name'] {{ '}}' }}/conf/environment
[ -r /etc/default/zookeeper ] && . /etc/default/zookeeper
if [ -z "$JMXDISABLE" ]; then
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.local.only=$JMXLOCALONLY"
fi
exec start-stop-daemon --start -c $USER --exec $JAVA --name zookeeper-{{ '{{' }} cluster['name'] {{ '}}' }} \
-- -cp $CLASSPATH $JAVA_OPTS -Dzookeeper.log.dir=${ZOO_LOG_DIR} \
-Dzookeeper.root.logger=${ZOO_LOG4J_PROP} $ZOOMAIN $ZOOCFG
end script
Si utiliza un software antivirus, configúrelo para que omita las carpetas con archivos de datos de ClickHouse (
Software antivirus
/var/lib/clickhouse); de lo contrario, el rendimiento puede verse afectado y pueden producirse errores inesperados durante la ingestión de datos y las fusiones en segundo plano.