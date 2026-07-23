Puede supervisar el uso de los recursos de hardware y también las métricas del servidor ClickHouse.

Los datos de monitorización descritos en esta guía están disponibles en ClickHouse Cloud. Además de mostrarse en el panel integrado que se describe a continuación, tanto las métricas básicas como las avanzadas de rendimiento también pueden consultarse directamente en la consola principal del servicio.

Puede supervisar:

El uso de los recursos de hardware.

Las métricas del servidor ClickHouse.

​ Panel integrado de observabilidad avanzada

ClickHouse incluye un panel integrado avanzado de observabilidad al que se puede acceder mediante $HOST:$PORT/dashboard (requiere usuario y contraseña) y que muestra las siguientes métricas:

Consultas/segundo

Uso de CPU (núcleos)

Consultas en ejecución

Merges en ejecución

Bytes seleccionados/segundo

Espera de E/S

Espera de CPU

Uso de CPU del SO (espacio de usuario)

Uso de CPU del SO (kernel)

Lectura desde disco

Lectura desde el sistema de archivos

Memoria (monitorizada)

Filas insertadas/segundo

Total de partes de MergeTree

Máximo de partes por partición

​ Utilización de recursos

ClickHouse también supervisa por sí mismo el estado de los recursos de hardware, como:

La carga y la temperatura de los procesadores.

La utilización del sistema de almacenamiento, la RAM y la red.

Estos datos se recopilan en la tabla system.asynchronous_metric_log .

​ Métricas del servidor ClickHouse

El servidor ClickHouse cuenta con instrumentos integrados para supervisar su propio estado.

Para rastrear los eventos del servidor, use los registros del servidor. Consulte la sección logger del archivo de configuración.

ClickHouse recopila:

Diferentes métricas sobre cómo el servidor utiliza los recursos computacionales.

Estadísticas comunes sobre el procesamiento de consultas.

system.events y system.asynchronous_metrics. Puede encontrar las métricas en las tablas system.metrics

Puede configurar ClickHouse para exportar métricas a Graphite . Consulte la sección Graphite en el archivo de configuración del servidor ClickHouse. Antes de configurar la exportación de métricas, debe configurar Graphite siguiendo su guía oficial.

Puede configurar ClickHouse para exportar métricas a Prometheus . Consulte la sección Prometheus en el archivo de configuración del servidor ClickHouse. Antes de configurar la exportación de métricas, debe configurar Prometheus siguiendo su guía oficial.

Además, puede supervisar la disponibilidad del servidor a través de la API HTTP. Envíe una solicitud HTTP GET a /ping . Si el servidor está disponible, responde con 200 OK .