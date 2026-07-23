Puede supervisar:
Los datos de monitorización descritos en esta guía están disponibles en ClickHouse Cloud. Además de mostrarse en el panel integrado que se describe a continuación, tanto las métricas básicas como las avanzadas de rendimiento también pueden consultarse directamente en la consola principal del servicio.
- El uso de los recursos de hardware.
- Las métricas del servidor ClickHouse.
ClickHouse incluye un panel integrado avanzado de observabilidad al que se puede acceder mediante
Panel integrado de observabilidad avanzada
$HOST:$PORT/dashboard (requiere usuario y contraseña) y que muestra las siguientes métricas:
- Consultas/segundo
- Uso de CPU (núcleos)
- Consultas en ejecución
- Merges en ejecución
- Bytes seleccionados/segundo
- Espera de E/S
- Espera de CPU
- Uso de CPU del SO (espacio de usuario)
- Uso de CPU del SO (kernel)
- Lectura desde disco
- Lectura desde el sistema de archivos
- Memoria (monitorizada)
- Filas insertadas/segundo
- Total de partes de MergeTree
- Máximo de partes por partición
ClickHouse también supervisa por sí mismo el estado de los recursos de hardware, como:
Utilización de recursos
- La carga y la temperatura de los procesadores.
- La utilización del sistema de almacenamiento, la RAM y la red.
system.asynchronous_metric_log.
El servidor ClickHouse cuenta con instrumentos integrados para supervisar su propio estado. Para rastrear los eventos del servidor, use los registros del servidor. Consulte la sección logger del archivo de configuración. ClickHouse recopila:
Métricas del servidor ClickHouse
- Diferentes métricas sobre cómo el servidor utiliza los recursos computacionales.
- Estadísticas comunes sobre el procesamiento de consultas.
HTTP GET a
/ping. Si el servidor está disponible, responde con
200 OK.
Para supervisar servidores en una configuración de clúster, debe establecer el parámetro max_replica_delay_for_distributed_queries y usar el recurso HTTP
/replicas_status. Una solicitud a
/replicas_status devuelve
200 OK si la réplica está disponible y no va retrasada con respecto a las demás réplicas. Si una réplica está retrasada, devuelve
503 HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE con información sobre la diferencia.