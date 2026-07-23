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المعرّف الفريد عالميًا (معرّف UUID) هو قيمة بطول 16 بايت تُستخدم لتحديد السجلات. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول UUIDs، راجع Wikipedia. مع وجود إصدارات مختلفة من معرّف UUID، مثل UUIDv4 وUUIDv7 (راجع هنا)، فإن ClickHouse لا يتحقق مما إذا كانت UUIDs المدرجة تتوافق مع إصدار معيّن. تُعامَل UUIDs داخليًا على أنها تسلسل من 16 بايت عشوائي، مع تمثيل 8-4-4-4-12 على مستوى SQL. مثال على قيمة معرّف UUID:
يتألف معرّف UUID الافتراضي من أصفار فقط. ويُستخدم، على سبيل المثال، عند إدراج سجل جديد من دون تحديد أي قيمة لعمود معرّف UUID:
لأسباب تاريخية، تُرتَّب UUIDs حسب نصفها الثاني.وبينما لا يمثل هذا مشكلة لقيم UUIDv4، فإنه قد يضعف الأداء مع أعمدة UUIDv7 المستخدمة في تعريفات الفهرس الأساسي (أما استخدامها في مفاتيح الترتيب أو مفاتيح التقسيم فلا مشكلة فيه). وبشكل أكثر تحديدًا، تتكوّن قيم UUIDv7 من طابع زمني في النصف الأول وعدّاد في النصف الثاني. لذلك سيكون فرز UUIDv7 في فهارس المفتاح الأساسي المتفرقة (أي القيم الأولى في كل index granule) بحسب حقل العدّاد. وبافتراض أن UUIDs كانت ستُرتَّب حسب النصف الأول (الطابع الزمني)، فمن المتوقع أن تؤدي خطوة تحليل الفهرس الأساسي في بداية الاستعلامات إلى استبعاد جميع العلامات في كل الأجزاء ما عدا جزءًا واحدًا. لكن مع الفرز حسب النصف الثاني (العدّاد)، يُتوقع إرجاع علامة واحدة على الأقل من كل الأجزاء، مما يؤدي إلى عمليات وصول غير ضرورية إلى القرص.
مثال:
Query
Response
كحل بديل، يمكن تحويل UUID إلى طابع زمني يُستخرج من النصف الثاني:
Query
النتيجة (بافتراض أنّ البيانات نفسها أُدرجت):
Response
ORDER BY (UUIDv7ToDateTime(uuid), uuid)

توليد UUIDs

يوفّر ClickHouse الدالة generateUUIDv4 لتوليد قيم UUIDv4 عشوائية.

مثال على الاستخدام

مثال 1 يعرض هذا المثال كيفية إنشاء جدول يتضمن عمود UUID وإدراج قيمة فيه.
Query
Response
مثال 2 في هذا المثال، لا يتم تحديد أي قيمة لعمود UUID عند إدراج السجل، أي تُدرَج قيمة UUID الافتراضية:

القيود

لا يدعم نوع البيانات معرّف UUID سوى الدوال التي يدعمها أيضًا نوع البيانات String (على سبيل المثال، min وmax وcount). كما أن نوع البيانات معرّف UUID لا يدعم العمليات الحسابية (على سبيل المثال، abs) ولا الدوال التجميعية، مثل sum وavg.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦