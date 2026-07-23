يتألف معرّف UUID الافتراضي من أصفار فقط. ويُستخدم، على سبيل المثال، عند إدراج سجل جديد من دون تحديد أي قيمة لعمود معرّف UUID:
61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0
مثال:
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Query
CREATE TABLE tab (uuid UUID) ENGINE = MergeTree PRIMARY KEY (uuid);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
SELECT * FROM tab;
كحل بديل، يمكن تحويل
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┐
│ 019d2555-7874-7e9d-a284-9b45a0b2f165 │
│ 019d2555-7874-7e9d-a284-9b46c3353be7 │
│ 019d2555-7878-77fc-a36f-4081aa58ec2b │
│ 019d2555-7878-77fc-a36f-40826555fb9b │
│ 019d2555-7870-7432-ba62-5250ac595328 │
│ 019d2555-7870-7432-ba62-5251da22bd19 │
│ 019d2555-786c-73e9-a031-4a7936df7d56 │
│ 019d2555-786c-73e9-a031-4a7a35a9544f │
│ 019d2555-7868-7333-89d1-2bd1639899c3 │
│ 019d2555-7868-7333-89d1-2bd297eb7d42 │
└──────────────────────────────────────┘
UUID إلى طابع زمني يُستخرج من النصف الثاني:
النتيجة (بافتراض أنّ البيانات نفسها أُدرجت):
Query
CREATE TABLE tab (uuid UUID) ENGINE = MergeTree PRIMARY KEY (UUIDv7ToDateTime(uuid));
-- Or alternatively: [...] PRIMARY KEY (toStartOfHour(UUIDv7ToDateTime(uuid)));
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
SELECT * FROM tab;
ORDER BY (UUIDv7ToDateTime(uuid), uuid)
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┐
│ 019d2555-7868-7333-89d1-2bd1639899c3 │
│ 019d2555-7868-7333-89d1-2bd297eb7d42 │
│ 019d2555-786c-73e9-a031-4a7936df7d56 │
│ 019d2555-786c-73e9-a031-4a7a35a9544f │
│ 019d2555-7870-7432-ba62-5250ac595328 │
│ 019d2555-7870-7432-ba62-5251da22bd19 │
│ 019d2555-7874-7e9d-a284-9b45a0b2f165 │
│ 019d2555-7874-7e9d-a284-9b46c3353be7 │
│ 019d2555-7878-77fc-a36f-4081aa58ec2b │
│ 019d2555-7878-77fc-a36f-40826555fb9b │
└──────────────────────────────────────┘
يوفّر ClickHouse الدالة generateUUIDv4 لتوليد قيم UUIDv4 عشوائية.
توليد UUIDs
مثال 1 يعرض هذا المثال كيفية إنشاء جدول يتضمن عمود UUID وإدراج قيمة فيه.
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE t_uuid (x UUID, y String) ENGINE=TinyLog
INSERT INTO t_uuid SELECT generateUUIDv4(), 'Example 1'
SELECT * FROM t_uuid
مثال 2 في هذا المثال، لا يتم تحديد أي قيمة لعمود UUID عند إدراج السجل، أي تُدرَج قيمة UUID الافتراضية:
Response
┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐
│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │
└──────────────────────────────────────┴───────────┘
INSERT INTO t_uuid (y) VALUES ('Example 2')
SELECT * FROM t_uuid
┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐
│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │
│ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 │ Example 2 │
└──────────────────────────────────────┴───────────┘
لا يدعم نوع البيانات معرّف UUID سوى الدوال التي يدعمها أيضًا نوع البيانات String (على سبيل المثال، min وmax وcount). كما أن نوع البيانات معرّف UUID لا يدعم العمليات الحسابية (على سبيل المثال، abs) ولا الدوال التجميعية، مثل sum وavg.