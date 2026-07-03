Formatos de formato de tabla abiertos
Consulte iceberg, que permite leer desde Amazon S3 y servicios compatibles con S3, HDFS, Azure y sistemas de archivos locales. icebergCluster es la variante distribuida de la función
Iceberg
iceberg.
Consulte deltaLake, que admite la lectura desde Amazon S3, servicios compatibles con S3, Azure y sistemas de archivos locales. deltaLakeCluster es la variante distribuida de la función
Delta Lake
deltaLake.
Consulte hudi, que permite leer desde Amazon S3 y servicios compatibles con S3. hudiCluster es la variante distribuida de la función
Hudi
hudi.
Catálogos de datos
AWS Glue Data Catalog puede utilizarse con tablas Iceberg. Puede usarse con el motor de tabla
AWS Glue
iceberg o con el motor de base de datos DataLakeCatalog.
El Catálogo REST de Iceberg puede usarse con tablas Iceberg. Puede usarlo con el motor de tabla
Catálogo REST de Iceberg
iceberg o con el motor de base de datos DataLakeCatalog.
Unity Catalog puede usarse tanto con tablas Delta Lake como con tablas Iceberg. Puede utilizarse con los motores de tabla
Unity Catalog
iceberg o
deltaLake, o con el motor de base de datos DataLakeCatalog.
Microsoft OneLake puede utilizarse tanto con tablas de Delta Lake como con tablas Iceberg. Puede usarlo con el motor de base de datos DataLakeCatalog.