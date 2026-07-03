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En esta sección, veremos la compatibilidad de ClickHouse con los lagos de datos. ClickHouse es compatible con muchos de los formatos de tabla y catálogos de datos más populares, como Iceberg, Delta Lake, Hudi, AWS Glue, REST Catalog, Unity Catalog y Microsoft OneLake.

Formatos de formato de tabla abiertos

Iceberg

Consulte iceberg, que permite leer desde Amazon S3 y servicios compatibles con S3, HDFS, Azure y sistemas de archivos locales. icebergCluster es la variante distribuida de la función iceberg.

Delta Lake

Consulte deltaLake, que admite la lectura desde Amazon S3, servicios compatibles con S3, Azure y sistemas de archivos locales. deltaLakeCluster es la variante distribuida de la función deltaLake.

Hudi

Consulte hudi, que permite leer desde Amazon S3 y servicios compatibles con S3. hudiCluster es la variante distribuida de la función hudi.

Catálogos de datos

AWS Glue

AWS Glue Data Catalog puede utilizarse con tablas Iceberg. Puede usarse con el motor de tabla iceberg o con el motor de base de datos DataLakeCatalog.

Catálogo REST de Iceberg

El Catálogo REST de Iceberg puede usarse con tablas Iceberg. Puede usarlo con el motor de tabla iceberg o con el motor de base de datos DataLakeCatalog.

Unity Catalog

Unity Catalog puede usarse tanto con tablas Delta Lake como con tablas Iceberg. Puede utilizarse con los motores de tabla iceberg o deltaLake, o con el motor de base de datos DataLakeCatalog.

Microsoft OneLake

Microsoft OneLake puede utilizarse tanto con tablas de Delta Lake como con tablas Iceberg. Puede usarlo con el motor de base de datos DataLakeCatalog.
Última modificación el 3 de julio de 2026