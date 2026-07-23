consulta CREATE VIEW). No almacena datos, sino únicamente la consulta
SELECT especificada. Al leer desde una tabla, ejecuta esta consulta (y elimina de ella todas las columnas innecesarias).
Se utiliza para implementar vistas (para más información, consulte la
consulta CREATE VIEW). No almacena datos, sino únicamente la consulta
SELECT especificada. Al leer desde una tabla, ejecuta esta consulta (y elimina de ella todas las columnas innecesarias).
consulta CREATE VIEW). No almacena datos, sino únicamente la consulta
SELECT especificada. Al leer desde una tabla, ejecuta esta consulta (y elimina de ella todas las columnas innecesarias).
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