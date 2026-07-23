Ten en cuenta que la tabla Iceberg ya debe existir en el almacenamiento; este comando no admite parámetros DDL para crear una tabla nueva.
Crear tabla
CREATE TABLE iceberg_table_s3
ENGINE = IcebergS3(url, [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]], format, [,compression], [,extra_credentials])
CREATE TABLE iceberg_table_azure
ENGINE = IcebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression])
CREATE TABLE iceberg_table_hdfs
ENGINE = IcebergHDFS(path_to_table, [,format] [,compression_method])
CREATE TABLE iceberg_table_local
ENGINE = IcebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
La descripción de estos argumentos coincide con la de los argumentos de los motores
Argumentos del motor
S3,
AzureBlobStorage,
HDFS y
File, respectivamente.
format indica el formato de los archivos de datos de la tabla Iceberg.
Para
IcebergS3, se puede usar el parámetro opcional
extra_credentials para pasar un
role_arn para acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulta Secure S3 para ver los pasos de configuración.
Los parámetros del motor pueden especificarse mediante colecciones con nombre
Ejemplo
Uso de colecciones con nombre:
CREATE TABLE iceberg_table ENGINE=IcebergS3('http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/test_table', 'test', 'test')
<clickhouse>
<named_collections>
<iceberg_conf>
<url>http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/</url>
<access_key_id>test</access_key_id>
<secret_access_key>test</secret_access_key>
</iceberg_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
CREATE TABLE iceberg_table ENGINE=IcebergS3(iceberg_conf, filename = 'test_table')
El motor de tabla
Alias
Iceberg detecta automáticamente el backend de almacenamiento según la configuración
disk y deriva a
IcebergS3,
IcebergAzure o
IcebergLocal, según corresponda. Cuando no se especifica ningún
disk, usa de forma predeterminada la implementación
IcebergS3.
La siguiente tabla muestra cómo se asignan los tipos de datos de Iceberg a los tipos de datos de ClickHouse durante la inferencia del esquema (para su lectura).
Tipos de datos
Tipos primitivos
|Tipo de Iceberg
|Tipo de ClickHouse
|Notas
boolean
Bool
int
Int32
long,
bigint
Int64
float
Float32
double
Float64
date
Date32
time
Int64
|Microsegundos desde la medianoche
timestamp
DateTime64(6)
|Microsegundos, sin zona horaria
timestamptz
DateTime64(6, 'UTC')
|Microsegundos, zona horaria UTC
timestamp_ns
DateTime64(9)
|Nanosegundos, sin zona horaria (solo a partir de Iceberg v3)
timestamptz_ns
DateTime64(9, 'UTC')
|Nanosegundos, zona horaria UTC (solo a partir de Iceberg v3)
string,
binary
String
uuid
UUID
fixed(N)
FixedString(N)
decimal(P, S)
Decimal(P, S)
Tipos complejos
|Tipo de Iceberg
|Tipo de ClickHouse
list
Array
map
Map
struct
Tuple
ClickHouse admite leer tablas Iceberg cuyo esquema ha evolucionado con el tiempo. Esto incluye tablas en las que se han agregado, eliminado o reordenado columnas, así como columnas que han pasado de obligatorias a Nullable. Además, se admiten las siguientes conversiones de tipos:
Evolución del esquema
- int -> long
- float -> double
- decimal(P, S) -> decimal(P’, S) donde P’ > P.
ClickHouse admite la poda de particiones en las consultas SELECT sobre tablas Iceberg, lo que ayuda a optimizar el rendimiento de las consultas al omitir archivos de datos irrelevantes. Para habilitar la poda de particiones, establezca
Poda de particiones
use_iceberg_partition_pruning = 1. Para obtener más información sobre la poda de particiones de Iceberg, consulte https://iceberg.apache.org/spec/#partitioning
ClickHouse admite el viaje en el tiempo en tablas Iceberg, lo que permite consultar datos históricos con una marca temporal específica o un ID de instantánea.
Viaje en el tiempo
Con el tiempo, las escrituras frecuentes en una tabla Iceberg pueden acumular una gran cantidad de archivos de manifiesto pequeños en la lista de manifiestos de la instantánea actual. Una lista de manifiestos extensa ralentiza la planificación de consultas, ya que es necesario leer cada archivo de manifiesto para localizar los archivos de datos. ClickHouse puede compactar estos archivos de manifiesto en un menor número de archivos más grandes mediante la sentencia
Compactación de archivos de manifiesto
OPTIMIZE TABLE ... MANIFEST:
Esto genera una nueva instantánea (una operación
OPTIMIZE TABLE example_table MANIFEST SETTINGS allow_experimental_iceberg_compaction = 1;
replace) que hace referencia a los mismos archivos de datos mediante un conjunto consolidado de archivos de manifiesto. No se reescribe ningún archivo de datos ni se añade, elimina o deduplica ninguna fila; solo se reorganiza la capa de manifiestos.
Requisitos y comportamiento
- La funcionalidad es experimental y está controlada por la configuración
allow_experimental_iceberg_compaction. La sentencia lanza una excepción si la configuración no está habilitada.
- La compactación solo se intenta cuando el número de archivos de manifiesto en la lista de manifiestos de la instantánea actual supera el umbral indicado por la configuración
iceberg_manifest_min_count_to_compact(valor predeterminado:
30). Si el recuento actual es menor o igual que el umbral, se omite la compactación y no se crea ninguna instantánea nueva. Establezca un umbral más bajo para que la compactación se intente antes.
OPTIMIZE TABLE ... MANIFESTsolo es compatible con tablas Iceberg. Ejecutarlo sobre cualquier otro motor de tabla lanza una excepción.
OPTIMIZE TABLE ... MANIFESTsolo es compatible con tablas Iceberg de format-version 2. Ejecutarlo sobre una tabla de format-version 1 lanza una excepción, y lo mismo ocurre si se ejecuta sobre una tabla de format-version 3, porque los metadatos
first_row_idde row-lineage de v3 aún no se preservan al reescribir el manifiesto.
OPTIMIZE TABLE ... MANIFESTno es compatible con tablas Iceberg cifradas cuyos data files contienen
key_metadatapor archivo. Aún no está implementado preservar estos metadatos de cifrado al reescribir el manifiesto, por lo que la sentencia lanza una excepción
NOT_IMPLEMENTED.
ClickHouse admite la lectura de tablas Iceberg que utilizan los siguientes métodos de eliminación:
Procesamiento de tablas con filas eliminadas
- Eliminaciones por posición
- Eliminaciones por igualdad (compatibles a partir de la versión 25.8+)
- Vectores de eliminación (introducido en la v3)
Uso básico
SELECT * FROM example_table ORDER BY 1
SETTINGS iceberg_timestamp_ms = 1714636800000
Nota: No puede especificar a la vez los parámetros
SELECT * FROM example_table ORDER BY 1
SETTINGS iceberg_snapshot_id = 3547395809148285433
iceberg_timestamp_ms e
iceberg_snapshot_id en la misma consulta.
Consideraciones importantes
-
Normalmente, las instantáneas se crean cuando:
- Se escriben datos nuevos en la tabla
- Se realiza algún tipo de compactación de datos
- Los cambios de esquema normalmente no crean instantáneas - Esto da lugar a comportamientos importantes al usar viaje en el tiempo con tablas que han pasado por una evolución del esquema.
Todos los escenarios están escritos en Spark porque CH todavía no admite la escritura en tablas Iceberg.
Escenarios de ejemplo
Considere la siguiente secuencia de operaciones:
Escenario 1: Cambios de esquema sin nuevas instantáneas
Resultados de la consulta en distintas marcas de tiempo:
-- Create a table with two columns
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog.db.time_travel_example (
order_number int,
product_code string
)
USING iceberg
OPTIONS ('format-version'='2')
-- Insert data into the table
INSERT INTO spark_catalog.db.time_travel_example VALUES
(1, 'Mars')
ts1 = now() // A piece of pseudo code
-- Alter table to add a new column
ALTER TABLE spark_catalog.db.time_travel_example ADD COLUMN (price double)
ts2 = now()
-- Insert data into the table
INSERT INTO spark_catalog.db.time_travel_example VALUES (2, 'Venus', 100)
ts3 = now()
-- Query the table at each timestamp
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts1;
+------------+------------+
|order_number|product_code|
+------------+------------+
| 1| Mars|
+------------+------------+
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts2;
+------------+------------+
|order_number|product_code|
+------------+------------+
| 1| Mars|
+------------+------------+
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts3;
+------------+------------+-----+
|order_number|product_code|price|
+------------+------------+-----+
| 1| Mars| NULL|
| 2| Venus|100.0|
+------------+------------+-----+
- En ts1 & ts2: Solo aparecen las dos columnas originales
- En ts3: Aparecen las tres columnas, con NULL en el precio de la primera fila
Una consulta de viaje en el tiempo en el momento actual puede mostrar un esquema distinto del de la tabla actual:
Escenario 2: Diferencias entre el esquema histórico y el actual
Esto sucede porque
-- Create a table
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog.db.time_travel_example_2 (
order_number int,
product_code string
)
USING iceberg
OPTIONS ('format-version'='2')
-- Insert initial data into the table
INSERT INTO spark_catalog.db.time_travel_example_2 VALUES (2, 'Venus');
-- Alter table to add a new column
ALTER TABLE spark_catalog.db.time_travel_example_2 ADD COLUMN (price double);
ts = now();
-- Query the table at a current moment but using timestamp syntax
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example_2 TIMESTAMP AS OF ts;
+------------+------------+
|order_number|product_code|
+------------+------------+
| 2| Venus|
+------------+------------+
-- Query the table at a current moment
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example_2;
+------------+------------+-----+
|order_number|product_code|price|
+------------+------------+-----+
| 2| Venus| NULL|
+------------+------------+-----+
ALTER TABLE no crea una nueva instantánea, sino que, para la tabla actual, Spark toma el valor de
schema_id del archivo de metadatos más reciente, no de una instantánea.
La segunda es que, al usar viaje en el tiempo, no puedes obtener el estado de la tabla antes de que se haya escrito ningún dato en ella:
Escenario 3: Diferencias entre el esquema histórico y el actual
En ClickHouse, el comportamiento coincide con el de Spark. Puedes sustituir mentalmente las consultas Select de Spark por las de ClickHouse y funcionará igual.
-- Create a table
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog.db.time_travel_example_3 (
order_number int,
product_code string
)
USING iceberg
OPTIONS ('format-version'='2');
ts = now();
-- Query the table at a specific timestamp
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example_3 TIMESTAMP AS OF ts; -- Finises with error: Cannot find a snapshot older than ts.
Al usar el table engine
Resolución del archivo de metadatos
Iceberg en ClickHouse, el sistema necesita localizar el archivo metadata.json correcto que describe la estructura de la tabla Iceberg. Así funciona este proceso de resolución:
Búsqueda de candidatos
- Especificación directa de la ruta:
- Si estableces
iceberg_metadata_file_path, el sistema usará esta ruta exacta combinándola con la ruta del directorio de la tabla Iceberg.
- Cuando se proporciona este ajuste, se ignoran todos los demás ajustes de resolución.
- Coincidencia del UUID de la tabla:
- Si se especifica
iceberg_metadata_table_uuid, el sistema:
- Solo examinará los archivos
.metadata.jsondel directorio
metadata
- Filtrará los archivos que contengan un campo
table-uuidque coincida con el UUID especificado (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas)
- Solo examinará los archivos
- Búsqueda predeterminada:
- Si no se proporciona ninguno de los ajustes anteriores, todos los archivos
.metadata.jsondel directorio
metadatapasan a ser candidatos
Después de identificar los archivos candidatos según las reglas anteriores, el sistema determina cuál es el más reciente:
Selección del archivo más reciente
-
Si
iceberg_recent_metadata_file_by_last_updated_ms_fieldestá habilitado:
- Se selecciona el archivo con el valor
last-updated-msmás alto
- Se selecciona el archivo con el valor
-
En caso contrario:
- Se selecciona el archivo con el número de versión más alto
- (La versión aparece como
Ven nombres de archivo con el formato
V.metadata.jsono
V-uuid.metadata.json)
Nota: Aunque los catálogos Iceberg normalmente se encargan de la resolución de metadatos, el motor de tabla
CREATE TABLE example_table ENGINE = Iceberg(
's3://bucket/path/to/iceberg_table'
) SETTINGS iceberg_metadata_table_uuid = '6f6f6407-c6a5-465f-a808-ea8900e35a38';
Iceberg de ClickHouse interpreta directamente los archivos almacenados en S3 como tablas Iceberg, por lo que es importante comprender estas reglas de resolución.
El motor de tabla y la función de tabla
Caché de datos
Iceberg admiten el caché de datos, al igual que los almacenamientos
S3,
AzureBlobStorage y
HDFS. Consulte aquí.
El motor de tabla y la función de tabla
Caché de metadatos
Iceberg admiten una caché de metadatos que almacena información de los archivos de manifiesto, la lista de manifiestos y el JSON de metadatos. La caché reside en memoria. Esta funcionalidad se controla mediante la configuración
use_iceberg_metadata_files_cache, habilitada de forma predeterminada.
La precarga asíncrona de metadatos puede habilitarse al crear una tabla
Precarga asíncrona de metadatos
Iceberg configurando
iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms. Si se establece en 0 (valor predeterminado) o si la caché de metadatos no está habilitada, la precarga asíncrona se desactiva.
Para habilitar esta función, debe proporcionarse un valor distinto de cero en milisegundos. Este valor representa el intervalo entre los ciclos de precarga.
Si está habilitada, el servidor ejecutará una operación recurrente en segundo plano para listar el catálogo remoto y detectar una nueva versión de los metadatos. A continuación, los analizará y recorrerá recursivamente la instantánea, obteniendo los archivos activos de lista de manifiestos y los archivos de manifiesto.
Los archivos que ya estén disponibles en la caché de metadatos no se volverán a descargar. Al final de cada ciclo de precarga, la instantánea de metadatos más reciente estará disponible en la caché de metadatos.
Para aprovechar al máximo la precarga asíncrona de metadatos durante las operaciones de lectura, el parámetro
CREATE TABLE example_table ENGINE = Iceberg(
's3://bucket/path/to/iceberg_table'
) SETTINGS
iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms = 60000;
iceberg_metadata_staleness_ms debe especificarse como parámetro de consulta o de sesión. De forma predeterminada (0, no especificado), en el contexto de cada consulta, el servidor obtendrá los metadatos más recientes del catálogo remoto.
Al especificar una tolerancia a la desactualización de los metadatos, se permite que el servidor use la versión en caché de la instantánea de metadatos sin consultar el catálogo remoto. Si hay una versión de metadatos en caché y se descargó dentro de la ventana de desactualización indicada, se usará para procesar la consulta.
De lo contrario, se obtendrá la versión más reciente del catálogo remoto.
Nota: La precarga asíncrona de metadatos se ejecuta en
SELECT count() FROM icebench_table WHERE ...
SETTINGS iceberg_metadata_staleness_ms=120000
ICEBERG_SCEDULE_POOL, que es el threadpool del servidor para operaciones en segundo plano en tablas
Iceberg activas. El tamaño de este threadpool se controla mediante el parámetro de configuración del servidor
iceberg_background_schedule_pool_size (el valor predeterminado es 10).
Nota: Actualmente se espera que el tamaño de la caché de metadatos sea suficiente para alojar por completo la instantánea de metadatos más reciente de todas las tablas activas, si la precarga asíncrona está habilitada.