Sintaxis
icebergS3(url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method] [,extra_credentials])
icebergS3(named_collection[, option=value [,..]])
icebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
icebergAzure(named_collection[, option=value [,..]])
icebergHDFS(path_to_table, [,format] [,compression_method])
icebergHDFS(named_collection[, option=value [,..]])
icebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
icebergLocal(named_collection[, option=value [,..]])
La descripción de los argumentos coincide con la de los argumentos de las funciones de tabla
Argumentos
s3,
azureBlobStorage,
HDFS y
file, respectivamente.
format se refiere al formato de los archivos de datos de la tabla Iceberg.
Para
icebergS3, se puede usar un parámetro opcional
extra_credentials para pasar un
role_arn para acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulte Secure S3 para ver los pasos de configuración.
Una tabla con la estructura especificada para leer datos de la tabla Iceberg especificada.
Valor devuelto
SELECT * FROM icebergS3('http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/test_table', 'test', 'test')
Aquí tienes un ejemplo de cómo configurar una colección con nombre para almacenar la URL y las credenciales:
Definir una colección con nombre
<clickhouse>
<named_collections>
<iceberg_conf>
<url>http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/</url>
<access_key_id>test</access_key_id>
<secret_access_key>test</secret_access_key>
<format>auto</format>
<structure>auto</structure>
</iceberg_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
SELECT * FROM icebergS3(iceberg_conf, filename = 'test_table')
DESCRIBE icebergS3(iceberg_conf, filename = 'test_table')
Las tablas Iceberg también se pueden usar con varios catálogos de datos, como REST Catalog, AWS Glue Data Catalog y Unity Catalog. Para usarlos, cree una tabla con el motor
Uso de un catálogo de datos
IcebergS3 y proporcione la configuración necesaria.
Por ejemplo, al usar REST Catalog con almacenamiento MinIO:
O bien, con AWS Glue Data Catalog y S3:
CREATE TABLE `database_name.table_name`
ENGINE = IcebergS3(
'http://minio:9000/warehouse-rest/table_name/',
'minio_access_key',
'minio_secret_key'
)
CREATE TABLE `my_database.my_table`
ENGINE = IcebergS3(
's3://my-data-bucket/warehouse/my_database/my_table/',
'aws_access_key',
'aws_secret_key'
)
Por el momento, con la ayuda de CH, puedes leer tablas Iceberg cuyo esquema ha ido cambiando con el tiempo. Actualmente admitimos la lectura de tablas en las que se han añadido o eliminado columnas y se ha modificado su orden. También puedes cambiar una columna en la que se requiere un valor por otra en la que se permite NULL. Además, admitimos la conversión de tipos permitida para tipos simples, concretamente:
Evolución del esquema
- int -> long
- float -> double
- decimal(P, S) -> decimal(P’, S) donde P’ > P.
ClickHouse admite la poda de particiones en las consultas SELECT de tablas Iceberg, lo que ayuda a optimizar el rendimiento al omitir archivos de datos irrelevantes. Para habilitar la poda de particiones, establece
Poda de particiones
use_iceberg_partition_pruning = 1. Para obtener más información sobre la poda de particiones de Iceberg, consulta https://iceberg.apache.org/spec/#partitioning
ClickHouse admite el viaje en el tiempo en las tablas Iceberg, lo que permite consultar datos históricos con una marca de tiempo o un ID de instantánea específicos.
Viaje en el tiempo
Actualmente, solo se admiten las tablas Iceberg con eliminaciones por posición. No se admiten los siguientes métodos de eliminación:
Procesamiento de tablas con filas eliminadas
- Eliminaciones por igualdad
- Vectores de eliminación (introducidos en v3)
Uso básico
SELECT * FROM example_table ORDER BY 1
SETTINGS iceberg_timestamp_ms = 1714636800000
Nota: No puede especificar a la vez los parámetros
SELECT * FROM example_table ORDER BY 1
SETTINGS iceberg_snapshot_id = 3547395809148285433
iceberg_timestamp_ms e
iceberg_snapshot_id en la misma consulta.
Consideraciones importantes
- Las instantáneas suelen crearse cuando:
- Se escriben datos nuevos en la tabla
- Se realiza algún tipo de compactación de datos
- Los cambios en el esquema normalmente no crean instantáneas - Esto da lugar a comportamientos importantes al usar viaje en el tiempo con tablas que han pasado por una evolución del esquema.
Todos los escenarios están escritos en Spark porque CH todavía no admite la escritura en tablas de Iceberg.
Escenarios de ejemplo
Considere esta secuencia de operaciones:
Escenario 1: Cambios de esquema sin nuevas instantáneas
Resultados de la consulta en diferentes marcas de tiempo:
-- Crear una tabla con dos columnas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog.db.time_travel_example (
order_number bigint,
product_code string
)
USING iceberg
OPTIONS ('format-version'='2')
- - Insertar datos en la tabla
INSERT INTO spark_catalog.db.time_travel_example VALUES
(1, 'Mars')
ts1 = now() // Un fragmento de pseudocódigo
- - Modificar la tabla para agregar una nueva columna
ALTER TABLE spark_catalog.db.time_travel_example ADD COLUMN (price double)
ts2 = now()
- - Insertar datos en la tabla
INSERT INTO spark_catalog.db.time_travel_example VALUES (2, 'Venus', 100)
ts3 = now()
- - Consultar la tabla en cada marca de tiempo
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts1;
+------------+------------+
|order_number|product_code|
+------------+------------+
| 1| Mars|
+------------+------------+
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts2;
+------------+------------+
|order_number|product_code|
+------------+------------+
| 1| Mars|
+------------+------------+
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts3;
+------------+------------+-----+
|order_number|product_code|price|
+------------+------------+-----+
| 1| Mars| NULL|
| 2| Venus|100.0|
+------------+------------+-----+
- En ts1 & ts2: Solo se muestran las dos columnas originales
- En ts3: Se muestran las tres columnas, con NULL en el precio de la primera fila
Una consulta de viaje en el tiempo realizada en el momento actual podría mostrar un esquema distinto del de la tabla actual:
Escenario 2: Diferencias entre el esquema histórico y el actual
Esto ocurre porque
-- Crear una tabla
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog.db.time_travel_example_2 (
order_number bigint,
product_code string
)
USING iceberg
OPTIONS ('format-version'='2')
-- Insertar datos iniciales en la tabla
INSERT INTO spark_catalog.db.time_travel_example_2 VALUES (2, 'Venus');
-- Modificar la tabla para añadir una nueva columna
ALTER TABLE spark_catalog.db.time_travel_example_2 ADD COLUMN (price double);
ts = now();
-- Consultar la tabla en el momento actual usando sintaxis de marca de tiempo
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example_2 TIMESTAMP AS OF ts;
+------------+------------+
|order_number|product_code|
+------------+------------+
| 2| Venus|
+------------+------------+
-- Consultar la tabla en el momento actual
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example_2;
+------------+------------+-----+
|order_number|product_code|price|
+------------+------------+-----+
| 2| Venus| NULL|
+------------+------------+-----+
ALTER TABLE no crea una nueva instantánea, sino que, para la tabla actual, Spark toma el valor de
schema_id del archivo de metadatos más reciente, no de una instantánea.
La segunda es que, al usar viaje en el tiempo, no puedes obtener el estado de la tabla antes de que se escribiera ningún dato en ella:
Escenario 3: Diferencias entre el esquema histórico y el actual
En ClickHouse, el comportamiento es consistente con el de Spark. Puedes sustituir mentalmente las consultas Select de Spark por las de ClickHouse y funcionará igual.
-- Crear una tabla
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog.db.time_travel_example_3 (
order_number bigint,
product_code string
)
USING iceberg
OPTIONS ('format-version'='2');
ts = now();
-- Consultar la tabla en una marca de tiempo específica
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example_3 TIMESTAMP AS OF ts; -- Finaliza con error: Cannot find a snapshot older than ts.
Al usar la
Resolución del archivo de metadatos
función de tabla
iceberg en ClickHouse, el sistema necesita localizar el archivo metadata.json correcto que describe la estructura de la tabla Iceberg. A continuación, se explica cómo funciona este proceso de resolución:
Búsqueda de candidatos (por orden de prioridad)
- Especificación directa de la ruta:
*Si establece
iceberg_metadata_file_path, el sistema usará esta ruta exacta combinándola con la ruta del directorio de la tabla Iceberg.
- Cuando se proporciona este ajuste, se ignoran todos los demás ajustes de resolución.
-
Coincidencia del UUID de la tabla:
*Si se especifica
iceberg_metadata_table_uuid, el sistema: *Buscará solo archivos
.metadata.jsonen el directorio
metadata*Filtrará los archivos que contengan un campo
table-uuidque coincida con el UUID especificado (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas)
-
Búsqueda predeterminada:
*Si no se proporciona ninguno de los ajustes anteriores, todos los archivos
.metadata.jsondel directorio
metadatapasan a ser candidatos
Después de identificar los archivos candidatos mediante las reglas anteriores, el sistema determina cuál es el más reciente:
Selección del archivo más reciente
-
Si
iceberg_recent_metadata_file_by_last_updated_ms_fieldestá habilitado:
-
Se selecciona el archivo con el valor
last-updated-msmás alto
- En caso contrario:
- Se selecciona el archivo con el número de versión más alto
-
(La versión aparece como
Ven nombres de archivo con formato
V.metadata.jsono
V-uuid.metadata.json)
Nota: Aunque los catálogos de Iceberg suelen encargarse de la resolución de metadatos, la función de tabla
SELECT * FROM iceberg('s3://bucket/path/to/iceberg_table',
SETTINGS iceberg_metadata_table_uuid = 'a90eed4c-f74b-4e5b-b630-096fb9d09021');
iceberg de ClickHouse interpreta directamente los archivos almacenados en S3 como tablas de Iceberg, por lo que es importante entender estas reglas de resolución.
El motor de tabla y la función de tabla
Caché de metadatos
Iceberg admiten una caché de metadatos para almacenar la información de los archivos de manifiesto, la lista de manifiestos y el JSON de metadatos. La caché se guarda en memoria. Esta función está controlada por la configuración
use_iceberg_metadata_files_cache, que está habilitada de forma predeterminada.
La función de tabla
Alias
iceberg ahora es un alias de
icebergS3.
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es
NULL.
_time— Hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
_etag— El etag del archivo. Tipo:
LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es
NULL.
A partir de la versión 25.7, ClickHouse admite modificaciones en las tablas Iceberg del usuario. Actualmente, esta es una función experimental, por lo que primero debe habilitarla:
Escrituras en tablas Iceberg
SET allow_insert_into_iceberg = 1;
Para crear tu propia tabla Iceberg vacía, usa los mismos comandos que para la lectura, pero especifica el esquema de forma explícita. Las operaciones de escritura admiten todos los formatos de datos de la especificación de Iceberg, como Parquet, Avro y ORC.
Crear una tabla
Nota: Para crear un archivo de sugerencia de versión, habilite la configuración
CREATE TABLE iceberg_writes_example
(
x Nullable(String),
y Nullable(Int32)
)
ENGINE = IcebergLocal('/home/scanhex12/iceberg_example/')
iceberg_use_version_hint.
Si desea comprimir el archivo metadata.json, especifique el nombre del códec en la configuración
iceberg_metadata_compression_method.
Después de crear una tabla nueva, puede insertar datos con la sintaxis habitual de ClickHouse.
INSERT
INSERT INTO iceberg_writes_example VALUES ('Pavel', 777), ('Ivanov', 993);
SELECT *
FROM iceberg_writes_example
FORMAT VERTICAL;
Row 1:
──────
x: Pavel
y: 777
Row 2:
──────
x: Ivanov
y: 993
ClickHouse también admite eliminar filas adicionales en el formato merge-on-read. Esta consulta creará un nuevo snapshot con archivos de eliminación por posición.
DELETE
ALTER TABLE iceberg_writes_example DELETE WHERE x != 'Ivanov';
SELECT *
FROM iceberg_writes_example
FORMAT VERTICAL;
Row 1:
──────
x: Ivanov
y: 993
ClickHouse le permite agregar, eliminar, modificar o renombrar columnas con tipos simples (que no sean Tuple, Array ni Map).
Evolución del esquema
ALTER TABLE iceberg_writes_example MODIFY COLUMN y Nullable(Int64);
SHOW CREATE TABLE iceberg_writes_example;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────┐
1. │ CREATE TABLE default.iceberg_writes_example ↴│
│↳( ↴│
│↳ `x` Nullable(String), ↴│
│↳ `y` Nullable(Int64) ↴│
│↳) ↴│
│↳ENGINE = IcebergLocal('/home/scanhex12/iceberg_example/') │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
ALTER TABLE iceberg_writes_example ADD COLUMN z Nullable(Int32);
SHOW CREATE TABLE iceberg_writes_example;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────┐
1. │ CREATE TABLE default.iceberg_writes_example ↴│
│↳( ↴│
│↳ `x` Nullable(String), ↴│
│↳ `y` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `z` Nullable(Int32) ↴│
│↳) ↴│
│↳ENGINE = IcebergLocal('/home/scanhex12/iceberg_example/') │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT *
FROM iceberg_writes_example
FORMAT VERTICAL;
Row 1:
──────
x: Ivanov
y: 993
z: ᴺᵁᴸᴸ
ALTER TABLE iceberg_writes_example DROP COLUMN z;
SHOW CREATE TABLE iceberg_writes_example;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────┐
1. │ CREATE TABLE default.iceberg_writes_example ↴│
│↳( ↴│
│↳ `x` Nullable(String), ↴│
│↳ `y` Nullable(Int64) ↴│
│↳) ↴│
│↳ENGINE = IcebergLocal('/home/scanhex12/iceberg_example/') │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT *
FROM iceberg_writes_example
FORMAT VERTICAL;
Row 1:
──────
x: Ivanov
y: 993
ALTER TABLE iceberg_writes_example RENAME COLUMN y TO value;
SHOW CREATE TABLE iceberg_writes_example;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────┐
1. │ CREATE TABLE default.iceberg_writes_example ↴│
│↳( ↴│
│↳ `x` Nullable(String), ↴│
│↳ `value` Nullable(Int64) ↴│
│↳) ↴│
│↳ENGINE = IcebergLocal('/home/scanhex12/iceberg_example/') │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT *
FROM iceberg_writes_example
FORMAT VERTICAL;
Row 1:
──────
x: Ivanov
value: 993
ClickHouse admite la compactación de tablas Iceberg. Actualmente, puede fusionar archivos de eliminación por posición en archivos de datos mientras actualiza los metadatos. Los ID y las marcas de tiempo de instantáneas anteriores no cambian, por lo que la función de viaje en el tiempo puede seguir usándose con los mismos valores. Cómo usarlo:
Compactación
SET allow_experimental_iceberg_compaction = 1
OPTIMIZE TABLE iceberg_writes_example;
SELECT *
FROM iceberg_writes_example
FORMAT VERTICAL;
Row 1:
──────
x: Ivanov
y: 993
Las tablas Iceberg acumulan instantáneas con cada operación
Expiración de instantáneas
INSERT,
DELETE o
UPDATE. Con el tiempo, esto puede dar lugar a una gran cantidad de instantáneas y archivos de datos asociados. El comando
expire_snapshots elimina las instantáneas antiguas y limpia los archivos de datos que ya no están referenciados por ninguna instantánea conservada.
Sintaxis:
De forma predeterminada, qué instantáneas se conservan lo determina la política de retención (las propiedades de la tabla
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE expire_snapshots(
['timestamp']
[, expire_before = 'timestamp']
[, retention_period = '3d']
[, retain_last = 100]
[, snapshot_ids = [1, 2, 3, 4]]
[, dry_run = 1]
);
min-snapshots-to-keep,
max-snapshot-age-ms y las anulaciones por referencia). Cuando se especifica
snapshot_ids, se omite la política de retención y solo las instantáneas indicadas se consideran para su expiración.
Argumentos:
'timestamp'(posicional) o
expire_before = 'timestamp'— una cadena de fecha y hora (p. ej.,
'2024-06-01 00:00:00') interpretada en la zona horaria del servidor. Actúa como mecanismo de seguridad: las instantáneas cuyo
timestamp-mssea igual o posterior a este valor quedan protegidas frente a la expiración, incluso si la política de retención normalmente las expiraría. Puede combinarse con
snapshot_ids; en ese caso, las instantáneas indicadas con esa marca de tiempo o una posterior no expiran.
retention_period = '<duration>'— anula
history.expire.max-snapshot-age-msa nivel de tabla solo para esta invocación. Las instantáneas anteriores a esta duración (medida desde ahora) pasan a ser candidatas para la expiración. El valor es una cadena de duración compuesta por uno o más pares
{number}{unit}concatenados. Unidades admitidas:
y(365 días),
w(7 días),
d(24 horas),
h(60 minutos),
m(60 segundos),
s(1 segundo),
ms(1 milisegundo). Las unidades pueden combinarse, p. ej.,
'3d',
'12h',
'1d12h30m',
'500ms'.
retain_last = N— anula
history.expire.min-snapshots-to-keepa nivel de tabla solo para esta invocación. Siempre se conservan al menos
Ninstantáneas, independientemente de su antigüedad.
snapshot_ids = [id1, id2, ...]— expira exactamente los ID de instantánea indicados (excepto las instantáneas a las que hace referencia la instantánea actual, las ramas o las etiquetas). Este modo omite por completo la política de retención y no puede combinarse con
retention_periodni con
retain_last.
dry_run = 1— calcula qué expiraría y devuelve métricas sin escribir metadatos nuevos ni eliminar archivos.
Ejemplo:
retention_period y
retain_last anulan solo los valores predeterminados de retención a nivel de tabla. Las anulaciones de retención por referencia (rama/etiqueta) configuradas en las propiedades de la tabla Iceberg (p. ej.,
refs.<branch>.min-snapshots-to-keep) nunca se anulan; siempre se aplican tal como se especifican en los metadatos de la tabla.
Salida: El comando devuelve una tabla con dos columnas (
SET allow_insert_into_iceberg = 1;
-- Crear algunas instantáneas insertando datos
INSERT INTO iceberg_table VALUES (1);
INSERT INTO iceberg_table VALUES (2);
INSERT INTO iceberg_table VALUES (3);
-- Expirar usando solo la política de retención
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE expire_snapshots();
-- Expirar con fusible de seguridad: proteger las instantáneas más recientes que la marca de tiempo (sintaxis posicional)
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE expire_snapshots('2025-01-01 00:00:00');
-- Lo mismo usando la forma de argumento con nombre
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE expire_snapshots(expire_before = '2025-01-01 00:00:00');
-- Sobreescribir los parámetros de retención para una ejecución
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE expire_snapshots(retention_period = '3d', retain_last = 10);
-- Expirar instantáneas explícitas
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE expire_snapshots(snapshot_ids = [101, 102, 103]);
-- Vista previa en modo simulado (sin actualizaciones de metadatos ni eliminación de archivos)
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE expire_snapshots(retention_period = '1d', dry_run = 1);
metric_name String,
metric_value Int64) que contiene una fila por cada métrica. Los nombres de las métricas siguen la especificación de Iceberg:
El comando realiza los siguientes pasos:
|metric_name
|Descripción
deleted_data_files_count
|Número de archivos de datos eliminados
deleted_position_delete_files_count
|Número de archivos de eliminación por posición eliminados
deleted_equality_delete_files_count
|Número de archivos de eliminación por igualdad eliminados
deleted_manifest_files_count
|Número de archivos de manifiesto eliminados
deleted_manifest_lists_count
|Número de archivos de lista de manifiestos eliminados
deleted_statistics_files_count
|Número de archivos de estadísticas eliminados (actualmente siempre 0)
dry_run
1 para el modo de simulación,
0 para la ejecución normal
- Evalúa la política de retención (consulte a continuación) para determinar qué instantáneas deben conservarse
- Si se proporcionó un argumento de marca de tiempo, también protege todas las instantáneas en esa marca de tiempo o posteriores
- Expira las instantáneas que no se conservan según la política ni están protegidas por la salvaguarda de marca de tiempo
- Calcula qué archivos están asociados exclusivamente a instantáneas expiradas
- En modo normal: genera metadatos nuevos sin las instantáneas expiradas
- En modo normal: elimina físicamente las listas de manifiestos, los archivos de manifiesto y los archivos de datos inaccesibles
- En el modo
dry_run = 1: omite los pasos 5 y 6 y solo devuelve las métricas calculadas
El comando
Política de retención de instantáneas
expire_snapshots respeta la política de retención de instantáneas de Iceberg. La retención se configura mediante propiedades de tabla de Iceberg y anulaciones por referencia:
Cada referencia de instantánea (
|Propiedad
|Ámbito
|Predeterminado
|Descripción
history.expire.min-snapshots-to-keep
|Tabla
iceberg_expire_default_min_snapshots_to_keep (predeterminado
1)
|Número mínimo de instantáneas que deben conservarse en la cadena de ancestros de cada rama
history.expire.max-snapshot-age-ms
|Tabla
iceberg_expire_default_max_snapshot_age_ms (predeterminado
432000000, 5 días)
|Antigüedad máxima (en ms) de las instantáneas que se conservan en una rama
history.expire.max-ref-age-ms
|Tabla
iceberg_expire_default_max_ref_age_ms (predeterminado
∞)
|Antigüedad máxima (en ms) de una referencia de instantánea (rama o etiqueta) antes de eliminar la propia referencia
refs en los metadatos de Iceberg) puede sobrescribir estos valores con campos por referencia:
min-snapshots-to-keep,
max-snapshot-age-ms y
max-ref-age-ms.
Evaluación de la retención:
- Para cada rama (incluida
main): se recorre la cadena de ancestros a partir de la cabecera de la rama. Las instantáneas se conservan mientras se cumpla cualquiera de estas condiciones:
- La instantánea es una de las primeras
min-snapshots-to-keepde la cadena
- La antigüedad de la instantánea está dentro de
max-snapshot-age-ms(es decir,
now - timestamp-ms <= max-snapshot-age-ms)
- La instantánea es una de las primeras
- Para las etiquetas: la instantánea etiquetada se conserva, salvo que la etiqueta haya superado su
max-ref-age-ms, en cuyo caso se elimina la referencia de la etiqueta
- Las referencias distintas de
maincuya antigüedad supera
max-ref-age-msse eliminan por completo (la rama
mainnunca se elimina)
- Las referencias colgantes que apuntan a instantáneas inexistentes se eliminan con una advertencia
- La instantánea actual siempre se conserva, independientemente de la configuración de retención
ALTER TABLE EXECUTE, que es un privilegio secundario de
ALTER TABLE en la jerarquía de control de acceso de ClickHouse. Puede concederlo específicamente o a través del privilegio principal:
-- Otorgar solo el permiso EXECUTE
GRANT ALTER TABLE EXECUTE ON my_iceberg_table TO my_user;
-- O conceder todos los permisos de ALTER TABLE (incluye ALTER TABLE EXECUTE)
GRANT ALTER TABLE ON my_iceberg_table TO my_user;
- Solo se admiten tablas Iceberg format version 2 (las instantáneas v1 no garantizan
manifest-list, que es necesario para identificar de forma segura los archivos que deben limpiarse)
- La instantánea actual siempre se conserva, incluso si es anterior a la marca de tiempo especificada
- Requiere que la configuración
allow_insert_into_icebergesté habilitada
- Requiere que la configuración
allow_experimental_expire_snapshotsesté habilitada
- La autorización propia del catalog (autenticación del REST catalog, AWS Glue IAM, etc.) se aplica de forma independiente cuando ClickHouse actualiza los metadatos
Los archivos huérfanos son archivos almacenados a los que no hace referencia ninguna instantánea en los metadatos de la tabla Iceberg. Se acumulan por escrituras fallidas, limpiezas parciales tras la compactación y operaciones interrumpidas, lo que provoca un crecimiento ilimitado del almacenamiento. El comando
Eliminar archivos huérfanos
remove_orphan_files identifica y elimina estos archivos huérfanos.
Sintaxis:
Parámetros:
-- Forma posicional: argumento older_than sin nombre
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE remove_orphan_files('timestamp')
-- Forma con nombre
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE remove_orphan_files(
older_than = 'timestamp',
location = 'path',
dry_run = 0|1
)
-- Sin argumentos: usar todos los valores predeterminados (older_than = hace 3 días)
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE remove_orphan_files()
Ejemplos:
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
older_than
String (marca temporal)
|hace 3 días (configurable mediante
iceberg_orphan_files_older_than_seconds)
|Solo considera como candidatos a archivos huérfanos los archivos cuya fecha de última modificación sea anterior a esta marca temporal. Medida de seguridad para evitar eliminar archivos de escrituras en curso.
location
String
|Ubicación de la tabla
|Restringe el análisis a un subdirectorio específico dentro de la ubicación de la tabla (por ejemplo,
'data/' o
'metadata/').
dry_run
UInt64
0
|Cuando es
1, identifica archivos huérfanos y devuelve un resumen de los resultados sin eliminar realmente nada.
Salida: El comando devuelve una tabla con las columnas
-- Eliminar archivos huérfanos más antiguos que una marca de tiempo específica
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE remove_orphan_files('2026-03-01 00:00:00');
-- Dry run: previsualizar qué archivos se eliminarían
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE remove_orphan_files(dry_run = 1);
-- Analizar solo el directorio de datos
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE remove_orphan_files(
older_than = '2026-03-01 00:00:00',
location = 'data/'
);
-- Combinar older_than posicional con argumentos con nombre
ALTER TABLE iceberg_table EXECUTE remove_orphan_files(
'2026-03-01 00:00:00',
dry_run = 1
);
metric_name y
metric_value, que muestran el número de archivos eliminados (o que se eliminarían en el modo dry_run) por categoría. Las categorías de archivos se clasifican mediante heurísticas basadas en convenciones de nomenclatura; los archivos que no coinciden con ningún patrón específico se asignan por defecto a
deleted_data_files_count:
Configuración:
|metric_name
|metric_value
|deleted_data_files_count
|5
|deleted_position_delete_files_count
|2
|deleted_equality_delete_files_count
|0
|deleted_manifest_files_count
|3
|deleted_manifest_lists_count
|1
|deleted_metadata_files_count
|0
|deleted_statistics_files_count
|0
|skipped_missing_metadata_count
|0
|failed_deletions_count
|0
|Configuración
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
allow_iceberg_remove_orphan_files
Bool
false
|Configuración de control para habilitar la funcionalidad (experimental).
iceberg_orphan_files_older_than_seconds
UInt64
259200 (3 days)
|Umbral predeterminado de
older_than en segundos cuando se omite el argumento.
- Requiere Iceberg format version 2 (o superior). Las tablas de la versión 1 se rechazan porque no tienen punteros
manifest-listen las instantáneas, que son necesarios para determinar de forma segura el conjunto de archivos accesibles. Ejecutar el comando en una tabla v1 devuelve un error
BAD_ARGUMENTS.
- Requiere que estén habilitadas tanto la configuración
allow_insert_into_icebergcomo
allow_iceberg_remove_orphan_files
- Se recomienda ejecutar
expire_snapshotsantes de
remove_orphan_filespara que los archivos referenciados exclusivamente por instantáneas expiradas se limpien primero
- Use
dry_run = 1para ver los orphan files antes de eliminarlos
- El umbral
older_thanprotege contra la eliminación de archivos de escrituras en curso; el umbral predeterminado de 3 días proporciona un amplio margen de seguridad