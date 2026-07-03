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Esta sección ofrece una visión general de las copias de seguridad y la restauración en ClickHouse. Para obtener una descripción más detallada de cada método de copia de seguridad, consulta las páginas de cada método específico en la barra lateral.

Introducción

Aunque la replicación ofrece protección frente a fallos de hardware, no protege contra errores humanos: eliminación accidental de datos, eliminación de la tabla equivocada o de una tabla en el clúster equivocado, y errores de software que den lugar a un procesamiento incorrecto de los datos o a su corrupción. En muchos casos, errores como estos afectarán a todas las réplicas. ClickHouse incorpora mecanismos de protección para evitar algunos tipos de errores; por ejemplo, de forma predeterminada no se pueden eliminar sin más tablas con un motor de la familia MergeTree que contengan más de 50 Gb de datos. Sin embargo, estas protecciones no cubren todos los casos posibles y los problemas pueden seguir ocurriendo. Para mitigar eficazmente los posibles errores humanos, debe preparar cuidadosamente una estrategia para realizar copias de seguridad y restaurar sus datos con antelación. Cada empresa dispone de recursos diferentes y tiene requisitos de negocio distintos, por lo que no existe una solución universal de copias de seguridad y restauración en ClickHouse que se adapte a todas las situaciones. Lo que funciona para un gigabyte de datos probablemente no funcionará para decenas de petabytes de datos. Existen varios enfoques posibles, cada uno con sus propias ventajas y desventajas, que se presentan en esta sección de la documentación. Conviene usar varios enfoques en lugar de uno solo, para compensar sus distintas limitaciones.
Tenga en cuenta que, si hizo una copia de seguridad de algo y nunca intentó restaurarla, lo más probable es que la restauración no funcione correctamente cuando realmente la necesite (o, al menos, tardará más de lo que la empresa puede tolerar). Por eso, sea cual sea el enfoque de copia de seguridad que elija, asegúrese de automatizar también el proceso de restauración y practíquelo regularmente en un clúster de ClickHouse de reserva.
Las páginas siguientes detallan los distintos métodos de copia de seguridad y restauración disponibles en ClickHouse: Las copias de seguridad pueden:

Tipos de copias de seguridad

Las copias de seguridad pueden ser completas o incrementales. Las copias de seguridad completas son una copia íntegra de los datos, mientras que las incrementales contienen únicamente los cambios realizados desde la última copia de seguridad completa. Las copias de seguridad completas tienen la ventaja de ofrecer un método de recuperación simple, independiente (de otras copias de seguridad) y fiable. Sin embargo, pueden tardar mucho en completarse y ocupar mucho espacio. Las copias de seguridad incrementales, en cambio, son más eficientes tanto en tiempo como en espacio, pero para restaurar los datos es necesario que todas las copias de seguridad estén disponibles. Según sus necesidades, puede que le convenga usar:
  • Copias de seguridad completas para bases de datos más pequeñas o datos críticos.
  • Copias de seguridad incrementales para bases de datos más grandes o cuando sea necesario realizar copias de seguridad con frecuencia y de forma rentable.
  • Ambas; por ejemplo, copias de seguridad completas semanales y copias de seguridad incrementales diarias.

Copias de seguridad síncronas vs. asíncronas

Los comandos BACKUP y RESTORE también se pueden marcar como ASYNC. En este caso, el comando de copia de seguridad devuelve el control de inmediato y el proceso de copia de seguridad se ejecuta en segundo plano. Si los comandos no se marcan como ASYNC, el proceso de copia de seguridad es síncrono y el comando queda bloqueado hasta que se completa la copia de seguridad.

Copias de seguridad concurrentes y no concurrentes

De forma predeterminada, ClickHouse permite realizar copias de seguridad y restauraciones de forma concurrente. Esto significa que puede iniciar varias operaciones de copia de seguridad o restauración simultáneamente. Sin embargo, hay ajustes a nivel de servidor que permiten desactivar este comportamiento. Si establece estos ajustes en false, solo se permitirá ejecutar una operación de copia de seguridad o restauración en un clúster a la vez. Esto puede ayudar a evitar la contención de recursos o posibles conflictos entre operaciones. Para desactivar las copias de seguridad/restauraciones concurrentes, puede usar estos ajustes, respectivamente:
El valor predeterminado de ambos es true, por lo que, por defecto, se permiten las copias de seguridad/restauraciones concurrentes. Cuando estas configuraciones están en false en un clúster, solo se permite que una única copia de seguridad/restauración se ejecute en un clúster a la vez.

Copias de seguridad comprimidas y sin comprimir

Las copias de seguridad de ClickHouse admiten compresión mediante la configuración compression_method y compression_level. Al crear una copia de seguridad, puedes especificar:

Uso de colecciones con nombre

Las colecciones con nombre le permiten almacenar pares clave-valor (como credenciales de S3, endpoints y opciones de configuración) que pueden reutilizarse en operaciones de copia de seguridad y restauración. Ayudan a:
  • Ocultar las credenciales a los usuarios sin acceso de administrador
  • Simplificar los comandos al almacenar configuraciones complejas de forma centralizada
  • Mantener la coherencia entre operaciones
  • Evitar la exposición de credenciales en los logs de consultas
Consulte “colecciones con nombre” para obtener más información.

Copia de seguridad de tablas del sistema, de registro o de gestión de acceso

Las tablas del sistema también pueden incluirse en los flujos de trabajo de copia de seguridad y restauración, pero su inclusión depende de su caso de uso específico. Las tablas del sistema que almacenan datos históricos, como aquellas con el sufijo _log (p. ej., query_log, part_log), pueden incluirse en copias de seguridad y restaurarse como cualquier otra tabla. Si su caso de uso depende del análisis de datos históricos —por ejemplo, usar query_log para hacer un seguimiento del rendimiento de las consultas o depurar problemas—, se recomienda incluir estas tablas en su estrategia de copia de seguridad. Sin embargo, si los datos históricos de estas tablas no son necesarios, pueden excluirse para ahorrar espacio de almacenamiento. Las tablas del sistema relacionadas con la gestión de acceso, como users, roles, row_policies, settings_profiles y quotas, reciben un tratamiento especial durante las operaciones de copia de seguridad y restauración. Cuando estas tablas se incluyen en una copia de seguridad, su contenido se exporta a un archivo especial accessXX.txt, que contiene las sentencias SQL equivalentes para crear y configurar las entidades de acceso. Durante la restauración, el proceso de restauración interpreta estos archivos y vuelve a aplicar los comandos SQL para recrear los users, roles y otras configuraciones. Esta funcionalidad garantiza que la configuración de control de acceso de un clúster de ClickHouse pueda incluirse en una copia de seguridad y restaurarse como parte de la configuración general del clúster. Esta funcionalidad solo funciona para configuraciones gestionadas mediante comandos SQL (conocidas como “Control de acceso y gestión de cuentas controlados por SQL”). Las configuraciones de acceso definidas en los archivos de configuración del ClickHouse server (p. ej. users.xml) no se incluyen en las copias de seguridad y no pueden restaurarse mediante este método.

Sintaxis general

Consulte “resumen de comandos” para obtener más información sobre cada comando.

Resumen de comandos

A continuación, se detallan cada uno de los comandos anteriores:

Configuración

Configuración general de copia de seguridad y restauración Configuración específica de S3 Configuración específica de Azure

Administración y resolución de problemas

El comando de copia de seguridad devuelve un id y un status, y ese id puede usarse para obtener el estado de la copia de seguridad. Esto es muy útil para comprobar el progreso de copias de seguridad ASYNC prolongadas. El ejemplo siguiente muestra un error que se produjo al intentar sobrescribir un archivo de copia de seguridad existente:
Junto con la tabla system.backups, todas las operaciones de copia de seguridad y restauración también quedan registradas en la tabla de registro del sistema system.backup_log:
Última modificación el 3 de julio de 2026