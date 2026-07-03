A veces, el servidor puede sobrecargarse por distintos motivos. Para determinar la sobrecarga actual de la CPU, el servidor ClickHouse calcula la relación entre el tiempo de espera de la CPU (métrica
Descripción general
OSCPUWaitMicroseconds) y el tiempo de actividad
(métrica
OSCPUVirtualTimeMicroseconds). Cuando el servidor supera una determinada proporción de sobrecarga,
puede tener sentido descartar algunas consultas o incluso rechazar solicitudes de conexión para no aumentar aún más la carga.
Existe una configuración del servidor llamada
os_cpu_busy_time_threshold que controla el tiempo mínimo de actividad necesario para considerar que la CPU
está realizando un trabajo útil. Si el valor actual de la métrica
OSCPUVirtualTimeMicroseconds está por debajo de este valor,
se asume que la sobrecarga de la CPU es 0.
El comportamiento del rechazo de consultas se controla mediante los ajustes a nivel de consulta
Rechazo de consultas
min_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw y
max_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw. Si esos ajustes están definidos y
min_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw es menor
que
max_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw, la consulta se rechaza y se genera el error
SERVER_OVERLOADED
con cierta probabilidad si la proporción de sobrecarga es al menos
min_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw. La probabilidad
se determina mediante una interpolación lineal entre las proporciones mínima y máxima. Por ejemplo, si
min_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw = 2,
max_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw = 6 y
cpu_overload = 4, la consulta se rechazará con una probabilidad de
0.5.
El descarte de conexiones está controlado por los parámetros a nivel de servidor
Descarte de conexiones
min_os_cpu_wait_time_ratio_to_drop_connection y
max_os_cpu_wait_time_ratio_to_drop_connection. Estos parámetros pueden modificarse sin reiniciar el servidor. La idea en la que se basan
estos parámetros es similar a la del rechazo de consultas. La única diferencia en este caso es que, si el servidor está sobrecargado,
el intento de conexión se rechazará del lado del servidor.
ClickHouse también registra advertencias de sobrecarga de CPU y memoria en la tabla
Advertencias de sobrecarga de recursos
system.warnings cuando el servidor está sobrecargado. Puede
personalizar estos umbrales en la configuración del servidor.
Ejemplo
<resource_overload_warnings>
<cpu_overload_warn_ratio>0.9</cpu_overload_warn_ratio>
<cpu_overload_clear_ratio>0.8</cpu_overload_clear_ratio>
<cpu_overload_duration_seconds>600</cpu_overload_duration_seconds>
<memory_overload_warn_ratio>0.9</memory_overload_warn_ratio>
<memory_overload_clear_ratio>0.8</memory_overload_clear_ratio>
<memory_overload_duration_seconds>600</memory_overload_duration_seconds>
</resource_overload_warnings>