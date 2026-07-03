Control del comportamiento cuando la CPU del servidor se sobrecarga.

​ Descripción general

A veces, el servidor puede sobrecargarse por distintos motivos. Para determinar la sobrecarga actual de la CPU, el servidor ClickHouse calcula la relación entre el tiempo de espera de la CPU (métrica OSCPUWaitMicroseconds ) y el tiempo de actividad (métrica OSCPUVirtualTimeMicroseconds ). Cuando el servidor supera una determinada proporción de sobrecarga, puede tener sentido descartar algunas consultas o incluso rechazar solicitudes de conexión para no aumentar aún más la carga.

Existe una configuración del servidor llamada os_cpu_busy_time_threshold que controla el tiempo mínimo de actividad necesario para considerar que la CPU está realizando un trabajo útil. Si el valor actual de la métrica OSCPUVirtualTimeMicroseconds está por debajo de este valor, se asume que la sobrecarga de la CPU es 0.

​ Rechazo de consultas

El comportamiento del rechazo de consultas se controla mediante los ajustes a nivel de consulta min_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw y max_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw . Si esos ajustes están definidos y min_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw es menor que max_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw , la consulta se rechaza y se genera el error SERVER_OVERLOADED con cierta probabilidad si la proporción de sobrecarga es al menos min_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw . La probabilidad se determina mediante una interpolación lineal entre las proporciones mínima y máxima. Por ejemplo, si min_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw = 2 , max_os_cpu_wait_time_ratio_to_throw = 6 y cpu_overload = 4 , la consulta se rechazará con una probabilidad de 0.5 .

​ Descarte de conexiones

El descarte de conexiones está controlado por los parámetros a nivel de servidor min_os_cpu_wait_time_ratio_to_drop_connection y max_os_cpu_wait_time_ratio_to_drop_connection . Estos parámetros pueden modificarse sin reiniciar el servidor. La idea en la que se basan estos parámetros es similar a la del rechazo de consultas. La única diferencia en este caso es que, si el servidor está sobrecargado, el intento de conexión se rechazará del lado del servidor.

​ Advertencias de sobrecarga de recursos

ClickHouse también registra advertencias de sobrecarga de CPU y memoria en la tabla system.warnings cuando el servidor está sobrecargado. Puede personalizar estos umbrales en la configuración del servidor.

Ejemplo