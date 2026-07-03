يُعد OpenTelemetry معيارًا مفتوحًا لتجميع التتبعات والمقاييس من التطبيقات الموزعة. ويدعم ClickHouse ‏OpenTelemetry إلى حدٍّ ما.

​ تزويد ClickHouse بسياق التتبع

clickhouse-client باستخدام الخيارين --opentelemetry-traceparent و --opentelemetry-tracestate . يقبل ClickHouse ترويسات HTTP الخاصة بسياق التتبع، كما هو موضح في توصية W3C . كما يقبل سياق التتبع عبر البروتوكول الأصلي المستخدم للتواصل بين خوادم ClickHouse أو بين العميل والخادم. ولأغراض الاختبار اليدوي، يمكن تمرير ترويسات سياق التتبع المتوافقة مع توصية Trace Context إلىباستخدام الخيارين

إذا لم يتم تمرير سياق تتبع أصل، أو كان سياق التتبع الممرَّر غير متوافق مع معيار W3C المذكور أعلاه، يمكن لـ ClickHouse بدء تتبّع جديد باحتمال يتحكم فيه إعداد opentelemetry_start_trace_probability

​ نشر سياق التتبع

يُنقَل سياق التتبع إلى الخدمات اللاحقة في الحالات التالية:

الاستعلامات المُرسلة إلى خوادم ClickHouse البعيدة، مثل عند استخدام محرك الجدول Distributed

دالة الجدول url . تُرسَل معلومات سياق التتبع ضمن ترويسة HTTP.

​ تتبّع طلبات ClickHouse Keeper

يدعم ClickHouse تتبّع OpenTelemetry لطلبات ClickHouse Keeper (خدمة تنسيق متوافقة مع ZooKeeper). تتيح هذه الميزة رؤية تفصيلية لدورة حياة عمليات Keeper، بدءًا من إرسال الطلب من العميل وصولًا إلى معالجته على جهة الخادم.

​ تمكين تتبّع طلبات Keeper

لتمكين التتبّع لطلبات Keeper، اضبط الإعدادات التالية في إعدادات عميل ZooKeeper/Keeper:

< clickhouse > < zookeeper > < node > < host > keeper1 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > <!-- Enable OpenTelemetry tracing context propagation --> < pass_opentelemetry_tracing_context > true </ pass_opentelemetry_tracing_context > </ zookeeper > </ clickhouse >

​ أنواع Span في Keeper

عند تمكين التتبّع، ينشئ ClickHouse وحدات span لكلٍّ من عمليات Keeper من جهة العميل ومن جهة الخادم:

وحدات span من جهة العميل:

zookeeper.create — إنشاء عقدة جديدة

— إنشاء عقدة جديدة zookeeper.get — جلب بيانات العقدة

— جلب بيانات العقدة zookeeper.set — تعيين بيانات العقدة

— تعيين بيانات العقدة zookeeper.remove — إزالة عقدة

— إزالة عقدة zookeeper.list — سرد العقد الفرعية

— سرد العقد الفرعية zookeeper.exists — التحقّق مما إذا كانت العقدة موجودة

— التحقّق مما إذا كانت العقدة موجودة zookeeper.multi — تنفيذ عدة عمليات بشكل ذرّي

— تنفيذ عدة عمليات بشكل ذرّي zookeeper.client.requests_queue — الزمن المستغرَق في انتظار الطلبات في الطابور قبل إرسالها

وحدات span من جهة الخادم (Keeper):

keeper.receive_request — استلام الطلب من العميل وتحليله

— استلام الطلب من العميل وتحليله keeper.dispatcher.requests_queue — انتظار الطلبات في طابور dispatcher

— انتظار الطلبات في طابور dispatcher keeper.write.pre_commit — المعالجة التمهيدية لطلبات الكتابة قبل Raft commit

— المعالجة التمهيدية لطلبات الكتابة قبل Raft commit keeper.write.commit — معالجة طلبات الكتابة بعد Raft commit

— معالجة طلبات الكتابة بعد Raft commit keeper.read.wait_for_write — طلبات القراءة التي تنتظر عمليات الكتابة التابعة

— طلبات القراءة التي تنتظر عمليات الكتابة التابعة keeper.read.process — معالجة طلبات القراءة

— معالجة طلبات القراءة keeper.dispatcher.responses_queue — انتظار الاستجابات في طابور dispatcher

— انتظار الاستجابات في طابور dispatcher keeper.send_response — إرسال الاستجابة إلى العميل

​ أخذ العينات والأداء

للحدّ من الأعباء الإضافية الناتجة عن التتبّع، يستخدم Keeper أخذ العينات الديناميكي. ويُضبط معدل أخذ العينات تلقائيًا بين 1/10,000 و1/10 بناءً على حجم الطلب. كما تُسجَّل مدد جميع الطلبات (التي خضعت لأخذ العينات والتي لم تخضع لها) في مقاييس المُدرَّج التكراري لمراقبة الأداء.

​ تتبّع ClickHouse ذاته

ينشئ ClickHouse trace spans لكل استعلام، وكذلك لبعض مراحل تنفيذ الاستعلام، مثل تخطيط الاستعلام أو الاستعلامات الموزعة.

ولكي تكون معلومات التتبّع مفيدة، يجب تصديرها إلى نظام مراقبة يدعم OpenTelemetry، مثل Jaeger أو Prometheus . ولا يعتمد ClickHouse على نظام مراقبة بعينه، بل يوفّر بيانات التتبّع فقط عبر جدول نظام. وتُخزَّن معلومات OpenTelemetry trace span التي يتطلبها المعيار في جدول system.opentelemetry_span_log

يجب تمكين هذا الجدول في تهيئة الخادم؛ راجع العنصر opentelemetry_span_log في ملف الإعداد الافتراضي config.xml . وهو مفعّل افتراضيًا.

تُحفَظ العلامات أو السمات في مصفوفتين متوازيتين تحتويان على المفاتيح والقيم. استخدم ARRAY JOIN للعمل معها.

​ إعدادات سجل الاستعلام

يتيح الإعداد log_query_settings تسجيل التغييرات التي تطرأ على إعدادات الاستعلام أثناء تنفيذه. عند تمكينه، تُسجَّل أي تعديلات تُجرى على إعدادات الاستعلام في سجل الـ span ضمن OpenTelemetry. وتُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في بيئات production لتتبّع تغييرات الإعدادات التي قد تؤثر في أداء الاستعلام.

​ التكامل مع أنظمة المراقبة

حاليًا، لا توجد أداة جاهزة يمكنها تصدير بيانات التتبّع من ClickHouse إلى نظام مراقبة.

http://localhost:9411 ، بتنسيق Zipkin v2 JSON: لأغراض الاختبار، يمكن إعداد التصدير باستخدام عرض مادي مع محرك URL على جدول system.opentelemetry_span_log ، بحيث يرسل بيانات السجل الواردة إلى نقطة نهاية HTTP خاصة بمجمّع تتبّع. على سبيل المثال، لإرسال الحد الأدنى من بيانات span إلى مثيل Zipkin يعمل على، بتنسيق Zipkin v2 JSON:

CREATE MATERIALIZED VIEW default .zipkin_spans ENGINE = URL ( 'http://127.0.0.1:9411/api/v2/spans' , 'JSONEachRow' ) SETTINGS output_format_json_named_tuples_as_objects = 1 , output_format_json_array_of_rows = 1 AS SELECT lower (hex(trace_id)) AS traceId, CASE WHEN parent_span_id = 0 THEN '' ELSE lower (hex(parent_span_id)) END AS parentId, lower (hex(span_id)) AS id, operation_name AS name , start_time_us AS timestamp , finish_time_us - start_time_us AS duration, cast (tuple( 'clickhouse' ), 'Tuple(serviceName text)' ) AS localEndpoint, cast (tuple( attribute . values [indexOf(attribute.names, 'db.statement')]), 'Tuple("db.statement" text)' ) AS tags FROM system . opentelemetry_span_log

في حال حدوث أي أخطاء، سيُفقد دون أي إشعار الجزء من بيانات السجل الذي وقع فيه الخطأ. تحقّق من سجل الخادم بحثًا عن رسائل الخطأ إذا لم تصل البيانات.