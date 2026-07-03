يقبل ClickHouse ترويسات HTTP الخاصة بسياق التتبع، كما هو موضح في توصية W3C. كما يقبل سياق التتبع عبر البروتوكول الأصلي المستخدم للتواصل بين خوادم ClickHouse أو بين العميل والخادم. ولأغراض الاختبار اليدوي، يمكن تمرير ترويسات سياق التتبع المتوافقة مع توصية Trace Context إلى
تزويد ClickHouse بسياق التتبع
clickhouse-client باستخدام الخيارين
--opentelemetry-traceparent و
--opentelemetry-tracestate.
إذا لم يتم تمرير سياق تتبع أصل، أو كان سياق التتبع الممرَّر غير متوافق مع معيار W3C المذكور أعلاه، يمكن لـ ClickHouse بدء تتبّع جديد باحتمال يتحكم فيه إعداد opentelemetry_start_trace_probability.
يُنقَل سياق التتبع إلى الخدمات اللاحقة في الحالات التالية:
نشر سياق التتبع
- الاستعلامات المُرسلة إلى خوادم ClickHouse البعيدة، مثل عند استخدام محرك الجدول Distributed.
- دالة الجدول url. تُرسَل معلومات سياق التتبع ضمن ترويسة HTTP.
يدعم ClickHouse تتبّع OpenTelemetry لطلبات ClickHouse Keeper (خدمة تنسيق متوافقة مع ZooKeeper). تتيح هذه الميزة رؤية تفصيلية لدورة حياة عمليات Keeper، بدءًا من إرسال الطلب من العميل وصولًا إلى معالجته على جهة الخادم.
تتبّع طلبات ClickHouse Keeper
لتمكين التتبّع لطلبات Keeper، اضبط الإعدادات التالية في إعدادات عميل ZooKeeper/Keeper:
تمكين تتبّع طلبات Keeper
<clickhouse>
<zookeeper>
<node>
<host>keeper1</host>
<port>9181</port>
</node>
<!-- Enable OpenTelemetry tracing context propagation -->
<pass_opentelemetry_tracing_context>true</pass_opentelemetry_tracing_context>
</zookeeper>
</clickhouse>
عند تمكين التتبّع، ينشئ ClickHouse وحدات span لكلٍّ من عمليات Keeper من جهة العميل ومن جهة الخادم: وحدات span من جهة العميل:
أنواع Span في Keeper
zookeeper.create— إنشاء عقدة جديدة
zookeeper.get— جلب بيانات العقدة
zookeeper.set— تعيين بيانات العقدة
zookeeper.remove— إزالة عقدة
zookeeper.list— سرد العقد الفرعية
zookeeper.exists— التحقّق مما إذا كانت العقدة موجودة
zookeeper.multi— تنفيذ عدة عمليات بشكل ذرّي
zookeeper.client.requests_queue— الزمن المستغرَق في انتظار الطلبات في الطابور قبل إرسالها
keeper.receive_request— استلام الطلب من العميل وتحليله
keeper.dispatcher.requests_queue— انتظار الطلبات في طابور dispatcher
keeper.write.pre_commit— المعالجة التمهيدية لطلبات الكتابة قبل Raft commit
keeper.write.commit— معالجة طلبات الكتابة بعد Raft commit
keeper.read.wait_for_write— طلبات القراءة التي تنتظر عمليات الكتابة التابعة
keeper.read.process— معالجة طلبات القراءة
keeper.dispatcher.responses_queue— انتظار الاستجابات في طابور dispatcher
keeper.send_response— إرسال الاستجابة إلى العميل
للحدّ من الأعباء الإضافية الناتجة عن التتبّع، يستخدم Keeper أخذ العينات الديناميكي. ويُضبط معدل أخذ العينات تلقائيًا بين 1/10,000 و1/10 بناءً على حجم الطلب. كما تُسجَّل مدد جميع الطلبات (التي خضعت لأخذ العينات والتي لم تخضع لها) في مقاييس المُدرَّج التكراري لمراقبة الأداء.
أخذ العينات والأداء
ينشئ ClickHouse
تتبّع ClickHouse ذاته
trace spans لكل استعلام، وكذلك لبعض مراحل تنفيذ الاستعلام، مثل تخطيط الاستعلام أو الاستعلامات الموزعة.
ولكي تكون معلومات التتبّع مفيدة، يجب تصديرها إلى نظام مراقبة يدعم OpenTelemetry، مثل Jaeger أو Prometheus. ولا يعتمد ClickHouse على نظام مراقبة بعينه، بل يوفّر بيانات التتبّع فقط عبر جدول نظام. وتُخزَّن معلومات OpenTelemetry trace span التي يتطلبها المعيار في جدول system.opentelemetry_span_log.
يجب تمكين هذا الجدول في تهيئة الخادم؛ راجع العنصر
opentelemetry_span_log في ملف الإعداد الافتراضي
config.xml. وهو مفعّل افتراضيًا.
تُحفَظ العلامات أو السمات في مصفوفتين متوازيتين تحتويان على المفاتيح والقيم. استخدم ARRAY JOIN للعمل معها.
يتيح الإعداد log_query_settings تسجيل التغييرات التي تطرأ على إعدادات الاستعلام أثناء تنفيذه. عند تمكينه، تُسجَّل أي تعديلات تُجرى على إعدادات الاستعلام في سجل الـ span ضمن OpenTelemetry. وتُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في بيئات production لتتبّع تغييرات الإعدادات التي قد تؤثر في أداء الاستعلام.
إعدادات سجل الاستعلام
حاليًا، لا توجد أداة جاهزة يمكنها تصدير بيانات التتبّع من ClickHouse إلى نظام مراقبة. لأغراض الاختبار، يمكن إعداد التصدير باستخدام عرض مادي مع محرك URL على جدول system.opentelemetry_span_log، بحيث يرسل بيانات السجل الواردة إلى نقطة نهاية HTTP خاصة بمجمّع تتبّع. على سبيل المثال، لإرسال الحد الأدنى من بيانات span إلى مثيل Zipkin يعمل على
التكامل مع أنظمة المراقبة
http://localhost:9411، بتنسيق Zipkin v2 JSON:
في حال حدوث أي أخطاء، سيُفقد دون أي إشعار الجزء من بيانات السجل الذي وقع فيه الخطأ. تحقّق من سجل الخادم بحثًا عن رسائل الخطأ إذا لم تصل البيانات.
CREATE MATERIALIZED VIEW default.zipkin_spans
ENGINE = URL('http://127.0.0.1:9411/api/v2/spans', 'JSONEachRow')
SETTINGS output_format_json_named_tuples_as_objects = 1,
output_format_json_array_of_rows = 1 AS
SELECT
lower(hex(trace_id)) AS traceId,
CASE WHEN parent_span_id = 0 THEN '' ELSE lower(hex(parent_span_id)) END AS parentId,
lower(hex(span_id)) AS id,
operation_name AS name,
start_time_us AS timestamp,
finish_time_us - start_time_us AS duration,
cast(tuple('clickhouse'), 'Tuple(serviceName text)') AS localEndpoint,
cast(tuple(
attribute.values[indexOf(attribute.names, 'db.statement')]),
'Tuple("db.statement" text)') AS tags
FROM system.opentelemetry_span_log