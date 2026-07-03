- Un flujo de trabajo basado en SQL. Debe habilitar esta funcionalidad.
-
Los archivos de configuración del servidor
users.xmly
config.xml.
No puede gestionar la misma entidad de acceso con ambos métodos de configuración al mismo tiempo.
Para ver todos los usuarios, roles, perfiles, etc., y todos sus permisos concedidos, use la sentencia
Si desea gestionar los usuarios de la consola de ClickHouse Cloud, consulte esta página
SHOW ACCESS.
De forma predeterminada, el servidor ClickHouse proporciona la cuenta de usuario
Descripción general
default, que no puede usar el control de acceso y la gestión de cuentas basados en SQL, pero sí tiene todos los derechos y permisos. La cuenta de usuario
default se utiliza siempre que no se define un nombre de usuario; por ejemplo, al iniciar sesión desde un cliente o en consultas distribuidas. En el procesamiento de consultas distribuidas, se utiliza una cuenta de usuario predeterminada si la configuración del servidor o del clúster no especifica las propiedades de usuario y contraseña.
Si acaba de empezar a usar ClickHouse, tenga en cuenta el siguiente escenario:
- Habilite el control de acceso y la gestión de cuentas basados en SQL para el usuario
default.
- Inicie sesión en la cuenta de usuario
defaulty cree todos los usuarios necesarios. No olvide crear una cuenta de administrador (
GRANT ALL ON *.* TO admin_user_account WITH GRANT OPTION).
- Restrinja los permisos del usuario
defaulty deshabilite para esa cuenta el control de acceso y la gestión de cuentas basados en SQL.
Propiedades de la solución actual
- Se pueden otorgar permisos para bases de datos y tablas aunque no existan.
- Si se elimina una tabla, no se revoca ninguno de los privilegios correspondientes a esa tabla. Esto significa que, incluso si más adelante crea una tabla nueva con el mismo nombre, todos los privilegios siguen siendo válidos. Para revocar los privilegios correspondientes a la tabla eliminada, debe ejecutar, por ejemplo, la consulta
REVOKE ALL PRIVILEGES ON db.table FROM ALL.
- No hay ajustes de vigencia para los privilegios.
Una cuenta de usuario es una entidad de acceso que permite autorizar a alguien en ClickHouse. Una cuenta de usuario contiene:
Cuenta de usuario
- Información de identificación.
- Privilegios que definen el alcance de las consultas que el usuario puede ejecutar.
- Hosts autorizados para conectarse al servidor de ClickHouse.
- Roles asignados y predeterminados.
- Configuraciones con sus restricciones aplicadas de forma predeterminada al iniciar sesión.
- Perfiles de configuración asignados.
La configuración puede definirse de distintas formas: para una cuenta de usuario, en sus roles concedidos y en los perfiles de configuración. Cuando un usuario inicia sesión, si una configuración está definida para distintas entidades de acceso, el valor y las restricciones de esta configuración se aplican de la siguiente manera (de mayor a menor prioridad):
Aplicación de la configuración
- Configuración de la cuenta de usuario.
- La configuración de los roles predeterminados de la cuenta de usuario. Si una configuración está definida en algunos roles, el orden en que se aplica no está definido.
- La configuración de los perfiles de configuración asignados a un usuario o a sus roles predeterminados. Si una configuración está definida en algunos perfiles, el orden en que se aplica no está definido.
- Configuración aplicada a todo el servidor de forma predeterminada o desde el perfil predeterminado.
Un rol es un contenedor de entidades de acceso que pueden concederse a una cuenta de usuario. Un rol contiene:
Rol
- Privilegios
- Configuración y restricciones
- Lista de roles asignados
La política de filas es un filtro que define qué filas están disponibles para un usuario o un rol. Una política de filas contiene filtros para una tabla concreta, así como una lista de roles y/o usuarios a los que se aplica esta política de filas.
Política de filas
Consultas de gestión:
Las políticas de filas solo tienen sentido si tienes acceso de solo lectura. Si puedes modificar una tabla o copiar particiones entre tablas, las restricciones de las políticas de filas dejan de tener efecto.
Un perfil de configuración es una colección de configuraciones. Un perfil de configuración contiene configuraciones y restricciones, así como una lista de roles y/o usuarios a los que se aplica este perfil. Consultas de gestión:
Perfil de configuración
- CREATE SETTINGS PROFILE
- ALTER SETTINGS PROFILE
- DROP SETTINGS PROFILE
- SHOW CREATE SETTINGS PROFILE
- SHOW PROFILES
La cuota limita el uso de recursos. Consulte Cuotas. Una cuota contiene un conjunto de límites para determinados períodos de tiempo, así como una lista de roles y/o usuarios que deben usar esta cuota. Consultas de gestión:
Cuota
Habilitar el control de acceso y la gestión de cuentas basado en SQL
- Configure un directorio para almacenar la configuración. ClickHouse almacena las configuraciones de las entidades de acceso en la carpeta definida en el parámetro de configuración del servidor access_control_path.
-
Habilite el control de acceso y la gestión de cuentas basado en SQL para al menos una cuenta de usuario.
De forma predeterminada, el control de acceso y la gestión de cuentas basado en SQL están deshabilitados para todos los usuarios. Debe configurar al menos un usuario en el archivo de configuración
users.xmly establecer en 1 los valores de las opciones
access_management,
named_collection_control,
show_named_collectionsy
show_named_collections_secrets.
En este artículo se explican los conceptos básicos para definir usuarios y roles de SQL y aplicar esos privilegios y permisos a bases de datos, tablas, filas y columnas.
Definición de usuarios y roles de SQL
Habilitación del modo de usuario SQL
- Habilite el modo de usuario SQL en el archivo
users.xml, dentro del usuario
<default>:
<access_management>1</access_management> <named_collection_control>1</named_collection_control> <show_named_collections>1</show_named_collections> <show_named_collections_secrets>1</show_named_collections_secrets>
El usuario
default es el único que se crea con una instalación nueva y, de forma predeterminada, también es la cuenta que se usa para la comunicación entre nodos.En producción, se recomienda deshabilitar este usuario una vez que la comunicación entre nodos se haya configurado con un usuario administrador SQL y se hayan establecido las comunicaciones entre nodos con
<secret>, credenciales del clúster y/o credenciales HTTP y del protocolo de transporte entre nodos, ya que la cuenta
default se utiliza para la comunicación entre nodos.
- Reinicie los nodos para aplicar los cambios.
-
Inicie el cliente de ClickHouse:
clickhouse-client --user default --password <password>
Definir usuarios
- Cree una cuenta de administrador de SQL:
CREATE USER clickhouse_admin IDENTIFIED BY 'password';
- Conceda al nuevo usuario privilegios administrativos completos
GRANT ALL ON *.* TO clickhouse_admin WITH GRANT OPTION;
Este artículo tiene como objetivo brindarte una mejor comprensión de cómo definir permisos y de cómo funcionan los permisos al usar sentencias
Permisos de ALTER
ALTER para usuarios con privilegios.
Las sentencias
ALTER se dividen en varias categorías; algunas son jerárquicas y otras no, por lo que deben definirse explícitamente.
Configuración de ejemplo de la DB, la tabla y el usuario
- Con un usuario administrador, crea un usuario de ejemplo
CREATE USER my_user IDENTIFIED BY 'password';
- Crear una base de datos de ejemplo
CREATE DATABASE my_db;
- Crear una tabla de muestra
CREATE TABLE my_db.my_table (id UInt64, column1 String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
- Cree un usuario administrador de ejemplo para otorgar/revocar privilegios
CREATE USER my_alter_admin IDENTIFIED BY 'password';
Concesión o revocación de privilegios La jerarquía de
Para conceder o revocar permisos, el usuario administrador debe tener el privilegio
WITH GRANT OPTION.
Por ejemplo:
Para ejecutar
GRANT ALTER ON my_db.* WITH GRANT OPTION
GRANT o
REVOKE sobre privilegios, el usuario primero debe tener esos mismos privilegios.
ALTER:
├── ALTER (solo para tabla y vista)/
│ ├── ALTER TABLE/
│ │ ├── ALTER UPDATE
│ │ ├── ALTER DELETE
│ │ ├── ALTER COLUMN/
│ │ │ ├── ALTER ADD COLUMN
│ │ │ ├── ALTER DROP COLUMN
│ │ │ ├── ALTER MODIFY COLUMN
│ │ │ ├── ALTER COMMENT COLUMN
│ │ │ ├── ALTER CLEAR COLUMN
│ │ │ └── ALTER RENAME COLUMN
│ │ ├── ALTER INDEX/
│ │ │ ├── ALTER ORDER BY
│ │ │ ├── ALTER SAMPLE BY
│ │ │ ├── ALTER ADD INDEX
│ │ │ ├── ALTER DROP INDEX
│ │ │ ├── ALTER MATERIALIZE INDEX
│ │ │ └── ALTER CLEAR INDEX
│ │ ├── ALTER CONSTRAINT/
│ │ │ ├── ALTER ADD CONSTRAINT
│ │ │ └── ALTER DROP CONSTRAINT
│ │ ├── ALTER TTL/
│ │ │ └── ALTER MATERIALIZE TTL
│ │ ├── ALTER SETTINGS
│ │ ├── ALTER MOVE PARTITION
│ │ ├── ALTER FETCH PARTITION
│ │ └── ALTER FREEZE PARTITION
│ └── ALTER LIVE VIEW/
│ ├── ALTER LIVE VIEW REFRESH
│ └── ALTER LIVE VIEW MODIFY QUERY
├── ALTER DATABASE
├── ALTER USER
├── ALTER ROLE
├── ALTER QUOTA
├── ALTER [ROW] POLICY
└── ALTER [SETTINGS] PROFILE
- Concesión de privilegios
ALTERa un usuario o rol
GRANT ALTER on *.* TO my_user solo afecta a
ALTER TABLE y
ALTER VIEW de nivel superior; las demás sentencias
ALTER deben concederse o revocarse individualmente.
Por ejemplo, para conceder el privilegio básico de
ALTER:
Conjunto de privilegios resultante:
GRANT ALTER ON my_db.my_table TO my_user;
SHOW GRANTS FOR my_user;
Esto otorgará todos los permisos incluidos en
SHOW GRANTS FOR my_user
Query id: 706befbc-525e-4ec1-a1a2-ba2508cc09e3
┌─GRANTS FOR my_user───────────────────────────────────────────┐
│ GRANT ALTER TABLE, ALTER VIEW ON my_db.my_table TO my_user │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
ALTER TABLE y
ALTER VIEW del ejemplo anterior; sin embargo, no otorgará algunos otros permisos de
ALTER, como
ALTER ROW POLICY (vuelva a la jerarquía y verá que
ALTER ROW POLICY no depende de
ALTER TABLE ni de
ALTER VIEW). Estos deben otorgarse o revocarse explícitamente.
Si solo se necesita un subconjunto de permisos de
ALTER, cada uno puede otorgarse por separado; si ese permiso tiene subprivilegios, estos también se otorgarán automáticamente.
Por ejemplo:
Los grants se definirían así:
GRANT ALTER COLUMN ON my_db.my_table TO my_user;
SHOW GRANTS FOR my_user;
Esto también otorga los siguientes subprivilegios:
SHOW GRANTS FOR my_user
Query id: 47b3d03f-46ac-4385-91ec-41119010e4e2
┌─GRANTS FOR my_user────────────────────────────────┐
│ GRANT ALTER COLUMN ON default.my_table TO my_user │
└───────────────────────────────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.
ALTER ADD COLUMN
ALTER DROP COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN
ALTER RENAME COLUMN
- Revocar privilegios
ALTERa usuarios y roles
REVOKE funciona de forma similar a la sentencia
GRANT.
Si a un usuario/rol se le otorgó un subprivilegio, puede revocar dicho subprivilegio directamente o revocar el privilegio de nivel superior del que este hereda.
Por ejemplo, si al usuario se le concedió
ALTER ADD COLUMN
GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user;
GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user
Query id: 61fe0fdc-1442-4cd6-b2f3-e8f2a853c739
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
SHOW GRANTS FOR my_user;
Un privilegio puede revocarse de forma individual:
SHOW GRANTS FOR my_user
Query id: 27791226-a18f-46c8-b2b4-a9e64baeb683
┌─GRANTS FOR my_user──────────────────────────────────┐
│ GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
O puede revocarse desde cualquiera de los niveles superiores (revoca todos los subprivilegios de COLUMN):
REVOKE ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user;
REVOKE ALTER COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user;
REVOKE ALTER COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user
Query id: b882ba1b-90fb-45b9-b10f-3cda251e2ccc
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
SHOW GRANTS FOR my_user;
Adicional Los privilegios deben ser otorgados por un usuario que no solo tenga la opción
SHOW GRANTS FOR my_user
Query id: e7d341de-de65-490b-852c-fa8bb8991174
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
WITH GRANT OPTION, sino que también cuente con dichos privilegios.
- Para otorgar a un usuario Admin este privilegio y permitirle además administrar un conjunto de privilegios A continuación se muestra un ejemplo:
Ahora el usuario puede otorgar o revocar
GRANT SELECT, ALTER COLUMN ON my_db.my_table TO my_alter_admin WITH GRANT OPTION;
ALTER COLUMN y todos los subprivilegios.
Pruebas
- Añadir el privilegio
SELECT
GRANT SELECT ON my_db.my_table TO my_user;
- Conceda al usuario el privilegio para agregar columnas
GRANT ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user;
- Inicia sesión con el usuario restringido
clickhouse-client --user my_user --password password --port 9000 --host <your_clickhouse_host>
- Probar la adición de una columna
ALTER TABLE my_db.my_table ADD COLUMN column2 String;
ALTER TABLE my_db.my_table
ADD COLUMN `column2` String
Query id: d5d6bfa1-b80c-4d9f-8dcd-d13e7bd401a5
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.
DESCRIBE my_db.my_table;
DESCRIBE TABLE my_db.my_table
Query id: ab9cb2d0-5b1a-42e1-bc9c-c7ff351cb272
┌─name────┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │
│ column1 │ String │ │ │ │ │ │
│ column2 │ String │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
- Probar a eliminar una columna
ALTER TABLE my_db.my_table DROP COLUMN column2;
ALTER TABLE my_db.my_table
DROP COLUMN column2
Query id: 50ad5f6b-f64b-4c96-8f5f-ace87cea6c47
0 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
Received exception from server (version 22.5.1):
Code: 497. DB::Exception: Received from chnode1.marsnet.local:9440. DB::Exception: my_user: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant ALTER DROP COLUMN(column2) ON my_db.my_table. (ACCESS_DENIED)
- Probar ALTER ADMIN otorgando el permiso
GRANT SELECT, ALTER COLUMN ON my_db.my_table TO my_alter_admin WITH GRANT OPTION;
- Inicia sesión con el usuario administrador de alter
clickhouse-client --user my_alter_admin --password password --port 9000 --host <my_clickhouse_host>
- Conceda un subprivilegio
GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user;
GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user
Query id: 1c7622fa-9df1-4c54-9fc3-f984c716aeba
Ok.
- Compruebe que otorgar un privilegio que el usuario administrador de ALTER no tiene no sea un subprivilegio de los grants del usuario administrador.
GRANT ALTER UPDATE ON my_db.my_table TO my_user;
Resumen Los privilegios de ALTER son jerárquicos para
GRANT ALTER UPDATE ON my_db.my_table TO my_user
Query id: 191690dc-55a6-4625-8fee-abc3d14a5545
0 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
Received exception from server (version 22.5.1):
Code: 497. DB::Exception: Received from chnode1.marsnet.local:9440. DB::Exception: my_alter_admin: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant ALTER UPDATE ON my_db.my_table WITH GRANT OPTION. (ACCESS_DENIED)
ALTER en tablas y vistas, pero no para otras sentencias
ALTER. Los permisos pueden establecerse de forma granular o mediante grupos de permisos, y también revocarse de la misma manera. El usuario que otorga o revoca debe tener
WITH GRANT OPTION para establecer privilegios a usuarios, incluido el propio usuario que realiza la acción, y ya debe contar con ese privilegio. El usuario que realiza la acción no puede revocar sus propios privilegios si él mismo no tiene el privilegio de opción de concesión.