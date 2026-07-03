Describe el control de acceso y la gestión de cuentas en ClickHouse Cloud

ClickHouse admite la gestión del control de acceso basada en RBAC

Entidades de acceso de ClickHouse:

Puede configurar las entidades de acceso mediante:

Un flujo de trabajo basado en SQL. Debe habilitar esta funcionalidad.

users.xml y config.xml . Los archivos de configuración del servidor

Recomendamos usar el flujo de trabajo basado en SQL. Ambos métodos de configuración funcionan simultáneamente, por lo que, si usa los archivos de configuración del servidor para gestionar cuentas y permisos de acceso, puede pasar sin problemas al flujo de trabajo basado en SQL.

No puede gestionar la misma entidad de acceso con ambos métodos de configuración al mismo tiempo.

Si desea gestionar los usuarios de la consola de ClickHouse Cloud, consulte esta página

Para ver todos los usuarios, roles, perfiles, etc., y todos sus permisos concedidos, use la sentencia SHOW ACCESS

​ Descripción general

default , que no puede usar el control de acceso y la gestión de cuentas basados en SQL, pero sí tiene todos los derechos y permisos. La cuenta de usuario default se utiliza siempre que no se define un nombre de usuario; por ejemplo, al iniciar sesión desde un cliente o en consultas distribuidas. En el procesamiento de consultas distribuidas, se utiliza una cuenta de usuario predeterminada si la configuración del servidor o del clúster no especifica las propiedades de De forma predeterminada, el servidor ClickHouse proporciona la cuenta de usuario, que no puede usar el control de acceso y la gestión de cuentas basados en SQL, pero sí tiene todos los derechos y permisos. La cuenta de usuariose utiliza siempre que no se define un nombre de usuario; por ejemplo, al iniciar sesión desde un cliente o en consultas distribuidas. En el procesamiento de consultas distribuidas, se utiliza una cuenta de usuario predeterminada si la configuración del servidor o del clúster no especifica las propiedades de usuario y contraseña

Si acaba de empezar a usar ClickHouse, tenga en cuenta el siguiente escenario:

Habilite el control de acceso y la gestión de cuentas basados en SQL para el usuario default . Inicie sesión en la cuenta de usuario default y cree todos los usuarios necesarios. No olvide crear una cuenta de administrador ( GRANT ALL ON *.* TO admin_user_account WITH GRANT OPTION ). Restrinja los permisos del usuario default y deshabilite para esa cuenta el control de acceso y la gestión de cuentas basados en SQL.

​ Propiedades de la solución actual

Se pueden otorgar permisos para bases de datos y tablas aunque no existan.

Si se elimina una tabla, no se revoca ninguno de los privilegios correspondientes a esa tabla. Esto significa que, incluso si más adelante crea una tabla nueva con el mismo nombre, todos los privilegios siguen siendo válidos. Para revocar los privilegios correspondientes a la tabla eliminada, debe ejecutar, por ejemplo, la consulta REVOKE ALL PRIVILEGES ON db.table FROM ALL .

. No hay ajustes de vigencia para los privilegios.

​ Cuenta de usuario

Una cuenta de usuario es una entidad de acceso que permite autorizar a alguien en ClickHouse. Una cuenta de usuario contiene:

Información de identificación.

Privilegios que definen el alcance de las consultas que el usuario puede ejecutar.

Hosts autorizados para conectarse al servidor de ClickHouse.

Roles asignados y predeterminados.

Configuraciones con sus restricciones aplicadas de forma predeterminada al iniciar sesión.

Perfiles de configuración asignados.

Los privilegios pueden concederse a una cuenta de usuario mediante la consulta GRANT o asignando roles . Para revocar privilegios de un usuario, ClickHouse proporciona la consulta REVOKE . Para listar los privilegios de un usuario, use la sentencia SHOW GRANTS

Consultas de gestión:

​ Aplicación de la configuración

La configuración puede definirse de distintas formas: para una cuenta de usuario, en sus roles concedidos y en los perfiles de configuración. Cuando un usuario inicia sesión, si una configuración está definida para distintas entidades de acceso, el valor y las restricciones de esta configuración se aplican de la siguiente manera (de mayor a menor prioridad):

Configuración de la cuenta de usuario. La configuración de los roles predeterminados de la cuenta de usuario. Si una configuración está definida en algunos roles, el orden en que se aplica no está definido. La configuración de los perfiles de configuración asignados a un usuario o a sus roles predeterminados. Si una configuración está definida en algunos perfiles, el orden en que se aplica no está definido. Configuración aplicada a todo el servidor de forma predeterminada o desde el perfil predeterminado.

Un rol es un contenedor de entidades de acceso que pueden concederse a una cuenta de usuario.

Un rol contiene:

Privilegios

Configuración y restricciones

Lista de roles asignados

Consultas de gestión:

Los privilegios pueden concederse a un rol mediante la consulta GRANT . Para revocar privilegios de un rol, ClickHouse ofrece la consulta REVOKE

​ Política de filas

La política de filas es un filtro que define qué filas están disponibles para un usuario o un rol. Una política de filas contiene filtros para una tabla concreta, así como una lista de roles y/o usuarios a los que se aplica esta política de filas.

Las políticas de filas solo tienen sentido si tienes acceso de solo lectura. Si puedes modificar una tabla o copiar particiones entre tablas, las restricciones de las políticas de filas dejan de tener efecto.

Consultas de gestión:

​ Perfil de configuración

Un perfil de configuración es una colección de configuraciones . Un perfil de configuración contiene configuraciones y restricciones, así como una lista de roles y/o usuarios a los que se aplica este perfil.

Consultas de gestión:

La cuota limita el uso de recursos. Consulte Cuotas

Una cuota contiene un conjunto de límites para determinados períodos de tiempo, así como una lista de roles y/o usuarios que deben usar esta cuota.

Consultas de gestión:

​ Habilitar el control de acceso y la gestión de cuentas basado en SQL

Configure un directorio para almacenar la configuración. ClickHouse almacena las configuraciones de las entidades de acceso en la carpeta definida en el parámetro de configuración del servidor access_control_path

Habilite el control de acceso y la gestión de cuentas basado en SQL para al menos una cuenta de usuario. users.xml y establecer en 1 los valores de las opciones named_collection_control , show_named_collections y show_named_collections_secrets . De forma predeterminada, el control de acceso y la gestión de cuentas basado en SQL están deshabilitados para todos los usuarios. Debe configurar al menos un usuario en el archivo de configuracióny establecer en 1 los valores de las opciones access_management

​ Definición de usuarios y roles de SQL

En este artículo se explican los conceptos básicos para definir usuarios y roles de SQL y aplicar esos privilegios y permisos a bases de datos, tablas, filas y columnas.

​ Habilitación del modo de usuario SQL

Habilite el modo de usuario SQL en el archivo users.xml , dentro del usuario <default> : < access_management > 1 </ access_management > < named_collection_control > 1 </ named_collection_control > < show_named_collections > 1 </ show_named_collections > < show_named_collections_secrets > 1 </ show_named_collections_secrets >

El usuario default es el único que se crea con una instalación nueva y, de forma predeterminada, también es la cuenta que se usa para la comunicación entre nodos. En producción, se recomienda deshabilitar este usuario una vez que la comunicación entre nodos se haya configurado con un usuario administrador SQL y se hayan establecido las comunicaciones entre nodos con <secret> , credenciales del clúster y/o credenciales HTTP y del protocolo de transporte entre nodos, ya que la cuenta default se utiliza para la comunicación entre nodos.

Reinicie los nodos para aplicar los cambios. Inicie el cliente de ClickHouse: clickhouse - client --user default --password <password>

​ Definir usuarios

Cree una cuenta de administrador de SQL: CREATE USER clickhouse_admin IDENTIFIED BY 'password' ; Conceda al nuevo usuario privilegios administrativos completos GRANT ALL ON * . * TO clickhouse_admin WITH GRANT OPTION ;

​ Permisos de ALTER

Este artículo tiene como objetivo brindarte una mejor comprensión de cómo definir permisos y de cómo funcionan los permisos al usar sentencias ALTER para usuarios con privilegios.

Las sentencias ALTER se dividen en varias categorías; algunas son jerárquicas y otras no, por lo que deben definirse explícitamente.

Configuración de ejemplo de la DB, la tabla y el usuario

Con un usuario administrador, crea un usuario de ejemplo

CREATE USER my_user IDENTIFIED BY 'password' ;

Crear una base de datos de ejemplo

CREATE DATABASE my_db ;

Crear una tabla de muestra

CREATE TABLE my_db .my_table (id UInt64, column1 String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;

Cree un usuario administrador de ejemplo para otorgar/revocar privilegios

CREATE USER my_alter_admin IDENTIFIED BY 'password' ;

Para conceder o revocar permisos, el usuario administrador debe tener el privilegio WITH GRANT OPTION . Por ejemplo: GRANT ALTER ON my_db. * WITH GRANT OPTION Para ejecutar GRANT o REVOKE sobre privilegios, el usuario primero debe tener esos mismos privilegios.

Concesión o revocación de privilegios

La jerarquía de ALTER :

├── ALTER (solo para tabla y vista)/ │ ├── ALTER TABLE/ │ │ ├── ALTER UPDATE │ │ ├── ALTER DELETE │ │ ├── ALTER COLUMN/ │ │ │ ├── ALTER ADD COLUMN │ │ │ ├── ALTER DROP COLUMN │ │ │ ├── ALTER MODIFY COLUMN │ │ │ ├── ALTER COMMENT COLUMN │ │ │ ├── ALTER CLEAR COLUMN │ │ │ └── ALTER RENAME COLUMN │ │ ├── ALTER INDEX/ │ │ │ ├── ALTER ORDER BY │ │ │ ├── ALTER SAMPLE BY │ │ │ ├── ALTER ADD INDEX │ │ │ ├── ALTER DROP INDEX │ │ │ ├── ALTER MATERIALIZE INDEX │ │ │ └── ALTER CLEAR INDEX │ │ ├── ALTER CONSTRAINT/ │ │ │ ├── ALTER ADD CONSTRAINT │ │ │ └── ALTER DROP CONSTRAINT │ │ ├── ALTER TTL/ │ │ │ └── ALTER MATERIALIZE TTL │ │ ├── ALTER SETTINGS │ │ ├── ALTER MOVE PARTITION │ │ ├── ALTER FETCH PARTITION │ │ └── ALTER FREEZE PARTITION │ └── ALTER LIVE VIEW/ │ ├── ALTER LIVE VIEW REFRESH │ └── ALTER LIVE VIEW MODIFY QUERY ├── ALTER DATABASE ├── ALTER USER ├── ALTER ROLE ├── ALTER QUOTA ├── ALTER [ROW] POLICY └── ALTER [SETTINGS] PROFILE

Concesión de privilegios ALTER a un usuario o rol

Usar GRANT ALTER on *.* TO my_user solo afecta a ALTER TABLE y ALTER VIEW de nivel superior; las demás sentencias ALTER deben concederse o revocarse individualmente.

Por ejemplo, para conceder el privilegio básico de ALTER :

GRANT ALTER ON my_db . my_table TO my_user;

Conjunto de privilegios resultante:

SHOW GRANTS FOR my_user;

SHOW GRANTS FOR my_user Query id: 706befbc-525e-4ec1-a1a2-ba2508cc09e3 ┌─GRANTS FOR my_user───────────────────────────────────────────┐ │ GRANT ALTER TABLE, ALTER VIEW ON my_db.my_table TO my_user │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Esto otorgará todos los permisos incluidos en ALTER TABLE y ALTER VIEW del ejemplo anterior; sin embargo, no otorgará algunos otros permisos de ALTER , como ALTER ROW POLICY (vuelva a la jerarquía y verá que ALTER ROW POLICY no depende de ALTER TABLE ni de ALTER VIEW ). Estos deben otorgarse o revocarse explícitamente.

Si solo se necesita un subconjunto de permisos de ALTER , cada uno puede otorgarse por separado; si ese permiso tiene subprivilegios, estos también se otorgarán automáticamente.

Por ejemplo:

GRANT ALTER COLUMN ON my_db . my_table TO my_user;

Los grants se definirían así:

SHOW GRANTS FOR my_user;

SHOW GRANTS FOR my_user Query id: 47b3d03f-46ac-4385-91ec-41119010e4e2 ┌─GRANTS FOR my_user────────────────────────────────┐ │ GRANT ALTER COLUMN ON default.my_table TO my_user │ └───────────────────────────────────────────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.

Esto también otorga los siguientes subprivilegios:

ALTER ADD COLUMN ALTER DROP COLUMN ALTER MODIFY COLUMN ALTER COMMENT COLUMN ALTER CLEAR COLUMN ALTER RENAME COLUMN

Revocar privilegios ALTER a usuarios y roles

La sentencia REVOKE funciona de forma similar a la sentencia GRANT .

Si a un usuario/rol se le otorgó un subprivilegio, puede revocar dicho subprivilegio directamente o revocar el privilegio de nivel superior del que este hereda.

Por ejemplo, si al usuario se le concedió ALTER ADD COLUMN

GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db . my_table TO my_user;

GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user Query id: 61fe0fdc-1442-4cd6-b2f3-e8f2a853c739 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

SHOW GRANTS FOR my_user;

SHOW GRANTS FOR my_user Query id: 27791226-a18f-46c8-b2b4-a9e64baeb683 ┌─GRANTS FOR my_user──────────────────────────────────┐ │ GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

Un privilegio puede revocarse de forma individual:

REVOKE ALTER ADD COLUMN ON my_db . my_table FROM my_user;

O puede revocarse desde cualquiera de los niveles superiores (revoca todos los subprivilegios de COLUMN):

REVOKE ALTER COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user;

REVOKE ALTER COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user Query id: b882ba1b-90fb-45b9-b10f-3cda251e2ccc Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

SHOW GRANTS FOR my_user;

SHOW GRANTS FOR my_user Query id: e7d341de-de65-490b-852c-fa8bb8991174 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

Adicional

Los privilegios deben ser otorgados por un usuario que no solo tenga la opción WITH GRANT OPTION , sino que también cuente con dichos privilegios.

Para otorgar a un usuario Admin este privilegio y permitirle además administrar un conjunto de privilegios A continuación se muestra un ejemplo:

GRANT SELECT , ALTER COLUMN ON my_db . my_table TO my_alter_admin WITH GRANT OPTION ;

Ahora el usuario puede otorgar o revocar ALTER COLUMN y todos los subprivilegios.

Pruebas

Añadir el privilegio SELECT

GRANT SELECT ON my_db . my_table TO my_user;

Conceda al usuario el privilegio para agregar columnas

GRANT ADD COLUMN ON my_db . my_table TO my_user;

Inicia sesión con el usuario restringido

clickhouse-client --user my_user --password password --port 9000 --host < your_clickhouse_hos t >

Probar la adición de una columna

ALTER TABLE my_db . my_table ADD COLUMN column2 String;

ALTER TABLE my_db.my_table ADD COLUMN `column2` String Query id: d5d6bfa1-b80c-4d9f-8dcd-d13e7bd401a5 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.

DESCRIBE my_db . my_table ;

DESCRIBE TABLE my_db.my_table Query id: ab9cb2d0-5b1a-42e1-bc9c-c7ff351cb272 ┌─name────┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │ │ column1 │ String │ │ │ │ │ │ │ column2 │ String │ │ │ │ │ │ └─────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Probar a eliminar una columna

ALTER TABLE my_db . my_table DROP COLUMN column2;

ALTER TABLE my_db.my_table DROP COLUMN column2 Query id: 50ad5f6b-f64b-4c96-8f5f-ace87cea6c47 0 rows in set. Elapsed: 0.004 sec. Received exception from server (version 22.5.1): Code: 497. DB::Exception: Received from chnode1.marsnet.local:9440. DB::Exception: my_user: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant ALTER DROP COLUMN(column2) ON my_db.my_table. (ACCESS_DENIED)

Probar ALTER ADMIN otorgando el permiso

GRANT SELECT , ALTER COLUMN ON my_db . my_table TO my_alter_admin WITH GRANT OPTION ;

Inicia sesión con el usuario administrador de alter

clickhouse-client --user my_alter_admin --password password --port 9000 --host < my_clickhouse_hos t >

Conceda un subprivilegio

GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db . my_table TO my_user;

GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user Query id: 1c7622fa-9df1-4c54-9fc3-f984c716aeba Ok.

Compruebe que otorgar un privilegio que el usuario administrador de ALTER no tiene no sea un subprivilegio de los grants del usuario administrador.

GRANT ALTER UPDATE ON my_db . my_table TO my_user;

GRANT ALTER UPDATE ON my_db.my_table TO my_user Query id: 191690dc-55a6-4625-8fee-abc3d14a5545 0 rows in set. Elapsed: 0.004 sec. Received exception from server (version 22.5.1): Code: 497. DB::Exception: Received from chnode1.marsnet.local:9440. DB::Exception: my_alter_admin: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant ALTER UPDATE ON my_db.my_table WITH GRANT OPTION. (ACCESS_DENIED)