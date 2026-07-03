- Consultas de lectura de datos:
SELECT,
SHOW,
DESCRIBE,
EXISTS.
- Consultas de escritura de datos:
INSERT,
OPTIMIZE.
- Consultas para cambiar la configuración:
SET,
USE.
- Consultas DDL:
CREATE,
ALTER,
RENAME,
ATTACH,
DETACH,
DROP
TRUNCATE.
KILL QUERY.
Restringe los permisos para las consultas de lectura de datos, escritura de datos y cambio de configuración. Cuando se establece en 1, permite:
readonly
- Todos los tipos de consultas de lectura (como SELECT y consultas equivalentes).
- Consultas que modifican solo el contexto de la sesión (como USE).
- SET y CREATE TEMPORARY TABLE
- 0 — Se permiten consultas de lectura, escritura y cambio de configuración.
- 1 — Solo se permiten consultas de lectura de datos.
- 2 — Se permiten consultas de lectura de datos y cambio de configuración.
Después de establecer
readonly = 1, el usuario no puede cambiar la configuración de
readonly ni de
allow_ddl en la sesión actual.Al usar el método
GET en la interfaz HTTP,
readonly = 1 se establece automáticamente. Para modificar datos, use el método
POST.Establecer
readonly = 1 impide que el usuario cambie la configuración. Hay una forma de impedir que el usuario cambie solo configuraciones específicas. También hay una forma de permitir cambiar solo configuraciones específicas con las restricciones de
readonly = 1. Para obtener más detalles, consulte restricciones en la configuración.
Permite o deniega las consultas DDL. Valores posibles:
allow_ddl
- 0 — las consultas DDL no están permitidas.
- 1 — las consultas DDL están permitidas.
No se puede ejecutar
SET allow_ddl = 1 si
allow_ddl = 0 en la sesión actual.
KILL QUERY
KILL QUERY puede ejecutarse con cualquier combinación de los ajustes readonly y allow_ddl.