تنسيقات الجداول المفتوحة
راجع iceberg التي تدعم القراءة من Amazon S3 والخدمات المتوافقة مع S3 وHDFS وAzure وأنظمة الملفات المحلية. وتُعد icebergCluster النسخة الموزعة من الدالة
Iceberg
iceberg.
اطّلع على deltaLake، التي تدعم القراءة من Amazon S3 والخدمات المتوافقة مع S3 وAzure وأنظمة الملفات المحلية. وتُعد deltaLakeCluster النسخة الموزعة من الدالة
Delta Lake
deltaLake.
راجع hudi، فهي تدعم القراءة من Amazon S3 والخدمات المتوافقة مع S3. وتُعد hudiCluster النسخة الموزعة من الدالة
Hudi
hudi.
كتالوج البيانات
يمكن استخدام Glue Data Catalog من AWS مع جداول Iceberg. ويمكنك استخدامه مع محرك الجداول
AWS Glue
iceberg، أو مع محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog.
يمكن استخدام كتالوج REST لـ Iceberg مع جداول Iceberg. كما يمكن استخدامه مع محرك الجدول
كتالوج REST لـ Iceberg
iceberg، أو مع محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog.
يمكن استخدام Unity Catalog مع جداول Delta Lake وIceberg على حدّ سواء. كما يمكنك استخدامه مع محركي الجداول
Unity Catalog
iceberg و
deltaLake، أو مع محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog.
يمكن استخدام Microsoft OneLake مع جداول Delta Lake وIceberg. كما يمكنك استخدامه مع محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog.