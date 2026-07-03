في هذا القسم، نستعرض دعم ClickHouse لبحيرات البيانات. يدعم ClickHouse العديد من أشهر تنسيقات الجداول وكتالوجات البيانات، بما في ذلك Iceberg وDelta Lake وHudi وAWS Glue وREST Catalog وUnity Catalog وMicrosoft OneLake.

​ تنسيقات الجداول المفتوحة

iceberg . راجع iceberg التي تدعم القراءة من Amazon S3 والخدمات المتوافقة مع S3 وHDFS وAzure وأنظمة الملفات المحلية. وتُعد icebergCluster النسخة الموزعة من الدالة

​ Delta Lake

deltaLake . اطّلع على deltaLake ، التي تدعم القراءة من Amazon S3 والخدمات المتوافقة مع S3 وAzure وأنظمة الملفات المحلية. وتُعد deltaLakeCluster النسخة الموزعة من الدالة

hudi . راجع hudi ، فهي تدعم القراءة من Amazon S3 والخدمات المتوافقة مع S3. وتُعد hudiCluster النسخة الموزعة من الدالة

​ كتالوج البيانات

​ AWS Glue

iceberg ، أو مع محرك قاعدة البيانات يمكن استخدام Glue Data Catalog من AWS مع جداول Iceberg. ويمكنك استخدامه مع محرك الجداول، أو مع محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog

​ كتالوج REST لـ Iceberg

iceberg ، أو مع محرك قاعدة البيانات يمكن استخدام كتالوج REST لـ Iceberg مع جداول Iceberg. كما يمكن استخدامه مع محرك الجدول، أو مع محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog

​ Unity Catalog

iceberg و deltaLake ، أو مع محرك قاعدة البيانات يمكن استخدام Unity Catalog مع جداول Delta Lake وIceberg على حدّ سواء. كما يمكنك استخدامه مع محركي الجداول، أو مع محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog

​ Microsoft OneLake