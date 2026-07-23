بيانات المراقبة الموضَّحة في هذا الدليل متاحة في ClickHouse Cloud. وإلى جانب عرضها عبر لوحة المعلومات المدمجة الموضحة أدناه، يمكن أيضًا عرض مقاييس الأداء الأساسية والمتقدمة مباشرةً في وحدة تحكم الخدمة الرئيسية.

يمكنك مراقبة:

استخدام موارد الأجهزة.

مقاييس خادم ClickHouse.

​ لوحة معلومات observability المتقدمة المضمّنة

يأتي ClickHouse مزودًا بميزة لوحة معلومات observability متقدمة مضمّنة يمكن الوصول إليها عبر $HOST:$PORT/dashboard (يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور)، وتعرض المقاييس التالية:

الاستعلامات/الثانية

استخدام CPU (الأنوية)

الاستعلامات قيد التشغيل

عمليات الدمج قيد التشغيل

البايتات المقروءة/الثانية

انتظار IO

انتظار CPU

استخدام CPU لنظام التشغيل (userspace)

استخدام CPU لنظام التشغيل (kernel)

القراءة من القرص

القراءة من نظام الملفات

الذاكرة (المتتبعة)

الصفوف المُدرجة/الثانية

إجمالي أجزاء MergeTree

الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل partition

​ استخدام الموارد

يراقب ClickHouse أيضًا حالة موارد الأجهزة بنفسه، مثل:

الحمل ودرجة الحرارة على المعالجات.

مدى استخدام نظام التخزين وRAM والشبكة.

تُجمَع هذه البيانات في جدول system.asynchronous_metric_log .

​ مقاييس خادم ClickHouse

يحتوي خادم ClickHouse على أدوات مضمّنة لمراقبة حالته ذاتيًا.

لتتبّع أحداث الخادم، استخدم سجلات الخادم. راجع قسم logger في ملف الإعداد.

يجمع ClickHouse ما يلي:

مقاييس مختلفة توضّح كيفية استخدام الخادم للموارد الحاسوبية.

إحصاءات شائعة حول معالجة الاستعلامات.

system.events وsystem.asynchronous_metrics. يمكنك العثور على المقاييس في جداول system.metrics

يمكنك تهيئة ClickHouse لتصدير المقاييس إلى Graphite . راجع قسم Graphite في ملف إعداد خادم ClickHouse. قبل تهيئة تصدير المقاييس، ينبغي إعداد Graphite باتباع دليله الرسمي.

يمكنك تهيئة ClickHouse لتصدير المقاييس إلى Prometheus . راجع قسم Prometheus في ملف إعداد خادم ClickHouse. قبل تهيئة تصدير المقاييس، ينبغي إعداد Prometheus باتباع دليله الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراقبة مدى توفّر الخادم عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP. أرسل طلب HTTP GET إلى /ping . إذا كان الخادم متاحًا، فسيستجيب بـ 200 OK .