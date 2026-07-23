يمكنك مراقبة:
بيانات المراقبة الموضَّحة في هذا الدليل متاحة في ClickHouse Cloud. وإلى جانب عرضها عبر لوحة المعلومات المدمجة الموضحة أدناه، يمكن أيضًا عرض مقاييس الأداء الأساسية والمتقدمة مباشرةً في وحدة تحكم الخدمة الرئيسية.
- استخدام موارد الأجهزة.
- مقاييس خادم ClickHouse.
يأتي ClickHouse مزودًا بميزة لوحة معلومات observability متقدمة مضمّنة يمكن الوصول إليها عبر
لوحة معلومات observability المتقدمة المضمّنة
$HOST:$PORT/dashboard (يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور)، وتعرض المقاييس التالية:
- الاستعلامات/الثانية
- استخدام CPU (الأنوية)
- الاستعلامات قيد التشغيل
- عمليات الدمج قيد التشغيل
- البايتات المقروءة/الثانية
- انتظار IO
- انتظار CPU
- استخدام CPU لنظام التشغيل (userspace)
- استخدام CPU لنظام التشغيل (kernel)
- القراءة من القرص
- القراءة من نظام الملفات
- الذاكرة (المتتبعة)
- الصفوف المُدرجة/الثانية
- إجمالي أجزاء MergeTree
- الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل partition
يراقب ClickHouse أيضًا حالة موارد الأجهزة بنفسه، مثل:
استخدام الموارد
- الحمل ودرجة الحرارة على المعالجات.
- مدى استخدام نظام التخزين وRAM والشبكة.
system.asynchronous_metric_log.
يحتوي خادم ClickHouse على أدوات مضمّنة لمراقبة حالته ذاتيًا. لتتبّع أحداث الخادم، استخدم سجلات الخادم. راجع قسم logger في ملف الإعداد. يجمع ClickHouse ما يلي:
مقاييس خادم ClickHouse
- مقاييس مختلفة توضّح كيفية استخدام الخادم للموارد الحاسوبية.
- إحصاءات شائعة حول معالجة الاستعلامات.
HTTP GET إلى
/ping. إذا كان الخادم متاحًا، فسيستجيب بـ
200 OK.
لمراقبة الخوادم في إعداد عنقود، ينبغي ضبط المعلَمة max_replica_delay_for_distributed_queries واستخدام مورد HTTP
/replicas_status. يعيد الطلب إلى
/replicas_status القيمة
200 OK إذا كانت النسخة المتماثلة متاحة ولم تتأخر عن النسخ المتماثلة الأخرى. وإذا كانت النسخة المتماثلة متأخرة، فسيعيد
503 HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE مع معلومات عن الفجوة.