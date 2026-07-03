إذا كنت تبحث عن تفاصيل حول استخدام TTL لإدارة البيانات القديمة، فاطّلع على دليل المستخدم إدارة البيانات باستخدام TTL. توضّح الوثائق أدناه كيفية تعديل قاعدة TTL حالية أو إزالتها.
يمكنك تغيير TTL على مستوى الجدول باستخدام طلب بالصيغة التالية:
تعديل TTL
ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] MODIFY TTL ttl_expression;
يمكن إزالة خاصية TTL من الجدول باستخدام الاستعلام التالي:
إزالة خاصية TTL
مثال لننظر إلى الجدول ذي
ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] REMOVE TTL
TTL على مستوى الجدول:
نفّذ
CREATE TABLE table_with_ttl
(
event_time DateTime,
UserID UInt64,
Comment String
)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY tuple()
TTL event_time + INTERVAL 3 MONTH
SETTINGS min_bytes_for_wide_part = 0;
INSERT INTO table_with_ttl VALUES (now(), 1, 'username1');
INSERT INTO table_with_ttl VALUES (now() - INTERVAL 4 MONTH, 2, 'username2');
OPTIMIZE لفرض تطبيق تنظيف
TTL:
تم حذف الصف الثاني من الجدول.
OPTIMIZE TABLE table_with_ttl FINAL;
SELECT * FROM table_with_ttl FORMAT PrettyCompact;
الآن احذف
┌─────────event_time────┬──UserID─┬─────Comment──┐
│ 2020-12-11 12:44:57 │ 1 │ username1 │
└───────────────────────┴─────────┴──────────────┘
TTL من الجدول باستخدام الاستعلام التالي:
أعد إدراج الصف المحذوف ونفّذ تنظيف
ALTER TABLE table_with_ttl REMOVE TTL;
TTL قسرًا مرة أخرى باستخدام
OPTIMIZE:
لم يعد
INSERT INTO table_with_ttl VALUES (now() - INTERVAL 4 MONTH, 2, 'username2');
OPTIMIZE TABLE table_with_ttl FINAL;
SELECT * FROM table_with_ttl FORMAT PrettyCompact;
TTL موجودًا، لذا لا يُحذَف الصف الثاني:
راجع أيضًا
┌─────────event_time────┬──UserID─┬─────Comment──┐
│ 2020-12-11 12:44:57 │ 1 │ username1 │
│ 2020-08-11 12:44:57 │ 2 │ username2 │
└───────────────────────┴─────────┴──────────────┘
- مزيد من المعلومات حول TTL-expression.
- عدّل العمود باستخدام TTL.