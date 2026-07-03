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إذا كنت تبحث عن تفاصيل حول استخدام TTL لإدارة البيانات القديمة، فاطّلع على دليل المستخدم إدارة البيانات باستخدام TTL. توضّح الوثائق أدناه كيفية تعديل قاعدة TTL حالية أو إزالتها.

تعديل TTL

يمكنك تغيير TTL على مستوى الجدول باستخدام طلب بالصيغة التالية:

إزالة خاصية TTL

يمكن إزالة خاصية TTL من الجدول باستخدام الاستعلام التالي:
مثال لننظر إلى الجدول ذي TTL على مستوى الجدول:
نفّذ OPTIMIZE لفرض تطبيق تنظيف TTL:
تم حذف الصف الثاني من الجدول.
الآن احذف TTL من الجدول باستخدام الاستعلام التالي:
أعد إدراج الصف المحذوف ونفّذ تنظيف TTL قسرًا مرة أخرى باستخدام OPTIMIZE:
لم يعد TTL موجودًا، لذا لا يُحذَف الصف الثاني:
راجع أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦