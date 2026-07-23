المحركات محركات الجداول خاص محرك جدول طريقة العرض يُستخدم لتنفيذ طرق العرض (لمزيد من المعلومات، راجع CREATE VIEW query ). وهو لا يخزّن البيانات، بل يخزّن فقط استعلام SELECT المحدد. وعند القراءة من جدول، ينفّذ هذا الاستعلام (ويحذف جميع الأعمدة غير الضرورية من الاستعلام).

يُستخدم لتنفيذ طرق العرض (لمزيد من المعلومات، راجع CREATE VIEW query ). وهو لا يخزّن البيانات، بل يخزّن فقط استعلام SELECT المحدد. وعند القراءة من جدول، ينفّذ هذا الاستعلام (ويحذف جميع الأعمدة غير الضرورية من الاستعلام).

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

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