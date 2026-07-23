لاحظ أن جدول Iceberg يجب أن يكون موجودًا بالفعل في التخزين، فهذا الأمر لا يأخذ معاملات DDL لإنشاء جدول جديد.
إنشاء جدول
CREATE TABLE iceberg_table_s3
ENGINE = IcebergS3(url, [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]], format, [,compression], [,extra_credentials])
CREATE TABLE iceberg_table_azure
ENGINE = IcebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression])
CREATE TABLE iceberg_table_hdfs
ENGINE = IcebergHDFS(path_to_table, [,format] [,compression_method])
CREATE TABLE iceberg_table_local
ENGINE = IcebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
وصف هذه الوسيطات مطابق لوصف الوسيطات في المحرّكات
وسيطات المحرك
S3 و
AzureBlobStorage و
HDFS و
File، على الترتيب.
يشير
format إلى تنسيق ملفات البيانات في جدول Iceberg.
بالنسبة إلى
IcebergS3، يمكن استخدام المعامل الاختياري
extra_credentials لتمرير
role_arn من أجل الوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع تأمين S3 للاطلاع على خطوات الإعداد.
يمكن تحديد معاملات المحرك باستخدام المجموعات المُسمّاة
مثال
باستخدام المجموعات المُسمّاة:
CREATE TABLE iceberg_table ENGINE=IcebergS3('http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/test_table', 'test', 'test')
<clickhouse>
<named_collections>
<iceberg_conf>
<url>http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/</url>
<access_key_id>test</access_key_id>
<secret_access_key>test</secret_access_key>
</iceberg_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
CREATE TABLE iceberg_table ENGINE=IcebergS3(iceberg_conf, filename = 'test_table')
يكتشف محرك الجدول
الأسماء البديلة
Iceberg خلفية التخزين تلقائيًا من إعداد
disk، ثم يوجّه إلى
IcebergS3 أو
IcebergAzure أو
IcebergLocal وفقًا لذلك. وعند عدم تحديد
disk، يستخدم تنفيذ
IcebergS3 افتراضيًا.
يوضح الجدول التالي كيفية مطابقة أنواع بيانات Iceberg مع أنواع بيانات ClickHouse أثناء استنتاج المخطط (لأغراض القراءة).
أنواع البيانات
الأنواع الأولية
|نوع Iceberg
|نوع ClickHouse
|ملاحظات
boolean
Bool
int
Int32
long,
bigint
Int64
float
Float32
double
Float64
date
Date32
time
Int64
|ميكروثانية منذ منتصف الليل
timestamp
DateTime64(6)
|ميكروثانية، من دون منطقة زمنية
timestamptz
DateTime64(6, 'UTC')
|ميكروثانية، بتوقيت UTC
timestamp_ns
DateTime64(9)
|نانوثانية، من دون منطقة زمنية (بدءًا من Iceberg v3 فقط)
timestamptz_ns
DateTime64(9, 'UTC')
|نانوثانية، بتوقيت UTC (بدءًا من Iceberg v3 فقط)
string,
binary
String
uuid
UUID
fixed(N)
FixedString(N)
decimal(P, S)
Decimal(P, S)
الأنواع المركبة
|نوع Iceberg
|نوع ClickHouse
list
Array
map
Map
struct
Tuple
يدعم ClickHouse قراءة جداول Iceberg التي تطور مخططها بمرور الوقت. ويشمل ذلك الجداول التي أُضيفت إليها أعمدة أو أُزيلت منها أو أُعيد ترتيبها، وكذلك الأعمدة التي تغيّرت من required إلى Nullable. بالإضافة إلى ذلك، تكون تحويلات الأنواع التالية مدعومة:
تطور المخطط
- int -> long
- float -> double
- decimal(P, S) -> decimal(P’, S) where P’ > P.
يدعم ClickHouse تشذيب الأقسام أثناء استعلامات SELECT على جداول Iceberg، مما يساعد على تحسين أداء الاستعلام من خلال تخطي ملفات البيانات غير ذات الصلة. لتمكين تشذيب الأقسام، اضبط
تشذيب الأقسام
use_iceberg_partition_pruning = 1. لمزيد من المعلومات حول تشذيب أقسام Iceberg، راجع https://iceberg.apache.org/spec/#partitioning
يدعم ClickHouse ميزة السفر عبر الزمن في جداول Iceberg، ما يتيح لك الاستعلام عن البيانات التاريخية باستخدام طابع زمني محدد أو معرّف لقطة.
السفر عبر الزمن
مع مرور الوقت، قد تؤدي عمليات الكتابة المتكررة على جدول Iceberg إلى تراكم عدد كبير من ملفات البيان الصغيرة في قائمة البيان الخاصة باللقطة الحالية. وتؤدي قائمة البيان الطويلة إلى إبطاء تخطيط الاستعلام، إذ يجب قراءة كل ملف بيان لاكتشاف ملفات البيانات. ويمكن لـ ClickHouse دمج ملفات البيان هذه في عدد أقل من الملفات الأكبر حجمًا باستخدام عبارة
دمج ملفات البيان الوصفي
OPTIMIZE TABLE ... MANIFEST:
ينتج عن ذلك لقطة جديدة (عملية
OPTIMIZE TABLE example_table MANIFEST SETTINGS allow_experimental_iceberg_compaction = 1;
replace) تشير إلى ملفات البيانات نفسها من خلال مجموعة موحّدة من ملفات البيان. لا يُعاد كتابة أي ملفات بيانات، ولا تُضاف أي صفوف أو تُحذف أو تُزال ازدواجيتها — بل يُعاد فقط ترتيب طبقة البيان.
المتطلبات والسلوك
- هذه الميزة تجريبية، ولا تتاح إلا عند تفعيل الإعداد
allow_experimental_iceberg_compaction. وتُطلق العبارة استثناءً إذا لم يكن الإعداد مفعّلًا.
- لا تتم محاولة الدمج إلا عندما يتجاوز عدد ملفات البيان في قائمة البيان الخاصة باللقطة الحالية العتبة التي يحددها الإعداد
iceberg_manifest_min_count_to_compact(القيمة الافتراضية
30). وإذا كان العدد الحالي أقل من العتبة أو مساويًا لها، يُتخطى الدمج ولا تُنشأ لقطة جديدة. اضبط العتبة على قيمة أقل لإجراء الدمج بشكل أكثر سرعة.
- لا يكون
OPTIMIZE TABLE ... MANIFESTمدعومًا إلا لجداول Iceberg. ويؤدي تشغيله على أي محرك جدول آخر إلى إطلاق استثناء.
- لا يكون
OPTIMIZE TABLE ... MANIFESTمدعومًا إلا لجداول Iceberg ذات format-version 2. ويؤدي تشغيله على جدول ذي format-version 1 إلى إطلاق استثناء، وكذلك تشغيله على جدول ذي format-version 3، لأن بيانات
first_row_idالوصفية الخاصة بـ row-lineage في v3 لا تزال غير مدعومة بشكل صحيح عند إعادة كتابة manifest ذهابًا وإيابًا.
- لا يكون
OPTIMIZE TABLE ... MANIFESTمدعومًا لجداول Iceberg المشفّرة التي تحتوي data files فيها على
key_metadataلكل ملف. ولم يُنفَّذ بعد الحفاظ على بيانات التشفير الوصفية هذه عبر إعادة كتابة manifest، لذا تُطلق العبارة استثناء
NOT_IMPLEMENTED.
يدعم ClickHouse قراءة جداول Iceberg التي تستخدم طرق الحذف التالية:
معالجة الجداول ذات الصفوف المحذوفة
- الحذف بحسب الموضع
- الحذف بحسب المساواة (مدعوم بدءًا من الإصدار 25.8+)
- متجهات الحذف (طُرحت في v3)
الاستخدام الأساسي
SELECT * FROM example_table ORDER BY 1
SETTINGS iceberg_timestamp_ms = 1714636800000
ملاحظة: لا يمكنك تحديد كلٍ من
SELECT * FROM example_table ORDER BY 1
SETTINGS iceberg_snapshot_id = 3547395809148285433
iceberg_timestamp_ms و
iceberg_snapshot_id كمعاملَين في الاستعلام نفسه.
اعتبارات مهمة
-
تُنشأ اللقطات عادةً في الحالات التالية:
- عند كتابة بيانات جديدة إلى الجدول
- عند إجراء نوع من دمج البيانات
- لا تؤدي تغييرات المخطط عادةً إلى إنشاء لقطات - وهذا يترتب عليه سلوكيات مهمة عند استخدام السفر عبر الزمن مع الجداول التي خضعت لتطور المخطط.
جميع هذه السيناريوهات مكتوبة باستخدام Spark لأن CH لا يدعم الكتابة إلى جداول Iceberg حتى الآن.
سيناريوهات نموذجية
ضع في اعتبارك تسلسل العمليات التالي:
السيناريو 1: تغييرات المخطط دون لقطات جديدة
نتائج الاستعلام عند طوابع زمنية مختلفة:
-- Create a table with two columns
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog.db.time_travel_example (
order_number int,
product_code string
)
USING iceberg
OPTIONS ('format-version'='2')
-- Insert data into the table
INSERT INTO spark_catalog.db.time_travel_example VALUES
(1, 'Mars')
ts1 = now() // A piece of pseudo code
-- Alter table to add a new column
ALTER TABLE spark_catalog.db.time_travel_example ADD COLUMN (price double)
ts2 = now()
-- Insert data into the table
INSERT INTO spark_catalog.db.time_travel_example VALUES (2, 'Venus', 100)
ts3 = now()
-- Query the table at each timestamp
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts1;
+------------+------------+
|order_number|product_code|
+------------+------------+
| 1| Mars|
+------------+------------+
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts2;
+------------+------------+
|order_number|product_code|
+------------+------------+
| 1| Mars|
+------------+------------+
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts3;
+------------+------------+-----+
|order_number|product_code|price|
+------------+------------+-----+
| 1| Mars| NULL|
| 2| Venus|100.0|
+------------+------------+-----+
- عند ts1 وts2: لا يظهر سوى العمودين الأصليين
- عند ts3: تظهر الأعمدة الثلاثة كلها، وتكون قيمة السعر في الصف الأول NULL
قد يُظهر استعلام السفر عبر الزمن في اللحظة الحالية مخططًا يختلف عن مخطط الجدول الحالي:
السيناريو 2: الاختلافات بين المخطط التاريخي والمخطط الحالي
يحدث هذا لأن
-- Create a table
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog.db.time_travel_example_2 (
order_number int,
product_code string
)
USING iceberg
OPTIONS ('format-version'='2')
-- Insert initial data into the table
INSERT INTO spark_catalog.db.time_travel_example_2 VALUES (2, 'Venus');
-- Alter table to add a new column
ALTER TABLE spark_catalog.db.time_travel_example_2 ADD COLUMN (price double);
ts = now();
-- Query the table at a current moment but using timestamp syntax
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example_2 TIMESTAMP AS OF ts;
+------------+------------+
|order_number|product_code|
+------------+------------+
| 2| Venus|
+------------+------------+
-- Query the table at a current moment
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example_2;
+------------+------------+-----+
|order_number|product_code|price|
+------------+------------+-----+
| 2| Venus| NULL|
+------------+------------+-----+
ALTER TABLE لا يُنشئ لقطة جديدة، لكن بالنسبة إلى الجدول الحالي، يأخذ Spark قيمة
schema_id من أحدث ملف البيانات الوصفية، وليس من لقطة.
أما الحالة الثانية فهي أنه عند استخدام السفر عبر الزمن، لا يمكنك الوصول إلى حالة الجدول قبل كتابة أي بيانات فيه:
السيناريو 3: اختلافات المخطط التاريخي مقارنةً بالحالي
في ClickHouse، يكون السلوك متوافقًا مع Spark. يمكنك ببساطة اعتبار استعلامات Select في Spark بمثابة استعلامات Select في ClickHouse، وسيعمل الأمر بالطريقة نفسها.
-- Create a table
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog.db.time_travel_example_3 (
order_number int,
product_code string
)
USING iceberg
OPTIONS ('format-version'='2');
ts = now();
-- Query the table at a specific timestamp
SELECT * FROM spark_catalog.db.time_travel_example_3 TIMESTAMP AS OF ts; -- Finises with error: Cannot find a snapshot older than ts.
عند استخدام محرك الجدول
تحديد موقع ملف metadata
Iceberg في ClickHouse، يحتاج النظام إلى تحديد موقع ملف metadata.json الصحيح الذي يصف بنية جدول Iceberg. وتعمل عملية التحديد هذه على النحو التالي:
البحث عن الملفات المرشحة
- تحديد المسار مباشرةً:
- إذا قمت بتعيين
iceberg_metadata_file_path، فسيستخدم النظام هذا المسار كما هو بدمجه مع مسار دليل جدول Iceberg.
- عند توفير هذا الإعداد، يتم تجاهل جميع إعدادات الاستدلال الأخرى.
- مطابقة UUID الجدول:
- إذا تم تحديد
iceberg_metadata_table_uuid، فسيقوم النظام بما يلي:
- النظر فقط في ملفات
.metadata.jsonداخل دليل
metadata
- تصفية الملفات التي تحتوي على حقل
table-uuidيطابق UUID الذي حددته (غير حساس لحالة الأحرف)
- النظر فقط في ملفات
- البحث الافتراضي:
- إذا لم يتم توفير أيٍّ من الإعدادين أعلاه، فستصبح جميع ملفات
.metadata.jsonداخل دليل
metadataملفات مرشحة
بعد تحديد الملفات المرشحة وفقًا للقواعد المذكورة أعلاه، يحدّد النظام الملف الأحدث بينها:
اختيار أحدث ملف
-
إذا كان
iceberg_recent_metadata_file_by_last_updated_ms_fieldمفعّلًا:
- يُختار الملف الذي يحمل أكبر قيمة لـ
last-updated-ms
- يُختار الملف الذي يحمل أكبر قيمة لـ
-
بخلاف ذلك:
- يُختار الملف ذو أعلى رقم إصدار
- (يظهر الإصدار على شكل
Vفي أسماء الملفات المنسّقة بالشكل
V.metadata.jsonأو
V-uuid.metadata.json)
ملاحظة: بينما تتولى كتالوجات Iceberg عادةً تحديد البيانات الوصفية، فإن محرك الجدول
CREATE TABLE example_table ENGINE = Iceberg(
's3://bucket/path/to/iceberg_table'
) SETTINGS iceberg_metadata_table_uuid = '6f6f6407-c6a5-465f-a808-ea8900e35a38';
Iceberg في ClickHouse يفسّر مباشرةً الملفات المخزّنة في S3 باعتبارها جداول Iceberg، لذلك من المهم فهم قواعد التحديد هذه.
يدعم محرك الجدول
ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات
Iceberg ودالة الجدول التخزين المؤقت للبيانات، تمامًا مثل أنظمة التخزين
S3 و
AzureBlobStorage و
HDFS. راجع هنا.
يدعم كلٌّ من محرك الجدول ودالة الجدول
ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية
Iceberg ذاكرةً مؤقتة للبيانات الوصفية تخزّن معلومات ملفات البيان وقائمة البيان وملف JSON للبيانات الوصفية. تُخزَّن هذه الذاكرة المؤقتة في الذاكرة. ويجري التحكّم في هذه الميزة عبر الإعداد
use_iceberg_metadata_files_cache، وهو مفعّل افتراضيًا.
يمكن تمكين الجلب المسبق غير المتزامن للبيانات الوصفية عند إنشاء جدول
الجلب المسبق غير المتزامن للبيانات الوصفية
Iceberg من خلال ضبط
iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms. إذا ضُبطت هذه القيمة على 0 (الافتراضي)، أو إذا لم تكن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية مُمكّنة، فسيُعطَّل الجلب المسبق غير المتزامن.
ولتمكين هذه الميزة، يجب تحديد قيمة غير صفرية بالميلي ثانية. وتمثل هذه القيمة الفاصل الزمني بين دورات الجلب المسبق.
إذا كانت هذه الميزة مُمكّنة، فسيشغّل الخادم عملية دورية في الخلفية لعرض الكتالوج البعيد واكتشاف إصدار جديد من البيانات الوصفية. ثم سيُحلّلها ويجتاز اللقطة بشكل تكراري، جالبًا ملفات manifest list النشطة وملفات manifest.
أما الملفات المتوفرة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية، فلن يُعاد تنزيلها. وفي نهاية كل دورة جلب مسبق، تصبح أحدث لقطة للبيانات الوصفية متاحة في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية.
للاستفادة إلى أقصى حد من الجلب المسبق غير المتزامن للبيانات الوصفية في عمليات القراءة، يجب تحديد المعلمة
CREATE TABLE example_table ENGINE = Iceberg(
's3://bucket/path/to/iceberg_table'
) SETTINGS
iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms = 60000;
iceberg_metadata_staleness_ms كمعلمة على مستوى الاستعلام أو الجلسة. افتراضيًا (0 - غير محددة)، وفي سياق كل استعلام، سيجلب الخادم أحدث البيانات الوصفية من الكتالوج البعيد.
ومن خلال تحديد مقدار التحمّل لتقادم البيانات الوصفية، يُسمح للخادم باستخدام النسخة المخزنة مؤقتًا من لقطة البيانات الوصفية من دون استدعاء الكتالوج البعيد. إذا توفرت نسخة من البيانات الوصفية في الذاكرة المؤقتة، وكانت قد نُزِّلت ضمن نافذة التقادم المحددة، فستُستخدم لمعالجة الاستعلام.
وإلا فسيتم جلب أحدث نسخة من الكتالوج البعيد.
ملاحظة: يعمل الجلب المسبق غير المتزامن للبيانات الوصفية ضمن
SELECT count() FROM icebench_table WHERE ...
SETTINGS iceberg_metadata_staleness_ms=120000
ICEBERG_SCEDULE_POOL، وهي مجموعة مؤشرات ترابط على مستوى الخادم لعمليات الخلفية على جداول
Iceberg النشطة. ويُتحكَّم في حجم مجموعة مؤشرات الترابط هذه بواسطة معلمة إعداد الخادم
iceberg_background_schedule_pool_size (القيمة الافتراضية هي 10).
ملاحظة: التوقع الحالي هو أن يكون حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية كافيًا للاحتفاظ بالكامل بأحدث لقطة للبيانات الوصفية لجميع الجداول النشطة، إذا كان الجلب المسبق غير المتزامن مُمكّنًا.