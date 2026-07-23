يوفّر هذا المحرك تكاملًا للقراءة فقط مع جداول Apache Iceberg الحالية في Amazon S3 وAzure وHDFS والجداول المخزّنة محليًا.

نوصي باستخدام دالة جدول Iceberg للعمل مع بيانات Iceberg في ClickHouse. يوفّر دالة جدول Iceberg حاليًا إمكانات كافية، مع تقديم واجهة جزئية للقراءة فقط لجداول Iceberg. يتوفر محرك الجدول Iceberg، لكنه قد يواجه بعض القيود. لم يُصمَّم ClickHouse في الأصل لدعم الجداول ذات المخططات التي تتغير خارجيًا، ما قد يؤثر في وظائف محرك الجدول Iceberg. ونتيجة لذلك، قد لا تتوفر بعض الميزات التي تعمل مع الجداول العادية، أو قد لا تعمل على نحو صحيح، خاصة عند استخدام المُحلِّل القديم. للحصول على أفضل توافق، نقترح استخدام دالة جدول Iceberg بينما نواصل تحسين دعم محرك الجدول Iceberg.

يوفّر هذا المحرك تكامل بيانات للقراءة فقط مع جداول Apache Iceberg الحالية في Amazon S3 وAzure وHDFS والجداول المخزّنة محليًا.

​ إنشاء جدول

لاحظ أن جدول Iceberg يجب أن يكون موجودًا بالفعل في التخزين، فهذا الأمر لا يأخذ معاملات DDL لإنشاء جدول جديد.

CREATE TABLE iceberg_table_s3 ENGINE = IcebergS3( url , [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]], format, [,compression], [,extra_credentials]) CREATE TABLE iceberg_table_azure ENGINE = IcebergAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression]) CREATE TABLE iceberg_table_hdfs ENGINE = IcebergHDFS(path_to_table, [,format] [,compression_method]) CREATE TABLE iceberg_table_local ENGINE = IcebergLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])

​ وسيطات المحرك

وصف هذه الوسيطات مطابق لوصف الوسيطات في المحرّكات S3 و AzureBlobStorage و HDFS و File ، على الترتيب. يشير format إلى تنسيق ملفات البيانات في جدول Iceberg.

IcebergS3 ، يمكن استخدام المعامل الاختياري extra_credentials لتمرير role_arn من أجل الوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع بالنسبة إلى، يمكن استخدام المعامل الاختياريلتمريرمن أجل الوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع تأمين S3 للاطلاع على خطوات الإعداد.

يمكن تحديد معاملات المحرك باستخدام المجموعات المُسمّاة

CREATE TABLE iceberg_table ENGINE = IcebergS3( 'http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/test_table' , 'test' , 'test' )

باستخدام المجموعات المُسمّاة:

< clickhouse > < named_collections > < iceberg_conf > < url > http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/ </ url > < access_key_id > test </ access_key_id > < secret_access_key > test </ secret_access_key > </ iceberg_conf > </ named_collections > </ clickhouse >

CREATE TABLE iceberg_table ENGINE = IcebergS3(iceberg_conf, filename = 'test_table' )

​ الأسماء البديلة

يكتشف محرك الجدول Iceberg خلفية التخزين تلقائيًا من إعداد disk ، ثم يوجّه إلى IcebergS3 أو IcebergAzure أو IcebergLocal وفقًا لذلك. وعند عدم تحديد disk ، يستخدم تنفيذ IcebergS3 افتراضيًا.

​ أنواع البيانات

يوضح الجدول التالي كيفية مطابقة أنواع بيانات Iceberg مع أنواع بيانات ClickHouse أثناء استنتاج المخطط (لأغراض القراءة).

​ الأنواع الأولية

نوع Iceberg نوع ClickHouse ملاحظات boolean Bool int Int32 long , bigint Int64 float Float32 double Float64 date Date32 time Int64 ميكروثانية منذ منتصف الليل timestamp DateTime64(6) ميكروثانية، من دون منطقة زمنية timestamptz DateTime64(6, 'UTC') ميكروثانية، بتوقيت UTC timestamp_ns DateTime64(9) نانوثانية، من دون منطقة زمنية (بدءًا من Iceberg v3 فقط) timestamptz_ns DateTime64(9, 'UTC') نانوثانية، بتوقيت UTC (بدءًا من Iceberg v3 فقط) string , binary String uuid UUID fixed(N) FixedString(N) decimal(P, S) Decimal(P, S)

​ الأنواع المركبة

نوع Iceberg نوع ClickHouse list Array map Map struct Tuple

​ تطور المخطط

يدعم ClickHouse قراءة جداول Iceberg التي تطور مخططها بمرور الوقت. ويشمل ذلك الجداول التي أُضيفت إليها أعمدة أو أُزيلت منها أو أُعيد ترتيبها، وكذلك الأعمدة التي تغيّرت من required إلى Nullable. بالإضافة إلى ذلك، تكون تحويلات الأنواع التالية مدعومة:

int -> long

float -> double

decimal(P, S) -> decimal(P’, S) where P’ > P.

حاليًا، لا يمكن تغيير البُنى المتداخلة أو أنواع العناصر داخل Array وMap.

لقراءة جدول تغيّر مخططه بعد إنشائه باستخدام الاستدلال الديناميكي على المخطط، اضبط allow_dynamic_metadata_for_data_lakes = true عند إنشاء الجدول.

​ تشذيب الأقسام

use_iceberg_partition_pruning = 1 . لمزيد من المعلومات حول تشذيب أقسام Iceberg، راجع يدعم ClickHouse تشذيب الأقسام أثناء استعلامات SELECT على جداول Iceberg، مما يساعد على تحسين أداء الاستعلام من خلال تخطي ملفات البيانات غير ذات الصلة. لتمكين تشذيب الأقسام، اضبط. لمزيد من المعلومات حول تشذيب أقسام Iceberg، راجع https://iceberg.apache.org/spec/#partitioning

​ السفر عبر الزمن

يدعم ClickHouse ميزة السفر عبر الزمن في جداول Iceberg، ما يتيح لك الاستعلام عن البيانات التاريخية باستخدام طابع زمني محدد أو معرّف لقطة.

​ دمج ملفات البيان الوصفي

مع مرور الوقت، قد تؤدي عمليات الكتابة المتكررة على جدول Iceberg إلى تراكم عدد كبير من ملفات البيان الصغيرة في قائمة البيان الخاصة باللقطة الحالية. وتؤدي قائمة البيان الطويلة إلى إبطاء تخطيط الاستعلام، إذ يجب قراءة كل ملف بيان لاكتشاف ملفات البيانات. ويمكن لـ ClickHouse دمج ملفات البيان هذه في عدد أقل من الملفات الأكبر حجمًا باستخدام عبارة OPTIMIZE TABLE ... MANIFEST :

OPTIMIZE TABLE example_table MANIFEST SETTINGS allow_experimental_iceberg_compaction = 1 ;

ينتج عن ذلك لقطة جديدة (عملية replace ) تشير إلى ملفات البيانات نفسها من خلال مجموعة موحّدة من ملفات البيان. لا يُعاد كتابة أي ملفات بيانات، ولا تُضاف أي صفوف أو تُحذف أو تُزال ازدواجيتها — بل يُعاد فقط ترتيب طبقة البيان.

​ المتطلبات والسلوك

هذه الميزة تجريبية، ولا تتاح إلا عند تفعيل الإعداد allow_experimental_iceberg_compaction . وتُطلق العبارة استثناءً إذا لم يكن الإعداد مفعّلًا.

. وتُطلق العبارة استثناءً إذا لم يكن الإعداد مفعّلًا. لا تتم محاولة الدمج إلا عندما يتجاوز عدد ملفات البيان في قائمة البيان الخاصة باللقطة الحالية العتبة التي يحددها الإعداد iceberg_manifest_min_count_to_compact (القيمة الافتراضية 30 ). وإذا كان العدد الحالي أقل من العتبة أو مساويًا لها، يُتخطى الدمج ولا تُنشأ لقطة جديدة. اضبط العتبة على قيمة أقل لإجراء الدمج بشكل أكثر سرعة.

(القيمة الافتراضية ). وإذا كان العدد الحالي أقل من العتبة أو مساويًا لها، يُتخطى الدمج ولا تُنشأ لقطة جديدة. اضبط العتبة على قيمة أقل لإجراء الدمج بشكل أكثر سرعة. لا يكون OPTIMIZE TABLE ... MANIFEST مدعومًا إلا لجداول Iceberg. ويؤدي تشغيله على أي محرك جدول آخر إلى إطلاق استثناء.

مدعومًا إلا لجداول Iceberg. ويؤدي تشغيله على أي محرك جدول آخر إلى إطلاق استثناء. لا يكون OPTIMIZE TABLE ... MANIFEST مدعومًا إلا لجداول Iceberg ذات format-version 2. ويؤدي تشغيله على جدول ذي format-version 1 إلى إطلاق استثناء، وكذلك تشغيله على جدول ذي format-version 3، لأن بيانات first_row_id الوصفية الخاصة بـ row-lineage في v3 لا تزال غير مدعومة بشكل صحيح عند إعادة كتابة manifest ذهابًا وإيابًا.

مدعومًا إلا لجداول Iceberg ذات format-version 2. ويؤدي تشغيله على جدول ذي format-version 1 إلى إطلاق استثناء، وكذلك تشغيله على جدول ذي format-version 3، لأن بيانات الوصفية الخاصة بـ row-lineage في v3 لا تزال غير مدعومة بشكل صحيح عند إعادة كتابة manifest ذهابًا وإيابًا. لا يكون OPTIMIZE TABLE ... MANIFEST مدعومًا لجداول Iceberg المشفّرة التي تحتوي data files فيها على key_metadata لكل ملف. ولم يُنفَّذ بعد الحفاظ على بيانات التشفير الوصفية هذه عبر إعادة كتابة manifest، لذا تُطلق العبارة استثناء NOT_IMPLEMENTED .

​ معالجة الجداول ذات الصفوف المحذوفة

يدعم ClickHouse قراءة جداول Iceberg التي تستخدم طرق الحذف التالية:

طريقة الحذف التالية غير مدعومة:

متجهات الحذف (طُرحت في v3)

​ الاستخدام الأساسي

SELECT * FROM example_table ORDER BY 1 SETTINGS iceberg_timestamp_ms = 1714636800000

SELECT * FROM example_table ORDER BY 1 SETTINGS iceberg_snapshot_id = 3547395809148285433

ملاحظة: لا يمكنك تحديد كلٍ من iceberg_timestamp_ms و iceberg_snapshot_id كمعاملَين في الاستعلام نفسه.

​ اعتبارات مهمة

تُنشأ اللقطات عادةً في الحالات التالية: عند كتابة بيانات جديدة إلى الجدول عند إجراء نوع من دمج البيانات

لا تؤدي تغييرات المخطط عادةً إلى إنشاء لقطات - وهذا يترتب عليه سلوكيات مهمة عند استخدام السفر عبر الزمن مع الجداول التي خضعت لتطور المخطط.

​ سيناريوهات نموذجية

جميع هذه السيناريوهات مكتوبة باستخدام Spark لأن CH لا يدعم الكتابة إلى جداول Iceberg حتى الآن.

​ السيناريو 1: تغييرات المخطط دون لقطات جديدة

ضع في اعتبارك تسلسل العمليات التالي:

-- Create a table with two columns CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog . db .time_travel_example ( order_number int , product_code string ) USING iceberg OPTIONS ( 'format-version' = '2' ) -- Insert data into the table INSERT INTO spark_catalog . db .time_travel_example VALUES ( 1 , 'Mars' ) ts1 = now () // A piece of pseudo code -- Alter table to add a new column ALTER TABLE spark_catalog . db .time_travel_example ADD COLUMN (price double) ts2 = now () -- Insert data into the table INSERT INTO spark_catalog . db .time_travel_example VALUES ( 2 , 'Venus' , 100 ) ts3 = now () -- Query the table at each timestamp SELECT * FROM spark_catalog . db .time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts1; + ------------+------------+ |order_number|product_code| + ------------+------------+ | 1 | Mars| + ------------+------------+ SELECT * FROM spark_catalog . db .time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts2; + ------------+------------+ |order_number|product_code| + ------------+------------+ | 1 | Mars| + ------------+------------+ SELECT * FROM spark_catalog . db .time_travel_example TIMESTAMP AS OF ts3; + ------------+------------+-----+ |order_number|product_code|price| + ------------+------------+-----+ | 1 | Mars| NULL | | 2 | Venus| 100 . 0 | + ------------+------------+-----+

نتائج الاستعلام عند طوابع زمنية مختلفة:

عند ts1 وts2: لا يظهر سوى العمودين الأصليين

عند ts3: تظهر الأعمدة الثلاثة كلها، وتكون قيمة السعر في الصف الأول NULL

​ السيناريو 2: الاختلافات بين المخطط التاريخي والمخطط الحالي

قد يُظهر استعلام السفر عبر الزمن في اللحظة الحالية مخططًا يختلف عن مخطط الجدول الحالي:

-- Create a table CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog . db .time_travel_example_2 ( order_number int , product_code string ) USING iceberg OPTIONS ( 'format-version' = '2' ) -- Insert initial data into the table INSERT INTO spark_catalog . db .time_travel_example_2 VALUES ( 2 , 'Venus' ); -- Alter table to add a new column ALTER TABLE spark_catalog . db .time_travel_example_2 ADD COLUMN (price double); ts = now (); -- Query the table at a current moment but using timestamp syntax SELECT * FROM spark_catalog . db .time_travel_example_2 TIMESTAMP AS OF ts; + ------------+------------+ |order_number|product_code| + ------------+------------+ | 2 | Venus| + ------------+------------+ -- Query the table at a current moment SELECT * FROM spark_catalog . db .time_travel_example_2; + ------------+------------+-----+ |order_number|product_code|price| + ------------+------------+-----+ | 2 | Venus| NULL | + ------------+------------+-----+

يحدث هذا لأن ALTER TABLE لا يُنشئ لقطة جديدة، لكن بالنسبة إلى الجدول الحالي، يأخذ Spark قيمة schema_id من أحدث ملف البيانات الوصفية، وليس من لقطة.

​ السيناريو 3: اختلافات المخطط التاريخي مقارنةً بالحالي

أما الحالة الثانية فهي أنه عند استخدام السفر عبر الزمن، لا يمكنك الوصول إلى حالة الجدول قبل كتابة أي بيانات فيه:

-- Create a table CREATE TABLE IF NOT EXISTS spark_catalog . db .time_travel_example_3 ( order_number int , product_code string ) USING iceberg OPTIONS ( 'format-version' = '2' ); ts = now (); -- Query the table at a specific timestamp SELECT * FROM spark_catalog . db .time_travel_example_3 TIMESTAMP AS OF ts; -- Finises with error: Cannot find a snapshot older than ts.

في ClickHouse، يكون السلوك متوافقًا مع Spark. يمكنك ببساطة اعتبار استعلامات Select في Spark بمثابة استعلامات Select في ClickHouse، وسيعمل الأمر بالطريقة نفسها.

​ تحديد موقع ملف metadata

عند استخدام محرك الجدول Iceberg في ClickHouse، يحتاج النظام إلى تحديد موقع ملف metadata.json الصحيح الذي يصف بنية جدول Iceberg. وتعمل عملية التحديد هذه على النحو التالي:

تحديد المسار مباشرةً:

إذا قمت بتعيين iceberg_metadata_file_path ، فسيستخدم النظام هذا المسار كما هو بدمجه مع مسار دليل جدول Iceberg.

، فسيستخدم النظام هذا المسار كما هو بدمجه مع مسار دليل جدول Iceberg. عند توفير هذا الإعداد، يتم تجاهل جميع إعدادات الاستدلال الأخرى.

مطابقة UUID الجدول:

إذا تم تحديد iceberg_metadata_table_uuid ، فسيقوم النظام بما يلي: النظر فقط في ملفات .metadata.json داخل دليل metadata تصفية الملفات التي تحتوي على حقل table-uuid يطابق UUID الذي حددته (غير حساس لحالة الأحرف)

، فسيقوم النظام بما يلي:

البحث الافتراضي:

إذا لم يتم توفير أيٍّ من الإعدادين أعلاه، فستصبح جميع ملفات .metadata.json داخل دليل metadata ملفات مرشحة

​ اختيار أحدث ملف

بعد تحديد الملفات المرشحة وفقًا للقواعد المذكورة أعلاه، يحدّد النظام الملف الأحدث بينها:

إذا كان iceberg_recent_metadata_file_by_last_updated_ms_field مفعّلًا: يُختار الملف الذي يحمل أكبر قيمة لـ last-updated-ms

بخلاف ذلك: يُختار الملف ذو أعلى رقم إصدار (يظهر الإصدار على شكل V في أسماء الملفات المنسّقة بالشكل V.metadata.json أو V-uuid.metadata.json )



ملاحظة: جميع الإعدادات المذكورة (ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك) هي إعدادات على مستوى المحرّك، ويجب تحديدها أثناء إنشاء الجدول كما هو موضّح أدناه:

CREATE TABLE example_table ENGINE = Iceberg( 's3://bucket/path/to/iceberg_table' ) SETTINGS iceberg_metadata_table_uuid = '6f6f6407-c6a5-465f-a808-ea8900e35a38' ;

ملاحظة: بينما تتولى كتالوجات Iceberg عادةً تحديد البيانات الوصفية، فإن محرك الجدول Iceberg في ClickHouse يفسّر مباشرةً الملفات المخزّنة في S3 باعتبارها جداول Iceberg، لذلك من المهم فهم قواعد التحديد هذه.

​ ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات

Iceberg ودالة الجدول التخزين المؤقت للبيانات، تمامًا مثل أنظمة التخزين S3 و AzureBlobStorage و HDFS . راجع يدعم محرك الجدولودالة الجدول التخزين المؤقت للبيانات، تمامًا مثل أنظمة التخزين. راجع هنا

​ ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية

يدعم كلٌّ من محرك الجدول ودالة الجدول Iceberg ذاكرةً مؤقتة للبيانات الوصفية تخزّن معلومات ملفات البيان وقائمة البيان وملف JSON للبيانات الوصفية. تُخزَّن هذه الذاكرة المؤقتة في الذاكرة. ويجري التحكّم في هذه الميزة عبر الإعداد use_iceberg_metadata_files_cache ، وهو مفعّل افتراضيًا.

​ الجلب المسبق غير المتزامن للبيانات الوصفية

يمكن تمكين الجلب المسبق غير المتزامن للبيانات الوصفية عند إنشاء جدول Iceberg من خلال ضبط iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms . إذا ضُبطت هذه القيمة على 0 (الافتراضي)، أو إذا لم تكن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية مُمكّنة، فسيُعطَّل الجلب المسبق غير المتزامن. ولتمكين هذه الميزة، يجب تحديد قيمة غير صفرية بالميلي ثانية. وتمثل هذه القيمة الفاصل الزمني بين دورات الجلب المسبق.

إذا كانت هذه الميزة مُمكّنة، فسيشغّل الخادم عملية دورية في الخلفية لعرض الكتالوج البعيد واكتشاف إصدار جديد من البيانات الوصفية. ثم سيُحلّلها ويجتاز اللقطة بشكل تكراري، جالبًا ملفات manifest list النشطة وملفات manifest. أما الملفات المتوفرة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية، فلن يُعاد تنزيلها. وفي نهاية كل دورة جلب مسبق، تصبح أحدث لقطة للبيانات الوصفية متاحة في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية.

CREATE TABLE example_table ENGINE = Iceberg( 's3://bucket/path/to/iceberg_table' ) SETTINGS iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms = 60000 ;

للاستفادة إلى أقصى حد من الجلب المسبق غير المتزامن للبيانات الوصفية في عمليات القراءة، يجب تحديد المعلمة iceberg_metadata_staleness_ms كمعلمة على مستوى الاستعلام أو الجلسة. افتراضيًا (0 - غير محددة)، وفي سياق كل استعلام، سيجلب الخادم أحدث البيانات الوصفية من الكتالوج البعيد. ومن خلال تحديد مقدار التحمّل لتقادم البيانات الوصفية، يُسمح للخادم باستخدام النسخة المخزنة مؤقتًا من لقطة البيانات الوصفية من دون استدعاء الكتالوج البعيد. إذا توفرت نسخة من البيانات الوصفية في الذاكرة المؤقتة، وكانت قد نُزِّلت ضمن نافذة التقادم المحددة، فستُستخدم لمعالجة الاستعلام. وإلا فسيتم جلب أحدث نسخة من الكتالوج البعيد.

SELECT count () FROM icebench_table WHERE ... SETTINGS iceberg_metadata_staleness_ms = 120000

ملاحظة: يعمل الجلب المسبق غير المتزامن للبيانات الوصفية ضمن ICEBERG_SCEDULE_POOL ، وهي مجموعة مؤشرات ترابط على مستوى الخادم لعمليات الخلفية على جداول Iceberg النشطة. ويُتحكَّم في حجم مجموعة مؤشرات الترابط هذه بواسطة معلمة إعداد الخادم iceberg_background_schedule_pool_size (القيمة الافتراضية هي 10).

ملاحظة: التوقع الحالي هو أن يكون حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية كافيًا للاحتفاظ بالكامل بأحدث لقطة للبيانات الوصفية لجميع الجداول النشطة، إذا كان الجلب المسبق غير المتزامن مُمكّنًا.