Cuando ClickHouse ejecuta varias consultas simultáneamente, estas utilizan recursos compartidos (CPU, memoria y E/S). Se pueden aplicar restricciones y políticas de planificación para regular cómo se utilizan y comparten los recursos entre distintas cargas de trabajo. Para todos los recursos, se puede configurar una jerarquía de planificación común. La raíz de la jerarquía representa los recursos compartidos, mientras que las hojas corresponden a cargas de trabajo específicas, donde se mantienen las solicitudes y asignaciones de recursos de consultas concretas y actividades en segundo plano.

De forma predeterminada, la planificación de cargas de trabajo está desactivada. Para habilitarla, debe crear los recursos que se usarán para la planificación y al menos una carga de trabajo. Todos los recursos son independientes y pueden utilizarse en cualquier combinación.

Para habilitar la planificación de CPU, debe crear un recurso de CPU para los hilos MASTER o WORKER (consulte planificación de CPU para más detalles):

CREATE RESOURCE cpu ( MASTER THREAD, WORKER THREAD)

Para habilitar la reserva de memoria para las cargas de trabajo, debe crear el recurso MEMORY (consulte Reservas de memoria para obtener más información):

CREATE RESOURCE memory (MEMORY RESERVATION)

Para habilitar la planificación de slots de consulta, debe crear el recurso QUERY (consulte Planificación de slots de consulta para más detalles):

CREATE RESOURCE query (QUERY)

Para habilitar la planificación de E/S para un disco específico, debe crear recursos de lectura y escritura para los accesos WRITE y READ:

CREATE RESOURCE resource_name (WRITE DISK disk_name, READ DISK disk_name) -- or CREATE RESOURCE read_resource_name (WRITE DISK write_disk_name) CREATE RESOURCE write_resource_name ( READ DISK read_disk_name)

Un recurso puede utilizarse para cualquier cantidad de discos, ya sea para READ, para WRITE o para ambos, READ y WRITE. Existe una sintaxis que permite usar un recurso para todos los discos:

CREATE RESOURCE all_io ( READ ANY DISK , WRITE ANY DISK );

Los recursos se clasifican según el modo de compartición:

Recursos de tiempo compartido (CPU, E/S, slots de consulta): gestionan las solicitudes de recursos que se encolan en los nodos hoja de la jerarquía de planificación. Las solicitudes se planifican de acuerdo con las políticas y restricciones definidas por la jerarquía. Las solicitudes de recursos se crean cuando una consulta accede al recurso correspondiente. Por ejemplo, cuando una consulta lee datos del disco o usa la CPU para el procesamiento, se crean solicitudes de recursos por cada cuanto de trabajo realizado o por la cantidad de bytes enviados o recibidos a través de un socket.

(CPU, E/S, slots de consulta): gestionan las solicitudes de recursos que se encolan en los nodos hoja de la jerarquía de planificación. Las solicitudes se planifican de acuerdo con las políticas y restricciones definidas por la jerarquía. Las solicitudes de recursos se crean cuando una consulta accede al recurso correspondiente. Por ejemplo, cuando una consulta lee datos del disco o usa la CPU para el procesamiento, se crean solicitudes de recursos por cada cuanto de trabajo realizado o por la cantidad de bytes enviados o recibidos a través de un socket. Recursos de espacio compartido (Memoria): gestionan las asignaciones de recursos en los nodos hoja de la jerarquía de planificación. Las asignaciones pueden estar en ejecución o pendientes. Las asignaciones pendientes se bloquean hasta que se libere suficiente espacio o se desaloje (se termine) otra asignación. Las decisiones se basan en los límites y políticas definidos por la jerarquía. Existe una correspondencia uno a uno entre las asignaciones y las consultas (o actividades en segundo plano). Se crea una asignación cuando una consulta empieza a ejecutarse y se libera cuando finaliza. Las asignaciones en ejecución pueden aumentar o reducir su tamaño de forma dinámica.

​ Jerarquía de cargas de trabajo

ClickHouse proporciona una sintaxis SQL práctica para definir la jerarquía de planificación. Todos los recursos se distribuyen en una jerarquía común de WORKLOAD. Las reglas de distribución pueden modificarse en algunos aspectos para recursos concretos, pero la jerarquía es la misma. Cada WORKLOAD mantiene los nodos de planificación necesarios para cada recurso. Se puede crear una carga de trabajo hija dentro de cualquier carga de trabajo para formar la jerarquía. ClickHouse no impone ninguna estructura específica ni predefinida para la jerarquía de cargas de trabajo.

A continuación se muestra un ejemplo de una jerarquía que divide todos los recursos entre las cargas de trabajo “user” y “system” con una garantía del 90 % y del 10 %, respectivamente. Ten en cuenta que los pesos definidos para las cargas de trabajo se usan para la equidad max-min y, por lo tanto, solo proporcionan una garantía de mejor esfuerzo como mínimo (no un límite ni una cuota como máximo). Toda la planificación se realiza en cada host de forma independiente y, por lo tanto, los límites definidos por la configuración max_* son por host. La carga de trabajo “user” subdivide sus recursos entre las cargas de trabajo “development” y “production”, donde “production” tiene 3 veces más recursos que “development”:

CREATE RESOURCE cpu ( MASTER THREAD, WORKER THREAD) CREATE RESOURCE memory (MEMORY RESERVATION) CREATE RESOURCE s3_read ( READ DISK s3) CREATE RESOURCE s3_write (WRITE DISK s3) CREATE WORKLOAD all SETTINGS max_concurrent_threads_ratio_to_cores = 2 , max_memory_ratio = 0 . 8 , max_bytes_per_second = '2Gi' CREATE WORKLOAD user IN all SETTINGS weight = 9 CREATE WORKLOAD system IN all CREATE WORKLOAD development IN user CREATE WORKLOAD production IN user SETTINGS weight = 3

SETTINGS workload = 'name' . Consulta El nombre de una carga de trabajo hoja sin cargas hijas se puede usar en la configuración de la consulta. Consulta Workload markup para obtener más detalles.

Para personalizar la carga de trabajo, se pueden usar las siguientes opciones de configuración:

priority - (solo de tiempo compartido) las cargas de trabajo hermanas se atienden según valores de prioridad estáticos (un valor menor significa una prioridad más alta). Determina la apropiación.

- (solo de tiempo compartido) las cargas de trabajo hermanas se atienden según valores de prioridad estáticos (un valor menor significa una prioridad más alta). Determina la apropiación. precedence - (solo de espacio compartido) las cargas de trabajo hermanas se admiten según valores estáticos de precedencia (un valor menor significa una precedencia más alta). Determina la expulsión y la admisión.

- (solo de espacio compartido) las cargas de trabajo hermanas se admiten según valores estáticos de precedencia (un valor menor significa una precedencia más alta). Determina la expulsión y la admisión. weight - las cargas de trabajo hermanas con la misma prioridad o precedencia estática comparten los recursos según sus pesos de manera justa. Afecta a la apropiación, la expulsión y la admisión.

- las cargas de trabajo hermanas con la misma prioridad o precedencia estática comparten los recursos según sus pesos de manera justa. Afecta a la apropiación, la expulsión y la admisión. max_io_requests - el límite del número de solicitudes de E/S concurrentes en esta carga de trabajo.

- el límite del número de solicitudes de E/S concurrentes en esta carga de trabajo. max_bytes_inflight - el límite del total de bytes en curso para las solicitudes concurrentes en esta carga de trabajo.

- el límite del total de bytes en curso para las solicitudes concurrentes en esta carga de trabajo. max_bytes_per_second - el límite de la tasa de lectura o escritura de bytes de esta carga de trabajo.

- el límite de la tasa de lectura o escritura de bytes de esta carga de trabajo. max_burst_bytes - el número máximo de bytes que la carga de trabajo puede procesar sin que se limite su tasa (para cada recurso de forma independiente).

- el número máximo de bytes que la carga de trabajo puede procesar sin que se limite su tasa (para cada recurso de forma independiente). max_concurrent_threads - el límite del número de hilos para las consultas de esta carga de trabajo.

- el límite del número de hilos para las consultas de esta carga de trabajo. max_concurrent_threads_ratio_to_cores - lo mismo que max_concurrent_threads , pero normalizado según el número de núcleos de CPU disponibles.

- lo mismo que , pero normalizado según el número de núcleos de CPU disponibles. max_cpus - el límite del número de núcleos de CPU para atender consultas en esta carga de trabajo.

- el límite del número de núcleos de CPU para atender consultas en esta carga de trabajo. max_cpu_share - lo mismo que max_cpus , pero normalizado según el número de núcleos de CPU disponibles.

- lo mismo que , pero normalizado según el número de núcleos de CPU disponibles. max_burst_cpu_seconds - el número máximo de segundos de CPU que la carga de trabajo puede consumir sin que se limite su tasa debido a max_cpus .

- el número máximo de segundos de CPU que la carga de trabajo puede consumir sin que se limite su tasa debido a . max_memory - el límite de la memoria total reservada para esta carga de trabajo.

Todos los límites especificados mediante la configuración de la carga de trabajo son independientes para cada recurso. Por ejemplo, una carga de trabajo con max_bytes_per_second = '10Mi' tendrá un límite de ancho de banda de 10 MB/s para cada recurso de lectura y escritura, de forma independiente. Si se requiere un límite común para lectura y escritura, considere usar el mismo recurso para el acceso READ y WRITE.

No hay forma de especificar distintas jerarquías de cargas de trabajo para diferentes recursos. Pero sí hay una manera de especificar un valor distinto de configuración de la carga de trabajo para un recurso específico:

CREATE OR REPLACE WORKLOAD all SETTINGS max_io_requests = 100 , max_bytes_per_second = '1Mi' FOR network_read, max_bytes_per_second = '2Mi' FOR network_write

Ten en cuenta también que una carga de trabajo o recurso no puede eliminarse si otra carga de trabajo hace referencia a él. Para actualizar la definición de una carga de trabajo, usa la consulta CREATE OR REPLACE WORKLOAD .

La configuración de la carga de trabajo se convierte en un conjunto adecuado de nodos de planificación. Para obtener más detalles, consulta la descripción de los tipos y opciones de los nodos de planificación.

​ Marcado de carga de trabajo

Las consultas pueden marcarse con la configuración workload para distinguir distintas cargas de trabajo. Si no se establece workload , se usa el valor “default”. Tenga en cuenta que también puede especificar otro valor mediante perfiles de configuración. Las restricciones de configuración pueden usarse para hacer que workload sea constante si desea que todas las consultas de un usuario se marquen con un valor fijo para la configuración workload .

La configuración de consulta workload solo puede hacer referencia a cargas de trabajo hoja (es decir, cargas de trabajo sin hijos).

SELECT count () FROM my_table WHERE value = 42 SETTINGS workload = 'production' SELECT count () FROM my_table WHERE value = 13 SETTINGS workload = 'development'

Es posible asignar una configuración workload a las actividades en segundo plano. Las fusiones y mutaciones usan las configuraciones del servidor merge_workload y mutation_workload , respectivamente. Estos valores también pueden anularse para tablas específicas mediante las configuraciones de MergeTree merge_workload y mutation_workload .

​ planificación de CPU

Para habilitar la planificación de la CPU para las cargas de trabajo, cree un recurso de CPU y establezca un límite para la cantidad de hilos concurrentes:

CREATE RESOURCE cpu ( MASTER THREAD, WORKER THREAD) CREATE WORKLOAD all SETTINGS max_concurrent_threads = 100

Cuando el servidor ClickHouse ejecuta muchas consultas concurrentes con varios hilos y todos los slots de CPU están en uso, se alcanza el estado de sobrecarga. En ese estado, cada slot de CPU que se libera se reasigna a la carga de trabajo correspondiente según las políticas de planificación. En las consultas que comparten la misma carga de trabajo, los slots se asignan mediante round-robin. En las consultas de cargas de trabajo distintas, los slots se asignan según los pesos, las prioridades y los límites especificados para cada carga de trabajo.

Los hilos consumen tiempo de CPU cuando no están bloqueados y ejecutan tareas intensivas en CPU. A efectos de planificación, se distinguen dos tipos de hilos:

Hilo maestro — el primer hilo que empieza a trabajar en una consulta o en una actividad en segundo plano, como una fusión o una mutación.

Hilo de trabajo — los hilos adicionales que el maestro puede generar para trabajar en tareas intensivas en CPU.

Puede ser conveniente usar recursos separados para los hilos maestro y de trabajo a fin de lograr una mejor capacidad de respuesta. Un número elevado de hilos de trabajo puede monopolizar fácilmente los recursos de CPU cuando se usan valores altos del ajuste de consulta max_threads . En ese caso, las consultas entrantes tendrán que bloquearse y esperar a que haya un slot de CPU para que sus hilos maestro puedan empezar a ejecutarse. Para evitarlo, podría usarse la siguiente configuración:

CREATE RESOURCE worker_cpu (WORKER THREAD) CREATE RESOURCE master_cpu ( MASTER THREAD) CREATE WORKLOAD all SETTINGS max_concurrent_threads = 100 FOR worker_cpu, max_concurrent_threads = 1000 FOR master_cpu

Esto creará límites independientes para los hilos master y worker. Aunque los 100 slots de CPU worker estén ocupados, las consultas nuevas no se bloquearán mientras haya slots de CPU master disponibles. Comenzarán a ejecutarse con un solo hilo. Más adelante, si quedan disponibles slots de CPU worker, esas consultas podrían ampliarse y generar sus hilos worker. Por otro lado, este enfoque no vincula el número total de slots al número de procesadores de CPU, y ejecutar demasiados hilos concurrentes afectará al rendimiento.

Limitar la concurrencia de los hilos master no limitará el número de consultas concurrentes. Los slots de CPU podrían liberarse a mitad de la ejecución de la consulta y volver a ser asignados a otros hilos. Por ejemplo, 4 consultas concurrentes con un límite de 2 hilos master concurrentes podrían ejecutarse todas en paralelo. En este caso, cada consulta recibirá el 50 % de un procesador de CPU. Debe usarse una lógica independiente para limitar el número de consultas concurrentes y actualmente no es compatible con las cargas de trabajo.

Se podrían usar límites independientes de concurrencia de hilos para las cargas de trabajo:

CREATE RESOURCE cpu ( MASTER THREAD, WORKER THREAD) CREATE WORKLOAD all CREATE WORKLOAD admin IN all SETTINGS max_concurrent_threads = 10 CREATE WORKLOAD production IN all SETTINGS max_concurrent_threads = 100 CREATE WORKLOAD analytics IN production SETTINGS max_concurrent_threads = 60 , weight = 9 CREATE WORKLOAD ingestion IN production

Este ejemplo de configuración proporciona grupos independientes de slots de CPU para administración y producción. El grupo de producción se comparte entre analítica e ingestión. Además, si el grupo de producción está sobrecargado, 9 de cada 10 slots liberados se reasignarán a las consultas analíticas, si es necesario. Las consultas de ingestión solo recibirían 1 de cada 10 slots durante los periodos de sobrecarga. Esto podría mejorar la latencia de las consultas de cara al usuario. La analítica tiene su propio límite de 60 hilos concurrentes, lo que deja siempre al menos 40 hilos para la ingestión. Cuando no hay sobrecarga, la ingestión podría usar los 100 hilos.

Para excluir una consulta de la programación de CPU, establezca la configuración de consulta use_concurrency_control en 0.

La programación de CPU aún no es compatible con las fusiones ni las mutaciones.

Para proporcionar asignaciones justas entre cargas de trabajo, es necesario realizar preempción y reducción de escala durante la ejecución de las consultas. La preempción se habilita con la configuración del servidor cpu_slot_preemption . Si está habilitada, cada hilo renueva su slot de CPU periódicamente (según la configuración del servidor cpu_slot_quantum_ns ). Esa renovación puede bloquear la ejecución si la CPU está sobrecargada. Cuando la ejecución permanece bloqueada durante un tiempo prolongado (consulte la configuración del servidor cpu_slot_preemption_timeout_ms ), la consulta reduce dinámicamente el número de hilos en ejecución concurrente. Tenga en cuenta que la equidad en el tiempo de CPU está garantizada entre cargas de trabajo, pero entre consultas dentro de la misma carga de trabajo podría no cumplirse en algunos casos extremos.

cpu_slot_preemption esté establecida en true ; de lo contrario, la equidad se basa en el número de asignaciones de slots de CPU entre las cargas de trabajo en competencia. Esto no implica una cantidad igual de segundos de CPU porque, sin preempción, un slot de CPU puede mantenerse indefinidamente. Un hilo adquiere un slot al principio y lo libera cuando termina el trabajo. La programación de slots ofrece una forma de controlar la concurrencia de consultas , pero no garantiza una asignación justa del tiempo de CPU a menos que la configuración del servidoresté establecida en; de lo contrario, la equidad se basa en el número de asignaciones de slots de CPU entre las cargas de trabajo en competencia. Esto no implica una cantidad igual de segundos de CPU porque, sin preempción, un slot de CPU puede mantenerse indefinidamente. Un hilo adquiere un slot al principio y lo libera cuando termina el trabajo.

max_concurrent_threads para limitar el número de CPU asignadas a una carga de trabajo específica. Para lograr el comportamiento anterior, cree únicamente el recurso WORKER THREAD, establezca max_concurrent_threads para la carga de trabajo all con el mismo valor que concurrent_threads_soft_limit_num y use el ajuste de consulta workload = "all" . Esta configuración corresponde al ajuste La declaración del recurso de CPU desactiva el efecto de los ajustes concurrent_threads_soft_limit_num concurrent_threads_soft_limit_ratio_to_cores . En su lugar, se usa el ajuste de carga de trabajopara limitar el número de CPU asignadas a una carga de trabajo específica. Para lograr el comportamiento anterior, cree únicamente el recurso WORKER THREAD, establezcapara la carga de trabajocon el mismo valor quey use el ajuste de consulta. Esta configuración corresponde al ajuste concurrent_threads_scheduler establecido con el valor “fair_round_robin”.

​ Hilos vs. CPU

Hay dos formas de controlar el consumo de CPU de una carga de trabajo:

Límite del número de hilos: max_concurrent_threads y max_concurrent_threads_ratio_to_cores

y Limitación de CPU: max_cpus , max_cpu_share y max_burst_cpu_seconds

La configuración de limitación de CPU solo está activa si la configuración del servidor cpu_slot_preemption está habilitada; de lo contrario, se ignora.

La primera permite controlar dinámicamente cuántos hilos se crean para una consulta, en función de la carga actual del servidor. En la práctica, reduce lo que establece la configuración de consulta max_threads . La segunda limita el consumo de CPU de la carga de trabajo mediante el algoritmo de cubo de tokens. No afecta directamente al número de hilos, pero sí limita el consumo total de CPU de todos los hilos de la carga de trabajo.

La limitación mediante cubo de tokens con max_cpus y max_burst_cpu_seconds significa lo siguiente. Durante cualquier intervalo de delta segundos, no se permite que el consumo total de CPU de todas las consultas de la carga de trabajo supere max_cpus * delta + max_burst_cpu_seconds segundos de CPU. Limita el consumo medio a max_cpus a largo plazo, pero este límite puede superarse a corto plazo. Por ejemplo, dado max_burst_cpu_seconds = 60 y max_cpus=0.001 , se permite ejecutar 1 hilo durante 60 segundos, o 2 hilos durante 30 segundos, o 60 hilos durante 1 segundo, sin que se aplique limitación. El valor predeterminado de max_burst_cpu_seconds es 1 segundo. Valores más bajos pueden provocar un infraaprovechamiento de los núcleos permitidos por max_cpus cuando hay muchos hilos concurrentes.

Mientras mantiene un slot de CPU, un hilo puede estar en uno de estos tres estados principales:

En ejecución: Consume efectivamente recursos de CPU. El tiempo que pasa en este estado se contabiliza en la limitación de CPU.

Consume efectivamente recursos de CPU. El tiempo que pasa en este estado se contabiliza en la limitación de CPU. Listo: Esperando a que una CPU esté disponible. No se contabiliza en la limitación de CPU.

Esperando a que una CPU esté disponible. No se contabiliza en la limitación de CPU. Bloqueado: Realizando operaciones de E/S u otras llamadas al sistema bloqueantes (por ejemplo, esperando un mutex). No se contabiliza en la limitación de CPU.

Consideremos un ejemplo de configuración que combina tanto la limitación de CPU como los límites del número de hilos:

CREATE RESOURCE cpu ( MASTER THREAD, WORKER THREAD) CREATE WORKLOAD all SETTINGS max_concurrent_threads_ratio_to_cores = 2 CREATE WORKLOAD admin IN all SETTINGS max_concurrent_threads = 2 , priority = - 1 CREATE WORKLOAD production IN all SETTINGS weight = 4 CREATE WORKLOAD analytics IN production SETTINGS max_cpu_share = 0 . 7 , weight = 3 CREATE WORKLOAD ingestion IN production CREATE WORKLOAD development IN all SETTINGS max_cpu_share = 0 . 3

Aquí limitamos el número total de hilos para todas las consultas a 2 veces el número de CPU disponibles. La carga de trabajo Admin está limitada a un máximo de dos hilos, independientemente del número de CPU disponibles. Admin tiene prioridad -1 (inferior a la predeterminada, 0) y obtiene primero cualquier slot de CPU si es necesario. Cuando Admin no ejecuta consultas, los recursos de CPU se reparten entre las cargas de trabajo de producción y desarrollo. Las cuotas garantizadas de tiempo de CPU se basan en ponderaciones (4 a 1): al menos el 80% se destina a producción (si es necesario) y al menos el 20% a desarrollo (si es necesario). Mientras que las ponderaciones establecen garantías, la limitación de CPU establece límites: producción no tiene límite y puede consumir el 100%, mientras que desarrollo tiene un límite del 30%, que se aplica incluso si no hay consultas de otras cargas de trabajo. La carga de trabajo de producción no es una hoja, por lo que sus recursos se reparten entre analytics e ingestión según las ponderaciones (3 a 1). Esto significa que analytics tiene una garantía de al menos 0.8 * 0.75 = 60% y, en función de max_cpu_share , tiene un límite del 70% de los recursos totales de CPU. Por su parte, aunque la ingestión se queda con una garantía de al menos 0.8 * 0.25 = 20%, no tiene límite superior.

Si desea maximizar el uso de CPU en su servidor ClickHouse, evite usar max_cpus y max_cpu_share para la carga de trabajo raíz all . En su lugar, establezca un valor más alto para max_concurrent_threads . Por ejemplo, en un sistema con 8 CPU, establezca max_concurrent_threads = 16 . Esto permite que 8 hilos ejecuten tareas de CPU mientras otros 8 pueden encargarse de operaciones de E/S. Los hilos adicionales generarán presión sobre la CPU, lo que garantiza que se apliquen las reglas de planificación. En cambio, establecer max_cpus = 8 nunca generará presión sobre la CPU porque el servidor no puede superar las 8 CPU disponibles.

​ Reservas de memoria

La planificación de las reservas de memoria es experimental. Solo tiene efecto cuando existe un recurso MEMORY RESERVATION , y su sintaxis SQL y su comportamiento pueden cambiar en futuras versiones. Aún no es compatible con fusiones ni mutaciones, y la expulsión de una consulta en ejecución se aplica por mejor esfuerzo: surte efecto en el siguiente punto de sincronización de memoria de la consulta, no de forma instantánea.

Para habilitar las reservas de memoria para las cargas de trabajo, cree un recurso MEMORY RESERVATION y establezca al menos un límite para la memoria total reservada mediante la configuración de la carga de trabajo:

CREATE RESOURCE memory (MEMORY RESERVATION) CREATE WORKLOAD all SETTINGS max_memory = '2Gi'

ClickHouse realiza un seguimiento de las asignaciones de memoria de todas las consultas y actividades en segundo plano. La cantidad de bytes asignados se agrega a través de la jerarquía de planificación hasta la raíz. Cada consulta tiene una asignación asociada en la carga de trabajo de hoja al que pertenece. Si una consulta tiene la configuración reserve_memory mayor que cero, la asignación se crea en estado pendiente. Una asignación pendiente reserva la cantidad de memoria solicitada en la jerarquía de cargas de trabajo. Si no hay suficiente memoria disponible, la asignación permanece pendiente hasta que se libere suficiente memoria o se expulsen (terminen) otras asignaciones. Cuando una asignación es admitida, pasa a estar en ejecución. Una asignación en ejecución puede aumentar o disminuir su tamaño dinámicamente según el consumo de memoria de la consulta. El ciclo de vida de una asignación puede representarse con el siguiente diagrama de estados:

Las asignaciones pendientes de una carga de trabajo hoja se admiten según el orden FIFO. Cuando varias cargas de trabajo tienen asignaciones pendientes, se admiten según la configuración de precedencia y pesos. Las cargas de trabajo con mayor precedencia se atienden primero. Las cargas de trabajo hermanas con la misma precedencia comparten la memoria según los pesos de forma equitativa max-min, lo que significa que la carga de trabajo con menor uso de memoria normalizado (uso actual más el incremento solicitado, dividido por el peso) se atiende primero. La lógica inversa se aplica durante el desalojo. Cuando es necesario liberar memoria, las cargas de trabajo con menor precedencia y mayor uso de memoria normalizado se desalojan primero.

Tenga en cuenta que los recursos compartidos en el tiempo usan prioridad, mientras que los recursos compartidos en el espacio usan precedencia. Son configuraciones independientes y pueden establecerse con valores distintos. Una prioridad más alta implica apropiación preferente no destructiva (retraso o throttling), mientras que una precedencia más alta puede implicar desalojo destructivo (se detiene con un error). Una carga de trabajo podría tener alta prioridad para la planificación de CPU, pero la misma precedencia para la reserva de memoria, para evitar desalojar otras cargas de trabajo y perder trabajo que estas ya habían realizado.

Toda carga de trabajo con un límite max_memory garantiza que la memoria total asignada en su subárbol no supere ese límite. Si una asignación pendiente o en aumento supera el límite, se inicia el procedimiento de desalojo para liberar memoria. El procedimiento de desalojo selecciona una víctima que se va a terminar. La carga de trabajo ancestro común más bajo del killer y la víctima evita el desalojo en las siguientes situaciones:

Una asignación pendiente no puede desalojar asignaciones en ejecución dentro de la misma carga de trabajo. (Las cargas de trabajo killer y víctima coinciden).

Una asignación pendiente de menor precedencia nunca termina una carga de trabajo de mayor precedencia.

Una asignación pendiente no puede terminar una asignación de la misma precedencia. Tenga en cuenta que las asignaciones en ejecución con la misma precedencia pueden desalojarse entre sí según el uso de memoria normalizado. Si se impide el desalojo o no se libera suficiente memoria, la nueva asignación se bloquea hasta que se libere suficiente memoria. Estas reglas permiten el encolado de consultas excesivas en función de la presión de memoria y proporcionan una forma práctica de evitar errores MEMORY_LIMIT_EXCEEDED.

Los límites de la carga de trabajo son independientes de otras formas de limitar el consumo de memoria, como la configuración de la consulta max_memory_usage . Pueden usarse conjuntamente para lograr un mejor control del consumo de memoria. Es posible establecer límites de memoria independientes por usuario (no por carga de trabajo). Esto es menos flexible y no proporciona funciones como la reserva de memoria y el encolado de consultas pendientes. Consulte sobreasignación de memoria

La configuración de carga de trabajo max_waiting_queries limita el número de asignaciones pendientes para la carga de trabajo. Cuando se alcanza el límite, el servidor devuelve un error SERVER_OVERLOADED . Tenga en cuenta que max_waiting_queries no se hereda en las cargas de trabajo hijas y solo tiene sentido para las cargas de trabajo hoja.

La planificación de la reserva de memoria todavía no es compatible con las fusiones ni las mutaciones.

Solo las consultas con la configuración reserve_memory superior a cero pueden quedar bloqueadas mientras esperan la reserva de memoria. Sin embargo, las consultas con reserve_memory igual a cero también se contabilizan en la huella de memoria de su carga de trabajo, y pueden ser desalojadas si es necesario para liberar memoria para otras asignaciones pendientes o en crecimiento. Las consultas sin la anotación de carga de trabajo adecuada no están sujetas a la planificación de la reserva de memoria y el planificador no puede desalojarlas.

Para proporcionar una reserva de memoria no elástica para una consulta, establezca las configuraciones de consulta reserve_memory y max_memory_usage en el mismo valor. En este caso, la consulta reservará una cantidad fija de memoria y no podrá aumentar su asignación de forma dinámica. Tenga en cuenta que la reserva de memoria elástica puede aumentarse por encima de reserve_memory hasta max_memory_usage sin que la consulta se termine, salvo que haya presión de memoria. Pero no puede reducirse por debajo de reserve_memory incluso cuando el consumo real sea menor.

Veamos un ejemplo de configuración:

CREATE RESOURCE memory (MEMORY RESERVATION) CREATE WORKLOAD all SETTINGS max_memory = '10Gi' CREATE WORKLOAD system IN all SETTINGS weight = 1 CREATE WORKLOAD user IN all SETTINGS weight = 9 CREATE WORKLOAD production IN user SETTINGS precedence = 1 , weight = 3 CREATE WORKLOAD staging IN user SETTINGS precedence = 1 , weight = 1 CREATE WORKLOAD testing IN user SETTINGS precedence = 2

En este ejemplo, la memoria total reservada por todas las consultas y actividades en segundo plano no puede superar los 10 GiB. La carga de trabajo del sistema tiene una garantía de al menos 1 GiB (el 10 % de 10 GiB), mientras que la carga de trabajo del usuario tiene una garantía de al menos 9 GiB (el 90 % de 10 GiB). Dentro de la carga de trabajo del usuario, las cargas de trabajo de production y staging comparten memoria según sus weights (3 a 1), con la misma precedencia: 1. La carga de trabajo de testing tiene precedencia 2, inferior a la de production y staging. Por lo tanto, la carga de trabajo de testing solo puede usar la memoria que no estén utilizando production y staging.

Si se produce presión de memoria, las asignaciones de la carga de trabajo de testing serán las primeras en expulsarse. Después, si hace falta liberar más memoria, las asignaciones de la carga de trabajo de staging se expulsarán antes que las de production si superan sus garantías. Tenga en cuenta que las queries pendientes en production y staging pueden expulsar asignaciones en ejecución en la carga de trabajo de testing para liberar memoria, pero no pueden expulsarse entre sí porque tienen la misma precedencia. En caso de presión de memoria, esperarán en queues, lo que permite al sistema evitar errores MEMORY_LIMIT_EXCEEDED debidos a un número excesivo de queries ejecutándose de forma concurrente.

Tenga en cuenta que la carga de trabajo del sistema tiene precedencia 0 (default), que es superior a la de las cargas de trabajo de production, staging y testing, pero no son cargas de trabajo hermanas. El ancestro común más cercano es la carga de trabajo all, cuyos dos children tienen la misma precedencia. Por lo tanto, la carga de trabajo del sistema pendiente no puede expulsar a ninguna de ellas, ni viceversa. Esto garantiza que las actividades del sistema no puedan expulsarse fácilmente.

​ Planificación de slots de consulta

Para habilitar la planificación de slots de consulta para las cargas de trabajo, cree el recurso QUERY y establezca un límite para el número de consultas simultáneas o de consultas por segundo:

CREATE RESOURCE query (QUERY) CREATE WORKLOAD all SETTINGS max_concurrent_queries = 100 , max_queries_per_second = 10 , max_burst_queries = 20

max_concurrent_queries limita la cantidad de consultas concurrentes que pueden ejecutarse simultáneamente para una carga de trabajo determinada. Es análoga a la configuración de consulta La configuración de carga de trabajolimita la cantidad de consultas concurrentes que pueden ejecutarse simultáneamente para una carga de trabajo determinada. Es análoga a la configuración de consulta max_concurrent_queries_for_all_users y a la configuración del servidor max_concurrent_queries . Las consultas con async insert y algunas consultas específicas, como KILL, no cuentan para este límite.

Las configuraciones de carga de trabajo max_queries_per_second y max_burst_queries limitan la cantidad de consultas de la carga de trabajo mediante un limitador de tasa de tipo token bucket. Esto garantiza que, durante cualquier intervalo de tiempo T , no se iniciará la ejecución de más de max_queries_per_second * T + max_burst_queries consultas nuevas.

La configuración de carga de trabajo max_waiting_queries limita la cantidad de consultas en espera para la carga de trabajo. Cuando se alcanza el límite, el servidor devuelve un error SERVER_OVERLOADED . Tenga en cuenta que max_waiting_queries no se hereda en las cargas de trabajo hijas y solo tiene sentido para las cargas de trabajo hoja.

Las consultas bloqueadas esperarán indefinidamente y no aparecerán en SHOW PROCESSLIST hasta que se cumplan todas las restricciones.

​ Almacenamiento de cargas de trabajo y recursos

Las definiciones de todas las cargas de trabajo y recursos, en forma de sentencias CREATE WORKLOAD y CREATE RESOURCE , se almacenan de forma persistente, ya sea en disco, en workload_path , o en ZooKeeper, en workload_zookeeper_path . Se recomienda el almacenamiento en ZooKeeper para garantizar la consistencia entre los nodos. Como alternativa, se puede usar la cláusula ON CLUSTER junto con el almacenamiento en disco.

​ Cargas de trabajo y recursos basados en la configuración

Además de las definiciones basadas en SQL, las cargas de trabajo y los recursos pueden predefinirse en el archivo de configuración del servidor. Esto resulta útil en entornos de nube en los que algunas limitaciones vienen impuestas por la infraestructura, mientras que los clientes pueden modificar otros límites. Las entidades basadas en la configuración tienen prioridad sobre las definidas mediante SQL y no pueden modificarse ni eliminarse mediante comandos SQL.

​ Formato de la configuración

< clickhouse > < resources_and_workloads > CREATE RESOURCE memory (MEMORY RESERVATION); CREATE RESOURCE s3disk_read (READ DISK s3); CREATE RESOURCE s3disk_write (WRITE DISK s3); CREATE WORKLOAD all SETTINGS max_memory = '2Gi', max_io_requests = 500 FOR s3disk_read, max_io_requests = 1000 FOR s3disk_write, max_bytes_per_second = '1280Mi' FOR s3disk_read, max_bytes_per_second = '3200Mi' FOR s3disk_write; CREATE WORKLOAD production IN all SETTINGS weight = 3; </ resources_and_workloads > </ clickhouse >

La configuración usa la misma sintaxis SQL que las sentencias CREATE WORKLOAD y CREATE RESOURCE . Todas las consultas deben ser válidas.

​ Recomendaciones de uso

Para entornos en la nube, una configuración típica podría incluir:

Definir la carga de trabajo raíz y los recursos de E/S de red en la configuración para establecer los límites de la infraestructura Configurar throw_on_unknown_workload para hacer cumplir estos límites Crear CREATE WORKLOAD default IN all para aplicar automáticamente los límites a todas las consultas (ya que el valor predeterminado de la configuración de consulta workload es ‘default’) Permitir que los usuarios creen cargas de trabajo adicionales dentro de la jerarquía configurada

Esto garantiza que todas las actividades en segundo plano y las consultas respeten las limitaciones de la infraestructura, sin dejar de permitir flexibilidad para políticas de planificación específicas de cada usuario.

Otro caso de uso es definir una configuración distinta para diferentes nodos de un clúster heterogéneo.

​ Acceso estricto a los recursos

Para garantizar que todas las consultas cumplan las políticas de planificación de recursos, existe una configuración del servidor llamada throw_on_unknown_workload . Si se establece en true , cada consulta deberá usar una configuración de consulta workload válida; de lo contrario, se lanzará la excepción RESOURCE_ACCESS_DENIED . Si se establece en false , esa consulta no usará el planificador de recursos; es decir, tendrá acceso ilimitado a cualquier RESOURCE . La configuración de consulta use_concurrency_control = 0 permite que la consulta omita el planificador de CPU y obtenga acceso ilimitado a la CPU. Para imponer la planificación de CPU, cree una restricción de configuración que mantenga use_concurrency_control como un valor constante de solo lectura.

No establezca throw_on_unknown_workload en true a menos que se haya ejecutado CREATE WORKLOAD default . Esto podría causar problemas durante el inicio del servidor si, en ese momento, se ejecuta una consulta sin la configuración explícita workload .

​ Jerarquía de nodos de planificación

Desde la perspectiva del subsistema de planificación, cada recurso representa una jerarquía de nodos de planificación. ClickHouse crea automáticamente todos los nodos de planificación necesarios a partir de las definiciones de WORKLOAD y RESOURCE. Los nodos de planificación son detalles de implementación de bajo nivel, accesibles a través de la tabla system.scheduler

CREATE RESOURCE network_write (WRITE DISK s3) CREATE RESOURCE memory (MEMORY RESERVATION) CREATE WORKLOAD all SETTINGS max_io_requests = 100 , max_memory = '2Gi' CREATE WORKLOAD development IN all CREATE WORKLOAD production IN all SETTINGS weight = 3

Tipos de nodos de tiempo compartido:

inflight_limit (restricción) - bloquea si el número de solicitudes simultáneas en curso supera max_requests o si su coste total supera max_cost ; debe tener un único hijo.

(restricción) - bloquea si el número de solicitudes simultáneas en curso supera o si su coste total supera ; debe tener un único hijo. bandwidth_limit (restricción) - bloquea si el ancho de banda actual supera max_speed (0 significa ilimitado) o si la ráfaga supera max_burst (por defecto equivale a max_speed ); debe tener un único hijo.

(restricción) - bloquea si el ancho de banda actual supera (0 significa ilimitado) o si la ráfaga supera (por defecto equivale a ); debe tener un único hijo. fair (política) - selecciona la siguiente solicitud que se atenderá de uno de sus nodos hijos según la equidad max-min; los nodos hijos pueden especificar weight (el valor por defecto es 1).

(política) - selecciona la siguiente solicitud que se atenderá de uno de sus nodos hijos según la equidad max-min; los nodos hijos pueden especificar (el valor por defecto es 1). priority (política) - selecciona la siguiente solicitud que se atenderá de uno de sus nodos hijos según prioridades estáticas (un valor más bajo significa una prioridad más alta); los nodos hijos deben especificar priority (el valor por defecto es 0).

(política) - selecciona la siguiente solicitud que se atenderá de uno de sus nodos hijos según prioridades estáticas (un valor más bajo significa una prioridad más alta); los nodos hijos deben especificar (el valor por defecto es 0). fifo (cola) - hoja de la jerarquía capaz de contener solicitudes que superan la capacidad del recurso.

Tipos de nodos de espacio compartido:

limit - garantiza que la asignación total del hijo nunca supere un límite; inicia el procedimiento de desalojo en un subárbol si es necesario; debe tener un único hijo.

- garantiza que la asignación total del hijo nunca supere un límite; inicia el procedimiento de desalojo en un subárbol si es necesario; debe tener un único hijo. fair_allocation - aplica el desalojo según la equidad max-min; una asignación pendiente nunca desaloja una asignación en ejecución; los nodos hijos pueden especificar weight (el valor por defecto es 1).

- aplica el desalojo según la equidad max-min; una asignación pendiente nunca desaloja una asignación en ejecución; los nodos hijos pueden especificar (el valor por defecto es 1). precedence_allocation - aplica el desalojo según la precedencia estática (un valor más bajo significa una precedencia más alta); la asignación pendiente de mayor precedencia desaloja las asignaciones de menor precedencia; los nodos hijos deben especificar precedence (el valor por defecto es 0).

- aplica el desalojo según la precedencia estática (un valor más bajo significa una precedencia más alta); la asignación pendiente de mayor precedencia desaloja las asignaciones de menor precedencia; los nodos hijos deben especificar (el valor por defecto es 0). queue - hoja de la jerarquía capaz de contener asignaciones en ejecución y pendientes.

​ Configuración XML en desuso

Una forma alternativa de indicar qué discos usa un recurso es el storage_configuration del servidor:

Para habilitar la planificación de E/S para un disco específico, debe especificar read_resource y/o write_resource en la configuración de almacenamiento. Esto le indica a ClickHouse qué recurso debe usar para cada solicitud de lectura y escritura de ese disco. El recurso de lectura y el de escritura pueden referirse al mismo nombre de recurso, lo que resulta útil para Local SSD o HDD. Varios discos distintos también pueden referirse al mismo recurso, lo que resulta útil para discos remotos si desea permitir un reparto equitativo del ancho de banda de red entre, por ejemplo, las cargas de trabajo de “producción” y “desarrollo”.

Ejemplo:

< clickhouse > < storage_configuration > ... < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/root-path/ </ endpoint > < access_key_id > your_access_key_id </ access_key_id > < secret_access_key > your_secret_access_key </ secret_access_key > < read_resource > network_read </ read_resource > < write_resource > network_write </ write_resource > </ s3 > </ disks > < policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

Tenga en cuenta que las opciones de configuración del servidor prevalecen sobre la forma de definir recursos mediante SQL.

​ Véase también