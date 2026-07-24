Documentación de funciones definidas por el usuario (UDFs)

ClickHouse admite varios tipos de funciones definidas por el usuario (UDFs):

Executable UDFs inician un programa o script externo (Python, Bash, etc.) y envían bloques de datos a través de STDIN / STDOUT. Úselas para integrar código o herramientas existentes sin recompilar ClickHouse. Tienen una mayor sobrecarga por llamada en comparación con las opciones dentro del proceso y son más adecuadas para lógica más pesada o cuando se requiere un entorno de ejecución diferente.

SQL UDFs se definen con CREATE FUNCTION únicamente en SQL. Se insertan o expanden en el plan de consulta (sin cambiar de proceso), lo que las hace ligeras e ideales para reutilizar lógica de expresiones o simplificar columnas calculadas complejas.

únicamente en SQL. Se insertan o expanden en el plan de consulta (sin cambiar de proceso), lo que las hace ligeras e ideales para reutilizar lógica de expresiones o simplificar columnas calculadas complejas. Experimental WebAssembly UDFs ejecutan código compilado en WebAssembly dentro de un entorno aislado en el proceso del servidor. Ofrecen una menor sobrecarga por llamada que los ejecutables externos, con mejor aislamiento que las extensiones nativas, lo que las hace adecuadas para algoritmos personalizados escritos en lenguajes que pueden compilarse a WASM (p. ej., C/C++/Rust).

Experimental driver-based executable UDFs permiten que un “driver” proporcionado por el operador convierta, en el momento de crear la función, un fragmento de código proporcionado en CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...' en una UDF ejecutable (por ejemplo, compilándolo). Se basan en las UDFs ejecutables y requieren configuración del driver del lado del servidor.

​ Funciones ejecutables definidas por el usuario

En ClickHouse Cloud, las UDF ejecutables están en beta pública y se crean a través de la UI de la consola de Cloud. Consulte Funciones definidas por el usuario en Cloud para ver el flujo de trabajo específico de Cloud.

ClickHouse puede invocar cualquier programa ejecutable externo o script para procesar datos.

La configuración de las funciones ejecutables definidas por el usuario puede encontrarse en uno o varios archivos XML. La ruta de la configuración se especifica en el parámetro user_defined_executable_functions_config

La configuración de una función contiene las siguientes opciones:

Parámetro Descripción Obligatorio Valor predeterminado name Nombre de la función Sí - command Nombre del script que se debe ejecutar, o comando si execute_direct es false Sí - argument Descripción del argumento con el type y, opcionalmente, el name del argumento. Cada argumento se describe en un ajuste independiente. Es necesario especificar el nombre si los nombres de los argumentos forman parte de la serialización en un formato de función definida por el usuario como Native o JSONEachRow Sí c + argument_number format Un formato en el que se pasan los argumentos al comando. Se espera que la salida del comando también use el mismo formato Sí - return_type El tipo del valor devuelto Sí - return_name Nombre del valor devuelto. Es necesario especificar el nombre de retorno si forma parte de la serialización en un formato de función definida por el usuario como Native o JSONEachRow Opcional result type Un tipo ejecutable. Si type está establecido en executable , se inicia un único comando. Si está establecido en executable_pool , se crea un pool de comandos Sí - max_command_execution_time Tiempo máximo de ejecución, en segundos, para procesar un bloque de datos. Este ajuste solo es válido para comandos executable_pool Opcional 10 command_termination_timeout Tiempo, en segundos, durante el cual un comando debe finalizar después de que se cierre su pipe. Transcurrido ese tiempo, se envía SIGTERM al proceso que ejecuta el comando Opcional 10 command_read_timeout Tiempo de espera para leer datos del stdout del comando, en milisegundos Opcional 10000 command_write_timeout Tiempo de espera para escribir datos en el stdin del comando, en milisegundos Opcional 10000 pool_size Tamaño del pool de comandos Opcional 16 send_chunk_header Controla si se debe enviar el recuento de filas antes de enviar un fragmento de datos al proceso Opcional false execute_direct Si execute_direct = 1 , command se buscará dentro de la carpeta user_scripts especificada por user_scripts_path. Se pueden especificar argumentos adicionales del script usando espacios en blanco como separador. Ejemplo: script_name arg1 arg2 . Si execute_direct = 0 , command se pasa como argumento a bin/sh -c Opcional 1 lifetime Intervalo de recarga de una función, en segundos. Si está establecido en 0 , la función no se recarga Opcional 0 deterministic Si la función es determinista (devuelve el mismo resultado para la misma entrada) Opcional false stderr_reaction Cómo manejar la salida de stderr del comando. Valores: none (ignorar), log (registrar inmediatamente todo stderr), log_first (registrar los primeros 4 KiB después de finalizar), log_last (registrar los últimos 4 KiB después de finalizar), throw (lanzar una excepción inmediatamente ante cualquier salida en stderr). Al usar log_first o log_last con un código de salida distinto de cero, el contenido de stderr se incluye en el mensaje de excepción Opcional log_last check_exit_code Si es true, ClickHouse comprobará el código de salida del comando. Un código de salida distinto de cero provoca una excepción Opcional true

El comando debe leer los argumentos desde STDIN y escribir el resultado en STDOUT . El comando debe procesar los argumentos de forma iterativa. Es decir, después de procesar un fragmento de argumentos, debe esperar al siguiente fragmento.

​ Funciones ejecutables definidas por el usuario

​ UDF a partir de un script inline

Cree test_function_sum manualmente, estableciendo execute_direct en 0 mediante una configuración XML o YAML.

XML

YAML Archivo test_function.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function.xml con la configuración de rutas predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < name > test_function_sum </ name > < return_type > UInt64 </ return_type > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > lhs </ name > </ argument > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > rhs </ name > </ argument > < format > TabSeparated </ format > < command > cd /; clickhouse-local --input-format TabSeparated --output-format TabSeparated --structure 'x UInt64, y UInt64' --query "SELECT x + y FROM table" </ command > < execute_direct > 0 </ execute_direct > < deterministic > true </ deterministic > </ function > </ functions > Archivo test_function.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function.yaml con la configuración de rutas predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function.yaml functions : type : executable name : test_function_sum return_type : UInt64 argument : - type : UInt64 name : lhs - type : UInt64 name : rhs format : TabSeparated command : 'cd /; clickhouse-local --input-format TabSeparated --output-format TabSeparated --structure '' x UInt64, y UInt64 '' --query "SELECT x + y FROM table"' execute_direct : 0 deterministic : true

Query SELECT test_function_sum( 2 , 2 );

Result ┌─test_function_sum(2, 2)─┐ │ 4 │ └─────────────────────────┘

​ UDF a partir de un script de Python

En este ejemplo, creamos una UDF que lee un valor de STDIN y lo devuelve como una cadena.

Cree test_function mediante una configuración XML o YAML.

XML

YAML Archivo test_function.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function.xml con la ruta predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < name > test_function_python </ name > < return_type > String </ return_type > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > value </ name > </ argument > < format > TabSeparated </ format > < command > test_function.py </ command > </ function > </ functions > Archivo test_function.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function.yaml con la ruta predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function.yaml functions : type : executable name : test_function_python return_type : String argument : - type : UInt64 name : value format : TabSeparated command : test_function.py

Cree el archivo de script test_function.py dentro de la carpeta user_scripts ( /var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function.py con la ruta predeterminada).

#!/usr/bin/python3 import sys if __name__ == '__main__' : for line in sys.stdin: print ( "Value " + line, end = '' ) sys.stdout.flush()

Query SELECT test_function_python(toUInt64( 2 ));

Result ┌─test_function_python(2)─┐ │ Value 2 │ └─────────────────────────┘

​ Leer dos valores de STDIN y devolver su suma como un objeto JSON

test_function_sum_json con argumentos con nombre y el formato Creecon argumentos con nombre y el formato JSONEachRow mediante configuración XML o YAML.

XML

YAML Archivo test_function.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function.xml con la ruta predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < name > test_function_sum_json </ name > < return_type > UInt64 </ return_type > < return_name > result_name </ return_name > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > argument_1 </ name > </ argument > < argument > < type > UInt64 </ type > < name > argument_2 </ name > </ argument > < format > JSONEachRow </ format > < command > test_function_sum_json.py </ command > </ function > </ functions > Archivo test_function.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function.yaml con la ruta predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function.yaml functions : type : executable name : test_function_sum_json return_type : UInt64 return_name : result_name argument : - type : UInt64 name : argument_1 - type : UInt64 name : argument_2 format : JSONEachRow command : test_function_sum_json.py

Cree el archivo de script test_function_sum_json.py dentro de la carpeta user_scripts ( /var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_sum_json.py con la ruta predeterminada).

#!/usr/bin/python3 import sys import json if __name__ == '__main__' : for line in sys.stdin: value = json.loads(line) first_arg = int (value[ 'argument_1' ]) second_arg = int (value[ 'argument_2' ]) result = { 'result_name' : first_arg + second_arg} print (json.dumps(result), end = '

' ) sys.stdout.flush()

Query SELECT test_function_sum_json( 2 , 2 );

Result ┌─test_function_sum_json(2, 2)─┐ │ 4 │ └──────────────────────────────┘

​ Usar parámetros en la opción command

Las funciones definidas por el usuario ejecutables pueden aceptar parámetros constantes configurados en la opción command (esto solo funciona para funciones definidas por el usuario de tipo executable ). También requiere la opción execute_direct para garantizar que no exista ninguna vulnerabilidad por expansión de argumentos del shell.

XML

YAML Archivo test_function_parameter_python.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml con la ruta predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < execute_direct > true </ execute_direct > < name > test_function_parameter_python </ name > < return_type > String </ return_type > < argument > < type > UInt64 </ type > </ argument > < format > TabSeparated </ format > < command > test_function_parameter_python.py {test_parameter:UInt64} </ command > </ function > </ functions > Archivo test_function_parameter_python.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.yaml con la ruta predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.yaml functions : type : executable execute_direct : true name : test_function_parameter_python return_type : String argument : - type : UInt64 format : TabSeparated command : test_function_parameter_python.py {test_parameter:UInt64}

Cree el archivo de script test_function_parameter_python.py dentro de la carpeta user_scripts ( /var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_parameter_python.py con la ruta predeterminada).

#!/usr/bin/python3 import sys if __name__ == "__main__" : for line in sys.stdin: print ( "Parameter " + str (sys.argv[ 1 ]) + " value " + str (line), end = "" ) sys.stdout.flush()

Query SELECT test_function_parameter_python( 1 )( 2 );

Result ┌─test_function_parameter_python(1)(2)─┐ │ Parameter 1 value 2 │ └──────────────────────────────────────┘

​ UDF desde un script de shell

En este ejemplo, creamos un script de shell que multiplica cada valor por 2.

XML

YAML Archivo test_function_shell.xml ( /etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml con la ruta predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml < functions > < function > < type > executable </ type > < name > test_shell </ name > < return_type > String </ return_type > < argument > < type > UInt8 </ type > < name > value </ name > </ argument > < format > TabSeparated </ format > < command > test_shell.sh </ command > </ function > </ functions > Archivo test_function_shell.yaml ( /etc/clickhouse-server/test_function_shell.yaml con la ruta predeterminada). /etc/clickhouse-server/test_function_shell.yaml functions : type : executable name : test_shell return_type : String argument : - type : UInt8 name : value format : TabSeparated command : test_shell.sh

Cree el archivo de script test_shell.sh dentro de la carpeta user_scripts ( /var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh con la ruta predeterminada).

/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh #!/bin/bash while read read_data ; do printf "$( expr $read_data \* 2 )

" ; done

Query SELECT test_shell( number ) FROM numbers( 10 );

Result ┌─test_shell(number)─┐ 1. │ 0 │ 2. │ 2 │ 3. │ 4 │ 4. │ 6 │ 5. │ 8 │ 6. │ 10 │ 7. │ 12 │ 8. │ 14 │ 9. │ 16 │ 10. │ 18 │ └────────────────────┘

​ Manejo de errores

Algunas funciones pueden lanzar una excepción si los datos no son válidos. En ese caso, la consulta se cancela y se devuelve un mensaje de error al cliente. En el procesamiento distribuido, cuando se produce una excepción en uno de los servidores, los demás servidores también intentan cancelar la consulta.

​ Evaluación de las expresiones de los argumentos

En casi todos los lenguajes de programación, puede que uno de los argumentos no se evalúe para ciertos operadores. Normalmente, se trata de los operadores && , || y ?: . En ClickHouse, los argumentos de las funciones (operadores) siempre se evalúan. Esto se debe a que se evalúan partes enteras de las columnas de una sola vez, en lugar de calcular cada fila por separado.

​ Ejecución de funciones para el procesamiento distribuido de consultas

En el procesamiento distribuido de consultas, se realizan en servidores remotos tantas etapas del procesamiento de la consulta como sea posible, y el resto de las etapas (la fusión de resultados intermedios y todo lo posterior) se realiza en el servidor solicitante.

Esto significa que las funciones pueden ejecutarse en distintos servidores. Por ejemplo, en la consulta SELECT f(sum(g(x))) FROM distributed_table GROUP BY h(y),

si una distributed_table tiene al menos dos segmentos, las funciones ‘g’ y ‘h’ se ejecutan en servidores remotos, y la función ‘f’ se ejecuta en el servidor solicitante.

tiene al menos dos segmentos, las funciones ‘g’ y ‘h’ se ejecutan en servidores remotos, y la función ‘f’ se ejecuta en el servidor solicitante. si una distributed_table tiene solo un segmento, todas las funciones ‘f’, ‘g’ y ‘h’ se ejecutan en el servidor de ese segmento.

El resultado de una función normalmente no depende del servidor en el que se ejecute. Sin embargo, a veces esto sí es importante. Por ejemplo, las funciones que trabajan con diccionarios usan el diccionario que existe en el servidor en el que se están ejecutando. Otro ejemplo es la función hostName , que devuelve el nombre del servidor en el que se está ejecutando, para poder hacer GROUP BY por servidores en una consulta SELECT .

Si una función de una consulta se ejecuta en el servidor solicitante, pero necesita ejecutarla en servidores remotos, puede envolverla en una función de agregación ‘any’ o añadirla a una clave de GROUP BY .

​ Funciones SQL definidas por el usuario

Las funciones personalizadas a partir de expresiones lambda se pueden crear mediante la sentencia CREATE FUNCTION . Para eliminar estas funciones, utilice la sentencia DROP FUNCTION

​ Funciones definidas por el usuario de WebAssembly

Las funciones definidas por el usuario (UDFs) de WebAssembly (WASM) permiten ejecutar código personalizado compilado a WebAssembly dentro del proceso del servidor de ClickHouse.

​ Inicio rápido

Habilite la compatibilidad experimental con WebAssembly en la configuración de ClickHouse:

< clickhouse > < allow_experimental_webassembly_udf > true </ allow_experimental_webassembly_udf > </ clickhouse >

Inserte el módulo WASM compilado en la tabla del sistema:

INSERT INTO system . webassembly_modules ( name , code) SELECT 'my_module' , base64Decode( 'AGFzbQEAAAA...' );

Cree una función con su módulo WASM:

CREATE FUNCTION my_function LANGUAGE WASM ABI ROW_DIRECT FROM 'my_module' ARGUMENTS (x UInt32, y UInt32) RETURNS UInt32;

Utilice la función en sus consultas:

SELECT my_function( 10 , 20 );

​ Más información

​ Funciones definidas por el usuario ejecutables basadas en drivers

Esta es una funcionalidad experimental que puede cambiar de maneras incompatibles con versiones anteriores en versiones futuras. Habilítela con la configuración del servidor allow_experimental_executable_udf_drivers

ENGINE = DriverName(...) , ClickHouse ejecuta el create_command del driver y le pasa la firma de la función y el cuerpo del código; el driver compila o procesa de otro modo el cuerpo e imprime una configuración de UDF ejecutable, que ClickHouse luego almacena y carga. Un driver es un adaptador proporcionado por el operador que convierte un fragmento de código del usuario en una UDF ejecutable . Cuando se crea una función con, ClickHouse ejecuta eldel driver y le pasa la firma de la función y el cuerpo del código; el driver compila o procesa de otro modo el cuerpo e imprime una configuración de UDF ejecutable, que ClickHouse luego almacena y carga.

Esto permite a los administradores ofrecer a los usuarios una forma segura y restringida de definir funciones en un lenguaje arbitrario (por ejemplo, C compilado dentro de un contenedor aislado) sin darles acceso a los archivos de configuración ni al sistema de archivos del servidor. El conjunto de drivers disponibles está controlado por completo por el operador.

​ Habilitar drivers

Las UDF ejecutables basadas en drivers están deshabilitadas de forma predeterminada. Para habilitarlas:

Active la opción Experimental en la configuración del servidor: < clickhouse > < allow_experimental_executable_udf_drivers > true </ allow_experimental_executable_udf_drivers > </ clickhouse > user_defined_executable_function_drivers_config apunte a uno o varios archivos de configuración de drivers (se admite un patrón glob) y, opcionalmente, establezca Haga queapunte a uno o varios archivos de configuración de drivers (se admite un patrón glob) y, opcionalmente, establezca dynamic_user_defined_executable_functions_path , el directorio donde se almacenan las configuraciones generadas de UDF ejecutables: < clickhouse > < user_defined_executable_function_drivers_config > user_defined_executable_function_drivers_config.d/*_driver.xml </ user_defined_executable_function_drivers_config > < dynamic_user_defined_executable_functions_path > /var/lib/clickhouse/dynamic_user_defined_executable_functions/ </ dynamic_user_defined_executable_functions_path > </ clickhouse >

El registro de drivers se carga al iniciar el servidor y se actualiza con SYSTEM RELOAD CONFIG , por lo que se pueden agregar, modificar o eliminar drivers sin reiniciar el servidor.

​ Configuración del driver

Un driver se describe mediante un archivo XML (o YAML) con un elemento <driver> de nivel superior. Se admiten los siguientes campos:

Campo Descripción Obligatorio name El nombre del driver, tal como se usa en CREATE FUNCTION ... ENGINE = <name>(...) . Sí create_command Ruta al programa que se invoca para crear una UDF a partir de un fragmento de código. Las rutas relativas se resuelven con respecto al archivo de configuración del driver. Sí drop_command Ruta al programa que se invoca cuando se elimina una función basada en este driver. No engine_arguments Declara los argumentos permitidos dentro de ENGINE = DriverName(...) . Cada elemento hijo es un nombre de argumento; un elemento hijo <required>true</required> lo marca como obligatorio. No env Variables de entorno exportadas al invocar los comandos del driver. No

Ejemplo de configuración del driver:

< clickhouse > < driver > < name > DockerC </ name > < create_command > ../user_defined_executable_function_drivers/docker_c_create.sh </ create_command > < drop_command > ../user_defined_executable_function_drivers/docker_c_drop.sh </ drop_command > < engine_arguments > < opt_level >< required > false </ required ></ opt_level > </ engine_arguments > < env > < CLICKHOUSE_C_DRIVER_MEMORY > 256m </ CLICKHOUSE_C_DRIVER_MEMORY > < CLICKHOUSE_C_DRIVER_CPUS > 1.0 </ CLICKHOUSE_C_DRIVER_CPUS > </ env > </ driver > </ clickhouse >

​ Contrato de invocación del driver

Cuando se ejecuta CREATE FUNCTION , se invoca create_command con las variables env configuradas y los siguientes argumentos:

--name <function_name>

--return <return_type> (si hay una cláusula RETURNS )

(si hay una cláusula ) --args <signature> (si hay una cláusula ARGUMENTS ), donde la firma es la lista de argumentos declarados; por ejemplo, x UInt8, y DateTime

(si hay una cláusula ), donde la firma es la lista de argumentos declarados; por ejemplo, --<key> <value> para cada argumento de engine declarado proporcionado en ENGINE = DriverName(key = value)

El cuerpo del código de usuario (el texto después de AS ) se envía a la entrada estándar del comando. El comando debe imprimir la configuración de una UDF ejecutable en su salida estándar. El formato se detecta automáticamente: la salida que comienza con < se trata como XML; de lo contrario, como YAML. El nombre de la función definido en la configuración generada debe coincidir con el nombre que se está creando. Si create_command finaliza con un código distinto de cero, la instrucción falla con una excepción que incluye el código de salida y el error estándar del driver.

drop_command , cuando está presente, se invoca de la misma manera (sin un cuerpo de código en stdin) cuando se elimina la función.

​ Crear una función

CREATE [OR REPLACE] FUNCTION [IF NOT EXISTS] name [ON CLUSTER cluster] ARGUMENTS (a UInt8, b String) RETURNS UInt64 ENGINE = DriverName(key1 = 'value1' , key2 = 42 ) AS '...code body...'

create_command del driver, escribe la configuración generada en ClickHouse ejecuta eldel driver, escribe la configuración generada en dynamic_user_defined_executable_functions_path y el cargador existente de UDF ejecutables la detecta. Luego, la función puede llamarse como cualquier otra función.

​ Eliminar una función

DROP FUNCTION [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster]

DROP FUNCTION invoca el drop_command del driver (si existe), elimina la configuración dinámica generada y el directorio de trabajo de cada función, recarga el cargador de UDF ejecutables y elimina la consulta persistida.

​ Persistencia y reinicio

ATTACH FUNCTION ... en el directorio de objetos SQL definidos por el usuario, por lo que la función sobrevive a un reinicio del servidor. Al iniciarse, las configuraciones generadas en ATTACH FUNCTION almacenada no tiene una configuración generada correspondiente (por ejemplo, si se perdió el directorio dinámico), el driver se vuelve a ejecutar para recrearla. La consulta original se almacena como una sentenciaen el directorio de objetos SQL definidos por el usuario, por lo que la función sobrevive a un reinicio del servidor. Al iniciarse, las configuraciones generadas en dynamic_user_defined_executable_functions_path se cargan directamente sin volver a ejecutar el driver. Si una sentenciaalmacenada no tiene una configuración generada correspondiente (por ejemplo, si se perdió el directorio dinámico), el driver se vuelve a ejecutar para recrearla.

La funcionalidad es experimental y está habilitada mediante allow_experimental_executable_udf_drivers .

. Las funciones basadas en drivers no son compatibles con el almacenamiento replicado de funciones definidas por el usuario ( ON CLUSTER y <user_defined_zookeeper_path> ), porque solo se replica la consulta original, no los artefactos generados.

y ), porque solo se replica la consulta original, no los artefactos generados. La operación RESTORE de una función basada en drivers incluida en una copia de seguridad conserva la consulta, pero no vuelve a ejecutar el driver; la configuración generada se materializa más adelante durante la recuperación tras el reinicio.

​ Ejemplo de drivers de C

El árbol del código fuente incluye drivers de prueba de concepto en programs/server/user_defined_executable_function_drivers_config.d/ que compilan y ejecutan el cuerpo de una función en C. Son ejemplos y no se instalan mediante paquetes:

DockerC - compila y ejecuta el código dentro de contenedores de Docker aislados ( --network=none --read-only --cap-drop=ALL --security-opt=no-new-privileges , además de límites de memoria/CPU/PID), y produce una UDF executable_pool .

- compila y ejecuta el código dentro de contenedores de Docker aislados ( , además de límites de memoria/CPU/PID), y produce una UDF . GVisorC - una variante que ejecuta el binario compilado con el runtime runsc de gVisor.

- una variante que ejecuta el binario compilado con el runtime de gVisor. UnsafeC - compila y ejecuta el código directamente en el host sin aislamiento. Como indica el nombre, no proporciona ningún aislamiento y está pensado solo para entornos de confianza y pruebas.

Estos drivers de ejemplo sirven como punto de partida; revise y endurezca el aislamiento según su entorno antes de exponerlos a usuarios no confiables.