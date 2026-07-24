- Executable UDFs inician un programa o script externo (Python, Bash, etc.) y envían bloques de datos a través de STDIN / STDOUT. Úselas para integrar código o herramientas existentes sin recompilar ClickHouse. Tienen una mayor sobrecarga por llamada en comparación con las opciones dentro del proceso y son más adecuadas para lógica más pesada o cuando se requiere un entorno de ejecución diferente.
- SQL UDFs se definen con
CREATE FUNCTIONúnicamente en SQL. Se insertan o expanden en el plan de consulta (sin cambiar de proceso), lo que las hace ligeras e ideales para reutilizar lógica de expresiones o simplificar columnas calculadas complejas.
- Experimental WebAssembly UDFs ejecutan código compilado en WebAssembly dentro de un entorno aislado en el proceso del servidor. Ofrecen una menor sobrecarga por llamada que los ejecutables externos, con mejor aislamiento que las extensiones nativas, lo que las hace adecuadas para algoritmos personalizados escritos en lenguajes que pueden compilarse a WASM (p. ej., C/C++/Rust).
- Experimental driver-based executable UDFs permiten que un “driver” proporcionado por el operador convierta, en el momento de crear la función, un fragmento de código proporcionado en
CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...'en una UDF ejecutable (por ejemplo, compilándolo). Se basan en las UDFs ejecutables y requieren configuración del driver del lado del servidor.
Funciones ejecutables definidas por el usuario
ClickHouse puede invocar cualquier programa ejecutable externo o script para procesar datos. La configuración de las funciones ejecutables definidas por el usuario puede encontrarse en uno o varios archivos XML. La ruta de la configuración se especifica en el parámetro
En ClickHouse Cloud, las UDF ejecutables están en beta pública y se crean a través de la UI de la consola de Cloud. Consulte Funciones definidas por el usuario en Cloud para ver el flujo de trabajo específico de Cloud.
user_defined_executable_functions_config.
La configuración de una función contiene las siguientes opciones:
El comando debe leer los argumentos desde
|Parámetro
|Descripción
|Obligatorio
|Valor predeterminado
name
|Nombre de la función
|Sí
|-
command
|Nombre del script que se debe ejecutar, o comando si
execute_direct es false
|Sí
|-
argument
|Descripción del argumento con el
type y, opcionalmente, el
name del argumento. Cada argumento se describe en un ajuste independiente. Es necesario especificar el nombre si los nombres de los argumentos forman parte de la serialización en un formato de función definida por el usuario como Native o JSONEachRow
|Sí
c + argument_number
format
|Un formato en el que se pasan los argumentos al comando. Se espera que la salida del comando también use el mismo formato
|Sí
|-
return_type
|El tipo del valor devuelto
|Sí
|-
return_name
|Nombre del valor devuelto. Es necesario especificar el nombre de retorno si forma parte de la serialización en un formato de función definida por el usuario como Native o JSONEachRow
|Opcional
result
type
|Un tipo ejecutable. Si
type está establecido en
executable, se inicia un único comando. Si está establecido en
executable_pool, se crea un pool de comandos
|Sí
|-
max_command_execution_time
|Tiempo máximo de ejecución, en segundos, para procesar un bloque de datos. Este ajuste solo es válido para comandos
executable_pool
|Opcional
10
command_termination_timeout
|Tiempo, en segundos, durante el cual un comando debe finalizar después de que se cierre su pipe. Transcurrido ese tiempo, se envía
SIGTERM al proceso que ejecuta el comando
|Opcional
10
command_read_timeout
|Tiempo de espera para leer datos del stdout del comando, en milisegundos
|Opcional
10000
command_write_timeout
|Tiempo de espera para escribir datos en el stdin del comando, en milisegundos
|Opcional
10000
pool_size
|Tamaño del pool de comandos
|Opcional
16
send_chunk_header
|Controla si se debe enviar el recuento de filas antes de enviar un fragmento de datos al proceso
|Opcional
false
execute_direct
|Si
execute_direct =
1,
command se buscará dentro de la carpeta user_scripts especificada por user_scripts_path. Se pueden especificar argumentos adicionales del script usando espacios en blanco como separador. Ejemplo:
script_name arg1 arg2. Si
execute_direct =
0,
command se pasa como argumento a
bin/sh -c
|Opcional
1
lifetime
|Intervalo de recarga de una función, en segundos. Si está establecido en
0, la función no se recarga
|Opcional
0
deterministic
|Si la función es determinista (devuelve el mismo resultado para la misma entrada)
|Opcional
false
stderr_reaction
|Cómo manejar la salida de stderr del comando. Valores:
none (ignorar),
log (registrar inmediatamente todo stderr),
log_first (registrar los primeros 4 KiB después de finalizar),
log_last (registrar los últimos 4 KiB después de finalizar),
throw (lanzar una excepción inmediatamente ante cualquier salida en stderr). Al usar
log_first o
log_last con un código de salida distinto de cero, el contenido de stderr se incluye en el mensaje de excepción
|Opcional
log_last
check_exit_code
|Si es true, ClickHouse comprobará el código de salida del comando. Un código de salida distinto de cero provoca una excepción
|Opcional
true
STDIN y escribir el resultado en
STDOUT. El comando debe procesar los argumentos de forma iterativa. Es decir, después de procesar un fragmento de argumentos, debe esperar al siguiente fragmento.
Funciones ejecutables definidas por el usuario
Ejemplos
Cree
UDF a partir de un script inline
test_function_sum manualmente, estableciendo
execute_direct en
0 mediante una configuración XML o YAML.
- XML
- YAML
Archivo
test_function.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function.xml con la configuración de rutas predeterminada).
/etc/clickhouse-server/test_function.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>test_function_sum</name>
<return_type>UInt64</return_type>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>lhs</name>
</argument>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>rhs</name>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>cd /; clickhouse-local --input-format TabSeparated --output-format TabSeparated --structure 'x UInt64, y UInt64' --query "SELECT x + y FROM table"</command>
<execute_direct>0</execute_direct>
<deterministic>true</deterministic>
</function>
</functions>
Query
SELECT test_function_sum(2, 2);
Result
┌─test_function_sum(2, 2)─┐
│ 4 │
└─────────────────────────┘
En este ejemplo, creamos una UDF que lee un valor de
UDF a partir de un script de Python
STDIN y lo devuelve como una cadena.
Cree
test_function mediante una configuración XML o YAML.
- XML
- YAML
Archivo
test_function.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function.xml con la ruta predeterminada).
/etc/clickhouse-server/test_function.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>test_function_python</name>
<return_type>String</return_type>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>value</name>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>test_function.py</command>
</function>
</functions>
Cree el archivo de script
test_function.py dentro de la carpeta
user_scripts (
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function.py con la ruta predeterminada).
#!/usr/bin/python3
import sys
if __name__ == '__main__':
for line in sys.stdin:
print("Value " + line, end='')
sys.stdout.flush()
Query
SELECT test_function_python(toUInt64(2));
Result
┌─test_function_python(2)─┐
│ Value 2 │
└─────────────────────────┘
Cree
Leer dos valores de
Leer dos valores de
STDIN y devolver su suma como un objeto JSON
test_function_sum_json con argumentos con nombre y el formato JSONEachRow mediante configuración XML o YAML.
- XML
- YAML
Archivo
test_function.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function.xml con la ruta predeterminada).
/etc/clickhouse-server/test_function.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>test_function_sum_json</name>
<return_type>UInt64</return_type>
<return_name>result_name</return_name>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>argument_1</name>
</argument>
<argument>
<type>UInt64</type>
<name>argument_2</name>
</argument>
<format>JSONEachRow</format>
<command>test_function_sum_json.py</command>
</function>
</functions>
Cree el archivo de script
test_function_sum_json.py dentro de la carpeta
user_scripts (
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_sum_json.py con la ruta predeterminada).
#!/usr/bin/python3
import sys
import json
if __name__ == '__main__':
for line in sys.stdin:
value = json.loads(line)
first_arg = int(value['argument_1'])
second_arg = int(value['argument_2'])
result = {'result_name': first_arg + second_arg}
print(json.dumps(result), end='\n')
sys.stdout.flush()
Query
SELECT test_function_sum_json(2, 2);
Result
┌─test_function_sum_json(2, 2)─┐
│ 4 │
└──────────────────────────────┘
Las funciones definidas por el usuario ejecutables pueden aceptar parámetros constantes configurados en la opción
Usar parámetros en la opción
Usar parámetros en la opción
command
command (esto solo funciona para funciones definidas por el usuario de tipo
executable).
También requiere la opción
execute_direct para garantizar que no exista ninguna vulnerabilidad por expansión de argumentos del shell.
- XML
- YAML
Archivo
test_function_parameter_python.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml con la ruta predeterminada).
/etc/clickhouse-server/test_function_parameter_python.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<execute_direct>true</execute_direct>
<name>test_function_parameter_python</name>
<return_type>String</return_type>
<argument>
<type>UInt64</type>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>test_function_parameter_python.py {test_parameter:UInt64}</command>
</function>
</functions>
Cree el archivo de script
test_function_parameter_python.py dentro de la carpeta
user_scripts (
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_function_parameter_python.py con la ruta predeterminada).
#!/usr/bin/python3
import sys
if __name__ == "__main__":
for line in sys.stdin:
print("Parameter " + str(sys.argv[1]) + " value " + str(line), end="")
sys.stdout.flush()
Query
SELECT test_function_parameter_python(1)(2);
Result
┌─test_function_parameter_python(1)(2)─┐
│ Parameter 1 value 2 │
└──────────────────────────────────────┘
En este ejemplo, creamos un script de shell que multiplica cada valor por 2.
UDF desde un script de shell
- XML
- YAML
Archivo
test_function_shell.xml (
/etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml con la ruta predeterminada).
/etc/clickhouse-server/test_function_shell.xml
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>test_shell</name>
<return_type>String</return_type>
<argument>
<type>UInt8</type>
<name>value</name>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>test_shell.sh</command>
</function>
</functions>
Cree el archivo de script
test_shell.sh dentro de la carpeta
user_scripts (
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh con la ruta predeterminada).
/var/lib/clickhouse/user_scripts/test_shell.sh
#!/bin/bash
while read read_data;
do printf "$(expr $read_data \* 2)\n";
done
Query
SELECT test_shell(number) FROM numbers(10);
Result
┌─test_shell(number)─┐
1. │ 0 │
2. │ 2 │
3. │ 4 │
4. │ 6 │
5. │ 8 │
6. │ 10 │
7. │ 12 │
8. │ 14 │
9. │ 16 │
10. │ 18 │
└────────────────────┘
Algunas funciones pueden lanzar una excepción si los datos no son válidos. En ese caso, la consulta se cancela y se devuelve un mensaje de error al cliente. En el procesamiento distribuido, cuando se produce una excepción en uno de los servidores, los demás servidores también intentan cancelar la consulta.
Manejo de errores
En casi todos los lenguajes de programación, puede que uno de los argumentos no se evalúe para ciertos operadores. Normalmente, se trata de los operadores
Evaluación de las expresiones de los argumentos
&&,
|| y
?:.
En ClickHouse, los argumentos de las funciones (operadores) siempre se evalúan.
Esto se debe a que se evalúan partes enteras de las columnas de una sola vez, en lugar de calcular cada fila por separado.
En el procesamiento distribuido de consultas, se realizan en servidores remotos tantas etapas del procesamiento de la consulta como sea posible, y el resto de las etapas (la fusión de resultados intermedios y todo lo posterior) se realiza en el servidor solicitante. Esto significa que las funciones pueden ejecutarse en distintos servidores. Por ejemplo, en la consulta
Ejecución de funciones para el procesamiento distribuido de consultas
SELECT f(sum(g(x))) FROM distributed_table GROUP BY h(y),
- si una
distributed_tabletiene al menos dos segmentos, las funciones ‘g’ y ‘h’ se ejecutan en servidores remotos, y la función ‘f’ se ejecuta en el servidor solicitante.
- si una
distributed_tabletiene solo un segmento, todas las funciones ‘f’, ‘g’ y ‘h’ se ejecutan en el servidor de ese segmento.
hostName, que devuelve el nombre del servidor en el que se está ejecutando, para poder hacer
GROUP BY por servidores en una consulta
SELECT.
Si una función de una consulta se ejecuta en el servidor solicitante, pero necesita ejecutarla en servidores remotos, puede envolverla en una función de agregación ‘any’ o añadirla a una clave de
GROUP BY.
Las funciones personalizadas a partir de expresiones lambda se pueden crear mediante la sentencia CREATE FUNCTION. Para eliminar estas funciones, utilice la sentencia DROP FUNCTION.
Funciones SQL definidas por el usuario
Las funciones definidas por el usuario (UDFs) de WebAssembly (WASM) permiten ejecutar código personalizado compilado a WebAssembly dentro del proceso del servidor de ClickHouse.
Funciones definidas por el usuario de WebAssembly
Habilite la compatibilidad experimental con WebAssembly en la configuración de ClickHouse:
Inicio rápido
Inserte el módulo WASM compilado en la tabla del sistema:
<clickhouse>
<allow_experimental_webassembly_udf>true</allow_experimental_webassembly_udf>
</clickhouse>
Cree una función con su módulo WASM:
INSERT INTO system.webassembly_modules (name, code)
SELECT 'my_module', base64Decode('AGFzbQEAAAA...');
Utilice la función en sus consultas:
CREATE FUNCTION my_function
LANGUAGE WASM
ABI ROW_DIRECT
FROM 'my_module'
ARGUMENTS (x UInt32, y UInt32)
RETURNS UInt32;
SELECT my_function(10, 20);
Consulta la documentación sobre funciones definidas por el usuario de WebAssembly para más información.
Más información
Funciones definidas por el usuario ejecutables basadas en drivers
Un driver es un adaptador proporcionado por el operador que convierte un fragmento de código del usuario en una UDF ejecutable. Cuando se crea una función con
Esta es una funcionalidad experimental que puede cambiar de maneras incompatibles con versiones anteriores en versiones futuras. Habilítela con la configuración del servidor
allow_experimental_executable_udf_drivers.
ENGINE = DriverName(...), ClickHouse ejecuta el
create_command del driver y le pasa la firma de la función y el cuerpo del código; el driver compila o procesa de otro modo el cuerpo e imprime una configuración de UDF ejecutable, que ClickHouse luego almacena y carga.
Esto permite a los administradores ofrecer a los usuarios una forma segura y restringida de definir funciones en un lenguaje arbitrario (por ejemplo, C compilado dentro de un contenedor aislado) sin darles acceso a los archivos de configuración ni al sistema de archivos del servidor. El conjunto de drivers disponibles está controlado por completo por el operador.
Las UDF ejecutables basadas en drivers están deshabilitadas de forma predeterminada. Para habilitarlas:
Habilitar drivers
-
Active la opción Experimental en la configuración del servidor:
<clickhouse> <allow_experimental_executable_udf_drivers>true</allow_experimental_executable_udf_drivers> </clickhouse>
-
Haga que
user_defined_executable_function_drivers_configapunte a uno o varios archivos de configuración de drivers (se admite un patrón glob) y, opcionalmente, establezca
dynamic_user_defined_executable_functions_path, el directorio donde se almacenan las configuraciones generadas de UDF ejecutables:
<clickhouse> <user_defined_executable_function_drivers_config>user_defined_executable_function_drivers_config.d/*_driver.xml</user_defined_executable_function_drivers_config> <dynamic_user_defined_executable_functions_path>/var/lib/clickhouse/dynamic_user_defined_executable_functions/</dynamic_user_defined_executable_functions_path> </clickhouse>
SYSTEM RELOAD CONFIG, por lo que se pueden agregar, modificar o eliminar drivers sin reiniciar el servidor.
Un driver se describe mediante un archivo XML (o YAML) con un elemento
Configuración del driver
<driver> de nivel superior. Se admiten los siguientes campos:
Ejemplo de configuración del driver:
|Campo
|Descripción
|Obligatorio
name
|El nombre del driver, tal como se usa en
CREATE FUNCTION ... ENGINE = <name>(...).
|Sí
create_command
|Ruta al programa que se invoca para crear una UDF a partir de un fragmento de código. Las rutas relativas se resuelven con respecto al archivo de configuración del driver.
|Sí
drop_command
|Ruta al programa que se invoca cuando se elimina una función basada en este driver.
|No
engine_arguments
|Declara los argumentos permitidos dentro de
ENGINE = DriverName(...). Cada elemento hijo es un nombre de argumento; un elemento hijo
<required>true</required> lo marca como obligatorio.
|No
env
|Variables de entorno exportadas al invocar los comandos del driver.
|No
<clickhouse>
<driver>
<name>DockerC</name>
<create_command>../user_defined_executable_function_drivers/docker_c_create.sh</create_command>
<drop_command>../user_defined_executable_function_drivers/docker_c_drop.sh</drop_command>
<engine_arguments>
<opt_level><required>false</required></opt_level>
</engine_arguments>
<env>
<CLICKHOUSE_C_DRIVER_MEMORY>256m</CLICKHOUSE_C_DRIVER_MEMORY>
<CLICKHOUSE_C_DRIVER_CPUS>1.0</CLICKHOUSE_C_DRIVER_CPUS>
</env>
</driver>
</clickhouse>
Cuando se ejecuta
Contrato de invocación del driver
CREATE FUNCTION, se invoca
create_command con las variables
env configuradas y los siguientes argumentos:
--name <function_name>
--return <return_type>(si hay una cláusula
RETURNS)
--args <signature>(si hay una cláusula
ARGUMENTS), donde la firma es la lista de argumentos declarados; por ejemplo,
x UInt8, y DateTime
--<key> <value>para cada argumento de engine declarado proporcionado en
ENGINE = DriverName(key = value)
AS) se envía a la entrada estándar del comando. El comando debe imprimir la configuración de una UDF ejecutable en su salida estándar. El formato se detecta automáticamente: la salida que comienza con
< se trata como XML; de lo contrario, como YAML. El nombre de la función definido en la configuración generada debe coincidir con el nombre que se está creando. Si
create_command finaliza con un código distinto de cero, la instrucción falla con una excepción que incluye el código de salida y el error estándar del driver.
drop_command, cuando está presente, se invoca de la misma manera (sin un cuerpo de código en stdin) cuando se elimina la función.
Crear una función
ClickHouse ejecuta el
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION [IF NOT EXISTS] name [ON CLUSTER cluster]
ARGUMENTS (a UInt8, b String) RETURNS UInt64
ENGINE = DriverName(key1 = 'value1', key2 = 42)
AS '...code body...'
create_command del driver, escribe la configuración generada en
dynamic_user_defined_executable_functions_path y el cargador existente de UDF ejecutables la detecta. Luego, la función puede llamarse como cualquier otra función.
Eliminar una función
DROP FUNCTION [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster]
DROP FUNCTION invoca el
drop_command del driver (si existe), elimina la configuración dinámica generada y el directorio de trabajo de cada función, recarga el cargador de UDF ejecutables y elimina la consulta persistida.
La consulta original se almacena como una sentencia
Persistencia y reinicio
ATTACH FUNCTION ... en el directorio de objetos SQL definidos por el usuario, por lo que la función sobrevive a un reinicio del servidor. Al iniciarse, las configuraciones generadas en
dynamic_user_defined_executable_functions_path se cargan directamente sin volver a ejecutar el driver. Si una sentencia
ATTACH FUNCTION almacenada no tiene una configuración generada correspondiente (por ejemplo, si se perdió el directorio dinámico), el driver se vuelve a ejecutar para recrearla.
Limitaciones
- La funcionalidad es experimental y está habilitada mediante
allow_experimental_executable_udf_drivers.
- Las funciones basadas en drivers no son compatibles con el almacenamiento replicado de funciones definidas por el usuario (
ON CLUSTERy
<user_defined_zookeeper_path>), porque solo se replica la consulta original, no los artefactos generados.
- La operación
RESTOREde una función basada en drivers incluida en una copia de seguridad conserva la consulta, pero no vuelve a ejecutar el driver; la configuración generada se materializa más adelante durante la recuperación tras el reinicio.
El árbol del código fuente incluye drivers de prueba de concepto en
Ejemplo de drivers de C
programs/server/user_defined_executable_function_drivers_config.d/ que compilan y ejecutan el cuerpo de una función en C. Son ejemplos y no se instalan mediante paquetes:
DockerC- compila y ejecuta el código dentro de contenedores de Docker aislados (
--network=none --read-only --cap-drop=ALL --security-opt=no-new-privileges, además de límites de memoria/CPU/PID), y produce una UDF
executable_pool.
GVisorC- una variante que ejecuta el binario compilado con el runtime
runscde gVisor.
UnsafeC- compila y ejecuta el código directamente en el host sin aislamiento. Como indica el nombre, no proporciona ningún aislamiento y está pensado solo para entornos de confianza y pruebas.