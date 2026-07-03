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Hace que el servidor “olvide” que existe una tabla, una vista materializada, un diccionario o una base de datos. Sintaxis
Al desvincular, no se eliminan los datos ni los metadatos de una tabla, una vista materializada, un diccionario o una base de datos. Si una entidad no se desvinculó PERMANENTLY, en el siguiente inicio del servidor este leerá los metadatos y volverá a adjuntar la tabla/vista/diccionario/base de datos. Si una entidad se desvinculó PERMANENTLY, no habrá restauración automática. Tanto si una tabla, un diccionario o una base de datos se desvinculó permanentemente como si no, en ambos casos puede volver a adjuntarlos mediante la consulta ATTACH. Las tablas de log del sistema también se pueden volver a adjuntar (p. ej., query_log, text_log, etc.). Otras tablas del sistema no se pueden volver a adjuntar. En el siguiente inicio del servidor, este volverá a adjuntar esas tablas. ATTACH MATERIALIZED VIEW no funciona con la sintaxis corta (sin SELECT), pero puede adjuntarla mediante la consulta ATTACH TABLE. Tenga en cuenta que no puede desvincular permanentemente una tabla que ya está desvinculada (temporalmente). Pero puede volver a adjuntarla y luego desvincularla permanentemente otra vez. Además, no puede DROP la tabla desvinculada, ni CREATE TABLE con el mismo nombre que una tabla desvinculada permanentemente, ni reemplazarla por otra tabla con la consulta RENAME TABLE. El modificador SYNC ejecuta la acción sin demora. Ejemplo Creación de una tabla:
Query
Response
Desvincular la tabla:
Query
Response
En ClickHouse Cloud se debe usar la cláusula PERMANENTLY, por ejemplo, DETACH TABLE <table> PERMANENTLY. Si no se usa esta cláusula, las tablas se volverán a adjuntar al reiniciar el clúster, por ejemplo, durante las actualizaciones.
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026