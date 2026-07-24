Documentación de las funciones de procesamiento del lenguaje natural (NLP)

Introducido en: v22.2.0

Detecta el juego de caracteres de una cadena de entrada codificada en un formato distinto de UTF-8.

Esta función es experimental y puede cambiar de forma impredecible y no retrocompatible en versiones futuras. Establece allow_experimental_nlp_functions = 1 para habilitarla.

Sintaxis

detectCharset(s)

Argumentos

s — Texto que se va a analizar. String

Valor devuelto

Devuelve una cadena que contiene el código del juego de caracteres detectado String

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT detectCharset( 'Ich bleibe für ein paar Tage.' )

Response WINDOWS-1252

Introducido en: v22.2.0

Detecta el idioma de la cadena de entrada codificada en UTF-8. La función utiliza la biblioteca CLD2 para la detección y devuelve el código de idioma ISO de dos letras.

Cuanto más larga sea la entrada, más precisa será la detección del idioma.

Esta función es experimental y puede cambiar de maneras impredecibles y no retrocompatibles en versiones futuras. Establece allow_experimental_nlp_functions = 1 para habilitarla.

Sintaxis

detectLanguage(s)

Argumentos

text_to_be_analyzed — El texto que se va a analizar. String

Valor devuelto

un = desconocido, no se puede detectar ningún idioma; other = el idioma detectado no tiene un código de 2 letras. Devuelve el código ISO de 2 letras del idioma detectado. Otros resultados posibles:= desconocido, no se puede detectar ningún idioma;= el idioma detectado no tiene un código de 2 letras. String

Ejemplos

Texto multilingüe

Query SELECT detectLanguage( 'Je pense que je ne parviendrai jamais à parler français comme un natif. Where there\' s a will, there\ 's a way.' )

Response fr

Introducido en: v22.2.0

detectLanguageMixed devuelve un Map de códigos de idioma de 2 letras asociados al porcentaje de cada idioma en el texto. Similar a la función detectLanguage , perodevuelve unde códigos de idioma de 2 letras asociados al porcentaje de cada idioma en el texto.

Esta función es experimental y puede cambiar de forma impredecible y no retrocompatible en versiones futuras. Establece allow_experimental_nlp_functions = 1 para habilitarla.

Sintaxis

detectLanguageMixed(s)

Argumentos

s — El texto que se va a analizar String

Valor devuelto

Devuelve un mapa cuyas claves son códigos ISO de 2 letras y cuyos valores indican el porcentaje del texto detectado para ese idioma Map(String, Float32)

Ejemplos

Idiomas mezclados

Query SELECT detectLanguageMixed( '二兎を追う者は一兎をも得ず二兎を追う者は一兎をも得ず A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire.' )

Response {'ja':0.62,'fr':0.36}

Introducido en: v22.2.0

Similar a la función detectLanguage , excepto que la función detectLanguageUnknown funciona con cadenas codificadas en formatos distintos de UTF-8. Prefiera esta versión cuando el juego de caracteres sea UTF-16 o UTF-32.

Esta función es experimental y puede cambiar en el futuro de formas impredecibles e incompatibles con versiones anteriores. Establezca allow_experimental_nlp_functions = 1 para habilitarla.

Sintaxis

detectLanguageUnknown( 's' )

Argumentos

s — El texto que se va a analizar. String

Valor devuelto

un = desconocido, no se puede detectar ningún idioma; other = el idioma detectado no tiene un código de 2 letras. Devuelve el código ISO de 2 letras del idioma detectado. Otros resultados posibles:= desconocido, no se puede detectar ningún idioma;= el idioma detectado no tiene un código de 2 letras. String

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT detectLanguageUnknown( 'Ich bleibe für ein paar Tage.' )

Response de

Introducido en: v22.2.0

Determina la tonalidad emocional de los datos de texto proporcionados.

Limitación Actualmente, esta función es limitada, ya que utiliza el diccionario emocional integrado y solo funciona con el idioma ruso.

Esta función es experimental y puede cambiar de maneras impredecibles y no retrocompatibles en versiones futuras. Establezca allow_experimental_nlp_functions = 1 para habilitarla.

Sintaxis

detectTonality(s)

Argumentos

s — El texto que se va a analizar. String

Valor devuelto

Devuelve el valor medio del sentimiento de las palabras del texto Float32

Ejemplos

Análisis de sentimiento del ruso

Query SELECT detectTonality( 'Шарик - хороший пёс' ), detectTonality( 'Шарик - пёс' ), detectTonality( 'Шарик - плохой пёс' )

Response 0.44445, 0, -0.3

Introducido en: v21.9.0

Realiza la lematización de una palabra dada. Esta función requiere diccionarios para funcionar, que pueden obtenerse de github . Para obtener más información sobre cómo cargar un diccionario desde un archivo local, consulte la página “Definición de diccionarios”

Esta función es experimental y puede cambiar de forma impredecible y no compatible con versiones anteriores en futuras versiones. Establezca allow_experimental_nlp_functions = 1 para habilitarla.

Sintaxis

lemmatize(lang, word)

Argumentos

lang — Idioma al que se aplicarán las reglas. String

— Idioma al que se aplicarán las reglas. word — Palabra en minúsculas que debe lematizarse. String

Valor devuelto

Devuelve la forma lematizada de la palabra String

Ejemplos

Lematización en inglés

Query SELECT lemmatize( 'en' , 'wolves' )

Response wolf

Introducido en: v21.9.0

Aplica stemming a una palabra o a un Array de palabras mediante los algoritmos Snowball. Cada cadena de entrada debe ser una única palabra en minúsculas; las cadenas que contienen espacios en blanco provocan una excepción. Si se pasan caracteres en mayúsculas, los resultados no están definidos. Devuelve String para entradas escalares (incluido FixedString) y Array(String) para entradas de Array. Se admiten variantes Nullable y LowCardinality de String y FixedString. La lista de identificadores de idioma admitidos está disponible en system.stemmers

Sintaxis

stem(word, language )

Argumentos

word — Una única palabra en minúsculas (o un array de palabras) a la que aplicar stemming. Debe estar en minúsculas; los caracteres en mayúsculas producen resultados indefinidos. Acepta String, FixedString, Array(String), Array(FixedString), Array(Nullable(String)) o Array(Nullable(FixedString)). String o FixedString o Array(String) o Array(FixedString)

— Una única palabra en minúsculas (o un array de palabras) a la que aplicar stemming. Debe estar en minúsculas; los caracteres en mayúsculas producen resultados indefinidos. Acepta String, FixedString, Array(String), Array(FixedString), Array(Nullable(String)) o Array(Nullable(FixedString)). o o o language — Idioma cuyas reglas de stemming se aplicarán. Los identificadores canónicos se enumeran en system.stemmers (p. ej., ‘english’, ‘german’, ‘porter’). Snowball también acepta códigos ISO 639 de 2 o 3 letras (p. ej., ‘en’, ‘eng’) como alias cuando están definidos, pero la cobertura varía según el idioma; para una mayor portabilidad, prefiera los nombres de system.stemmers . String

Valor devuelto

Array(String) La forma con stemming de la palabra (String), o un array de palabras con stemming (Array(String)). String

Ejemplos

Aplicación de stemming a una única palabra

Query SELECT stem( 'blessing' , 'en' ) AS res

Response bless

Aplicar stemming a un array de palabras

Query SELECT stem(['blessing', 'disguise'], 'en' ) AS res

Response ['bless','disguis']

Stemming de un FixedString

Query SELECT stem(toFixedString( 'blessing' , 10 ), 'en' ) AS res

Response bless

Aplicación de stemming a una palabra Nullable

Query SELECT stem(toNullable( 'blessing' ), 'en' ) AS res

Response bless

Introducido en: v21.9.0

Encuentra sinónimos de una palabra determinada.

Hay dos tipos de extensiones de sinónimos:

plain

wordnet

Con el tipo de extensión plain , debes proporcionar la ruta a un archivo de texto simple, donde cada línea corresponde a un determinado conjunto de sinónimos. Las palabras de esta línea deben estar separadas por espacios o tabuladores.

Con el tipo de extensión wordnet , debes proporcionar la ruta a un directorio que contenga el tesauro de WordNet. El tesauro debe contener un índice de sentidos de WordNet.

Esta función es experimental y puede cambiar en el futuro de formas impredecibles que no sean retrocompatibles. Establece allow_experimental_nlp_functions = 1 para habilitarla.

Sintaxis

synonyms(ext_name, word)

Argumentos

ext_name — Nombre de la extensión en la que se realizará la búsqueda. String

— Nombre de la extensión en la que se realizará la búsqueda. word — Palabra que se buscará en la extensión. String

Valor devuelto

Devuelve un array de sinónimos para la palabra indicada. Array(String)

Ejemplos

Buscar sinónimos

Query SELECT synonyms( 'list' , 'important' )