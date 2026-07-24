Introducido en: v22.2.0 Detecta el juego de caracteres de una cadena de entrada codificada en un formato distinto de UTF-8. Sintaxis
detectCharset
Argumentos
detectCharset(s)
s— Texto que se va a analizar.
String
String
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT detectCharset('Ich bleibe für ein paar Tage.')
Response
WINDOWS-1252
Introducido en: v22.2.0 Detecta el idioma de la cadena de entrada codificada en UTF-8. La función utiliza la biblioteca CLD2 para la detección y devuelve el código de idioma ISO de dos letras. Cuanto más larga sea la entrada, más precisa será la detección del idioma. Sintaxis
detectLanguage
Argumentos
detectLanguage(s)
text_to_be_analyzed— El texto que se va a analizar.
String
un = desconocido, no se puede detectar ningún idioma;
other = el idioma detectado no tiene un código de 2 letras.
String
Ejemplos
Texto multilingüe
Query
SELECT detectLanguage('Je pense que je ne parviendrai jamais à parler français comme un natif. Where there\'s a will, there\'s a way.')
Response
fr
Introducido en: v22.2.0 Similar a la función
detectLanguageMixed
detectLanguage, pero
detectLanguageMixed devuelve un
Map de códigos de idioma de 2 letras asociados al porcentaje de cada idioma en el texto.
Sintaxis
Argumentos
detectLanguageMixed(s)
s— El texto que se va a analizar
String
Map(String, Float32)
Ejemplos
Idiomas mezclados
Query
SELECT detectLanguageMixed('二兎を追う者は一兎をも得ず二兎を追う者は一兎をも得ず A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire.')
Response
{'ja':0.62,'fr':0.36}
Introducido en: v22.2.0 Similar a la función
detectLanguageUnknown
detectLanguage, excepto que la función detectLanguageUnknown funciona con cadenas codificadas en formatos distintos de UTF-8.
Prefiera esta versión cuando el juego de caracteres sea UTF-16 o UTF-32.
Sintaxis
Argumentos
detectLanguageUnknown('s')
s— El texto que se va a analizar.
String
un = desconocido, no se puede detectar ningún idioma;
other = el idioma detectado no tiene un código de 2 letras.
String
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT detectLanguageUnknown('Ich bleibe für ein paar Tage.')
Response
de
Introducido en: v22.2.0 Determina la tonalidad emocional de los datos de texto proporcionados.
detectTonality
Sintaxis
LimitaciónActualmente, esta función es limitada, ya que utiliza el diccionario emocional integrado y solo funciona con el idioma ruso.
Argumentos
detectTonality(s)
s— El texto que se va a analizar.
String
Float32
Ejemplos
Análisis de sentimiento del ruso
Query
SELECT
detectTonality('Шарик - хороший пёс'),
detectTonality('Шарик - пёс'),
detectTonality('Шарик - плохой пёс')
Response
0.44445, 0, -0.3
Introducido en: v21.9.0 Realiza la lematización de una palabra dada. Esta función requiere diccionarios para funcionar, que pueden obtenerse de github. Para obtener más información sobre cómo cargar un diccionario desde un archivo local, consulte la página “Definición de diccionarios”. Sintaxis
lemmatize
Argumentos
lemmatize(lang, word)
lang— Idioma al que se aplicarán las reglas.
String
word— Palabra en minúsculas que debe lematizarse.
String
String
Ejemplos
Lematización en inglés
Query
SELECT lemmatize('en', 'wolves')
Response
wolf
Introducido en: v21.9.0 Aplica stemming a una palabra o a un Array de palabras mediante los algoritmos Snowball. Cada cadena de entrada debe ser una única palabra en minúsculas; las cadenas que contienen espacios en blanco provocan una excepción. Si se pasan caracteres en mayúsculas, los resultados no están definidos. Devuelve String para entradas escalares (incluido FixedString) y Array(String) para entradas de Array. Se admiten variantes Nullable y LowCardinality de String y FixedString. La lista de identificadores de idioma admitidos está disponible en system.stemmers. Sintaxis
stem
Argumentos
stem(word, language)
word— Una única palabra en minúsculas (o un array de palabras) a la que aplicar stemming. Debe estar en minúsculas; los caracteres en mayúsculas producen resultados indefinidos. Acepta String, FixedString, Array(String), Array(FixedString), Array(Nullable(String)) o Array(Nullable(FixedString)).
Stringo
FixedStringo
Array(String)o
Array(FixedString)
language— Idioma cuyas reglas de stemming se aplicarán. Los identificadores canónicos se enumeran en system.stemmers (p. ej., ‘english’, ‘german’, ‘porter’). Snowball también acepta códigos ISO 639 de 2 o 3 letras (p. ej., ‘en’, ‘eng’) como alias cuando están definidos, pero la cobertura varía según el idioma; para una mayor portabilidad, prefiera los nombres de
system.stemmers.
String
String o
Array(String)
Ejemplos
Aplicación de stemming a una única palabra
Query
SELECT stem('blessing', 'en') AS res
Aplicar stemming a un array de palabras
Response
bless
Query
SELECT stem(['blessing', 'disguise'], 'en') AS res
Stemming de un FixedString
Response
['bless','disguis']
Query
SELECT stem(toFixedString('blessing', 10), 'en') AS res
Aplicación de stemming a una palabra Nullable
Response
bless
Query
SELECT stem(toNullable('blessing'), 'en') AS res
Response
bless
Introducido en: v21.9.0 Encuentra sinónimos de una palabra determinada. Hay dos tipos de extensiones de sinónimos:
synonyms
plain
wordnet
plain, debes proporcionar la ruta a un archivo de texto simple, donde cada línea corresponde a un determinado conjunto de sinónimos.
Las palabras de esta línea deben estar separadas por espacios o tabuladores.
Con el tipo de extensión
wordnet, debes proporcionar la ruta a un directorio que contenga el tesauro de WordNet.
El tesauro debe contener un índice de sentidos de WordNet.
Sintaxis
Argumentos
synonyms(ext_name, word)
ext_name— Nombre de la extensión en la que se realizará la búsqueda.
String
word— Palabra que se buscará en la extensión.
String
Array(String)
Ejemplos
Buscar sinónimos
Query
SELECT synonyms('list', 'important')
Response
['important','big','critical','crucial']