-
primes()– Devuelve una tabla infinita con una única columna
prime(UInt64) que contiene números primos en orden ascendente, a partir de 2. Use
LIMIT(y, opcionalmente,
OFFSET) para limitar el número de filas.
-
primes(N)– Devuelve una tabla con una única columna
prime(UInt64) que contiene los primeros
Nnúmeros primos, a partir de 2.
-
primes(N, M)– Devuelve una tabla con una única columna
prime(UInt64) que contiene
Mnúmeros primos a partir del primo en la posición
N(base 0).
-
primes(N, M, S)– Devuelve una tabla con una única columna
prime(UInt64) que contiene
Mnúmeros primos a partir del primo en la posición
N(base 0), con paso
Ssegún el índice de los primos. Los primos devueltos corresponden a los índices
N, N + S, N + 2S, ..., N + (M - 1)S.
Sdebe ser
>= 1.
system.primes.
Las siguientes consultas son equivalentes:
Las siguientes consultas también son equivalentes:
SELECT * FROM primes(10);
SELECT * FROM primes(0, 10);
SELECT * FROM primes() LIMIT 10;
SELECT * FROM system.primes LIMIT 10;
SELECT * FROM system.primes WHERE prime IN (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29);
SELECT * FROM primes(10, 10);
SELECT * FROM primes() LIMIT 10 OFFSET 10;
SELECT * FROM system.primes LIMIT 10 OFFSET 10;
Los 10 primeros números primos.
Ejemplos
SELECT * FROM primes(10);
El primer número primo mayor que 1e15.
┌─prime─┐
│ 2 │
│ 3 │
│ 5 │
│ 7 │
│ 11 │
│ 13 │
│ 17 │
│ 19 │
│ 23 │
│ 29 │
└───────┘
SELECT prime FROM primes() WHERE prime > 1e15 LIMIT 1;
Resuelve una condición modular sobre números primos en un rango muy grande: encuentra el primer primo
┌────────────prime─┐
│ 1000000000000037 │ -- 1.00 quadrillion
└──────────────────┘
p >= 10^15 tal que
p módulo
65537 sea
1.
SELECT prime
FROM primes()
WHERE prime >= 1e15
AND prime % 65537 = 1
LIMIT 1;
Los primeros 7 números primos de Mersenne.
┌────────────prime─┐
│ 1000000001218399 │ -- 1.00 quadrillón
└──────────────────┘
SELECT prime
FROM primes()
WHERE bitAnd(prime, prime + 1) = 0
LIMIT 7;
┌──prime─┐
│ 3 │
│ 7 │
│ 31 │
│ 127 │
│ 8191 │
│ 131071 │
│ 524287 │
└────────┘
Notas
- Las formas más rápidas son las consultas simples de rango y de filtrado por punto que usan el paso predeterminado (
1), por ejemplo,
primes(N)o
primes() LIMIT N. Estas formas usan un generador de números primos optimizado para calcular números primos muy grandes de manera eficiente.
- En las fuentes no acotadas (
primes()/
system.primes), se pueden aplicar durante la generación filtros simples por valor, como
prime BETWEEN ...,
prime IN (...)o
prime = ..., para restringir los rangos de valores que se buscan. Por ejemplo, la siguiente consulta se ejecuta casi al instante:
SELECT sum(prime)
FROM primes()
WHERE prime BETWEEN 1e6 AND 1e6 + 100
OR prime BETWEEN 1e12 AND 1e12 + 100
OR prime BETWEEN 1e15 AND 1e15 + 100
OR prime IN (9999999967, 9999999971, 9999999973)
OR prime = 1000000000000037;
┌───────sum(prime)─┐
│ 2004010006000641 │ -- 2.00 quadrillion
└──────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.090 sec.
- Esta optimización del rango de valores no se aplica a las funciones de tabla acotadas (
primes(N),
primes(offset, count[, paso])) con
WHERE, porque esas variantes definen una tabla finita en función del índice de números primos, y el filtro debe evaluarse después de generar esa tabla para preservar la semántica.
- Usar un offset distinto de cero y/o un paso mayor que 1 (
primes(offset, count)/
primes(offset, count, paso)) puede ser más lento, porque internamente puede ser necesario generar y omitir números primos adicionales. Si no necesita offset ni paso, omítalos.