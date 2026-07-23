primes() – Devuelve una tabla infinita con una única columna prime (UInt64) que contiene números primos en orden ascendente, a partir de 2. Use LIMIT (y, opcionalmente, OFFSET ) para limitar el número de filas.

primes(N) – Devuelve una tabla con una única columna prime (UInt64) que contiene los primeros N números primos, a partir de 2.

primes(N, M) – Devuelve una tabla con una única columna prime (UInt64) que contiene M números primos a partir del primo en la posición N (base 0).