key -> attributes) útil para diversos tipos de listas de referencia.
ClickHouse admite funciones especiales para trabajar con diccionarios que pueden usarse en consultas. Es más fácil y eficiente usar diccionarios con funciones que hacer un
JOIN con tablas de referencia.
Los diccionarios pueden crearse de dos formas:
- Con una consulta DDL (recomendado)
- Con un archivo de configuración
Los diccionarios pueden crearse con consultas DDL. Este es el método recomendado porque, con los diccionarios creados mediante DDL:
Creación de un diccionario con una consulta DDL
- No se agregan registros adicionales a los archivos de configuración del servidor.
- Los diccionarios pueden usarse como entidades de primera clase, como tablas o vistas.
- Los datos pueden leerse directamente mediante la sintaxis habitual de
SELECT, en lugar de funciones de tabla de diccionario. Tenga en cuenta que, al acceder directamente a un diccionario mediante una instrucción
SELECT, un diccionario en caché devolverá solo los datos almacenados en caché, mientras que un diccionario sin caché devolverá todos los datos que almacena.
- Los diccionarios pueden cambiarse de nombre fácilmente.
Sintaxis
CREATE [OR REPLACE] DICTIONARY [IF NOT EXISTS] [db.]dictionary_name [ON CLUSTER cluster]
(
key1 type1 [DEFAULT | EXPRESSION expr1] [IS_OBJECT_ID],
key2 type2 [DEFAULT | EXPRESSION expr2],
attr1 type2 [DEFAULT | EXPRESSION expr3] [HIERARCHICAL|INJECTIVE],
attr2 type2 [DEFAULT | EXPRESSION expr4] [HIERARCHICAL|INJECTIVE]
)
PRIMARY KEY key1, key2
SOURCE(SOURCE_NAME([param1 value1 ... paramN valueN]))
LAYOUT(LAYOUT_NAME([param_name param_value]))
LIFETIME({MIN min_val MAX max_val | max_val})
SETTINGS(setting_name = setting_value, setting_name = setting_value, ...)
COMMENT 'Comment'
|Cláusula
|Descripción
|Atributos
|Los atributos del diccionario se especifican de forma similar a las columnas de una tabla. La única propiedad obligatoria es el tipo; todas las demás pueden tener valores predeterminados.
|PRIMARY KEY
|Define la(s) columna(s) clave para las búsquedas en el diccionario. Según el layout, se pueden especificar uno o más atributos como claves.
SOURCE
|Define la fuente de datos del diccionario (p. ej., una tabla de ClickHouse, HTTP, PostgreSQL).
LAYOUT
|Controla cómo se almacena el diccionario en memoria (p. ej.,
FLAT,
HASHED,
CACHE).
LIFETIME
|Establece el intervalo de actualización del diccionario.
ON CLUSTER
|Crea el diccionario en un clúster. Opcional.
SETTINGS
|Ajustes adicionales del diccionario. Opcional.
COMMENT
|Añade un comentario de texto al diccionario. Opcional.
Crear un diccionario con un archivo de configuración
El archivo de configuración del diccionario tiene el siguiente formato:
Crear un diccionario con un archivo de configuración no se aplica a ClickHouse Cloud. Use DDL (consulte más arriba) y cree el diccionario como el usuario
default.
Puede configurar tantos diccionarios como quiera en el mismo archivo.
<clickhouse>
<comment>An optional element with any content. Ignored by the ClickHouse server.</comment>
<!--Elemento opcional. Nombre de archivo con sustituciones-->
<include_from>/etc/metrika.xml</include_from>
<dictionary>
<!-- Configuración del diccionario. -->
<!-- Se puede incluir cualquier número de secciones de diccionario en un archivo de configuración. -->
</dictionary>
</clickhouse>
- Diseños — Cómo se almacenan los diccionarios en memoria
- Fuentes — Conexión con fuentes de datos
- Tiempo de vida — Configuración de actualización automática
- Atributos — Configuración de claves y atributos
- Diccionarios integrados — Diccionarios geobase integrados
- system.dictionaries — Tabla del sistema con información sobre diccionarios