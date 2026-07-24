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Un diccionario es una asignación (key -> attributes) útil para diversos tipos de listas de referencia. ClickHouse admite funciones especiales para trabajar con diccionarios que pueden usarse en consultas. Es más fácil y eficiente usar diccionarios con funciones que hacer un JOIN con tablas de referencia. Los diccionarios pueden crearse de dos formas:

Creación de un diccionario con una consulta DDL

Los diccionarios pueden crearse con consultas DDL. Este es el método recomendado porque, con los diccionarios creados mediante DDL:
  • No se agregan registros adicionales a los archivos de configuración del servidor.
  • Los diccionarios pueden usarse como entidades de primera clase, como tablas o vistas.
  • Los datos pueden leerse directamente mediante la sintaxis habitual de SELECT, en lugar de funciones de tabla de diccionario. Tenga en cuenta que, al acceder directamente a un diccionario mediante una instrucción SELECT, un diccionario en caché devolverá solo los datos almacenados en caché, mientras que un diccionario sin caché devolverá todos los datos que almacena.
  • Los diccionarios pueden cambiarse de nombre fácilmente.

Sintaxis

Crear un diccionario con un archivo de configuración

Crear un diccionario con un archivo de configuración no se aplica a ClickHouse Cloud. Use DDL (consulte más arriba) y cree el diccionario como el usuario default.
El archivo de configuración del diccionario tiene el siguiente formato:
Puede configurar tantos diccionarios como quiera en el mismo archivo.

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Última modificación el 24 de julio de 2026