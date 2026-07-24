Un diccionario es una asignación ( key -> attributes ) útil para diversos tipos de listas de referencia. ClickHouse admite funciones especiales para trabajar con diccionarios que pueden usarse en consultas. Es más fácil y eficiente usar diccionarios con funciones que hacer un JOIN con tablas de referencia.

Los diccionarios pueden crearse de dos formas:

​ Creación de un diccionario con una consulta DDL

Los diccionarios pueden crearse con consultas DDL. Este es el método recomendado porque, con los diccionarios creados mediante DDL:

No se agregan registros adicionales a los archivos de configuración del servidor.

Los diccionarios pueden usarse como entidades de primera clase, como tablas o vistas.

Los datos pueden leerse directamente mediante la sintaxis habitual de SELECT , en lugar de funciones de tabla de diccionario. Tenga en cuenta que, al acceder directamente a un diccionario mediante una instrucción SELECT , un diccionario en caché devolverá solo los datos almacenados en caché, mientras que un diccionario sin caché devolverá todos los datos que almacena.

, en lugar de funciones de tabla de diccionario. Tenga en cuenta que, al acceder directamente a un diccionario mediante una instrucción , un diccionario en caché devolverá solo los datos almacenados en caché, mientras que un diccionario sin caché devolverá todos los datos que almacena. Los diccionarios pueden cambiarse de nombre fácilmente.

CREATE [OR REPLACE] DICTIONARY [IF NOT EXISTS] [db.]dictionary_name [ON CLUSTER cluster] ( key1 type1 [DEFAULT | EXPRESSION expr1] [IS_OBJECT_ID], key2 type2 [DEFAULT | EXPRESSION expr2], attr1 type2 [DEFAULT | EXPRESSION expr3] [HIERARCHICAL|INJECTIVE], attr2 type2 [DEFAULT | EXPRESSION expr4] [HIERARCHICAL|INJECTIVE] ) PRIMARY KEY key1, key2 SOURCE(SOURCE_NAME([param1 value1 ... paramN valueN])) LAYOUT(LAYOUT_NAME([param_name param_value])) LIFETIME ({MIN min_val MAX max_val | max_val}) SETTINGS(setting_name = setting_value, setting_name = setting_value, ...) COMMENT 'Comment'

Cláusula Descripción Atributos Los atributos del diccionario se especifican de forma similar a las columnas de una tabla. La única propiedad obligatoria es el tipo; todas las demás pueden tener valores predeterminados. PRIMARY KEY Define la(s) columna(s) clave para las búsquedas en el diccionario. Según el layout, se pueden especificar uno o más atributos como claves. SOURCE Define la fuente de datos del diccionario (p. ej., una tabla de ClickHouse, HTTP, PostgreSQL). LAYOUT Controla cómo se almacena el diccionario en memoria (p. ej., FLAT , HASHED , CACHE ). LIFETIME Establece el intervalo de actualización del diccionario. ON CLUSTER Crea el diccionario en un clúster. Opcional. SETTINGS Ajustes adicionales del diccionario. Opcional. COMMENT Añade un comentario de texto al diccionario. Opcional.

​ Crear un diccionario con un archivo de configuración

Crear un diccionario con un archivo de configuración no se aplica a ClickHouse Cloud. Use DDL (consulte más arriba) y cree el diccionario como el usuario default .

El archivo de configuración del diccionario tiene el siguiente formato:

< clickhouse > < comment > An optional element with any content. Ignored by the ClickHouse server. </ comment > <!--Elemento opcional. Nombre de archivo con sustituciones--> < include_from > /etc/metrika.xml </ include_from > < dictionary > <!-- Configuración del diccionario. --> <!-- Se puede incluir cualquier número de secciones de diccionario en un archivo de configuración. --> </ dictionary > </ clickhouse >

Puede configurar tantos diccionarios como quiera en el mismo archivo.

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