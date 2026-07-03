Devuelve información sobre las columnas de la tabla.

Sintaxis

DESC |DESCRIBE TABLE [db.] table [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

DESCRIBE devuelve una fila por cada columna de la tabla con los siguientes valores de tipo La sentenciadevuelve una fila por cada columna de la tabla con los siguientes valores de tipo String

name — El nombre de la columna.

— El nombre de la columna. type — El tipo de la columna.

— El tipo de la columna. default_type — Una cláusula utilizada en la expresión predeterminada de la columna: DEFAULT , MATERIALIZED o ALIAS . Si no hay ninguna expresión predeterminada, se devuelve una cadena vacía.

— Una cláusula utilizada en la expresión predeterminada de la columna: , o . Si no hay ninguna expresión predeterminada, se devuelve una cadena vacía. default_expression — Una expresión especificada después de la cláusula DEFAULT .

— Una expresión especificada después de la cláusula . comment — Un comentario de columna.

— Un comentario de columna. codec_expression — Un codec aplicado a la columna.

— Un codec aplicado a la columna. ttl_expression — Una expresión TTL.

— Una expresión TTL. is_subcolumn — Un indicador cuyo valor es 1 para las subcolumnas internas. Solo se incluye en el resultado si la descripción de subcolumnas está habilitada mediante la configuración describe_include_subcolumns.

Todas las columnas de las estructuras de datos Nested se describen por separado. El nombre de cada columna lleva como prefijo el nombre de la columna padre y un punto.

Para mostrar las subcolumnas internas de otros tipos de datos, use la configuración describe_include_subcolumns

Ejemplo

Query CREATE TABLE describe_example ( id UInt64, text String DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD), user Tuple ( name String, age UInt8) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; DESCRIBE TABLE describe_example; DESCRIBE TABLE describe_example SETTINGS describe_include_subcolumns = 1 ;

Response ┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │ │ text │ String │ DEFAULT │ 'unknown' │ │ ZSTD(1) │ │ │ user │ Tuple(name String, age UInt8) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

La segunda consulta también muestra subcolumnas:

Response ┌─name──────┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┬─is_subcolumn─┐ │ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │ 0 │ │ text │ String │ DEFAULT │ 'unknown' │ │ ZSTD(1) │ │ 0 │ │ user │ Tuple(name String, age UInt8) │ │ │ │ │ │ 0 │ │ user.name │ String │ │ │ │ │ │ 1 │ │ user.age │ UInt8 │ │ │ │ │ │ 1 │ └───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────┘

La sentencia DESCRIBE también puede usarse con subconsultas o expresiones escalares:

DESCRIBE SELECT 1 FORMAT TSV;

o

DESCRIBE ( SELECT 1 ) FORMAT TSV;

Response 1 UInt8

Este uso devuelve metadatos sobre las columnas de resultados de la consulta o subconsulta especificada. Es útil para comprender la estructura de consultas complejas antes de ejecutarlas.

Véase también