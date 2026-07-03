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Devuelve información sobre las columnas de la tabla. Sintaxis
La sentencia DESCRIBE devuelve una fila por cada columna de la tabla con los siguientes valores de tipo String:
  • name — El nombre de la columna.
  • type — El tipo de la columna.
  • default_type — Una cláusula utilizada en la expresión predeterminada de la columna: DEFAULT, MATERIALIZED o ALIAS. Si no hay ninguna expresión predeterminada, se devuelve una cadena vacía.
  • default_expression — Una expresión especificada después de la cláusula DEFAULT.
  • comment — Un comentario de columna.
  • codec_expression — Un codec aplicado a la columna.
  • ttl_expression — Una expresión TTL.
  • is_subcolumn — Un indicador cuyo valor es 1 para las subcolumnas internas. Solo se incluye en el resultado si la descripción de subcolumnas está habilitada mediante la configuración describe_include_subcolumns.
Todas las columnas de las estructuras de datos Nested se describen por separado. El nombre de cada columna lleva como prefijo el nombre de la columna padre y un punto. Para mostrar las subcolumnas internas de otros tipos de datos, use la configuración describe_include_subcolumns. Ejemplo
Query
Response
La segunda consulta también muestra subcolumnas:
Response
La sentencia DESCRIBE también puede usarse con subconsultas o expresiones escalares:
o
Response
Este uso devuelve metadatos sobre las columnas de resultados de la consulta o subconsulta especificada. Es útil para comprender la estructura de consultas complejas antes de ejecutarlas. Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026