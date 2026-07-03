La sentencia
DESC|DESCRIBE TABLE [db.]table [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
DESCRIBE devuelve una fila por cada columna de la tabla con los siguientes valores de tipo String:
name— El nombre de la columna.
type— El tipo de la columna.
default_type— Una cláusula utilizada en la expresión predeterminada de la columna:
DEFAULT,
MATERIALIZEDo
ALIAS. Si no hay ninguna expresión predeterminada, se devuelve una cadena vacía.
default_expression— Una expresión especificada después de la cláusula
DEFAULT.
comment— Un comentario de columna.
codec_expression— Un codec aplicado a la columna.
ttl_expression— Una expresión TTL.
is_subcolumn— Un indicador cuyo valor es
1para las subcolumnas internas. Solo se incluye en el resultado si la descripción de subcolumnas está habilitada mediante la configuración describe_include_subcolumns.
Query
CREATE TABLE describe_example (
id UInt64, text String DEFAULT 'unknown' CODEC(ZSTD),
user Tuple (name String, age UInt8)
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
DESCRIBE TABLE describe_example;
DESCRIBE TABLE describe_example SETTINGS describe_include_subcolumns=1;
La segunda consulta también muestra subcolumnas:
Response
┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │
│ text │ String │ DEFAULT │ 'unknown' │ │ ZSTD(1) │ │
│ user │ Tuple(name String, age UInt8) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
La sentencia DESCRIBE también puede usarse con subconsultas o expresiones escalares:
Response
┌─name──────┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┬─is_subcolumn─┐
│ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │ 0 │
│ text │ String │ DEFAULT │ 'unknown' │ │ ZSTD(1) │ │ 0 │
│ user │ Tuple(name String, age UInt8) │ │ │ │ │ │ 0 │
│ user.name │ String │ │ │ │ │ │ 1 │
│ user.age │ UInt8 │ │ │ │ │ │ 1 │
└───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────┘
o
DESCRIBE SELECT 1 FORMAT TSV;
DESCRIBE (SELECT 1) FORMAT TSV;
Este uso devuelve metadatos sobre las columnas de resultados de la consulta o subconsulta especificada. Es útil para comprender la estructura de consultas complejas antes de ejecutarlas. Véase también
Response
1 UInt8
- Ajuste describe_include_subcolumns.