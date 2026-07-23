CREATE TABLE
Parámetros del motor Los parámetros de
CREATE TABLE test (name String, value UInt32)
ENGINE = AzureQueue(...)
[SETTINGS]
[mode = '',]
[after_processing = 'keep',]
[keeper_path = '',]
...
AzureQueue son los mismos que admite el motor de tabla
AzureBlobStorage. Consulte la sección de parámetros aquí.
Al igual que con el motor de tabla AzureBlobStorage, los usuarios pueden usar el emulador Azurite para el desarrollo local con Azure Storage. Encontrará más información aquí.
Ejemplo
CREATE TABLE azure_queue_engine_table
(
`key` UInt64,
`data` String
)
ENGINE = AzureQueue('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', '*', 'CSV')
SETTINGS mode = 'unordered'
El conjunto de ajustes admitidos es prácticamente el mismo que para el motor de tabla
Configuración
S3Queue, pero sin el prefijo
s3queue_. Consulte la lista completa de ajustes.
Para obtener una lista de los ajustes configurados para la tabla, use la tabla
system.azure_queue_settings. Disponible a partir de la versión
24.10.
A continuación se muestran los ajustes compatibles únicamente con AzureQueue y no aplicables a S3Queue.
Cadena de conexión de Azure Blob Storage a la que mover los archivos procesados correctamente, si el destino es otro contenedor de Azure. Valores posibles:
after_processing_move_connection_string
- String.
Nombre del contenedor al que se moverán los archivos procesados correctamente si el destino es otro contenedor de Azure. Valores posibles:
after_processing_move_container
- String.
CREATE TABLE azure_queue_engine_table
(
`key` UInt64,
`data` String
)
ENGINE = AzureQueue('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', '*', 'CSV')
SETTINGS
mode = 'unordered',
after_processing = 'move',
after_processing_move_connection_string = 'DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
after_processing_move_container = 'dst-container';
Las consultas SELECT están prohibidas de forma predeterminada en las tablas AzureQueue. Esto sigue el patrón común de las colas, en el que los datos se leen una vez y luego se eliminan de la cola. SELECT está prohibido para evitar la pérdida accidental de datos. Sin embargo, en algunos casos puede resultar útil. Para ello, debe establecer la configuración
SELECT en el motor de tabla AzureQueue
stream_like_engine_allow_direct_select en
True.
El motor AzureQueue tiene una configuración especial para las consultas SELECT:
commit_on_select. Establézcala en
False para conservar los datos en la cola después de leerlos, o en
True para eliminarlos.
Descripción
SELECT no resulta especialmente útil para la importación en streaming (salvo para tareas de depuración), porque cada archivo solo puede importarse una vez. Es más práctico crear flujos en tiempo real mediante vistas materializadas. Para ello:
- Use el motor para crear una tabla que consuma desde la ruta especificada en Azure Blob Storage y trátela como un flujo de datos.
- Cree una tabla con la estructura deseada.
- Cree una vista materializada que convierta los datos del motor y los inserte en una tabla creada previamente.
MATERIALIZED VIEW se conecta al motor, empieza a recopilar datos en segundo plano.
Los argumentos del motor tienen la forma
AzureQueue(connection_string, container_name, blobpath, format[, compression]).
Ejemplo:
CREATE TABLE azure_queue_engine_table (key UInt64, data String)
ENGINE=AzureQueue('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', '*', 'CSV')
SETTINGS
mode = 'unordered';
CREATE TABLE stats (key UInt64, data String)
ENGINE = MergeTree() ORDER BY key;
CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO stats
AS SELECT key, data FROM azure_queue_engine_table;
SELECT * FROM stats ORDER BY key;
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo.
_file— Nombre del archivo.
Habilite el registro de la tabla mediante la configuración de tabla
Introspección
enable_logging_to_queue_log=1.
Las capacidades de introspección son las mismas que las del motor de tabla S3Queue, con varias diferencias concretas:
- Use
system.azure_queue_metadata_cachepara el estado en memoria de la cola en las versiones del servidor >= 25.1. Para versiones anteriores, use
system.s3queue_metadata_cache(también contendría información de las tablas
azure).
- Habilite
system.azure_queue_logmediante la configuración principal de ClickHouse; por ejemplo:
Esta tabla persistente contiene la misma información que
<azure_queue_log>
<database>system</database>
<table>azure_queue_log</table>
</azure_queue_log>
system.s3queue_metadata_cache, pero sobre los archivos procesados y fallidos.
La tabla tiene la siguiente estructura:
Ejemplo:
CREATE TABLE system.azure_queue_log
(
`hostname` LowCardinality(String) COMMENT 'Hostname',
`event_date` Date COMMENT 'Event date of writing this log row',
`event_time` DateTime COMMENT 'Event time of writing this log row',
`database` String COMMENT 'The name of a database where current S3Queue table lives.',
`table` String COMMENT 'The name of S3Queue table.',
`uuid` String COMMENT 'The UUID of S3Queue table',
`file_name` String COMMENT 'File name of the processing file',
`rows_processed` UInt64 COMMENT 'Number of processed rows',
`status` Enum8('Processed' = 0, 'Failed' = 1) COMMENT 'Status of the processing file',
`processing_start_time` Nullable(DateTime) COMMENT 'Time of the start of processing the file',
`processing_end_time` Nullable(DateTime) COMMENT 'Time of the end of processing the file',
`exception` String COMMENT 'Exception message if happened'
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(event_date)
ORDER BY (event_date, event_time)
COMMENT 'Contains logging entries with the information files processes by S3Queue engine.'
SELECT *
FROM system.azure_queue_log
LIMIT 1
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
hostname: clickhouse
event_date: 2024-12-16
event_time: 2024-12-16 13:42:47
database: default
table: azure_queue_engine_table
uuid: 1bc52858-00c0-420d-8d03-ac3f189f27c8
file_name: test_1.csv
rows_processed: 3
status: Processed
processing_start_time: 2024-12-16 13:42:47
processing_end_time: 2024-12-16 13:42:47
exception:
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.