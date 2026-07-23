التوكنات المقابلة هي:
1: The cat likes mice.
2: Mice are afraid of dogs.
3: I have two dogs and a cat.
عادةً ما نفضّل البحث بغضّ النظر عن حالة الأحرف، لذلك نحوّل التوكنات إلى أحرف صغيرة:
1: The, cat, likes, mice
2: Mice, are, afraid, of, dogs
3: I, have, two, dogs, and, a, cat
سنزيل أيضًا كلمات الحشو مثل “I” و”the” و”and” لأنها تتكرر في كل صف تقريبًا:
1: the, cat, likes, mice
2: mice, are, afraid, of, dogs
3: i, have, two, dogs, and, a, cat
وعليه، يحتوي الفهرس النصي (من حيث التصور) على المعلومات التالية:
1: cat, likes, mice
2: mice, afraid, dogs
3: have, two, dogs, cat
عند توفير رمز بحث، تتيح بنية الفهرس هذه العثور بسرعة على جميع الصفوف المطابقة.
afraid : [2]
cat : [1, 3]
dogs : [2, 3]
have : [3]
likes : [1]
mice : [1]
two : [3]
أصبحت الفهارس النصية متاحةً بشكل عام (GA) في ClickHouse الإصدار 26.2 والإصدارات الأحدث. في هذه الإصدارات، لا حاجة إلى تهيئة أي إعدادات خاصة لاستخدام الفهرس النصي. نوصي بشدة باستخدام إصدارات ClickHouse >= 26.2 في بيئات الإنتاج.
إنشاء فهرس نصي
لإنشاء فهرس نصي، استخدم الصياغة التالية:
يمكن استخدام الفهارس النصية مع أي إصدار من ClickHouse >= 26.2، بغض النظر عن إعداد التوافق.
يمكن تعريف الفهارس النصية على أعمدة من الأنواع التالية:
Query
CREATE TABLE table
(
key UInt64,
str String,
INDEX text_idx str TYPE text(
-- Mandatory parameters:
tokenizer = splitByNonAlpha
| splitByString[(S)]
| asciiCJK
| ngrams[(N)]
| sparseGrams[(min_length[, max_length[, min_cutoff_length]])]
| array
-- Optional parameters:
[, preprocessor = expression(str)]
[, postprocessor = expression(str)]
[, support_phrase_search = 0 | 1 ] -- experimental
-- Optional advanced parameters:
[, dictionary_block_size = D]
[, dictionary_block_frontcoding_compression = B]
[, posting_list_block_size = C]
[, posting_list_codec = 'none' | 'bitpacking' ]
)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY key
- String وFixedString،
- Array(String) وArray(FixedString)،
- Map (باستخدام الدالتين mapKeys وmapValues)، و
- JSON (باستخدام الدالتين JSONAllPaths و
JSONAllValues).
Array(Nullable(String or FixedString)).
بدلًا من ذلك، لإضافة فهرس نصي إلى جدول موجود:
إذا أضفت فهرسًا إلى جدول موجود، فنوصي بإنشاء الفهرس فعليًا لأجزاء الجدول الحالية (وإلا فسيعتمد البحث في الأجزاء التي لا تحتوي على فهرس على عمليات مسح شاملة بطيئة).
Query
ALTER TABLE table
ADD INDEX text_idx str TYPE text(
-- Mandatory parameters:
tokenizer = splitByNonAlpha
| splitByString[(S)]
| asciiCJK
| ngrams[(N)]
| sparseGrams[(min_length[, max_length[, min_cutoff_length]])]
| array
-- Optional parameters:
[, preprocessor = expression(str)]
[, postprocessor = expression(str)]
[, support_phrase_search = 0 | 1 ] -- experimental
-- Optional advanced parameters:
[, dictionary_block_size = D]
[, dictionary_block_frontcoding_compression = B]
[, posting_list_block_size = C]
[, posting_list_codec = 'none' | 'bitpacking' ]
)
لإزالة فهرس نصي، يُرجى تنفيذ
Query
ALTER TABLE table MATERIALIZE INDEX text_idx SETTINGS mutations_sync = 2;
الوسيطة
Query
ALTER TABLE table DROP INDEX text_idx;
tokenizer (إلزامية). تحدد الوسيطة
tokenizer مُقسِّم الرموز:
splitByNonAlphaيقسم السلاسل النصية عند محارف ASCII غير الأبجدية الرقمية (راجع الدالة splitByNonAlpha).
splitByString(S)يقسم السلاسل النصية باستخدام سلاسل فاصلة
Sيحددها المستخدم (راجع الدالة splitByString). يمكن تحديد الفواصل باستخدام معلمة اختيارية، على سبيل المثال:
tokenizer = splitByString([', ', '; ', '\n', '\\']). لاحظ أن كل سلسلة يمكن أن تتكون من عدة محارف (
', 'في المثال). قائمة الفواصل الافتراضية، إذا لم تُحدَّد صراحةً (على سبيل المثال:
tokenizer = splitByString)، هي مسافة بيضاء واحدة
[' '].
asciiCJKيقسم السلاسل النصية إلى رموز وفقًا لقواعد حدود الكلمات في Unicode (على غرار Unicode Text Segmentation (UAX #29)). وتُشكِّل محارف ASCII الأبجدية الرقمية والشرطات السفلية رموزًا مع الموصلات (ASCII
:للحروف، و
.و
'للمحارف من النوع نفسه). أما محارف Unicode غير التابعة لـ ASCII، بما في ذلك محارف CJK، فتصبح رموزًا من محرف واحد.
ngrams(N)يقسم السلاسل النصية إلى n-grams متساوية الحجم بطول
N(راجع الدالة ngrams). يمكن تحديد طول ngram باستخدام معلمة عدد صحيح اختيارية بين 1 و8، على سبيل المثال:
tokenizer = ngrams(3). حجم ngram الافتراضي، إذا لم يُحدَّد صراحةً (على سبيل المثال:
tokenizer = ngrams)، هو 3.
sparseGrams(min_length, max_length, min_cutoff_length)يقسم السلاسل النصية إلى n-grams متغيرة الطول، بحيث لا يقل طولها عن
min_lengthولا يزيد على
max_length(شاملًا) من المحارف (راجع الدالة sparseGrams). ما لم يُحدَّد ذلك صراحةً، تكون القيم الافتراضية لـ
min_lengthو
max_lengthهي 3 و100. إذا تم توفير المعلمة
min_cutoff_length، فلن تُعاد إلا n-grams التي يكون طولها أكبر من أو مساويًا لـ
min_cutoff_length. مقارنةً بـ
ngrams(N)، يُنتج مُقسِّم الرموز
sparseGramsN-grams متغيرة الطول، مما يتيح تمثيلًا أكثر مرونة للنص الأصلي. على سبيل المثال،
tokenizer = sparseGrams(3, 5, 4)يُنشئ داخليًا 3- و4- و5-grams من سلسلة الإدخال، لكن لا تُعاد إلا 4- و5-grams.
arrayلا يُجري أي تقسيم إلى رموز، أي إن كل قيمة في row هي رمز (راجع الدالة array).
لفهم كيفية قيام مُقسِّم الرموز بتقسيم سلسلة الإدخال، يمكنك استخدام الدالتين tokens وtokensForLikePattern: مثال:
يطبّق مُقسِّم الرموز
splitByString فواصل التقسيم من اليسار إلى اليمين.
وقد يؤدي ذلك إلى حدوث حالات التباس.
على سبيل المثال، ستؤدي سلاسل الفواصل
['%21', '%'] إلى تجزئة
%21abc على هيئة
['abc']، بينما سيؤدي تبديل ترتيب سلسلتي الفواصل إلى
['%', '%21'] إلى إخراج
['21abc'].
في معظم الحالات، ستحتاج إلى أن تُفضِّل المطابقة الفواصل الأطول أولًا.
ويمكن تحقيق ذلك عمومًا عبر تمرير سلاسل الفواصل بترتيب تنازلي حسب الطول.
وإذا كانت سلاسل الفواصل تُشكّل prefix code، فيمكن تمريرها بأي ترتيب.
Query
SELECT tokens('abc def', 'ngrams', 3);
العمل مع مدخلات غير ASCII. يمكن إنشاء فهرس نصي على بيانات نصية بأي لغة وبأي مجموعة محارف. بالنسبة إلى النصوص غير ASCII، يُوصى باستخدام مُقسِّم الرموز
Response
['abc','bc ','c d',' de','def']
asciiCJK لأنه يتعامل بشكل صحيح مع حدود الكلمات في Unicode، بما في ذلك محارف CJK.
وسيطة المعالج المسبق (اختيارية). يشير المعالج المسبق إلى تعبير يُطبَّق على سلسلة الإدخال قبل التقسيم إلى رموز.
تشمل حالات الاستخدام الشائعة لوسيطة المعالج المسبق
- تحويل الأحرف إلى صغيرة/كبيرة، أو طيّ الحالة لتمكين المطابقة غير الحساسة لحالة الأحرف، مثل lower، lowerUTF8، caseFoldUTF8.
- تطبيع UTF-8، مثل normalizeUTF8NFC، normalizeUTF8NFD، normalizeUTF8NFKC، normalizeUTF8NFKD، normalizeUTF8NFKCCasefold، toValidUTF8.
- إزالة المحارف أو السلاسل الفرعية غير المرغوب فيها أو تحويلها، مثل علامات التشكيل، مثل extractTextFromHTML، substring، idnaEncode، translate، removeDiacriticsUTF8.
Nullable(T) أو
LowCardinality(T)، فيجب أن يقبل تعبير المعالج المسبق القيم القابلة للإبطال أو منخفضة الكاردينالية (أي ألّا يطرح استثناءً).
أمثلة:
INDEX idx col TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = lower(col))
INDEX idx col TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = substringIndex(col, '\n', 1))
INDEX idx col TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = lower(extractTextFromHTML(col)))
INDEX idx col TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = removeDiacriticsUTF8(caseFoldUTF8(col)))
INDEX idx lower(col) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = upper(lower(col)))
INDEX idx lower(col) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = concat(lower(col), lower(col)))
- غير مسموح:
INDEX idx lower(col) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = concat(col, col))
تستخدم الدوال hasToken، وhasAllTokens، وhasAnyTokens، وhasPhrase المعالج المسبق لتحويل مصطلح البحث أولًا قبل تقسيمه إلى رموز. لاحظ أنه نظرًا إلى أن المعالج المسبق لا يُطبَّق إلا على مسار الفهرس النصي، فقد تختلف نتائج هذه الدوال بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل
المعالجات المسبقة، من حيث المبدأ، تكافئ تغليف عمود الفهرس أو التعبير بتعبير المعالج المسبق. على سبيل المثال، يمكن محاكاة المعالج المسبق
lower في
INDEX idx col TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = lower(col)) باستخدام
INDEX idx lower(col) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha').
وعيب الصيغة الأخيرة هو أن المعالج المسبق المُحاكى لا يُطبَّق إلا إذا طابق شرط التصفية في بند WHERE.
على سبيل المثال، يطابق
WHERE hasAllTokens(lower(col), [...]) بينما لا يطابق
WHERE hasAllTokens(col, [...]).
لذلك، ولأفضل تجربة استخدام، نوصي باستخدام تعبيرات المعالج المسبق.
SETTINGS use_skip_indexes = 0).
على سبيل المثال،
يعادل ما يلي:
Query
CREATE TABLE table
(
str String,
INDEX idx str TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = lower(str))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
SELECT count() FROM table WHERE hasToken(str, 'Foo');
في هذه الحالة، يُحوِّل تعبير المعالج المسبق عناصر المصفوفة، كل عنصر على حدة. مثال:
Query
CREATE TABLE table
(
str String,
INDEX idx lower(str) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha')
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
SELECT count() FROM table WHERE hasToken(str, lower('Foo'));
لتعريف معالج مسبق في فهرس نصي على أعمدة من النوع Map عند الإنشاء، يجب على المستخدمين تحديد ما إذا كان الفهرس يُبنى على مفاتيح الـMap أم على قيمه. مثال:
Query
CREATE TABLE table
(
arr Array(String),
INDEX idx arr TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = lower(arr))
-- This is not legal:
INDEX idx_illegal arr TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = arraySort(arr))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
SELECT count() FROM tab WHERE hasAllTokens(arr, 'foo');
وسيطة المعالج اللاحق (اختيارية). يشير المعالج اللاحق إلى تعبير يُطبَّق على كل رمز ناتج بعد عملية tokenization. وعلى خلاف المعالج المسبق، الذي يُحوِّل سلسلة الإدخال بالكامل قبل أن يقسّمها الـمُجزِّئ إلى رموز، فإن المعالج اللاحق يعمل على الـرموز نفسها، واحدةً تلو الأخرى. وهذا هو الموضع الطبيعي للتحويلات التي تكون بطبيعتها على مستوى الـرمز. تشمل حالات الاستخدام الشائعة لوسيطة المعالج اللاحق ما يلي:
Query
CREATE TABLE table
(
map Map(String, String),
INDEX idx mapKeys(map) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha', preprocessor = lower(mapKeys(map)))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
SELECT count() FROM tab WHERE hasAllTokens(mapKeys(map), 'foo');
- تصفية كلمات التوقف (رموز شديدة التكرار). فالـرموز الشائعة جدًا مثل “the” و”a” و”is” تحمل قيمة محدودة من حيث صلة البحث وتؤدي إلى تضخيم الفهرس.
يمكنك استخدام المعالج اللاحق لاستبعادها بتحويلها إلى رموز فارغة — وتُتجاهل الـرموز الفارغة، أي لا تُضاف إلى الفهرس.
مثال:
if(str IN ('the', 'a', 'an', 'of', 'in', 'is', 'it'), '', str)
- إزالة الطابع الزمني. كثيرًا ما تبدأ أسطر السجل بطابع زمني منظَّم مثل
2024-01-15T10:23:45أو تتضمنه. تؤدي فهرسة رموز الطابع الزمني إلى تضخيم الفهرس بسلاسل لا تحمل أي صلة بالبحث. توجد طريقتان متكاملتان لتجاهل الطوابع الزمنية:
- نهج المعالج اللاحق: استخدم مُجزِّئ
splitByString(التقسيم حسب المسافات البيضاء) بحيث يصبح الطابع الزمني بالكامل رمزًا واحدًا، ثم استخدم
parseDateTimeOrNullلاكتشافه واستبعاده. مثال:
if(isNull(parseDateTimeOrNull(str, '%Y-%m-%dT%H:%i:%S')), str, '')بالنسبة إلى الطوابع الزمنية التي تتضمن إزاحات timezone أو أجزاءً من الثانية، استخدم
parseDateTimeBestEffortOrNull(str)من دون سلسلة format صريحة.
- نهج المعالج المسبق: أزل الطابع الزمني من سطر السجل الكامل قبل عملية tokenization باستخدام regular expression.
مثال:
replaceRegexpAll(str, '^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2} ', '')ينجح هذا مع أي مُجزِّئ ويكون أكثر كفاءة لأن أحرف الطابع الزمني لا تخضع لعملية tokenization أصلًا. ويمكن الجمع بين النهجين: إذ يزيل المعالج المسبق الطابع الزمني، بينما يُطبِّع المعالج اللاحق الـرموز المتبقية أو يصفّيها (مثل التحويل إلى أحرف صغيرة + حذف كلمات الشدة مثل
ERRORأو
INFO).
- نهج المعالج اللاحق: استخدم مُجزِّئ
- التجذير. يؤدي ربط كل رمز بجذره إلى تحسين شمولية البحث عبر مطابقة المتغيرات الصرفية التي تشترك في الجذر نفسه.
على سبيل المثال، عند استخدام التجذير للغة الإنجليزية، فإن “running” و”runs” و”run” جميعها تُختزل إلى “run”، لذا فإن query عن أي من هذه المتغيرات يطابقها جميعًا.
يوفّر ClickHouse الدالة stem مدمجة لعدة لغات.
مثال:
stem(str, 'en')
- تطبيع حالة الأحرف. تحويل الـرموز إلى أحرف صغيرة أو كبيرة لتمكين case-insensitive matching، مثل lower وlowerUTF8. بالنسبة إلى التحويل إلى الأحرف الصغيرة أو الكبيرة، نوصي باستخدام معالج مسبق بدلًا من معالج لاحق.
Array(String)، يظل المُعالج اللاحق يعمل على الرموز المميزة الفردية بوصفها قيمًا من نوع
String العادي.
يُحظر استخدام الدوال غير الحتمية.
يُطبَّق المُعالج اللاحق على كل رمز مميّز يُولَّد أثناء إنشاء الفهرس (وبالنسبة إلى المُجزِّئ
array، يُعدّ كل عنصر في المصفوفة رمزًا مميّزًا). وعند وقت تنفيذ الاستعلام، يعتمد السلوك على الدالة:
- بالنسبة إلى
hasTokenو
hasAllTokensو
hasAnyTokensو
hasPhrase(مع أي مُجزِّئ مدعوم): يُطبَّق المُعالج اللاحق على كلٍّ من الرموز المميزة في النص المراد البحث داخله وعبارة البحث، مما يتيح مطابقة مُطبَّعة بالكامل (مثل البحث غير الحسّاس لحالة الأحرف). وبالنسبة إلى
hasPhrase، تُرتَّب الرموز المميزة بعد المعالجة اللاحقة بشكل متجاور، لذا فإن أي رمز مميّز يحذفه المُعالج اللاحق لا يترك فجوة موضعية، وتظل العبارة مطابقة عبره — على سبيل المثال، مع مُعالج لاحق لكلمات التوقف يحذف
the، فإن
hasPhrase(col, 'see cat')يطابق المستند
see the cat.
- بالنسبة إلى جميع الدوال الأخرى (
=,
IN,
has,
hasAny,
hasAll,
mapContains*): لا تُطبَّق المعالجة اللاحقة إلا على عبارة البحث لأغراض lookup لتلميح الفهرس؛ بينما يظل المسند على مستوى الصف يقارن بقيم العمود الأصلية.
- إزالة كلمات التوقف باستخدام تعبير مُعالج لاحق:
CREATE TABLE table
(
str String,
INDEX idx(str) TYPE text(
tokenizer = 'splitByNonAlpha',
postprocessor = if(str IN ('the', 'a', 'an', 'of', 'in', 'is', 'it'), '', str)
)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
- أزِل الطوابع الزمنية باستخدام تعبير المعالجة اللاحقة:
-- Log lines: '2024-01-15T10:23:45 ERROR connection failed'
-- The splitByString tokenizer (default: whitespace) keeps the full timestamp as one token.
-- parseDateTimeOrNull detects and drops it; non-timestamp words are kept.
CREATE TABLE logs
(
id UInt64,
line String,
INDEX idx(line) TYPE text(
tokenizer = 'splitByString',
postprocessor = if(isNull(parseDateTimeOrNull(line, '%Y-%m-%dT%H:%i:%S')), line, '')
)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- Only message-level words are indexed; timestamp tokens are not stored.
SELECT count() FROM logs WHERE hasAllTokens(line, ['ERROR']); -- fast index lookup
SELECT count() FROM logs WHERE hasAllTokens(line, ['2024-01-15T10:23:45']); -- returns 0: token was never indexed
- أزِل الطوابع الزمنية باستخدام تعبير المعالجة المسبقة:
-- The preprocessor strips the ISO timestamp prefix before tokenization.
-- Any tokenizer can be used; timestamp characters are never seen by the tokenizer.
CREATE TABLE logs
(
id UInt64,
line String,
INDEX idx(line) TYPE text(
tokenizer = 'splitByNonAlpha',
preprocessor = replaceRegexpAll(line, '^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2} ', '')
)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
- أزل الطوابع الزمنية باستخدام تعبير يجمع بين معالج مسبق ومعالج لاحق:
-- Preprocessor strips the timestamp, then lowercases the remainder.
-- Postprocessor drops the severity word (error, info, warn, debug) after tokenization.
-- Result: only substantive message words are stored in the index.
CREATE TABLE logs
(
id UInt64,
line String,
INDEX idx(line) TYPE text(
tokenizer = 'splitByNonAlpha',
preprocessor = lower(replaceRegexpAll(line, '^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2} ', '')),
postprocessor = if(line IN ('error', 'info', 'warn', 'warning', 'debug', 'critical'), '', line)
)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- Example log line: '2024-01-15T10:23:45 ERROR connection failed'
-- After preprocessor: 'error connection failed'
-- After tokenization: ['error', 'connection', 'failed']
-- After postprocessor: ['connection', 'failed'] ← 'error' dropped as severity word
SELECT count() FROM logs WHERE hasAllTokens(line, ['connection']);
- اشتقاق جذور التوكنات باستخدام تعبير للمعالجة اللاحقة:
دعم الدوال. بالنسبة إلى الشروط التي تستعين بالفهرس النصي، تُطبَّق المعالجة المسبقة والمعالجة اللاحقة على قيمة البحث قبل الفحص على مستوى granule، بحيث يستخدم البحث في الفهرس الرموز نفسها التي خُزِّنت عند إنشاء الفهرس. في معظم الدوال (
CREATE TABLE table
(
str String,
INDEX idx(str) TYPE text(
tokenizer = 'splitByNonAlpha',
postprocessor = stem(str, 'en')
)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
-- The query token 'running' is stemmed to 'run' before the lookup,
-- matching rows that contain 'run', 'runs', 'ran', 'running', etc.
SELECT count() FROM table WHERE hasAllTokens(str, ['running']);
=,
IN,
startsWith,
endsWith,
LIKE,
mapContains*)، لا يُستخدم الفهرس النصي إلا لتخطي كتل البيانات غير ذات الصلة؛ ويظل ClickHouse يتحقق من كل صف متبقٍّ باستخدام الشرط الأصلي على بيانات العمود الأصلية.
بالنسبة إلى دوال البحث عن الرموز (
hasToken,
hasAllTokens,
hasAnyTokens)، يكون الفهرس النصي هو مسار التقييم الأساسي: يطبّع ClickHouse الـ needle باستخدام المعالجة المسبقة نفسها، ومُقسِّم الرموز، والمعالجة اللاحقة التي طُبِّقت عند إنشاء الفهرس، ويستخدم هذه الصيغة المُطبَّعة لكلٍّ من أجزاء الجدول المفهرسة وغير المفهرسة. ومع وجود معالجة لاحقة، تُطبَّع أيضًا رموز الـ haystack وقت الاستعلام (مع أي مُقسِّم رموز، وليس فقط
array)، بحيث يخضع جانبا المقارنة للتحويل نفسه على نحو متسق، ولا تعتمد النتيجة على ما إذا كان الفهرس يُقرأ مباشرةً (الإعداد
query_plan_direct_read_from_text_index) أو ما إذا كان جزء معيّن يحتوي على فهرس materialized — على سبيل المثال، تمكين المطابقة غير الحساسة لحالة الأحرف في
hasAllTokens(col, ['FOO']) باستخدام معالجة لاحقة
lower.
من دون
support_phrase_search، تستخدم
hasPhrase الفهرس على سبيل الاستدلال فقط، وتتحقق من كل صف متبقٍّ باستخدام الشرط الأصلي؛ وتقوم المعالجة اللاحقة أيضًا بتطبيع كلٍّ من العبارة ورموز الـ haystack بالطريقة نفسها، بحيث تكون النتيجة مستقلة عن مسار القراءة، ولا تؤدي الرموز التي تُسقطها المعالجة اللاحقة إلى كسر تجاور العبارة. ومع
support_phrase_search = 1، تستخدم
hasPhrase قراءات مباشرة دقيقة (مع الاستمرار في تطبيق المعالجة اللاحقة، إن وُجدت).
تُتجاهل رموز البحث التي تحوّلها المعالجة اللاحقة إلى سلسلة فارغة، أي تُعامَل على أنها غير موجودة في عبارة البحث.
¹ يستخدم
|الدالة
|يدعم معالجًا مسبقًا
|مُقسِّمات الرموز المتوافقة
|يدعم معالجًا لاحقًا
=
|نعم
|جميعها
|نعم
IN
|نعم
|جميعها
|نعم
|hasToken
|نعم
|جميعها (مصمَّم لـ
splitByNonAlpha)
|نعم
|hasAnyTokens(col, str)
|نعم
|جميعها
|نعم
|hasAllTokens(col, str)
|نعم
|جميعها
|نعم
|hasAnyTokens(col, arr)
|لا (تُعامَل عناصر المصفوفة كرموز كما هي)
|جميعها
|نعم
|hasAllTokens(col, arr)
|لا (تُعامَل عناصر المصفوفة كرموز كما هي)
|جميعها
|نعم
|hasPhrase
|نعم
splitByNonAlpha,
splitByString,
ngrams,
asciiCJK
|نعم
|startsWith
|نعم
splitByNonAlpha,
ngrams,
sparseGrams,
asciiCJK
|نعم
|endsWith
|نعم
splitByNonAlpha,
ngrams,
sparseGrams,
asciiCJK
|نعم
|like
|نعم¹
splitByNonAlpha,
ngrams,
sparseGrams,
asciiCJK¹
|نعم¹
|match
|نعم¹
splitByNonAlpha,
ngrams,
sparseGrams,
asciiCJK¹
|نعم¹
|ilike
|نعم² (
lower/
upper فقط)
splitByNonAlpha,
array²
|لا²
|mapContainsKey
|نعم
|جميعها
|نعم
|mapContainsValue
|نعم
|جميعها
|نعم
|mapContainsKeyLike
|نعم
splitByNonAlpha,
ngrams,
sparseGrams,
asciiCJK
|نعم
|mapContainsValueLike
|نعم
splitByNonAlpha,
ngrams,
sparseGrams,
asciiCJK
|نعم
|has
|نعم
array
|نعم
|hasAny
|نعم
array
|نعم
|hasAll
|نعم
array
|نعم
LIKE و
match القراءة المباشرة كتلميح مع مُقسِّمات الرموز المذكورة، وإلا فيلجآن إلى المسح الشامل.
ويدعم
LIKE أيضًا القراءة المباشرة (من دون تلميح) (مفعّلة عبر
use_text_index_like_evaluation_by_dictionary_scan) مع مُقسِّمَي الرموز
splitByNonAlpha و
array من دون معالج مسبق أو لاحق.
² لا يدعم
ILIKE إلا عبر القراءة المباشرة (من دون تلميح) (
use_text_index_like_evaluation_by_dictionary_scan = 1، مع مُقسِّم الرموز
splitByNonAlpha أو
array).
ولا يوجد مسار بديل لاستخدام الفهرس كتلميح: إذا كان هذا الإعداد معطّلًا أو لم يكن مُقسِّم الرموز ضمن المجموعة المدعومة، فلن يُستخدَم الفهرس مع
ILIKE.
ويجب أن يكون المعالج المسبق، إن وُجد، هو
lower أو
upper؛ أما المعالجات اللاحقة فغير مدعومة.
تجريبي: دعم وسيطة البحث عن العبارة (اختيارية).
المعلمة التجريبية
support_phrase_search (الافتراضي:
0) تتحكم في ما إذا كان الفهرس يخزّن مواضع الـtoken.
عند ضبطها على
1، يخزّن الفهرس أيضًا بيانات المواضع (في ملف
.pos)، مما يتيح المطابقة الدقيقة للعبارات عبر القراءات المباشرة للدالة
hasPhrase.
يؤدي تخزين المواضع إلى زيادة حجم الفهرس على القرص ورفع تكلفة الكتابة، لذا فهو خيار اختياري.
تنسيق التخزين على القرص ليس مستقرًا بعد، لذلك فهذه المعلمة تجريبية وقد تتغير في إصدار مستقبلي.
لذلك، يتطلب إنشاء فهرس مع
support_phrase_search = 1 تمكين إعداد MergeTree
allow_experimental_text_index_phrase_search.
اضبط
support_phrase_search = 0 (الافتراضي) للاحتفاظ بتخزين يعتمد على قائمة الترحيل فقط؛ وتبقى الفهارس النصية التي أُنشئت دون هذه الوسيطة بلا مواضع.
حبيبية الفهرس.
تُنفَّذ الفهارس النصية داخل ClickHouse كنوع من فهارس التخطي.
ومع ذلك، وعلى خلاف فهارس التخطي الأخرى، تستخدم الفهارس النصية حبيبية لا نهائية (100 مليون).
ويمكن ملاحظة ذلك في تعريف جدول الفهرس النصي.
مثال:
Query
CREATE TABLE table(
k UInt64,
s String,
INDEX idx s TYPE text(tokenizer = ngrams(2)))
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY k;
SHOW CREATE TABLE table;
يضمن الارتفاع الكبير جدًا في حبيبية الفهرس إنشاء فهرس نصي للجزء بالكامل. ويُتجاهل أي حبيبية الفهرس مُحدَّدة صراحةً.
Response
┌─statement──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.table ↴│
│↳( ↴│
│↳ `k` UInt64, ↴│
│↳ `s` String, ↴│
│↳ INDEX idx s TYPE text(tokenizer = ngrams(2)) GRANULARITY 100000000↴│ <-- here
│↳) ↴│
│↳ENGINE = MergeTree ↴│
│↳ORDER BY k ↴│
│↳SETTINGS index_granularity = 8192 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
استخدام فهرس نصي في استعلامات SELECT أمر مباشر، إذ تستفيد دوال البحث الشائعة في السلاسل النصية من الفهرس تلقائيًا. إذا لم يكن هناك فهرس على عمود أو جزء جدول، فستعتمد دوال البحث في السلاسل النصية على عمليات مسح بطيئة بالقوة الغاشمة.
استخدام فهرس نصي
نوصي باستخدام الدالتين
hasAnyTokens و
hasAllTokens للبحث في الفهرس النصي؛ يُرجى الاطلاع على أدناه.
تعمل هاتان الدالتان مع جميع المجزئات المتاحة وجميع تعبيرات المعالجة المسبقة واللاحقة الممكنة.
ونظرًا إلى أن الدوال المدعومة الأخرى سبقت الفهرس النصي تاريخيًا، فقد كان عليها الاحتفاظ بسلوكها القديم في كثير من الحالات (مثلًا، عدم دعم المعالجة المسبقة أو اللاحقة).
يمكن استخدام فهرس نصي إذا استُخدمت دوال النص في بند
الدوال المدعومة
WHERE أو بنود
PREWHERE:
SELECT [...]
FROM [...]
WHERE string_search_function(column_with_text_index)
=
= (equals) يطابق مصطلح البحث المعطى بالكامل.
مثال:
SELECT * from table WHERE str = 'Hello';
IN
IN (in) يشبه
equals، لكنه يطابق كل مصطلحات البحث.
مثال:
SELECT * from table WHERE str IN ('Hello', 'World');
NOT IN (
notIn) غير مدعوم في الفهرس النصي.
LIKE and
match
تستخدم هذه الدوال حاليًا الفهرس النصي للتصفية فقط إذا كان الـ مجزئ في الفهرس هو
splitByNonAlpha أو
ngrams أو
sparseGrams.
لاستخدام
لا يدعم الفهرس النصي
NOT LIKE (
notLike).
LIKE (like) والدالة match مع الفهارس النصية، يجب أن يتمكن ClickHouse من استخراج رموز كاملة من عبارة البحث.
وبالنسبة إلى الفهرس الذي يستخدم مجزئ من النوع
ngrams، يتحقق ذلك إذا كان طول السلاسل النصية المطلوب البحث عنها بين أحرف البدل مساويًا لطول ngram أو أكبر منه.
Example لفهرس نصي يستخدم مجزئ من النوع
splitByNonAlpha:
يمكن أن يطابق
SELECT count() FROM table WHERE comment LIKE 'support%';
support في المثال كلمات مثل
support و
supports و
supporting وغيرها.
هذا النوع من الاستعلامات هو استعلام عن سلسلة فرعية، ولا يمكن تسريعه باستخدام فهرس نصي.
لاستفادة من فهرس نصي في استعلامات LIKE، يجب إعادة كتابة نمط LIKE على النحو التالي:
تضمن المسافات الواقعة إلى يسار
SELECT count() FROM table WHERE comment LIKE ' support %'; -- or `% support %`
support ويمينه إمكانية استخراج هذا المصطلح على أنه رمز.
ولحسن الحظ، توجد حالة خاصة يمكن فيها لـ ClickHouse الاستفادة من الفهرس المقلوب لتسريع استعلامات LIKE بشكل كبير.
راجع قسم ضبط أداء LIKE/ILIKE لمزيد من التفاصيل.
يختبر multiSearchAny وصيغته الخاصة بـ UTF-8، multiSearchAnyUTF8، ما إذا كانت أيٌّ من عدة سلاسل فرعية حرفية تظهر في النص المُراد البحث فيه، بينما يختبر multiMatchAny ما إذا كان أيٌّ من عدة تعبيرات نمطية يطابق. تستخدم هذه الدوال الفهرس النصي بالشروط نفسها التي تستخدمها
multiSearchAny و
multiMatchAny
LIKE و
match (انظر أعلاه): يجب أن يتمكن ClickHouse من استخراج رموز كاملة من كل needle، ويجب أن تكون قائمة needles ثابتة.
تُقرأ
granule إذا كان من المحتمل أن تحتوي على أي needle.
بالنسبة إلى
multiMatchAny، إذا تعذر اختزال نمط واحد إلى متطلب رمز (على سبيل المثال
.*، الذي يطابق أي مستند)، فلن يمكن استخدام الفهرس النصي، وسيرجع الاستعلام إلى فحص كامل.
كما هو الحال مع
LIKE و
match، يعمل البحث بالسلاسل الفرعية والتعبيرات النمطية بأفضل شكل مع مجزئات
ngrams و
sparseGrams.
تفهرس مجزئات النص هذه n-grams متداخلة من الأحرف، لذلك يُحلَّل needle إلى n-grams موجودة في الفهرس أينما ظهر needle كسلسلة فرعية، بغض النظر عمّا إذا كان يبدأ أو ينتهي في منتصف كلمة.
وبالتالي يمكن استخدام needle كما هو، ما دام طوله لا يقل عن حجم n-gram.
Example للفهرس النصي مع مجزئ
ngrams:
وعلى النقيض من ذلك، لا يفهرس المُجزِّئ
SELECT count() FROM table WHERE multiSearchAny(comment, ['clickhouse', 'support']);
splitByNonAlpha سوى الرموز الكاملة (أي الكلمات الكاملة).
ولأن
needle قد يبدأ أو ينتهي في منتصف كلمة، فإن ClickHouse يتجاهل الرمزين الأول والأخير في كل
needle، بحيث لا يمكن للفهرس تقليم الحبيبات إلا بالاعتماد على الرموز الكاملة.
ولكي يستخدم البحث عن
substring والبحث بالتعبيرات النمطية الفهرس مع
splitByNonAlpha، أَحِط كل
needle بمحارف فاصلة (مثل المسافات) بحيث يُكوِّن رمزًا كاملًا واحدًا أو أكثر.
مثال على الفهرس النصي مع المُجزِّئ
splitByNonAlpha:
SELECT count() FROM table WHERE multiSearchAny(comment, [' clickhouse ', ' support ']);
على غرار
startsWith and
endsWith
LIKE، لا يمكن للدالتين startsWith وendsWith استخدام فهرس نصي إلا إذا أمكن استخراج رموز كاملة من عبارة البحث.
وبالنسبة إلى الفهرس الذي يستخدم مجزئ
ngrams، يتحقق ذلك إذا كان طول السلاسل النصية المطلوب البحث عنها بين أحرف البدل مساويًا لطول ngram أو أكبر منه.
وعندما يستخدم الفهرس النصي معالجًا لاحقًا، يظل بإمكان هاتين الدالتين استخدام الفهرس في وضع Hint إذا بقيت رموز التلميح المستخرجة غير فارغة بعد التطبيع. وإذا أدى التطبيع إلى إسقاط جميع رموز التلميح، فلن يُستخدم الفهرس لهذا المسند.
مثال على فهرس نصي يستخدم مجزئ
splitByNonAlpha:
في هذا المثال، لا يُعدّ
SELECT count() FROM table WHERE startsWith(comment, 'clickhouse support');
clickhouse إلا رمزًا واحدًا.
أما
support فلا يُعدّ رمزًا لأنه يمكن أن يطابق
support و
supports و
supporting وغيرها.
للعثور على جميع rows التي تبدأ بـ
clickhouse supports، يُرجى إنهاء نمط البحث بمسافة لاحقة:
وبالمثل، ينبغي استخدام
startsWith(comment, 'clickhouse supports ')`
endsWith مع مسافة في البداية:
SELECT count() FROM table WHERE endsWith(comment, ' olap engine');
hasToken
تُطابِق الدالة hasToken رمزًا واحدًا محددًا. وعلى عكس الدوال المذكورة سابقًا، فإنها لا تُجزِّئ مصطلح البحث إلى رموز (إذ تفترض أن المُدخل عبارة عن رمز واحد). مثال:
يبدو استخدام الدالة
hasToken بسيطًا، لكنه ينطوي على بعض الجوانب التي قد تُسبب مشكلات عند استخدامها في عمليات البحث في فهارس النص مع مُقسِّمات الرموز غير
splitByNonAlpha و/أو تعبيرات المعالجة المسبقة/اللاحقة.
نوصي باستخدام
hasAnyTokens و
hasAllTokens بدلًا من ذلك.الصيغ غير الحساسة لحالة الأحرف
hasTokenCaseInsensitive و
hasTokenCaseInsensitiveOrNull ليست مدركة لفهرس النص — فهي تعمل دائمًا على شكل فحص كامل للصفوف حتى على الأعمدة المفهرسة نصيًا. ولإجراء مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف، استخدم معالجًا مسبقًا أو لاحقًا من نوع
lower(...) واجمعه مع
hasToken /
hasAllTokens /
hasAnyTokens.
SELECT count() FROM table WHERE hasToken(comment, 'clickhouse');
تُطابِق الدالتان hasAnyTokens وhasAllTokens أيًّا من الرموز المعطاة أو جميعها. تقبل هاتان الدالتان رموز البحث إما كسلسلة نصية ستُجزَّأ إلى رموز باستخدام نفس المجزئ المستخدم لعمود الفهرس، أو كمصفوفة من الرموز المُعالجة مسبقًا، والتي لن يُجرى عليها أي تقسيم قبل البحث. راجع توثيق الدالة لمزيد من المعلومات. مثال:
hasAnyTokens and
hasAllTokens
-- Search tokens passed as string argument
SELECT count() FROM table WHERE hasAnyTokens(comment, 'clickhouse olap');
SELECT count() FROM table WHERE hasAllTokens(comment, 'clickhouse olap');
-- Search tokens passed as Array(String)
SELECT count() FROM table WHERE hasAnyTokens(comment, ['clickhouse', 'olap']);
SELECT count() FROM table WHERE hasAllTokens(comment, ['clickhouse', 'olap']);
تُطابِق الدالة hasPhrase عبارةً ما: إذ يجب أن تظهر جميع الرموز بشكل متتالٍ وبالترتيب نفسه كما في سلسلة البحث. وعلى خلاف
hasPhrase
hasAllTokens، التي تشترط فقط وجود جميع الرموز في أي موضع، فإن
hasPhrase تشترط أن تظهر كتسلسل متصل.
تُجزَّأ عبارة البحث إلى رموز باستخدام المجزئ نفسه المُعدّ لعمود الفهرس.
وعندما يستخدم فهرس النص معالجًا لاحقًا، تُطبَّع عبارة البحث أيضًا قبل البحث في الفهرس.
لاحظ أن الدالة تتطلب أحد مجزئات
splitByNonAlpha أو
splitByString أو
ngrams أو
asciiCJK.
مثال:
-- Matches: 'clickhouse' and 'olap' must appear consecutively in that order
SELECT count() FROM table WHERE hasPhrase(comment, 'clickhouse olap');
-- Does NOT match a row containing 'olap clickhouse' (wrong order)
-- Does NOT match a row containing 'clickhouse fast olap' (non-consecutive)
تُطابِق دالة المصفوفات has
has
رمز واحدًا ضمن مصفوفة من السلاسل النصية.
مثال:
SELECT count() FROM table WHERE has(array, 'clickhouse');
تتحقق دوال المصفوفات hasAny و hasAll مما إذا كان عمود المصفوفة المفهرس يحتوي على أيٍّ من مجموعة ثابتة من سلاسل البحث أو عليها كلها. مثال:
hasAny و
hasAll
SELECT count() FROM table WHERE hasAny(tags, ['clickhouse', 'olap']);
SELECT count() FROM table WHERE hasAll(tags, ['clickhouse', 'olap']);
تُطابِق الدالة mapContains (وهي alias لـ
mapContains
mapContainsKey) مع الرموز المستخرجة من السلسلة النصية المطلوب البحث فيها ضمن مفاتيح الـ map.
ويشبه هذا السلوك الدالة
equals مع عمود
String.
ولا يُستخدَم فهرس نصي إلا إذا كان قد أُنشئ على expression
mapKeys(map).
Example:
SELECT count() FROM table WHERE mapContainsKey(map, 'clickhouse');
-- OR
SELECT count() FROM table WHERE mapContains(map, 'clickhouse');
تُطابِق الدالة mapContainsValue الرموز المميزة المستخرجة من السلسلة النصية المطلوب البحث فيها داخل قيم
mapContainsValue
map.
ويشبه سلوكها سلوك الدالة
equals مع عمود
String.
ولا يُستخدم الفهرس النصي إلا إذا كان قد أُنشئ على التعبير
mapValues(map).
مثال:
SELECT count() FROM table WHERE mapContainsValue(map, 'clickhouse');
تُطابِق الدالتان mapContainsKeyLike و mapContainsValueLike نمطًا مع جميع مفاتيح Map أو قيمه (على الترتيب). مثال:
mapContainsKeyLike و
mapContainsValueLike
SELECT count() FROM table WHERE mapContainsKeyLike(map, '% clickhouse %');
SELECT count() FROM table WHERE mapContainsValueLike(map, '% clickhouse %');
يمكن استخدام عامل الوصول operator[] مع الفهرس النصي لتصفية المفاتيح والقيم. ولا يُستخدم الفهرس النصي إلا إذا أُنشئ على التعبيرين
operator[]
mapKeys(map) أو
mapValues(map)، أو كليهما.
مثال:
راجع الأمثلة التالية لاستخدام الأعمدة من النوع
SELECT count() FROM table WHERE map['engine'] = 'clickhouse';
Array(T) و
Map(K, V) مع الفهرس النصي.
تخيّل منصة تدوين، يصنّف فيها الكتّاب تدويناتهم باستخدام الكلمات المفتاحية. ونريد أن يتمكّن المستخدمون من اكتشاف المحتوى ذي الصلة عبر البحث عن الموضوعات أو النقر عليها. ضع في اعتبارك تعريف الجدول التالي:
فهرسة أعمدة Array(String)
بدون فهرس نصّي، يتطلّب العثور على منشورات تتضمن كلمة محددة (مثل
CREATE TABLE posts
(
post_id UInt64,
title String,
content String,
keywords Array(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (post_id);
clickhouse) فحص جميع السجلات:
مع توسّع المنصة، يصبح هذا أبطأ تدريجيًا لأن الاستعلام يجب أن يفحص كل مصفوفة
SELECT count() FROM posts WHERE has(keywords, 'clickhouse'); -- slow full-table scan - checks every keyword in every post
keywords في كل صف.
للتغلّب على مشكلة الأداء هذه، نُعرّف فهرسًا نصيًا للعمود
keywords:
ALTER TABLE posts ADD INDEX keywords_idx(keywords) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha);
ALTER TABLE posts MATERIALIZE INDEX keywords_idx; -- Don't forget to rebuild the index for existing data
في العديد من حالات استخدام observability، تُقسَّم رسائل السجل إلى “مكوّنات” وتُخزَّن باستخدام أنواع البيانات المناسبة، مثلًا التاريخ والوقت للطابع الزمني، وenum لمستوى السجل، وما إلى ذلك. من الأفضل تخزين حقول المقاييس كأزواج مفتاح-قيمة. تحتاج فرق العمليات إلى البحث بكفاءة في السجلات لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والحوادث الأمنية، والمراقبة. خذ جدول السجلات هذا على سبيل المثال:
فهرسة أعمدة Map
من دون فهرس نصي، يتطلب البحث في بيانات Map إجراء مسح كامل للجدول:
CREATE TABLE logs
(
id UInt64,
timestamp DateTime,
message String,
attributes Map(String, String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (timestamp);
مع ازدياد حجم السجلات، تصبح هذه الاستعلامات بطيئة. يتمثل الحل في إنشاء فهرس نصي لمفاتيح Map وقيمها. استخدم mapKeys لإنشاء فهرس نصي عندما تحتاج إلى العثور على السجلات بناءً على أسماء الحقول أو أنواع السمات:
-- Finds all logs with rate limiting data:
SELECT * FROM logs WHERE has(mapKeys(attributes), 'rate_limit'); -- slow full-table scan
-- Finds all logs from a specific IP:
SELECT * FROM logs WHERE has(mapValues(attributes), '192.168.1.1'); -- slow full-table scan
استخدم mapValues لإنشاء فهرس نصي عندما تحتاج إلى البحث في المحتوى الفعلي للسمات نفسها:
ALTER TABLE logs ADD INDEX attributes_keys_idx mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array);
ALTER TABLE posts MATERIALIZE INDEX attributes_keys_idx;
أمثلة على الاستعلامات:
ALTER TABLE logs ADD INDEX attributes_vals_idx mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array);
ALTER TABLE posts MATERIALIZE INDEX attributes_vals_idx;
-- Find all rate-limited requests:
SELECT * FROM logs WHERE mapContainsKey(attributes, 'rate_limit'); -- fast
-- Finds all logs from a specific IP:
SELECT * FROM logs WHERE has(mapValues(attributes), '192.168.1.1'); -- fast
-- Finds all logs where any attribute includes an error:
SELECT * FROM logs WHERE mapContainsValueLike(attributes, '% error %'); -- fast
يمكن استخدام الفهارس النصية مع أعمدة
فهرسة أعمدة JSON
JSON بثلاث طرق:
- فهارس على أعمدة فرعية محددة — أنشئ فهرسًا نصيًا على مسار JSON معروف، تمامًا كما تفعل مع عمود عادي. يؤدي ذلك إلى فهرسة القيم الموجودة في هذا المسار.
- فهارس قائمة على المسار باستخدام JSONAllPaths — تُفهرِس جميع المسارات الموجودة في كل granule لتخطي الـ granules التي لا يمكن أن تحتوي على المسار المطلوب في الاستعلام. وهذا مشابه لأعمدة
Map.
- فهارس قائمة على القيم باستخدام JSONAllValues — تُفهرِس جميع القيم عبر جميع مسارات JSON لتسريع البحث النصي الكامل في أي عمود JSON فرعي باستخدام فهرس واحد.
يمكنك إنشاء فهرس تخطٍّ على أي عمود فرعي في JSON باستخدام الصياغة نفسها المستخدمة مع الأعمدة العادية. توجد طريقتان للإشارة إلى عمود JSON فرعي في تعبير الفهرس:
فهارس على أعمدة فرعية محددة
- مسار محدد النوع مُعرَّف في تلميح نوع JSON — ويمكن الوصول إليه بالاسم مباشرةً:
json.a.
- مسار Dynamic مع تحويل نوع صريح — استخدم صياغة تحويل النوع
:::
json.b::String.
مثال على استعلام:
Query
CREATE TABLE sensor_data
(
data JSON(sensor_id String),
INDEX idx_sensor data.sensor_id TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_location data.location::String TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS index_granularity = 1;
INSERT INTO sensor_data SELECT toJSONString(map('sensor_id', 'id_' || number , 'location', 'room_' || toString(number))) FROM numbers(4);
INSERT INTO sensor_data SELECT toJSONString(map('sensor_id', 'id_' || number, 'location', 'room_' || toString(number))) FROM numbers(4, 4);
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM sensor_data WHERE data.sensor_id = 'id_5';
مثال لاستعلام:
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx_sensor
Description: text
Condition: (mode: All; tokens: ["5", "id"])
Parts: 1/2
Granules: 1/8
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM sensor_data WHERE data.location::String = 'room_5';
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx_location
Description: text
Condition: (mode: All; tokens: ["5", "room"])
Parts: 1/2
Granules: 1/8
على غرار أعمدة
الفهارس المستندة إلى المسار باستخدام JSONAllPaths
Map، يمكن إنشاء فهارس نصية على أعمدة JSON باستخدام
JSONAllPaths.
يخزّن الفهرس مجموعة مسارات JSON الموجودة في كل حبيبة، ويستخدمها لتخطّي الحبيبات التي لا يحتوي فيها الاستعلام على المسار المطلوب.
مثال على تعريف الفهرس:
يمكنك استخدام
Query
CREATE TABLE events
(
data JSON,
INDEX idx JSONAllPaths(data) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO events VALUES ('{"user": {"name": "Alice"}, "action": "login"}');
INSERT INTO events VALUES ('{"metric": {"cpu": 0.95}, "host": "srv1"}');
EXPLAIN indexes = 1 للتحقق من استخدام فهرس التخطي.
عندما يكون المسار موجودًا في جزء واحد فقط، يتجاوز الفهرس الجزء الآخر.
مثال:
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data.user.name = 'Alice';
عندما لا يوجد المسار في أي جزء، تُتخطى جميع الأجزاء والحبيبات. مثال:
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx
Description: text
Condition: (mode: All; tokens: ["user.name"])
Parts: 1/2
Granules: 1/2
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data.nonexistent = 1;
يستخدم
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx
Description: text
Condition: (mode: All; tokens: ["nonexistent"])
Parts: 0/2
Granules: 0/2
IS NOT NULL الفهرس أيضًا — إذ يتخطى الحبيبات التي يغيب فيها المسار (لأن القيمة ستكون
NULL):
مثال:
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data.user.name IS NOT NULL;
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx
Description: text
Condition: (mode: All; tokens: ["user.name"])
Parts: 1/2
Granules: 1/2
يمكن استخدام الفهارس النصية لتسريع عمليات البحث في أعمدة JSON عبر الدالة
الفهارس القائمة على القيم باستخدام JSONAllValues
JSONAllValues.
تعيد
JSONAllValues جميع القيم من عمود JSON بصيغة
Array(String).
وتُحوَّل قيم أنواع البيانات غير النصية (مثل الأعداد الصحيحة والمصفوفات) إلى تمثيلها النصي.
ويفهرس فهرس نصي مُنشأ باستخدام
JSONAllValues هذه التمثيلات النصية عبر جميع مسارات JSON في كل صف.
ويمكن لهذا الفهرس بعد ذلك تسريع الاستعلامات التي تُطبِّق عامل تصفية على أعمدة JSON الفرعية الفردية.
وعندما يطبّق استعلام عامل تصفية على عمود فرعي محدد (مثل
data.user_name = 'alice')، يمكن للفهرس النصي أن يتخطى بسرعة الصفوف (والحبيبات) التي لا تحتوي أيٌّ من قيم JSON فيها على رموز البحث.
قد يُنتج الفهرس نتائج إيجابية كاذبة عندما تحتوي مسارات JSON مختلفة على الرموز نفسها. على سبيل المثال، إذا كان الصف 1 يحتوي على
{"a": "hello", "b": "world"} وكان الاستعلام يبحث عن
data.a = 'world'، فلن يتمكن الفهرس النصي من تمييز أن
world تنتمي إلى المسار
b لا إلى
a.
وفي مثل هذه الحالات، لن يتخطى الفهرس هذا الصف، وسيتولى عامل التصفية على بيانات العمود الفعلية إجراء التقييم النهائي.
وهذا هو السلوك نفسه في حالات استخدام الفهرس النصي الأخرى، حيث يعمل الفهرس كعامل تصفية تمهيدي سريع.
مثال على تعريف الفهرس:
إنشاء الفهرس
CREATE TABLE events
(
id UInt64,
data JSON,
INDEX json_idx JSONAllValues(data) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
بمجرد إنشاء الفهرس، يمكنه تسريع الاستعلامات على الأعمدة الفرعية في JSON باستخدام الدوال نفسها المستخدَمة مع أعمدة
أنماط الاستعلام المدعومة
String، بالإضافة إلى الدالة
equals لجميع الأعمدة.
الوصول إلى العمود الفرعي:
الوصول إلى العمود الفرعي باستخدام
SELECT * FROM events WHERE data.user_name = 'alice';
SELECT * FROM events WHERE data.message LIKE '% error %';
SELECT * FROM events WHERE startsWith(data.status, 'fail');
SELECT * FROM events WHERE hasToken(data.title, 'clickhouse');
CAST الصريح:
المعامل
SELECT * FROM events WHERE hasAllTokens(data.message::String, 'connection timeout');
SELECT * FROM events WHERE data.status_code::UInt64 = 404;
SELECT * FROM events WHERE has(data.tags::Array(String), 'bug')
IN:
SELECT * FROM events WHERE data.level IN ('error', 'critical');
على سبيل المثال، بحث عادي باستخدام فهرس نصي
البحث بالعبارات
يطابق جميع الصفوف التي تحتوي على التوكنات المحددة بأي ترتيب. في المثال، يطابق الصف
SELECT *
FROM tab
WHERE hasAllTokens(col, 'weather in Tokyo')
While she stayed in Tokyo, the weather was great. شرط التصفية.
في المقابل، يعني البحث بالعبارة مطابقة التوكنات بالترتيب المحدد.
على سبيل المثال،
يطابق أي صف يحتوي على تسلسل الرموز
SELECT *
FROM tab
WHERE hasPhrase(col, 'weather in Tokyo')
weather in Tokyo، مثل
How is the weather in Tokyo?؟
يُسرّع الفهرس النصي البحث عن العبارات من خلال تقاطع قوائم الإسناد لجميع الرموز في العبارة لتحديد الحبيبات المرشحة.
ثم يتحقق ClickHouse داخل تلك الحبيبات من التجاور الدقيق بين الرموز.
هذه العملية مكلفة نسبيًا وأبطأ من استعلامات البحث النصي العادية.
لتسريع استعلامات البحث عن العبارات، يُرجى تمكين تخزين المواضع في الفهرس النصي (راجع
Optional parameters أعلاه).
يمكن استخدام
hasPhrase مع مُقسِّمات الرموز
splitByNonAlpha و
splitByString و
ngrams و
asciiCJK.
تُقسَّم سلسلة العبارة المعطاة إلى رموز باستخدام مُقسِّم الرموز الخاص بالفهرس.
تُتجاهل أحرف الفصل في العبارة:
hasPhrase(text, 'quick+brown') مكافئ لـ
hasPhrase(text, 'quick brown')، بافتراض استخدام
splitByNonAlpha كمُقسِّم للرموز.
مثال
CREATE TABLE tab (
id UInt32,
text String,
INDEX idx text TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO tab VALUES
(1, 'weather in New York'),
(2, 'New weather in York'),
(3, 'weather in New Orleans');
Query
SELECT id, text FROM tab WHERE hasPhrase(text, 'weather in New York');
الصف 2 (
Response
┌─id─┬─text────────────────┐
1. │ 1 │ weather in New York │
└────┴─────────────────────┘
'New weather in York') لا يتطابق لأن الرموز ليست بالترتيب الصحيح.
الصف 3 (
'weather in New Orleans') لا يتطابق لأنه لا يحتوي على الرمز
'York'.
ضبط الأداء
يمكن تسريع بعض أنواع الاستعلامات النصية بدرجة كبيرة بفضل تحسين يُعرف باسم “القراءة المباشرة”. مثال:
القراءة المباشرة
تُجيب آلية تحسين
SELECT column_a, column_b, ...
FROM [...]
WHERE string_search_function(column_with_text_index)
direct read عن الاستعلام بالاعتماد حصريًا على فهرس النص (أي من خلال عمليات lookup في فهرس النص) من دون الوصول إلى عمود النص الأساسي.
وتقرأ عمليات lookup في فهرس النص قدرًا قليلًا نسبيًا من البيانات، لذا فهي أسرع بكثير من فهارس التخطي المعتادة في ClickHouse (التي تُجري lookup في فهرس التخطي، ثم تحميل الحبيبات المتبقية وتصفيتها).
يُتحكَّم في
direct read عبر إعدادين:
- الإعداد query_plan_direct_read_from_text_index (وقيمته الافتراضية true) الذي يحدد ما إذا كانت
direct readمفعّلة بشكل عام.
- كان الإعداد use_skip_indexes_on_data_read شرطًا مسبقًا لـ
direct readفي إصدارات ClickHouse الأقدم من < 26.4.
direct read الدوال
hasToken و
hasAllTokens و
hasAnyTokens.
إذا كان فهرس النص معرّفًا باستخدام المُجزِّئ
array، فإن
direct read تدعم أيضًا الدوال
equals و
has و
hasAny و
hasAll و
mapContainsKey و
mapContainsValue.
ويمكن أيضًا دمج هذه الدوال باستخدام عوامل التشغيل
AND و
OR و
NOT.
كما يمكن أن تتضمن عبارتا
WHERE أو
PREWHERE عوامل تصفية إضافية لا تتعلق بدوال البحث النصي (لأعمدة النص أو الأعمدة الأخرى) - وفي هذه الحالة ستظل آلية تحسين
direct read مستخدمة، ولكن بفعالية أقل (إذ إنها تنطبق فقط على دوال البحث النصي المدعومة).
للتحقق مما إذا كان الاستعلام يستخدم
direct read، شغّل الاستعلام باستخدام
EXPLAIN PLAN actions = 1.
وعلى سبيل المثال، استعلام مع تعطيل
direct read
القيمة المُعادة
EXPLAIN PLAN actions = 1
SELECT count()
FROM table
WHERE hasToken(col, 'some_token')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 0, -- disable direct read
في حين يُشغَّل الاستعلام نفسه مع
[...]
Filter ((WHERE + Change column names to column identifiers))
Filter column: hasToken(__table1.col, 'some_token'_String) (removed)
Actions: INPUT : 0 -> col String : 0
COLUMN Const(String) -> 'some_token'_String String : 1
FUNCTION hasToken(col :: 0, 'some_token'_String :: 1) -> hasToken(__table1.col, 'some_token'_String) UInt8 : 2
[...]
query_plan_direct_read_from_text_index = 1
القيمة المعادة
EXPLAIN PLAN actions = 1
SELECT count()
FROM table
WHERE hasToken(col, 'some_token')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 1, -- enable direct read
يحتوي خرج EXPLAIN PLAN الثاني على عمود افتراضي
[...]
Expression (Before GROUP BY)
Positions:
Filter
Filter column: __text_index_idx_hasToken_94cc2a813036b453d84b6fb344a63ad3 (removed)
Actions: INPUT :: 0 -> __text_index_idx_hasToken_94cc2a813036b453d84b6fb344a63ad3 UInt8 : 0
[...]
__text_index_<index_name>_<function_name>_<id>.
إذا كان هذا العمود موجودًا، فهذا يعني أنه تم استخدام القراءة المباشرة.
إذا كانت عبارة التصفية في WHERE تحتوي فقط على دوال البحث النصي، فيمكن للاستعلام تجنّب قراءة بيانات العمود بالكامل وتحقيق أكبر فائدة أداء عبر القراءة المباشرة.
ومع ذلك، حتى إذا جرى الوصول إلى العمود النصي في موضع آخر من الاستعلام، فستظل القراءة المباشرة توفّر تحسينًا في الأداء.
القراءة المباشرة كتلميح
تعتمد القراءة المباشرة كتلميح على المبادئ نفسها التي تعتمد عليها القراءة المباشرة العادية، لكنها تضيف بدلًا من ذلك عامل تصفية إضافيًا مُنشأً من بيانات فهرس النص، من دون الاستغناء عن العمود النصي الأساسي.
وتُستخدم مع الدوال التي قد تؤدي فيها القراءة من فهرس النص فقط إلى مطابقات إيجابية كاذبة.
الدوال المدعومة هي:
like,
startsWith,
endsWith,
equals,
has,
hasPhrase,
mapContainsKey, و
mapContainsValue.
يمكن لعامل التصفية الإضافي أن يوفّر انتقائية إضافية لتقييد مجموعة النتائج بدرجة أكبر عند دمجه مع عوامل تصفية أخرى، مما يساعد على تقليل كمية البيانات المقروءة من الأعمدة الأخرى.
تخضع القراءة المباشرة كتلميح للإعداد query_plan_text_index_add_hint (مُمكّن افتراضيًا).
مثال على استعلام من دون تلميح:
القيم المعادة
EXPLAIN actions = 1
SELECT count()
FROM table
WHERE (col LIKE '%some-token%') AND (d >= today())
SETTINGS query_plan_text_index_add_hint = 0
FORMAT TSV
بينما يُنفَّذ الاستعلام نفسه مع
[...]
Prewhere filter column: and(like(__table1.col, \'%some-token%\'_String), greaterOrEquals(__table1.d, _CAST(20440_Date, \'Date\'_String))) (removed)
[...]
query_plan_text_index_add_hint = 1
القيمة المُعادة
EXPLAIN actions = 1
SELECT count()
FROM table
WHERE col LIKE '%some-token%'
SETTINGS query_plan_text_index_add_hint = 1
في ناتج EXPLAIN PLAN الثاني، يمكنك ملاحظة أنه قد أُضيف جزء اقتراني إضافي (
[...]
Prewhere filter column: and(__text_index_idx_col_like_d306f7c9c95238594618ac23eb7a3f74, like(__table1.col, \'%some-token%\'_String), greaterOrEquals(__table1.d, _CAST(20440_Date, \'Date\'_String))) (removed)
[...]
__text_index_...) إلى شرط التصفية.
وبفضل تحسين PREWHERE، يُقسَّم شرط التصفية إلى ثلاثة أجزاء اقترانية منفصلة، تُطبَّق بترتيب تصاعدي بحسب التعقيد الحسابي.
بالنسبة لهذا الاستعلام، يكون ترتيب التطبيق هو
__text_index_...، ثم
greaterOrEquals(...)، وأخيرًا
like(...).
ويتيح هذا الترتيب تخطي عدد أكبر من حبيبات البيانات مقارنةً بما يتخطاه الفهرس النصي وشرط التصفية الأصلي، وذلك قبل قراءة الأعمدة الثقيلة المستخدمة في الاستعلام بعد عبارة
WHERE، مما يقلل بدرجة أكبر كمية البيانات المطلوب قراءتها.
عندما يكون نمط استعلام LIKE/ILIKE هو
استعلامات LIKE/ILIKE
%<alpha-numeric-characters-without-spaces>% ويكون مُجزِّئ لفهرس النص
text index هو
splitByNonAlpha أو
array، يستفيد ClickHouse من الفهرس المعكوس
inverted index لتسريع استعلامات LIKE/ILIKE بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، يفحص ClickHouse القاموس
Dictionary الخاص بالفهرس المعكوس بدلًا من إجراء فحص كامل للجدول للعثور على النمط المطابق.
عند تمكين هذا التحسين، يُفترض أن تصبح استعلامات LIKE/ILIKE أسرع بكثير من الفحص الكامل للجدول. ومع ذلك، إذا كان النمط يطابق معظم الرموز
tokens في القاموس، فقد يصبح الأداء أسوأ مقارنةً بالفحص الكامل للجدول. ولحسن الحظ، توجد آلية احتياطية
fallback تمنع ذلك.
يخضع هذا التحسين لإعداد واحد:
وتخضع الآلية الاحتياطية
fallback لإعدادين:
لا يدعم هذا التحسين إلا الدالتين
like و
ilike.
توجد ذاكرات تخزين مؤقت مختلفة على مستوى الخادم للاحتفاظ بأجزاء من الفهرس النصي في الذاكرة (انظر قسم تفاصيل التنفيذ): توجد حالياً ذاكرات تخزين مؤقت للترويسات بعد فك تسلسلها، والرموز، وقوائم الترحيل الخاصة بالفهرس النصي لتقليل عمليات الإدخال/الإخراج. استخدم الإعدادات use_text_index_header_cache وuse_text_index_tokens_cache وuse_text_index_postings_cache لتعطيل قراءة الاستعلامات من كل ذاكرة تخزين مؤقت على حدة والكتابة إليها. لمسح ذاكرات التخزين المؤقت، استخدم العبارة SYSTEM CLEAR TEXT INDEX CACHES يرجى الرجوع إلى إعدادات الخادم التالية لضبط ذاكرات التخزين المؤقت.
التخزين المؤقت
إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي
|الإعداد
|الوصف
|text_index_tokens_cache_policy
|اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي.
|text_index_tokens_cache_size
|الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت بالبايت.
|text_index_tokens_cache_max_entries
|الحد الأقصى لعدد الرموز بعد إلغاء تسلسلها في ذاكرة التخزين المؤقت.
|text_index_tokens_cache_size_ratio
|حجم الطابور المحمي في ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت للترويسات
|الإعداد
|الوصف
|text_index_header_cache_policy
|اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لترويسات الفهرس النصي.
|text_index_header_cache_size
|الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت بالبايت.
|text_index_header_cache_max_entries
|الحد الأقصى لعدد الترويسات بعد إلغاء تسلسلها في ذاكرة التخزين المؤقت.
|text_index_header_cache_size_ratio
|حجم الطابور المحمي في ذاكرة التخزين المؤقت لترويسات الفهرس النصي نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت لقوائم الترحيل
|Setting
|Description
|text_index_postings_cache_policy
|اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لقوائم الترحيل في الفهرس النصي.
|text_index_postings_cache_size
|الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت بالبايت.
|text_index_postings_cache_max_entries
|الحد الأقصى لعدد قوائم الترحيل التي فُكّ تسلسلها في ذاكرة التخزين المؤقت.
|text_index_postings_cache_size_ratio
|حجم الطابور المحمي في ذاكرة التخزين المؤقت لقوائم الترحيل في الفهرس النصي نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
للفهرس النصي حاليًا القيود التالية:
القيود
- قد يستهلك البناء المادي للفهرسة النصية التي تحتوي على عدد كبير من الرموز (مثلًا 10 مليارات رمز) كميات كبيرة من الذاكرة. ويمكن أن يحدث
البناء المادي للفهرس النصي مباشرةً (
ALTER TABLE <table> MATERIALIZE INDEX <index>) أو بصورة غير مباشرة أثناء عمليات دمج الأجزاء.
- لا يمكن إجراء البناء المادي للفهرسة النصية على الأجزاء التي تحتوي على أكثر من 4.294.967.296 (= 2^32 = نحو 4.2 مليارات) صف. ومن دون فهرس نصي مُنشأ ماديًا، تلجأ الاستعلامات إلى البحث البطيء بالقوة الغاشمة داخل الجزء. وكتقدير لأسوأ الاحتمالات، افترض أن جزءًا يحتوي على عمود واحد من النوع String وأن إعداد MergeTree
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool(القيمة الافتراضية: 150 جيجابايت) لم يتغير. في هذه الحالة، يحدث ذلك إذا كان العمود يحتوي في المتوسط على أقل من 29.5 حرفًا لكل صف. وعمليًا، تحتوي الجداول أيضًا على أعمدة أخرى، وتكون العتبة أقل من ذلك بعدة مرات (بحسب عدد الأعمدة الأخرى ونوعها وحجمها).
يمكن تسريع predicates الخاصة بـ String باستخدام فهارس النص والفهارس المعتمدة على Bloom filter (أنواع الفهارس
فهارس النص مقابل الفهارس المعتمدة على Bloom filter
bloom_filter و
ngrambf_v1 و
tokenbf_v1 و
sparse_grams)، إلا أن كليهما يختلفان اختلافًا جوهريًا من حيث التصميم وحالات الاستخدام المستهدفة:
فهارس Bloom filter
- تستند إلى هياكل بيانات احتمالية قد تؤدي إلى false positives.
- لا يمكنها إلا الإجابة عن أسئلة الانتماء إلى مجموعة، أي إن العمود قد يحتوي على الرمز X أو أنه بالتأكيد لا يحتوي على X.
- تخزّن معلومات على مستوى الحبيبة، مما يتيح تخطي نطاقات واسعة أثناء تنفيذ query.
- يصعب ضبطها على نحو صحيح (راجع هنا للاطلاع على مثال).
- وهي مدمجة نسبيًا (بضعة كيلوبايتات أو ميغابايتات لكل part).
- تبني فهرسًا معكوسًا حتميًا على الرموز. ولا يمكن أن تنتج عن الفهرس نفسه false positives.
- مُحسّنة خصيصًا لأعباء عمل البحث النصي.
- تخزّن معلومات على مستوى الصف، مما يتيح lookup فعّالًا للمصطلحات.
- وهي كبيرة نسبيًا (من عشرات إلى مئات الميغابايتات لكل part).
- فهي لا تدعم tokenization وpreprocessing المتقدمين.
- وهي لا تدعم البحث باستخدام عدة رموز.
- وهي لا توفر خصائص الأداء المتوقعة من فهرس معكوس.
- فهي توفر tokenization وpreprocessing
- وتوفر دعمًا فعّالًا لـ
hasAllTokensو
LIKEو
matchووظائف البحث النصي المشابهة.
- وتتمتع بقابلية توسّع أفضل بكثير مع المجموعات النصية الكبيرة.
يتكوّن كل فهرس نصي من بنيتَي بيانات (مجرّدتين):
تفاصيل التنفيذ
- قاموس يربط كل رمز بقائمة ترحيلات، و
- مجموعة من قوائم الترحيلات، تمثّل كل واحدة منها مجموعة من أرقام الصفوف.
dictionary_block_size).
ويتكوّن ملف كتل القاموس (.dct) من جميع كتل القاموس لكل index granules في الجزء.
ملف ترويسة الفهرس (.idx)
يحتوي ملف ترويسة الفهرس، لكل كتلة قاموس، على أول رمز في الكتلة وإزاحته النسبية داخل ملف كتل القاموس.
تشبه بنية sparse index هذه فهرس المفتاح الأساسي المتناثر) في ClickHouse.
ملف قوائم الترحيلات (.pst)
تُرتَّب قوائم الترحيلات الخاصة بجميع الرموز ترتيبًا تسلسليًا في ملف قوائم الترحيلات.
ولتوفير المساحة مع الحفاظ على سرعة عمليات التقاطع والاتحاد، تُخزَّن قوائم الترحيلات على هيئة roaring bitmaps.
إذا كانت قائمة الترحيلات أكبر من
posting_list_block_size، فتُقسَّم إلى عدة كتل تُخزَّن تسلسليًا في ملف قوائم الترحيلات.
ملف المواضع (.pos)
اختياري، فقط إذا كانت index argument
support_phrase_search = 1.
يخزّن مواضع الرموز داخل الصفوف المطابقة.
دمج الفهارس النصية
عند دمج data parts، لا يحتاج الفهرس النصي إلى إعادة بنائه من الصفر؛ بل يمكن دمجه بكفاءة في step منفصلة من merge process.
وخلال هذه step، تُقرأ القواميس المرتبة للفهارس النصية لكل جزء إدخال وتُدمج في قاموس موحّد جديد.
كما يُعاد حساب أرقام الصفوف في قوائم الترحيلات لتعكس مواضعها الجديدة في data part المدمج، باستخدام mapping من أرقام الصفوف القديمة إلى الجديدة يُنشأ خلال Phase الدمج الأولية.
وتشبه طريقة دمج الفهارس النصية هذه كيفية دمج projections التي تحتوي على العمود
_part_offset.
وإذا لم يكن الفهرس materialized في الجزء المصدر، فيُبنى ويُكتب في ملف مؤقت ثم يُدمج مع الفهارس من الأجزاء الأخرى ومن ملفات الفهارس المؤقتة الأخرى.
تصحيح الأخطاء
يمكن استخدام table function mergeTreeTextIndex لفحص الفهارس النصية داخليًا.
لنلقِ نظرة على تحسينات الأداء التي توفّرها الفهارس النصية في مجموعة بيانات كبيرة تضم قدرًا كبيرًا من النصوص. سنستخدم 28.7 مليون صف من التعليقات على موقع Hacker News الشهير. فيما يلي الجدول من دون فهرس نصي:
مثال: مجموعة بيانات Hacker News
توجد 28.7 مليون صف في ملف Parquet على S3 — لِنُدرجها في جدول
CREATE TABLE hackernews (
id UInt64,
deleted UInt8,
type String,
author String,
timestamp DateTime,
comment String,
dead UInt8,
parent UInt64,
poll UInt64,
children Array(UInt32),
url String,
score UInt32,
title String,
parts Array(UInt32),
descendants UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (type, author);
hackernews:
سنستخدم
INSERT INTO hackernews
SELECT * FROM s3Cluster(
'default',
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.parquet',
'Parquet',
'
id UInt64,
deleted UInt8,
type String,
by String,
time DateTime,
text String,
dead UInt8,
parent UInt64,
poll UInt64,
kids Array(UInt32),
url String,
score UInt32,
title String,
parts Array(UInt32),
descendants UInt32');
ALTER TABLE لإضافة فهرس نصي إلى عمود comment، ثم نطبّقه فعليًا:
الآن، لنشغّل استعلامات باستخدام الدوال
-- Add the index
ALTER TABLE hackernews ADD INDEX comment_idx comment TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha);
-- Materialize the index for existing data
ALTER TABLE hackernews MATERIALIZE INDEX comment_idx SETTINGS mutations_sync = 2;
hasToken و
hasAnyTokens و
hasAllTokens.
ستُظهر الأمثلة التالية الفرق الكبير في الأداء بين فحص فهرس تقليدي وتحسين القراءة المباشرة.
يتحقق
1. استخدام
1. استخدام
hasToken
hasToken مما إذا كان النص يحتوي على رمز واحد محدد.
سنبحث عن الرمز الحساس لحالة الأحرف ‘ClickHouse’.
القراءة المباشرة معطّلة (المسح القياسي)
بشكل افتراضي، يستخدم ClickHouse فهرس التخطي لتصفية الحبيبات، ثم يقرأ بيانات العمود الخاصة بهذه الحبيبات.
يمكننا محاكاة هذا السلوك من خلال تعطيل القراءة المباشرة.
القراءة المباشرة مفعّلة (قراءة سريعة من الفهرس) نُشغِّل الآن الاستعلام نفسه مع تفعيل القراءة المباشرة (وهو الإعداد الافتراضي).
SELECT count()
FROM hackernews
WHERE hasToken(comment, 'ClickHouse')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 0;
┌─count()─┐
│ 516 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.362 sec. Processed 24.90 million rows, 9.51 GB
استعلام direct read أسرع بأكثر من 45 مرة (0.362s مقابل 0.008s)، ويعالج بيانات أقل بكثير (9.51 GB مقابل 3.15 MB) عبر القراءة من الفهرس فقط.
SELECT count()
FROM hackernews
WHERE hasToken(comment, 'ClickHouse')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 1;
┌─count()─┐
│ 516 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.008 sec. Processed 3.15 million rows, 3.15 MB
يتحقق
2. استخدام
2. استخدام
hasAnyTokens
hasAnyTokens مما إذا كان النص يحتوي على واحدة على الأقل من الوحدات المعطاة.
سنبحث عن التعليقات التي تحتوي على ‘love’ أو ‘ClickHouse’.
تم تعطيل
Direct read (
Standard scan)
القراءة المباشرة مفعّلة (قراءة سريعة للفهرس)
SELECT count()
FROM hackernews
WHERE hasAnyTokens(comment, 'love ClickHouse')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 0;
┌─count()─┐
│ 408426 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.329 sec. Processed 28.74 million rows, 9.72 GB
التحسّن في السرعة هنا أكثر وضوحًا في بحث “OR” الشائع هذا. أصبح الاستعلام أسرع بنحو 89 مرة تقريبًا (1.329s مقابل 0.015s) بفضل تجنّب إجراء مسح كامل للعمود.
SELECT count()
FROM hackernews
WHERE hasAnyTokens(comment, 'love ClickHouse')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 1;
┌─count()─┐
│ 408426 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.015 sec. Processed 27.99 million rows, 27.99 MB
يتحقق
3. استخدام
3. استخدام
hasAllTokens
hasAllTokens من احتواء النص على جميع الرموز المعطاة.
سنبحث عن التعليقات التي تحتوي على كلٍّ من ‘love’ و’ClickHouse’.
القراءة المباشرة معطّلة (المسح القياسي)
حتى مع تعطيل القراءة المباشرة، يظل فهرس التخطي القياسي فعّالًا.
فهو يقلّص عدد الصفوف من 28.7 مليون صف إلى 147.46 ألف صف فقط، لكنه لا يزال مضطرًا إلى قراءة 57.03 ميغابايت من العمود.
تم تفعيل direct read (قراءة سريعة للفهرس) يُجيب direct read عن الاستعلام بالاعتماد على بيانات الفهرس، فلا يقرأ سوى 147.46 KB.
SELECT count()
FROM hackernews
WHERE hasAllTokens(comment, 'love ClickHouse')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 0;
┌─count()─┐
│ 11 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.184 sec. Processed 147.46 thousand rows, 57.03 MB
في عملية البحث هذه باستخدام “AND”، يكون تحسين القراءة المباشرة أسرع بأكثر من 26 مرة (0.184s مقابل 0.007s) من المسح القياسي لفهرس التخطي.
SELECT count()
FROM hackernews
WHERE hasAllTokens(comment, 'love ClickHouse')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 1;
┌─count()─┐
│ 11 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.007 sec. Processed 147.46 thousand rows, 147.46 KB
يسري تحسين direct read أيضًا على التعبيرات المنطقية المركبة. سنُجري هنا بحثًا غير حساس لحالة الأحرف عن ‘ClickHouse’ OR ‘clickhouse’. مع تعطيل direct read (المسح القياسي)
4. البحث المركب: OR, AND, NOT, …
القراءة المباشرة مفعّلة (قراءة سريعة من الفهرس)
SELECT count()
FROM hackernews
WHERE hasToken(comment, 'ClickHouse') OR hasToken(comment, 'clickhouse')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 0;
┌─count()─┐
│ 769 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.450 sec. Processed 25.87 million rows, 9.58 GB
من خلال دمج النتائج المستخرجة من الفهرس، يصبح استعلام القراءة المباشرة أسرع بمقدار 34 مرة (0.450s مقابل 0.013s)، ويتجنب قراءة 9.58 GB من بيانات الأعمدة. في هذه الحالة تحديدًا، ستكون الصياغة
SELECT count()
FROM hackernews
WHERE hasToken(comment, 'ClickHouse') OR hasToken(comment, 'clickhouse')
SETTINGS query_plan_direct_read_from_text_index = 1;
┌─count()─┐
│ 769 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.013 sec. Processed 25.87 million rows, 51.73 MB
hasAnyTokens(comment, ['ClickHouse', 'clickhouse']) هي الخيار المفضل والأكثر كفاءة.
- مدونة: الإعلان عن الإتاحة العامة للبحث النصي الكامل في ClickHouse
- مدونة: بناء بحث نصي كامل عالي الأداء لتخزين الكائنات
- فيديو: مقدمة إلى البحث النصي الكامل في ClickHouse
- فيديو: ما وراء الكواليس: البحث النصي الكامل في ClickHouse على نطاق واسع وبسرعة عالية
- عرض تقديمي: نظرة داخلية على البحث النصي الكامل في ClickHouse: سريع وأصلي وعمودي
- عرض تقديمي: فهارس قواعد البيانات المقلوبة: لماذا، وما هي، وكيف تعمل، FOSDEM 2026